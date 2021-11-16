Проект "Без цензуры": Заврались? Как Банковая дала заднюю в "Вагнергейте". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Что действительно беспокоит Российскую Федерацию? Причастен ли Владимир Зеленский к сливу "вагнеровской" спецоперации? И как украинская власть сама себя поймала на лжи?
В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как власти готовятся смягчить грядущий репутационный удар после более года лжи о "вагнергейте".
На днях международная группа расследователей Bellingcat анонсировала двухчасовой фильм-расследование по делу "вагнеровцев". Власти приготовились смягчить удар и собрали ВСК, по результатам заседания которой Марьяна Безуглая фактически выставила президента Зеленского лжецом.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.
19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.
24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.
15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".
Пожалуйста, подождите...
1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.
2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.
3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.
4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.
5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.
6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.
7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.
Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?
Для чого тримати війська?
Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.
Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.
І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.
Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".
А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.
Все як завжди.
Валерій Прозапас
Минські домовленності ***** з Петром не виконує, кума Метверчука кошмарить, по обдроченцям з Байрактарів стріляє..
Оппозиция , способна только констатировать ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОПГ 🤡👹🤢🐲😈"
Кто должен взять на себя ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ?
С весны ЖДЕМ!
С ким ви там спілкуєтесь?!!
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління
НАКАЗ
23.12.2020 № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}
Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
І. Баканов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674
ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
Работал я как то недолго в одной it конторе. Была у нас замдиректора. Барышня. Незамужем. Лет 30. Вся такая "воздушная" и вечно на диете. И вот, как то поздней осенью приходит ее отец и говорит что Оля не придет на работу - на больничном. Обе руки сломаны. и ушел
Пока она болела мы все гадали - как можно сломать обе руки и больше ничего?. Оказывается, идя на работу в один из дней ..... ее сдуло ветром. Реально! Она надела пальто такое "клеш". ну и чапала задумчиво. между домами порыв ветра. пальто как парашют вынесло ее (хотя она не хотела) из этого коридора. там поток стух. ну ее и приложило.... Тогда я понял - кушать надо!
повні посилання з цитатими з розслідувань , які пряснюють
1. Недоторканні у ВР Тищенко та Третьякова- люди ЄРМАКА
2. Тищенко бувший бандит бандитського Києва як й регіональщик й Ельбрус Тедеєв
3. Помічником Ельбруса Тедеєва був Андрій Єрмак напротязі 3-х!!! скликань ВР .
4.Елбрус Тедеєв співбандюкував з братом бандитом з Росії Робертом Тедеєвим , котрі зчинили злочин у Києві використовуючи авто ВР - є посилання на РОЗСДІДУВАННЯ ГЕНПРОКУРОРА ЛУЦЕНКО
а далі додумуйте самі
Задовбали тебе , кажеш .!? Може ти задовбаним народився .? .