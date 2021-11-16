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война (46566) ВСК (440) допрос (1368) Зеленский (16498) Бутусов Юрий (3904) ЧВК Вагнера (1280) Офис Президента (1688) Бурба (81) Ермак Денис (92)

Кроме Бурбы, ВСК не допросила ни одного участника заседания в кабинете президента. Расследование проводилось, чтобы скрыть правду, - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Следственная комиссия "слуг народа" обнародовала промежуточные результаты расследования дела о сливе спецоперации по "вагнеровцам". В них есть положительный момент. Власти наконец через год возражений признали, что спецоперация была.

Об этом в эфире "5 канала" сказал главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы видим, что вся ложь, которую распространял глава государства и глава его Офиса, опровергнута. Важно, что давление общественного мнения, СМИ, общества и западных партнеров привело к тому, что ложь прекратилась", – отметил журналист.

Он подчеркнул, что ВСК не выполнила свою задачу. В частности, по установлению, кто же несет ответственность за провал спецоперации.

"Следственная комиссия даже не опросила участников заседания в кабинете президента, после которого и произошла утечка информации. То есть кроме Василия Бурбы не опрошены ни Зеленский, ни Ермак, ни Машовец, ни Демченко, ни Баранецкий, ни секретарша, ни тогдашний министр обороны Таран, который и санкционировал проведение спецоперации", – сказал Бутусов.

По его словам, ВСК расследование проводила не для того, чтобы узнать правду, а для того, чтобы ее скрыть.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не стоит доверять работе ВСК по "вагнеровцам": изначально было понятно, что будет такая профанация, - нардеп "Голоса" Железняк

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+29
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16.11.2021 15:43
+25
Импичмент!

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16.11.2021 15:38
+20
А вас предупреждали
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16.11.2021 16:01
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Импичмент!

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16.11.2021 15:38 Ответить
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16.11.2021 15:43 Ответить
А вас предупреждали
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16.11.2021 16:01 Ответить
По законам военного времени - ТРИБУНАЛ И ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА МОМЕНТАЛЬНО !
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16.11.2021 17:06 Ответить
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16.11.2021 20:58 Ответить
Ну как можно было голосовать за этого грязного обдолбаного обсоса?!
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16.11.2021 22:29 Ответить
Тогда я назвал это массовым психозом, и сейчас так думаю...
Некоторых до сих пор "штырит".
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16.11.2021 22:37 Ответить
ну так просили ТСК - нате вам ТСК!
что вам еще дать? жриииииттееееее
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16.11.2021 15:39 Ответить
Всех ублюдков на нары, придет время!
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16.11.2021 15:39 Ответить
С нашими баранами,которых 73% это время не придет
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16.11.2021 15:43 Ответить
Именно 73% зебараны будут самыми ярыми критиками клована когда его наконец-то уберут от власти. Но не исключено что опять выберут такого же клована-рашоблюда.
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16.11.2021 16:04 Ответить
Уже сейчас примеров предостаточно - Аваков, Разумков ,Гордон , Комаровский и ещё………
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16.11.2021 17:12 Ответить
Да все и так прекрасно понимают,чьих рук это дело.Вопрос в другом,кто может их привлечь к ответсвтенности?По факту никто.Поэтому кроме очередных бредовых версий раследования больше ничего
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16.11.2021 15:42 Ответить
Всі надіються що Зе-банда програє вибори і ми (мудрий нарід) посадить їх на нари. То я вам от, що скажу, останні цивілізовані вибори були в 2019 році, більш виборів не буде, буде все що завгодно але не вибори.
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16.11.2021 15:50 Ответить
а разве с самого начала не было понятно, что все организовывается исключительно для профанации и дискредитации тех, кто пытался сказать правду?
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16.11.2021 15:51 Ответить
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16.11.2021 15:52 Ответить
Идиотская отмазка Безуглой: президента нельзя допрашивать, потому что он неприкосновенный, а ермак не имел и не имеет полномочий вмешиваться в работу разведывательных органов. Клинтона из-за спермы на платье Левински в сенате допрашивали - и нормально, а тут... А Ермак, если не имел полномочий, какого хрена присутствовал на совещании. Присутствовал - отвечай. Хотя если бы не присутствовал, зеля ему за чашкой кофе все равно бы слил. Нужно ввести орден пальца Лероса и награждать.
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16.11.2021 16:00 Ответить
там была куча народу, которого там не должно было быть..., Бурба тоже виноват, не надо было обсуждать это при всей придворной челяди, послал бы всех нах, кроме президента, а потом бы говорил...
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16.11.2021 16:18 Ответить
Преступление зеленского уже в том ,что он позволил лицу (Ермаку)без допуска к Гос.тайне НАХОДИТЬСЯ НА СЕКРЕТНОМ СОВЕЩАНИИ! Результат на лицо ! ЗеИУДУ ПОД ТРИБУНАЛ !!!!!
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16.11.2021 17:19 Ответить
дерьмака на ешафот! зелоха - пожизненно на зону!
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16.11.2021 16:02 Ответить
вопрос только в том , преднамеренно слили или по скудоумию …думаю преднамеренно , такой себе реверанс кремлю , мол мы свои ребята , давайте договариваться…ну а кремль дурачка подставил
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16.11.2021 16:20 Ответить
Они ,поинтересуйтесь , слили все СПЕЦОПЕРАЦИИ , значит не случайно , а целеспрямованно работают на террористов путлера, преследуя участников этих спецопераций !
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16.11.2021 17:24 Ответить
так воно і зразу було видно (як казали моя бабунічка)
для того оте (на зрозуміло шо) і збивали до купи, щоби точно не вийти на головних винуватців, а пащею безухої забазарити і приховати всі факти і докази...
хіба така комісія могла щось путнє народити?
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16.11.2021 16:21 Ответить
А может был еще такой себе Мельниченко, и утекла инфа.
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16.11.2021 17:02 Ответить
в руководстве предатель на предателе
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16.11.2021 17:28 Ответить
В руководстве выбор 73% избирателей.
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16.11.2021 17:35 Ответить
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16.11.2021 21:00 Ответить
 
 