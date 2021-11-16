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Зеленский (11713) суд (24317) Лерос Гео (357)

"Подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными", - Лерос. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Прокуроры требуют для нардепа Гео Лероса круглосуточного домашнего ареста на два месяца.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Лерос сказал перед заседанием Печерского райсуда Киева, что должен избрать ему меру пресечения.

"Прокуроры требуют круглосуточного домашнего ареста на два месяца. Впрочем, в суде может многое измениться", - сказал Лерос и напомнил, что подобные "инциденты со средним пальцем" в исполнении "слуг народа" остались безнаказанными.

Лерос заявил, что нетерпимо относится к непристойным жестам в стенах парламента и объяснил свои действия чрезмерными эмоциями.

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"Это было импульсивное решение. В других условиях и я бы не одобрил такие действия народного избранника. Такие вещи надо рассматривать учитывая контекст и причины. Начнем с того, что на меня напал "слуга народа" Николай Тищенко, а в результате – против него никаких санкций. Его не отстранили, дело не завели. Вместо этого мне неоднократно выключали микрофон во время выступлений в ВР. В тот момент спикер Стефанчук поступил так же. Моя реакция была импульсивной, но я считаю, что такого не должно происходить в парламенте. Впрочем, это произошло и теперь этот суд похож на выполнение команды зеленского разделаться со мной", - заявил нардеп.

"Они объединили два подозрения в одно дело. Это довольно странно, ведь одно из них это хулиганство – инцидент с пальцем в парламенте, а другое – невыполнение решения суда с пленками Ермака. Более того, Верховный суд сейчас рассматривает кассацию по второму подозрению и заместитель Генпрокурора, подписавший мне подозрение, действует не совсем законно, кроме того, к делу не приобщена информация, что подозрение народному депутату должен подписывать исключительно генпрокурор, а в случае его отсутствия - исполняющий обязанности генпрокурора. В материалах дела отсутствует документ, что именно Якубовский исполнял обязанности генпрокурора", – рассказал Лерос некоторые детали дела.

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Топ комментарии
+19
если дело вагнеровцев когда-нибудь придет к логическому концу и мы узнаем правду, то большой палец, показанный Леросом президенту, покажется невинной детской шалостью....
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16.11.2021 16:22
+16
Палець ЗЄілу - більш важкий злочин ніж державна зрада?
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16.11.2021 16:26
+13
Даже одиозный Янык отказался кошмарить пацана за брошенное яйцо и всемирный позор с падением !
А тут за один палец под арест?
Однако.......
П.С. А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак !?
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16.11.2021 16:27
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если дело вагнеровцев когда-нибудь придет к логическому концу и мы узнаем правду, то большой палец, показанный Леросом президенту, покажется невинной детской шалостью....
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16.11.2021 16:22 Ответить
Палець ЗЄілу - більш важкий злочин ніж державна зрада?
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16.11.2021 16:26 Ответить
Лероса - в Президенты!
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16.11.2021 17:01 Ответить
Неужели ещё не понятно кому-то , что ГОЛОВНИЙ ЗРАДНИК зеленский, который САМ ПРИЗНАЛСЯ ,Что позвонил Лукашенко ,а ТО ,ЧТО ОПЕРАЦИЯ ТАКИ БЫЛА БУЗМОЗГЛАЯ ПОДТВЕРДИЛА !!!!!
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16.11.2021 17:30 Ответить
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16.11.2021 16:47 Ответить
А ща студенты затрафаретят весь Киев тем средним пальцем, sure.
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16.11.2021 16:49 Ответить
Це буде тепер як "Чорний квадрат" Малевича. На кожній вулиці, де шмарклю возять.
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16.11.2021 18:21 Ответить
Гиниально!
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16.11.2021 16:37 Ответить
Неправильно, бо надоть просто написать и никто не привлечет... мол, до, ре, ми, до, рэ-э, до-о и баста.
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16.11.2021 16:47 Ответить
Це потрібно на трубі грати коли Зеля з екскортом їде.
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16.11.2021 18:23 Ответить
Дык, хутин пуя ему покажи - те же яй.а, тот же средний палец (а он ему ведь в глаза хочет заглянуть, до несхочу)
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16.11.2021 16:37 Ответить
Даже одиозный Янык отказался кошмарить пацана за брошенное яйцо и всемирный позор с падением !
А тут за один палец под арест?
Однако.......
П.С. А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак !?
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16.11.2021 16:27 Ответить
Это было бы покушение...
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16.11.2021 16:38 Ответить
А что было бы, если бы Лерос показал вместо одного пальца целый кулак ! а слабо фокус с кулаком из двух ладошек и одного пальца...
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16.11.2021 16:55 Ответить
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16.11.2021 16:31 Ответить
За середній палець арешт. За державну зраду Єрмака нічого...
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16.11.2021 16:33 Ответить
И не ермака , а клоуна🤡🐲 под патронажем д'Ерьмачка
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16.11.2021 17:32 Ответить
Видосик для вавы
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16.11.2021 16:43 Ответить
А вот сказали бы преЗЕденту, что "вагнеровцы" ему средний палец в телевизор тыкали и небыло у них ни одного шанса на спасение.....эх, знать бы Бурбе это раньше....
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16.11.2021 16:49 Ответить
Да, бл....................., отрубать всем депутатам средний палец на каждой руке.
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16.11.2021 16:50 Ответить
Летом 2019-го, когда партия "Слуга народа" с колес набирала списки, Ермак предложил несколько человек в ряды партии. Среди них - Галина Третьякова, Андрей Костин, Андрей Задорожный, который является его бизнеспартнером в "Международной фармацевтической группе".

Ближайший к главе ОПУ нардеп - это Николай Тищенко, который в "Слуге народа" возглавляет одну из больших групп и является заместителем руководителя фракции.

Тищенко не просто товарищ Ермака - они кумовья. Руководитель Офиса является крестным отцом сына депутата. Тищенко открыто написал о своих связях с Ермаком в Instagram

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/12/7240284/

Пане Лерос використовуйте це досье на Єрмака - давнє розслідування УП, краще не розкрито ніж тут
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16.11.2021 16:53 Ответить
https://v-n-zb.livejournal.com/10723941.html

як Коля Оболонскій пішов від банди Свлохова до криші Єрмака

БОРИС «СОЛОХА» САВЛОХОВ

https://was.media/uk/2019-07-23-banditskij-kiiv-90-h/

Борис Сосланович Савлохов на прізвисько Солоха родом із села Асхар у Північній Осетії. Народився 1952 року, з 14-річного віку захопився вільною боротьбою. До відходу в кримінал, виступав як борець в збірних командах Осетії, РРФСР і України. До Києва переїхав 1976-го, коли мав 24 роки, щоб займатися вільною боротьбою під наставництвом легендарного тренера Володимира Синявського.

Луценко vs Тедеєв. Міністр оприлюднює документи про кримінальне минуле депутата

https://www.pravda.com.ua/articles/2009/09/25/4204681/

"історія зі стріляниною у Голосіївському парку Києва, що сталася 11 вересня. Міліція затримала двоюрідного брата Тедеєва Роберта за підозрою в причетності до розборок у стилі 90-х. За даними слідства, саме на "Мерседесі" депутата з номерами Верховної Ради злодії зникли з місця події.
.....


ЛУЦЕНКО - Насправді абсолютно не принципово, чи є громадянин Росії Роберт Тедеєв рідним, двоюрідним, або якимсь іншим братом депутата Ельбруса Тедеєва. Важливо те, що він використовував автомобіль з парламентськими номерами для участі в бандитських розборках, у результаті яких одна людина загинула, друга - важко поранена.

Є протокол, в якому Роберт стверджує: "В Киеве я поддерживаю связь со своим братом Тедеевым Эльбрусом". Є його підпис під попередженням про кримінальну відповідальність.

ТЕДЕЄВ БАНДИТ ЗІ ЗВ"ЯЗКАМИ РОСІЙСЬКО-ОСЕТИНСЬКОЇ МАФІЇ ТРИ ТЕРМІНИ МАВ ПОМІЧНИКА АНДРІЯ ЄРМАКА
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16.11.2021 17:19 Ответить
Пид… ,твои зедерьмачки , которые имея абсолютную власть и организовали , являясь "ЧЕМПИОНАМИ" (заява зеублюдка) этот кошмар и ужас с пандемией ! ЗЕбил, Лерос не имел полномочий , скажи "******" своим "слугам
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16.11.2021 17:37 Ответить
"Спасибо"
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16.11.2021 17:38 Ответить
Дивлюсь я на небо,тільки що,тай думку гадаю.
Чому нащі винищювачі відразу три контролюють кордон Словатчини,Венгрії та Руминії а не кордон із мокшанами та ордо-ю.
Невже ми так не довіряєм нашим західним сусідам чи влада боїться що наші пілоти перекинуться в мошандію?
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16.11.2021 16:54 Ответить
А инциндент с минус один прошел стороной?
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16.11.2021 16:58 Ответить
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Ну пля достали уже с этим ********** Леросом. Вторую неделю журналяди обсасывают его средний палец. Народ дохнет быстрее чем в гулаге, а у журналядей главная тема, ибо мозг только чтоб сосать.
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16.11.2021 17:07 Ответить
Гео Лерос -чистий українець.....мабуть циган.....патріотично......
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16.11.2021 17:22 Ответить
https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html

Знакомьтесь: отец Ермака - сотрудник Главного разведывательного управления РФ в отставке Повний текст читайте тут:

https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-otec-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html
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16.11.2021 17:30 Ответить
Украине за последние годы появились десятки так называемых «журналистов - расследователей». Породили их с одной стороны, так называемые «грантоеды», общественные организации, а зачастую «расследованиями» занимаются кто кому не лень, создавая «мутные»якобы журналистские сайты. Без соответствующего образования, опыта работы в информационных агентствах, печатных изданиях и так далее. Нередко такие «журналисты - расследователи» конкурируют с такими же «коллегами»,ведут информационные войны за бюджеты, внимание и т.д.
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16.11.2021 18:13 Ответить
Понятно, возразить нечего
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16.11.2021 18:21 Ответить
Я всегда сразу ищу бенефициаров . Почитай про эту Величко типа журналистку . У неё заказные статьи
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16.11.2021 18:57 Ответить
Прочитайте Майн Кампф, несмотря на "бенефициара", толковые мысли присутствуют. Давайте оперировать фактами - вы можете опровергнуть статью?
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16.11.2021 19:15 Ответить
Давайте фактами :
В 2014 году Любовь Величко пишет материалы для телеканала 112. В одном из них под названием «Слава Украине!»… Пока героев нет», который вышел осенью 2014 года в разгар войны с РФ, она представила каналу с определенно антиукраинской позицией свое политическое видение: в Украине, по ее мнению, не было до этого героев, кроме Тараса Шевченко. А среди новых она видела «героев не для всех» - Сергея Нигояна, Надежду Савченко и козака Гаврилюка. Но в таком направлении она проработала недолго, и в том же году устраивается в грантовый проект texty.org.ua. Однако, в издании она начинает «выживать» журналистов и вытесняет основателя и владельца Романа Кульчинского из руководства проектом.

В дальнейшем Любовь Величко начинает сотрудничать с другими грантовыми программами. В частности, начинает работать у одиозного экс-главы «Спецтехноэкспорта», обвиняемого в коррупции - Павла Барбула, фактического владельца Mind.ua[9]. Здесь у Величко появляется собственная колонка и множество заказных публикаций. Из-за этого ее стали называть «карманный расследователь Барбула».

К примеру, в январе 2021-го журналистка осуществила информационную атаку[10] на Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову, заявляя, что в одну из ночей лично переписывалась с Генпрокурором в социальных сетях. Вскоре в СМИ вспыхнул скандал[11]: оказалось, что Величко располагает фальшивым удостоверением журналиста, а значит - не только не является журналистом де-юре, но и осознанно мошенничает. Кроме того, стало известно, что ФОП Величко фигурирует в финансовых махинациях
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16.11.2021 21:36 Ответить
Очень интересно. Какое это имеет отношение к статье https://glavcom.ua/ru/news/znakomtes-ote
c-ermaka-sotrudnik-glavnogo-razvedyvatelnogo-upravleniya-rf-v-otstavke-707065.html

Мне очень интересны персоналии, но вы не опровергли статью. Простите, но г-н Аваков тот ещё чмырь, но по Зе высказался вполне правдиво, после увольнения правда
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17.11.2021 00:06 Ответить
Лерос депутат.Чем он to` занимается кроме словесного поноса на Президента Украины?
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16.11.2021 18:08 Ответить
Вы видосики считаете делом? Не "словесным поносом"?
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16.11.2021 18:22 Ответить
Олег Петрович ed2c8e0a Зеленский сейчас называется "преЗЕдент". Скажите, плиз, чем он занимался все 2.5 года, кроме своих видосиков? Что было им реально сделано хорошего и позитивного для страны за 2.5 года? Можно перечень этих "хороших дел" зеленского? Огласите весь список, пожалуйста ...
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16.11.2021 19:49 Ответить
Яка користь з такого "депутата"? Що він зробив за 2.5 роки в Парламенті? Що запропонував окрім середнього пальця. На нари!!! Там його місце із середнім пальцем в дупі.
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16.11.2021 20:12 Ответить
ти точно нe слiдкуєш за дiями цього дeпутата тому нe гавкай усяку колхознiвщину
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16.11.2021 20:37 Ответить
Цікаво було би ознайомитися з діяльністю цього "діяча" на наведених тобою прикладах. Але ,на жаль, цього не буде.
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16.11.2021 21:23 Ответить
А я не увидел совсем вашей деятельности, поэтому сегодня будете на нарах)))
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17.11.2021 04:16 Ответить
Шановний! Я слюсар, а не депутат. Якщо хочете знати скільки я замінив кранів- то я вам скажу. Але я, окрім того, ще й утримую "розпальцованих" Леросів. Не для того, щоб він мені демонстрував свої природжні вади і кримінальні звички.
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17.11.2021 13:36 Ответить
Ооо, слесарь?) Значит любитель взяток) Ну тогда на нары без разговоров) Что такое, на нары не хотите?) Так не берите взяток) Причем ваши взятки будет в разы легче доказать, вы в нарядах всех своих "клиентов" указываете) А они расскажут, ох расскажут) Вы же им факи показывали? Показывали...
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17.11.2021 16:08 Ответить
Не спорю. З таких, як ти криворуких, беру в подвійному розмірі. І це не взятка, а плата за те, що я вмію робити. До речі, ти мені їх сам несеш із псячою вдячністю.
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17.11.2021 18:51 Ответить
Вот видишь, как легко тебя раскрутить на сознанку))) "Налогоплательщик"))) Так на нары готов?)
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17.11.2021 19:57 Ответить
Откуда вас таких рукожопых Подоляк набирает, "слесарей"))) Ты хоть знаешь что такое "три четверти"?)))
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17.11.2021 20:02 Ответить
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16.11.2021 20:51 Ответить
Яка вчасна пропозиція!. Хто підказав? Чи не Скабєєва?
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16.11.2021 21:25 Ответить
Не *********. Это способ избежать Майдана и ЗАКОННЫМ образом снять это ничтожество!
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17.11.2021 00:03 Ответить
Какой арест? Он депутат.
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16.11.2021 22:53 Ответить
 
 