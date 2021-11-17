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Ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Минобороны Франции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Технологии

16 ноября 2021, в 11:27 по киевскому времени, с космодрома Куру (Французская Гвиана) состоялся 18 успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. РН Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции. Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ВО Южный машиностроительный завод".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ГП "КБ "Южное".

Отличительной особенностью украинского БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок.

Это был уже третий пуск РН Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.

Напомним, что в 2021 году также состоялось два успешных пуска американской РН "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил Южмаш. Начиная с 2013 года, ракета доставила на МКС 16 транспортных кораблей Cygnus с грузом NASA.

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Топ комментарии
+6
Тут и спутник никакой не нужен. Зеленский предатель Украины.
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16.11.2021 18:21
+5
Як би ще на орбіту вивести супутники з функцією виявлення зрадників України!
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16.11.2021 18:05
+4
Краще вивести на орбіту їх презедента .
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16.11.2021 17:49
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Краще вивести на орбіту їх презедента .
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16.11.2021 17:49 Ответить
Русня спутники сшибает, мы (с французами) новые забрасываем.
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16.11.2021 18:02 Ответить
Як би ще на орбіту вивести супутники з функцією виявлення зрадників України!
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16.11.2021 18:05 Ответить
Тут и спутник никакой не нужен. Зеленский предатель Украины.
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16.11.2021 18:21 Ответить
Все президенты до одного были предателями
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16.11.2021 18:34 Ответить
Где в АТО был, патриот?
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16.11.2021 18:37 Ответить
УГОЛЬ ПРИВЕЗ СПУТНИК ЗАПУСТИЛ! УРА! МАСТЕР СПОРТА!
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16.11.2021 18:37 Ответить
Зеленський патріот України.
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16.11.2021 19:32 Ответить
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16.11.2021 19:33 Ответить
Докажи, дятел. Ты впервые на подоляковской ботоферме? Расскажи хоть что там платят.
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16.11.2021 19:34 Ответить
Не твоє діло.
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16.11.2021 19:41 Ответить
Бениной?
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16.11.2021 20:36 Ответить
молодцы!
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16.11.2021 18:20 Ответить
Молодцы, но этого крайне мало. 3+2 это просто слёзы для Южмаша и КБ Южное.

Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Нагадаємо, що у 2021 році також відбулося два успішні пуски американської РН "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив Південмаш. Джерело: https://censor.net/ua/v3299839
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16.11.2021 18:23 Ответить
И всё это наработано ещё в 2012 и 2013 годах. Где новые контракты?
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16.11.2021 18:27 Ответить
В Омане
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16.11.2021 20:37 Ответить
Схоже на те ...
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16.11.2021 22:27 Ответить
А российские двигатели понуро курят за углом (сосут по жизни).
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16.11.2021 18:28 Ответить
Да вот нихрена. До сих пор Атласы и Антаресы на них летают, не говоря уж про Союзы и Протоны. Не нужно шапкозакидательства, враг очень силён.
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16.11.2021 18:32 Ответить
Ворог дуже підлий. Не виключено, що козломордих нахір викинуть (повишибають) з космічної станції.
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16.11.2021 19:04 Ответить
Просто большие запасы этих движков с времён СССР.
Мощь империи тут ни при чём.
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16.11.2021 20:59 Ответить
Каких этих? РД-180 (для Атласа), РД-181 (для Антареса), РД-191 (для Ангары) в ссср не было. Да и для остальных заготавливать тысячи движков на 30 лет вперёд даже в Политбюро дураков не было.
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16.11.2021 21:09 Ответить
Згадаємо роки розробки даних двигунів , та ведучих спеціалістів тих часів ...
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16.11.2021 22:29 Ответить
И даже кривизна Земли не помешала.
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16.11.2021 18:58 Ответить
 
 