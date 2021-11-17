Ракета-носитель Vega с украинским двигателем вывела на орбиту разведывательные спутники Минобороны Франции. ВИДЕО
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16 ноября 2021, в 11:27 по киевскому времени, с космодрома Куру (Французская Гвиана) состоялся 18 успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. РН Vega вывела на орбиту три разведывательных спутника CERES по заказу Министерства обороны Франции. Блок маршевого двигателя РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно производит ГП "ВО Южный машиностроительный завод".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ГП "КБ "Южное".
Отличительной особенностью украинского БМД РД-843 является возможность многократного запуска во время полета (до 5 включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на разные орбиты. Сейчас продолжаются работы по улучшению характеристик двигателя для расширения диапазона полезных нагрузок.
Это был уже третий пуск РН Vega в этом году. Всего с 2012 года Vega стартовала 20 раз. За это время было выведено на орбиту 111 космических аппаратов.
Напомним, что в 2021 году также состоялось два успешных пуска американской РН "Антарес", основную конструкцию первой ступени которой разработало КБ "Южное" и изготовил Южмаш. Начиная с 2013 года, ракета доставила на МКС 16 транспортных кораблей Cygnus с грузом NASA.
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Це був вже третій пуск РН Vega у цьому році. Нагадаємо, що у 2021 році також відбулося два успішні пуски американської РН "Антарес", основну конструкцію першого ступеня якої розробило КБ "Південне" та виготовив Південмаш. Джерело: https://censor.net/ua/v3299839
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