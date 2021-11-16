Корабли с углем прибудут в Украину до конца ноября или в начале декабря, - Шмыгаль. ВИДЕО

Ожидается, что семь кораблей с углем прибудут в Украину до конца этого месяца или в начале следующего, поэтому проблем с прохождением отопительного сезона не будет.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Мы ожидаем, что к концу этого месяца или в начале следующего месяца уголь в Украине уже будет. И, в принципе, мы выйдем на стандартные параметры, но и сейчас нам достаточно той мощности, которой владеет Украина. У нас базу обеспечивает атомная генерация, работающая в большей мощности, чем прошлые осенне-зимние периоды.У нас есть наша гидрогенерация, ветрогенерация работает.Солнечная даже сейчас уже дает свою долю. Работающие в киевском энергоузле ТЭЦ на газе подняты, но это технологические вопросы.То есть, в принципе, сейчас энергосистема Украины сбалансирована и полностью обеспечена электроэнергией", - сказал Шмыгаль.

По его словам, те случаи, когда где-то в отдельных населенных пунктах свет выключается на час или два – это рабочие моменты ремонтов. Это планово, поэтому соответствующая информация находится на сайте Минэнерго.

"Там на каждый день каждое облэнерго представляет план ремонтов, которые происходят в тех или иных населенных пунктах. С этим можно заранее ознакомиться", - объяснил он.