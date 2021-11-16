Корабли с углем прибудут в Украину до конца ноября или в начале декабря, - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Ожидается, что семь кораблей с углем прибудут в Украину до конца этого месяца или в начале следующего, поэтому проблем с прохождением отопительного сезона не будет.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы ожидаем, что к концу этого месяца или в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет. И, в принципе, мы выйдем на стандартные параметры, но и сейчас нам достаточно той мощности, которой владеет Украина. У нас базу обеспечивает атомная генерация, работающая в большей мощности, чем прошлые осенне-зимние периоды.У нас есть наша гидрогенерация, ветрогенерация работает.Солнечная даже сейчас уже дает свою долю. Работающие в киевском энергоузле ТЭЦ на газе подняты, но это технологические вопросы.То есть, в принципе, сейчас энергосистема Украины сбалансирована и полностью обеспечена электроэнергией", - сказал Шмыгаль.
По его словам, те случаи, когда где-то в отдельных населенных пунктах свет выключается на час или два – это рабочие моменты ремонтов. Это планово, поэтому соответствующая информация находится на сайте Минэнерго.
"Там на каждый день каждое облэнерго представляет план ремонтов, которые происходят в тех или иных населенных пунктах. С этим можно заранее ознакомиться", - объяснил он.
Пожалуйста, подождите...
чому пустi сховища, чому зупиненi 60 % ТЕЦ?
в рази дешевше та без проблем можна було купити i газ(в 4-5 раз дешевше!!!) i вугiлля ще 5-6
мiсяцiв тому...
Зачем было менять Порошенко на кота в мешке притом что при Порошенко страна прошла самый тяжелый период и выстояла и 2 последних года-стабильно развивалась при нем? Зачем трогать то что РАБОТАЕТ!!!!!???????????? Зебилы-как я вас ненавижу за вашу глупость и тупоумие,за вашу инфантильность и убогость
Армия генерала Венка идет к Берлину! Она отбросит русских! Геббельс, немедленно свяжитесь с генералом Венком! Когда же его армия подойдет к Берлину?! Когда?!! (с)
Есть предположения шо "пансильванский" уголь к нам привезли из Новоросийска.
А в Новоросийск из Донбасса.
А как пиарился!
Как Шмигаль на угле Ахметова.
А ось й Евріка -- виявилось , що ніякий державний "Укренерго" тут не до чого .
То Ахметка для свого ДЕТЕКа й строго за графіком постачання . Бо на його предприємствах нічого досі не стоїть й вугілля не чекає .
Тож у ЗЕплесені руки й мизики з дупу ростуть . Тим більш , що Ахметка піклується за свої грошики .
А ЗЕ піанінні гравці геніталіями вони їздять по вухам ЗЕ-лохіх як вони за державний кошт (тобто й ЗЕ-лохів теж) щось там будують крадучи , або крадуть будуючи ...
Якщо щось там стоїть , так то не їх стоїть , то не їх оселі не мають тепла в листопаді !
ну так а нафига ты там писал какую то фигню что у людей кроме матов других эмоций не было...
В тому світі не тільки є ЗЕ-шобло , порохоботи та абсолютне зло - риголювота (*********) . Ці трі крайнощі , як показали усі останні вибори охоплюють навіть разом тільки половину українського електорального спектру .
********** в розрахунок не беру - там інший рівень несприяття (якщо не ворожого ставлення) .
Але ж що Вофіка , що Пороха мій життєвий досвіт не дозволяє сприймати як тих , хто би мав моральне право формувати напрямок розвитку України .
Й саме це відношення я й ретранслюю вже багато років .
"Й саме це відношення я й ретранслюю вже багато років."
- аби ти щось спробував зробити, то може щось би й розумів.
А так - ретранслятор. Такими ескпердами зараз все нашпиговано...
@neumerherwam
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21 ч
Это все что вы должны знать про пи.....ла и #борцуна с олигархами #Зеленского
😂😂😂. А до тепер судячи з всього "найдешевша сонячна енергія" тільки те й робила, що відбирала гроші від пересічних на своє утримання😂😂😂.
2 ч. ·
Это бесконечное орейро! Все же талант нового имиджмейкера ОП Сергея Лещенка попадать впросак воистину безграничен. И на радость всем нам он им щедро делится со своим подопечными.
Вчера Зеленский на всю страну опозорился сказкой о 7-ми кораблях Panamax с углем, которые спасут Украину от веерных отключений. «Государство успешно преодолевает вызов относительно нехватки угля», - с серьезным лицом рассказал недогарант в видосике.
Через несколько часов ДТЭК выдал новость, что эти корабли к государству отношения не имеют. Что это их частный уголь, и что, может быть, часть из него передадут тупо простаивающему без угля государственному «Центрэнерго». Тому самому «Центрэнерго», которым бездарно управляет Фонд Госимущества.
От себя добавлю, подозреваю, что может и не передадут. Тут цимес в том, что за день до этого Офис президента (формально Кабмин, но все же понимают откуда нарезаются задачи) заблокировал оплату электроэнергии, выработанной «зелеными» электростанциями ДТЭК. Всем другим выплатили, а Ахметова решили наказать из-за появления на его телеканалах Порошенко и Разумкова. Кстати, это не моя версия - так Лещенко в своем Ютубе объяснил. Мол, не будем финансировать информационную войну против власти. Феерический полупокер в полукедах, который решил свои личные отношения с Ахметовым перевести на уровень разборок с государством.
Мне сложно сказать, как отреагирует Ахметов на убогие попытки дрессировки. Но мотивация спасать государственную угольную генерацию в такой ситуации у него, согласитесь, существенно снижется. Я сужу по себе. Когда на меня спускают гавкающих говорящих голов Банковой или пытаются на меня давить, то я с удвоенной силой пишу о факапах власти.
В этой истории показательно все - и отчаянное положение с углем на ТЭС государственного «Центрэнерго», и попытка Зеленского выдать дэтековский уголь за заслуги своры придворных казнокрадов, и желание «ударить рублем» того, кто этот уголь тащит в Украину. Лишь по той причине, что Лещенко и другим функционерам ОП не нравится подбор гостей в студии «Украина 24» или у Шустера.
Поэтому, возвращаясь к теме видосика, настоятельно рекомендую Зеленскому не ограничиваться «преодолением вызовов нехваткой угля», а срочно браться за
преодоление вызовов относительно нехватки ума. Но эта проблема видосиком не решается. И это точно.
Деньги ваши будут наши!
на "золотой " газик переходят....
а где-то в серой дымке ДТЭКовские корабли бороздят...что-то там))))
так и говорили, что до конца года хватит. а там хоть подснежники не расти.
16.11.2021, 11:11 • 952 • 2
"Зеленський похвалився 7 кораблями Panamax, які везуть вугілля до України. Каже: ніхто не замерзне цією зимою", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці пише журналіст Сергій Руденко, інформує UAINFO.org.
"Насправді ж ці кораблі зафрахтувала компанія ДТЕК Ріната Ахметова. І ахметівці протролили Зеленського.
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На це можна дивитись вічно. Як Зеленський зустрічає літаки із медичними масками "Епіцентру" та кораблі, на яких везуть вугілля для ДТЕК", - завершує журналіст.
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