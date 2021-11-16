"Подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными", - Лерос. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Прокуроры требуют для нардепа Гео Лероса круглосуточного домашнего ареста на два месяца.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Лерос сказал перед заседанием Печерского райсуда Киева, что должен избрать ему меру пресечения.
"Прокуроры требуют круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Впрочем, в суде может многое измениться", - сказал Лерос и напомнил, что подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными.
Лерос заявил, что нетерпимо относится к непристойным жестам в стенах парламента и объяснил свои действия чрезмерными эмоциями.
"Это было импульсивное решение. В других условиях и я бы не одобрил такие действия народного избранника. Такие вещи надо рассматривать учитывая контекст и причины. Начнем с того, что на меня напал "слуга народа" Николай Тищенко, а в результате – против него никаких санкций. Его не отстранили, дело не завели. Вместо этого мне неоднократно выключали микрофон во время выступлений в ВР. В тот момент спикер Стефанчук поступил так же. Моя реакция была импульсивной, но я считаю, что такого не должно происходить в парламенте. Впрочем, это произошло и теперь этот суд похож на выполнение команды зеленского разделаться со мной", - заявил нардеп.
"Они объединили два подозрения в одно дело. Это довольно странно, ведь одно из них это хулиганство – инцидент с пальцем в парламенте, а другое – невыполнение решения суда с пленками Ермака. Более того, Верховный суд сейчас рассматривает кассацию по второму подозрению и заместитель Генпрокурора, подписавший мне подозрение, действует не совсем законно, кроме того, к делу не приобщена информация, что подозрение народному депутату должен подписывать исключительно генпрокурор, а в случае его отсутствия - исполняющий обязанности генпрокурора. В материалах дела отсутствует документ, что именно Якубовский исполнял обязанности генпрокурора", – рассказал Лерос некоторые детали дела.
Пожалуйста, подождите...
А тут за один палец под арест?
Однако.......
П.С. А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак !?
Ближайший к главе ОПУ нардеп - это Николай Тищенко, который в "Слуге народа" возглавляет одну из больших групп и является заместителем руководителя фракции.
Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/
Пане Лерос використовуйте це досье на Єрмака - давнє розслідування УП, краще не розкрито ніж тут
як Коля Оболонскій пішов від банди Свлохова до криші Єрмака
БОРИС «СОЛОХА» САВЛОХОВ
https://was.media/uk/2019-07-23-banditskij-kiiv-90-h/
Борис Сосланович Савлохов на прізвисько Солоха родом із села Асхар у Північній Осетії. Народився 1952 року, з 14-річного віку захопився вільною боротьбою. До відходу в кримінал, виступав як борець в збірних командах Осетії, РРФСР і України. До Києва переїхав 1976-го, коли мав 24 роки, щоб займатися вільною боротьбою під наставництвом легендарного тренера Володимира Синявського.
Луценко vs Тедеєв. Міністр оприлюднює документи про кримінальне минуле депутата
https://www.pravda.com.ua/articles/2009/09/25/4204681/
"історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на "Мерседесі" депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.
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ЛУЦЕНКО - Насправді абсолютно не принципово, чи є громадянин Росії Роберт Тедеєв рідним, двоюрідним, або якимсь іншим братом депутата Ельбруса Тедеєва. Важливо те, що він використовував автомобіль з парламентськими номерами для участі в бандитських розборках, у результаті яких одна людина загинула, друга - важко поранена.
Є протокол, в якому Роберт стверджує: "В Киеве я поддерживаю связь со своим братом Тедеевым Эльбрусом". Є його підпис під попередженням про кримінальну відповідальність.
ТЕДЕЄВ БАНДИТ ЗІ ЗВ"ЯЗКАМИ РОСІЙСЬКО-ОСЕТИНСЬКОЇ МАФІЇ ТРИ ТЕРМІНИ МАВ ПОМІЧНИКА АНДРІЯ ЄРМАКА
Чому нащі винищювачі відразу три контролюють кордон Словатчини,Венгрії та Руминії а не кордон із мокшанами та ордо-ю.
Невже ми так не довіряєм нашим західним сусідам чи влада боїться що наші пілоти перекинуться в мошандію?
Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Повний текст читайте тут:
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
В 2014 году Любовь Величко пишет материалы для телеканала 112. В одном из них под названием «Слава Украине!»… Пока героев нет», который вышел осенью 2014 года в разгар войны с РФ, она представила каналу с определенно антиукраинской позицией свое политическое видение: в Украине, по ее мнению, не было до этого героев, кроме Тараса Шевченко. А среди новых она видела «героев не для всех» - Сергея Нигояна, Надежду Савченко и козака Гаврилюка. Но в таком направлении она проработала недолго, и в том же году устраивается в грантовый проект texty.org.ua. Однако, в издании она начинает «выживать» журналистов и вытесняет основателя и владельца Романа Кульчинского из руководства проектом.
В дальнейшем Любовь Величко начинает сотрудничать с другими грантовыми программами. В частности, начинает работать у одиозного экс-главы «Спецтехноэкспорта», обвиняемого в коррупции - Павла Барбула, фактического владельца Mind.ua[9]. Здесь у Величко появляется собственная колонка и множество заказных публикаций. Из-за этого ее стали называть «карманный расследователь Барбула».
К примеру, в январе 2021-го журналистка осуществила информационную атаку[10] на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, заявляя, что в одну из ночей лично переписывалась с Генпрокурором в социальных сетях. Вскоре в СМИ вспыхнул скандал[11]: оказалось, что Величко располагает фальшивым удостоверением журналиста, а значит - не только не является журналистом де-юре, но и осознанно мошенничает. Кроме того, стало известно, что ФОП Величко фигурирует в финансовых махинациях
c-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
Мне очень интересны персоналии, но вы не опровергли статью. Простите, но г-н Аваков тот ещё чмырь, но по Зе высказался вполне правдиво, после увольнения правда