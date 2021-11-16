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Видео Политика Украины
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Зеленский (11713) спецслужбы (434) ЧВК Вагнера (664) Ермак Андрей (973)

Проект "Без цензуры": Заврались? Как Банковая дала заднюю в "Вагнергейте". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Что действительно беспокоит Российскую Федерацию? Причастен ли Владимир Зеленский к сливу "вагнеровской" спецоперации? И как украинская власть сама себя поймала на лжи?

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева анализирует, как власти готовятся смягчить грядущий репутационный удар после более года лжи о "вагнергейте".

На днях международная группа расследователей Bellingcat анонсировала двухчасовой фильм-расследование по делу "вагнеровцев". Власти приготовились смягчить удар и собрали ВСК, по результатам заседания которой Марьяна Безуглая фактически выставила президента Зеленского лжецом.

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

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Топ комментарии
+27
Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.

2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.

3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.

4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.

5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.

6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.

7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.

Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?

Для чого тримати війська?

Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.

Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.

І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.

Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".

А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.

Все як завжди.

Валерій Прозапас
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16.11.2021 17:03
+19
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16.11.2021 17:03
+18
Кацап!!! ПШНХЙ!!!
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16.11.2021 17:14
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Правила форума Совет форумчан
Все так, але не читайте, якщо втомилися від жаху навколо

1. У нас два роки не виконується державне оборонне замовлення.

2. Бойові генерали, які виконували його раніше - тепер під слідством, побувавши в клітках.

3. Армія свідомо деморалізується та принижується всякими "розведеннями", а тепер вже і недофінансуванням базових потреб військовослужбовців.

4. Вище військово-політичне керівництво не реагує на смерті на фронті, щоби не дратувати інфополе, бо востаннє продемонструвало свою "компетентність", коли взяло "під особистий контроль" епізод з сержантом Журавлем, в результаті чого той сплив кров'ю в сотні метрах від наших позицій.

5. Операції спецслужб зливаються чи не в прямому ефірі, і це свідомо приховують повноважні представники влади, які втратили довіру союзників і тому отримують постійні дипломатичні фіаско.

6. Енергетична сфера штучно повертається в стратегічну залежність від енергоносіїв з РФ, мільярди сплачено за її електрику, на черзі газ.

7. На посадах з доступом до держтаємниці знаходяться люди ще Януковича, які зокрема готували "Харківські угоди", а в самій ОП вимолюють можливість зустрічі для "подивитись в очі" тощо.

Навіщо в цих умовах Путіну воювати - якщо за два роки Зеленського він і так з надлишком отримав все, що втратив за п'ять років Порошенка?

Для чого тримати війська?

Це підстраховка на випадок різкої зміни ситуації в Україні - вони там не щоби нападати, а щоби захищати політичний режим Зеленського-Коломойського, бо він вигідніший Путіну за будь-які військові перемоги.

Одночасно це сигнал союзникам, що в разі їхньої підтримки державницьких сил в Україні - відбудеться те саме, що в 2014 році, тільки вже неприховано, і в більших маштабах.

І це прекрасно зрозуміли на Заході, тому б'ють на сполох і відправляють представників на прямі зустрічі в Кремль - бо в Україні більше нема з ким говорити.

Більшості українців в цій грі відведено роль телеглядача, якому можуть буденно довести рішення про повернення в сферу впливу РФ і про репресії проти "воінствєнного мєньшинства", як раніше доводили про посадки військових, "надо пєрєстать стрєлять" і "ми воюєм самі с собой".

А для інших українців - московська армія, яка з окупаційної може перетворитися на каральну, щоби вчергове зачистити Україну під малоросію.

Все як завжди.

Валерій Прозапас
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16.11.2021 17:03 Ответить
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16.11.2021 17:03 Ответить
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Теория "Большой ЗРАДЫ"
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16.11.2021 17:08 Ответить
а, что не так, зепил? Прорукай про найвелічнішого
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16.11.2021 17:17 Ответить
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Кудахчеш якраз ти, дирявий півнику
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16.11.2021 17:19 Ответить
Почему ж теория? Тут практика налицо.
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16.11.2021 17:47 Ответить
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Приблизно такий список "претензий" до Зеленського може накидати ***** з-за порєбріка.
Минські домовленності ***** з Петром не виконує, кума Метверчука кошмарить, по обдроченцям з Байрактарів стріляє..
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16.11.2021 17:52 Ответить
Я думаю, залізняк від самого Пуйла гроші отримує.
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16.11.2021 18:13 Ответить
Ага. Это Петро сейчас не закупает ГСМ для армии и зимнюю форму для солдат? Или это Петро не заказал стратегическому предприятию "Луч" на 2022 год ни одного (!!) ПТРК? Или это Петро срывает оборонзаказ на миллиарды второй год подряд? Лечиться пора.
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16.11.2021 18:27 Ответить
Все Петро закупає,замовляє і виробляє...Єдино що все це він робив і робить на власних підприємствах,з багатократною націнкою,наживаючись на арміі,у якій він був головнокомандувачем...Але найбільше його сволотство і жадібність проявлялись в тому,що він втулював неякісні озброєння і засоби...Нажився непогано,перескочив з мільйонерів у мільярдери...і на цьому поставим крапку.
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17.11.2021 10:39 Ответить
Вранье. Причем тупое вранье, не подкрепленное фактами. И на этом, действительно, поставим точку.
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17.11.2021 13:49 Ответить
тупий зебабуїн
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17.11.2021 09:59 Ответить
Все факты того , что зеИУДИНА ПРОЕКТ ФСБ ПОДТВЕРЖДЕНЫ !

Оппозиция , способна только констатировать ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОПГ 🤡👹🤢🐲😈"
Кто должен взять на себя ВЫХОД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ?
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16.11.2021 18:17 Ответить
Ви все правильно написали , крім одного - ніколи ВСУ (ні мвс, ні СБУ, ні нацгвардія, ні МЧс, ні інші пенітенціарщики) ніколи правлячу верхівку від українців не захищатимуть. По перше - вони для цього не призначені, а по-друге виконувати поліцейські функції справжнім військовим - западло!!! Хочете приклад - зек теж мріяв армію проти Майдану повернути з танками бар бампер гелікоптерами і т.д., док його на йух не надіслали!
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16.11.2021 20:28 Ответить
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Когда уже КИНО?!!!
С весны ЖДЕМ!
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16.11.2021 17:07 Ответить
Кацап!!! ПШНХЙ!!!
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16.11.2021 17:14 Ответить
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А як же КІНО?
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16.11.2021 17:15 Ответить
Нафіга тобі кіно, свиня?
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16.11.2021 17:16 Ответить
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Шановний, ви що люстерко перед собою поставили?
С ким ви там спілкуєтесь?!!
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16.11.2021 17:18 Ответить
на що ображаете свинку? Воно - свинособака
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16.11.2021 17:18 Ответить
Воно сьогодні черговий від зебобіків🤣
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16.11.2021 17:35 Ответить
Свині дають сало і м"ясо ... Собака охороняє двір ... Гібрид цих двох тварин лише валяється в грязюці і звідти несамовито гавкає!
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17.11.2021 06:01 Ответить
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Шо, знову електрика скінчилася і кіна не буде?
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16.11.2021 17:14 Ответить
Це щось змінить в твоїй дурній кацапській макітрі?
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16.11.2021 17:17 Ответить








СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

23.12.2020 № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Служби безпеки
№ 143 від 26.04.2021
№ 230 від 08.07.2021
№ 309 від 31.08.2021}

Відповідно до статей 10-12 Закону України «Про державну таємницю», Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Звід відомостей, що становлять державну таємницю, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182(зі змінами).
3. Начальникам Управління правового забезпечення та Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


Голова Служби

І. Баканов






ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального
управління Служби
безпеки України
23 грудня 2020 року № 383





Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 січня 2021 р.
за № 52/35674

ЗВІД
відомостей, що становлять державну таємницю
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16.11.2021 17:39 Ответить
Появилось видео обессиленного Саакашвили. Но есть нормальные граждане которые в благодарностьь носят его на руках с процедур в палату

https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
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16.11.2021 17:46 Ответить
а такого кабана тащить... да чтоб об косяк нешмякнуть... тоже надо силу иметь
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16.11.2021 18:35 Ответить
А схуд то как ! Скоро сквозняки носить его будут
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16.11.2021 18:35 Ответить
А ты видел? Они его занесли положили а он им так слабо рукой махнул типа "спасибо вам большое". От бессилия качает - миску какую то с тумбочки уронил, но сердобольные граждане подняли. и "спасибо" стоят говорят ему. а он им "братья вам спасибо". эх.....
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16.11.2021 18:41 Ответить
Кстати, по поводу сквозняка

Работал я как то недолго в одной it конторе. Была у нас замдиректора. Барышня. Незамужем. Лет 30. Вся такая "воздушная" и вечно на диете. И вот, как то поздней осенью приходит ее отец и говорит что Оля не придет на работу - на больничном. Обе руки сломаны. и ушел
Пока она болела мы все гадали - как можно сломать обе руки и больше ничего?. Оказывается, идя на работу в один из дней ..... ее сдуло ветром. Реально! Она надела пальто такое "клеш". ну и чапала задумчиво. между домами порыв ветра. пальто как парашют вынесло ее (хотя она не хотела) из этого коридора. там поток стух. ну ее и приложило.... Тогда я понял - кушать надо!
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16.11.2021 18:47 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3299816/podobnye_intsidenty_so_srednim_paltsem_v_ispolnenii_slug_naroda_ostalis_beznakazannymi_leros_video

повні посилання з цитатими з розслідувань , які пряснюють

1. Недоторканні у ВР Тищенко та Третьякова- люди ЄРМАКА
2. Тищенко бувший бандит бандитського Києва як й регіональщик й Ельбрус Тедеєв
3. Помічником Ельбруса Тедеєва був Андрій Єрмак напротязі 3-х!!! скликань ВР .
4.Елбрус Тедеєв співбандюкував з братом бандитом з Росії Робертом Тедеєвим , котрі зчинили злочин у Києві використовуючи авто ВР - є посилання на РОЗСДІДУВАННЯ ГЕНПРОКУРОРА ЛУЦЕНКО

а далі додумуйте самі
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16.11.2021 17:49 Ответить
.То значить Цензор мутить , а не ******** .? То значить Цензор крутиться як вуж на сковорідці , прагнучи якось викрутитись і уникнути обвинувачень у державній зраді .??
Задовбали тебе , кажеш .!? Може ти задовбаним народився .? .
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16.11.2021 18:02 Ответить
В Украине есть банда злых клоунов с 95 квартала.которые подмяли под свою шоблу всю страну.
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16.11.2021 18:18 Ответить
ермак и клоун должны сидеть в тюрьме...
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16.11.2021 18:03 Ответить
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А ***- ло с кадыром в Киеве!! Этого хочется?
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16.11.2021 18:11 Ответить
Вот именно чтобы этого не случилось - Бенины холуи-предатели Украины и должны сесть в тюрьму.
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16.11.2021 18:33 Ответить
Зеле импичмент. Ермаку-тюрьма. Киеву- Майдан.
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16.11.2021 18:15 Ответить
Если зедерьмачье в буцыгарне , Майдан отменяется
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16.11.2021 18:30 Ответить
А лучше всего засунуть горячий паяльник Ермаку в задницу и он тогда быстро скажет всю правду!!Даже то чего не было!! Предатели !! что один , что другой!!
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16.11.2021 18:39 Ответить
Арестович вже не під дурника грає, він є вже дурником.
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16.11.2021 20:39 Ответить
Хайпожоры, фантазёры с Цензора - вы ПОЛНОСТЬЮ интервью Зели покажите, там ведь ясно сказано что он луке ПОСЛЕ задержания звонил. Я категорически не за 95 квартал, но такое откровенное манипулирование...чем вы лучше кацапских СМИ ?!!
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16.11.2021 21:36 Ответить
лохдаун телефонував до Бацьки за 2 чи 5 п'ять днів до затримання в Мінську москальких найманців - переглянте новини середини цього року ще раз
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16.11.2021 22:59 Ответить
дебіл
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17.11.2021 10:04 Ответить
...за результатами засідання якої Мар'яна Безугла фактично виставила президента Зеленського брехуном --- у них в ортодоксальних талмудах написано, що інші не є люди і їм можна брехати (ТАЛМУД, 7. Schabouth Hag 6d: "Жиди можуть давати брехливі обіцянки для відмовок.") То він за цим правилом і живе. Українці ж самі заходіли на президента жида контрольоваго іудейскими ортодоксами. То які тепер до нього претензії?
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16.11.2021 22:57 Ответить
 
 