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уголь (988) Шмыгаль Денис (2317)

Корабли с углем прибудут в Украину до конца ноября или в начале декабря, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ожидается, что семь кораблей с углем прибудут в Украину до конца этого месяца или в начале следующего, поэтому проблем с прохождением отопительного сезона не будет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем, что к концу этого месяца или в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет. И, в принципе, мы выйдем на стандартные параметры, но и сейчас нам достаточно той мощности, которой владеет Украина. У нас базу обеспечивает атомная генерация, работающая в большей мощности, чем прошлые осенне-зимние периоды.У нас есть наша гидрогенерация, ветрогенерация работает.Солнечная даже сейчас уже дает свою долю. Работающие в киевском энергоузле ТЭЦ на газе подняты, но это технологические вопросы.То есть, в принципе, сейчас энергосистема Украины сбалансирована и полностью обеспечена электроэнергией", - сказал Шмыгаль.

По его словам, те случаи, когда где-то в отдельных населенных пунктах свет выключается на час или два – это рабочие моменты ремонтов. Это планово, поэтому соответствующая информация находится на сайте Минэнерго.

"Там на каждый день каждое облэнерго представляет план ремонтов, которые происходят в тех или иных населенных пунктах. С этим можно заранее ознакомиться", - объяснил он.
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Топ комментарии
+26
Але, дебилы, блд. Это ДЭТЭКовские корабли. Их закупил ахметов. каким боком вы тут, шмыгали? Где уголь для Центрэнерго? Уроды, блд.
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16.11.2021 16:52
+11
ЗеБiльнi гниди, що ви робили напочатку лiта? не знали, що буде зима?

чому пустi сховища, чому зупиненi 60 % ТЕЦ?


в рази дешевше та без проблем можна було купити i газ(в 4-5 раз дешевше!!!) i вугiлля ще 5-6

мiсяцiв тому...
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16.11.2021 16:45
+11
Шаланды полные угля в Одессу Шмыгаль проводил ибо почти все ТЭЦ остановились когда Кабмином он руководил.
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16.11.2021 17:40
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗеБiльнi гниди, що ви робили напочатку лiта? не знали, що буде зима?

чому пустi сховища, чому зупиненi 60 % ТЕЦ?


в рази дешевше та без проблем можна було купити i газ(в 4-5 раз дешевше!!!) i вугiлля ще 5-6

мiсяцiв тому...
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16.11.2021 16:45 Ответить
Гроші на дороги потрібні були.
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16.11.2021 16:47 Ответить
- Я не бездействовал. Я сразу на капу нажал. Скрипач свидетель!
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16.11.2021 16:54 Ответить
Что вы от комика хотели? Я удивляюсь что под его убогим руководством Украина еще не в хаосе и развале. Привели к власти артистов и людей с улици. и это в большой стране с итак кучей проблем-решили эти проблемы усугубить. Хоть одна ПАДЛА которая голосовала за непрофессионала но "хорошего человека"на пост Президента,хоть одна из них согласна чтобы операцию по удалению апендицита у его ребенка делал не профессиональный врачь а просто хороший человек с улици который в медицине не понимает но умеет анекдоты расказыват?
Зачем было менять Порошенко на кота в мешке притом что при Порошенко страна прошла самый тяжелый период и выстояла и 2 последних года-стабильно развивалась при нем? Зачем трогать то что РАБОТАЕТ!!!!!???????????? Зебилы-как я вас ненавижу за вашу глупость и тупоумие,за вашу инфантильность и убогость
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16.11.2021 23:31 Ответить
Або на початку січня...

Армия генерала Венка идет к Берлину! Она отбросит русских! Геббельс, немедленно свяжитесь с генералом Венком! Когда же его армия подойдет к Берлину?! Когда?!! (с)
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16.11.2021 16:46 Ответить
Дайте вгадаю, прийдуть в порт Одесу який Росія перекриє.
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16.11.2021 16:47 Ответить
Не перекроют.
Есть предположения шо "пансильванский" уголь к нам привезли из Новоросийска.
А в Новоросийск из Донбасса.
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17.11.2021 02:37 Ответить
Так розумію, що це вітрильники, бо інакше воно б знало дату.
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16.11.2021 16:49 Ответить
я так понимаю что уголь ДТЕК втридорога загнал государству уже?
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16.11.2021 16:52 Ответить
Нет. Это под ахметовские станции. ему самому нужно. Электрику продать выгоднее, чем уголь, да и свои заводы электрикой надо обеспечить. А если что останется - тогда государству. Но это вряд ли, что останется.
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16.11.2021 16:53 Ответить
а чего тогда нелох и шмыга пиарятся?
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16.11.2021 17:10 Ответить
Потому, что политики пиарятся на всем, на чем только можно.
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16.11.2021 18:55 Ответить
Даже когда сельский туалет открывают и то, подъедут ленточку перерезать
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17.11.2021 08:53 Ответить
Потому, что этим зеленым барыгам от власти больше то и нечем.
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16.11.2021 22:50 Ответить
Але, дебилы, блд. Это ДЭТЭКовские корабли. Их закупил ахметов. каким боком вы тут, шмыгали? Где уголь для Центрэнерго? Уроды, блд.
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16.11.2021 16:52 Ответить
а вы думали что руко-жоп ЗЕ-беня умеет строить "собачью будку" ?
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16.11.2021 19:33 Ответить
Когда-то и Зеля с помпой встречал самолет на аэродроме с масками, которые государство не закупало.
А как пиарился!
Как Шмигаль на угле Ахметова.
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16.11.2021 21:30 Ответить
Вы получите а потом бравируйте, а то северный сосед может напакостить и здесь.
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16.11.2021 16:55 Ответить
Чекаємо зустріч найвиличнішого кораблів для ахметова, як літаків для епіцентра
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16.11.2021 17:12 Ответить
Я довго думав , ось скілки кругосвіток потрібно зробити , що б за півтора місяця це вугілля дойшло таки по морю до Одеси . Ось уявив собім мовляв "Укренерго" десь знайшло , але йому бац - умова . Спочатку ми 3 рази навколо Земної кулі зробимо (як Могілан) , а потім так й бути довезем ваше говене вугілля до Одеси .

А ось й Евріка -- виявилось , що ніякий державний "Укренерго" тут не до чого .
То Ахметка для свого ДЕТЕКа й строго за графіком постачання . Бо на його предприємствах нічого досі не стоїть й вугілля не чекає .
Тож у ЗЕплесені руки й мизики з дупу ростуть . Тим більш , що Ахметка піклується за свої грошики .
А ЗЕ піанінні гравці геніталіями вони їздять по вухам ЗЕ-лохіх як вони за державний кошт (тобто й ЗЕ-лохів теж) щось там будують крадучи , або крадуть будуючи ...
Якщо щось там стоїть , так то не їх стоїть , то не їх оселі не мають тепла в листопаді !
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16.11.2021 17:20 Ответить
судя по этому посту ну ты ж нормальный адекватный чел,
ну так а нафига ты там писал какую то фигню что у людей кроме матов других эмоций не было...
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16.11.2021 22:57 Ответить
Раджу не розписуватися за "людей" - виключно за себе .
В тому світі не тільки є ЗЕ-шобло , порохоботи та абсолютне зло - риголювота (*********) . Ці трі крайнощі , як показали усі останні вибори охоплюють навіть разом тільки половину українського електорального спектру .
********** в розрахунок не беру - там інший рівень несприяття (якщо не ворожого ставлення) .
Але ж що Вофіка , що Пороха мій життєвий досвіт не дозволяє сприймати як тих , хто би мав моральне право формувати напрямок розвитку України .
Й саме це відношення я й ретранслюю вже багато років .
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17.11.2021 06:00 Ответить
"Раджу не розписуватися..." - а ти хто, що поради мені роздаєш?

"Й саме це відношення я й ретранслюю вже багато років."

- аби ти щось спробував зробити, то може щось би й розумів.

А так - ретранслятор. Такими ескпердами зараз все нашпиговано...
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17.11.2021 07:36 Ответить
Шаланды полные угля в Одессу Шмыгаль проводил ибо почти все ТЭЦ остановились когда Кабмином он руководил.
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16.11.2021 17:40 Ответить
а еще смеялись над гросиными арбузными баржами
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16.11.2021 17:51 Ответить
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
21 ч



Это все что вы должны знать про пи.....ла и #борцуна с олигархами #Зеленского
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16.11.2021 18:04 Ответить
Сонячна навіть зараз вже дає свою частинку. Джерело: https://censor.net/ua/v3299824
😂😂😂. А до тепер судячи з всього "найдешевша сонячна енергія" тільки те й робила, що відбирала гроші від пересічних на своє утримання😂😂😂.
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16.11.2021 18:06 Ответить
Якщо моск*лі їх не потоплять.
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16.11.2021 18:40 Ответить
Борислав Береза

2 ч. ·



Это бесконечное орейро! Все же талант нового имиджмейкера ОП Сергея Лещенка попадать впросак воистину безграничен. И на радость всем нам он им щедро делится со своим подопечными.

Вчера Зеленский на всю страну опозорился сказкой о 7-ми кораблях Panamax с углем, которые спасут Украину от веерных отключений. «Государство успешно преодолевает вызов относительно нехватки угля», - с серьезным лицом рассказал недогарант в видосике.

Через несколько часов ДТЭК выдал новость, что эти корабли к государству отношения не имеют. Что это их частный уголь, и что, может быть, часть из него передадут тупо простаивающему без угля государственному «Центрэнерго». Тому самому «Центрэнерго», которым бездарно управляет Фонд Госимущества.

От себя добавлю, подозреваю, что может и не передадут. Тут цимес в том, что за день до этого Офис президента (формально Кабмин, но все же понимают откуда нарезаются задачи) заблокировал оплату электроэнергии, выработанной «зелеными» электростанциями ДТЭК. Всем другим выплатили, а Ахметова решили наказать из-за появления на его телеканалах Порошенко и Разумкова. Кстати, это не моя версия - так Лещенко в своем Ютубе объяснил. Мол, не будем финансировать информационную войну против власти. Феерический полупокер в полукедах, который решил свои личные отношения с Ахметовым перевести на уровень разборок с государством.

Мне сложно сказать, как отреагирует Ахметов на убогие попытки дрессировки. Но мотивация спасать государственную угольную генерацию в такой ситуации у него, согласитесь, существенно снижется. Я сужу по себе. Когда на меня спускают гавкающих говорящих голов Банковой или пытаются на меня давить, то я с удвоенной силой пишу о факапах власти.

В этой истории показательно все - и отчаянное положение с углем на ТЭС государственного «Центрэнерго», и попытка Зеленского выдать дэтековский уголь за заслуги своры придворных казнокрадов, и желание «ударить рублем» того, кто этот уголь тащит в Украину. Лишь по той причине, что Лещенко и другим функционерам ОП не нравится подбор гостей в студии «Украина 24» или у Шустера.

Поэтому, возвращаясь к теме видосика, настоятельно рекомендую Зеленскому не ограничиваться «преодолением вызовов нехваткой угля», а срочно браться за
преодоление вызовов относительно нехватки ума. Но эта проблема видосиком не решается. И это точно.
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16.11.2021 18:58 Ответить
Корабли везут уголь от американской компании United Coal Company, которая является частью металлургического холдинга Метинвест Ахметова совместно с его дружбаном Новинским. Правда уголёк тот везут не нам, а для их собственных коксохимических заводов.


Деньги ваши будут наши!
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16.11.2021 21:40 Ответить
1-го апреля
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16.11.2021 22:47 Ответить
это уголь ДТЭК и если вы на него рассчитываете то очень интересно что вы отдадите ахмету
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16.11.2021 22:49 Ответить
а на некоторых ТЕС уже шиш...и повесилась мышь...
на "золотой " газик переходят....
а где-то в серой дымке ДТЭКовские корабли бороздят...что-то там))))
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16.11.2021 22:50 Ответить
Море Лаптевых?
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16.11.2021 23:01 Ответить
а Зеля встречать корабли с чужим углем приедет ? ну самолет с чужими масками он же встречал
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16.11.2021 22:52 Ответить
Если передали мешок с белым углем конечно приедет.
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16.11.2021 23:03 Ответить
Вот идиот, это уголь Ахметова который тот везет на свои ТЭС, вы то придурки зеленые каким боком пиаритесь на чужом угле.
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16.11.2021 22:53 Ответить
сначала не купили уголь, а теперь выставляют эти баржи как большое достижение (когда холода уже начались) ну и уроды
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16.11.2021 22:57 Ответить
Шмыг, может тебе орден дать за то что ахметка уголь на свои тэс прикупил. И вообще ты и твои министры к этим пароходам каким боком?
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16.11.2021 23:05 Ответить
Лучше бы сказали не про 7 кораблей а про то сколько там угля, если допустим по 50 тыс то это на пару недель.
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16.11.2021 23:07 Ответить
"Судно типа панамакс (Panamax) может перевозить 60-80 тыс. тонн угля."
так и говорили, что до конца года хватит. а там хоть подснежники не расти.
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17.11.2021 10:46 Ответить
почему зеленский пиарится на ахметовском угле?
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16.11.2021 23:07 Ответить
Неважно кто купил, главное, уголь будет служить народу Украины.
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16.11.2021 23:21 Ответить
литвин, салют! От альтаира, здоровья тебе! А уголь..... это теперь будет вечной темой
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16.11.2021 23:36 Ответить
Вы таки ишо границу не перешли?
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17.11.2021 00:24 Ответить
Неважно как называется Беларусь, Белоруссия или БФО, главное картофелленфюрер на месте
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17.11.2021 00:23 Ответить
Можна дивитись вічно, як Зеленський зустрічає літаки із масками "Епіцентру" та кораблі, на яких везуть вугілля для ДТЕК - Сергій Руденко

16.11.2021, 11:11 • 952 • 2



"Зеленський похвалився 7 кораблями Panamax, які везуть вугілля до України. Каже: ніхто не замерзне цією зимою", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Сергій Руденко, інформує UAINFO.org.

"Насправді ж ці кораблі зафрахтувала компанія ДТЕК Ріната Ахметова. І ахметівці протролили Зеленського.

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На це можна дивитись вічно. Як Зеленський зустрічає літаки із медичними масками "Епіцентру" та кораблі, на яких везуть вугілля для ДТЕК", - завершує журналіст.





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16.11.2021 23:50 Ответить
Корабли с углем прибудут в Украину до конца ноября или в начале декабря, заявил пресс секретарь Аметова - Шмыгаль Источник: https://censor.net/ru/v3299824
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17.11.2021 00:25 Ответить
Такой вопрос даже не должен стоять! Если он стоит, то шмыгу на туалет!
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17.11.2021 02:13 Ответить
а шо текое?! под парусами идут? где-то штиль намечается?
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17.11.2021 10:43 Ответить
 
 