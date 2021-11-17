Кива лишен права на наградное оружие из-за недостойного поведения, - Монастырский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа "ОПЗЖ" Илью Киву права на наградное оружие
Об этом Монастырский сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт награждения от имени украинского государства", - пояснил он.
Монастырский пообещал, что также права на наградное оружие будут лишены и другие лица - "если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокативных действий или раздувать ненависть в обществе".
По его словам, до конца года в Украине откроется электронный реестр оружия. Оформление спортивного и охотничьего оружия будет упрощено, а контроль за ним – усилен.
"Каждый должен помнить, что оружие - это ответственность. А иметь наградное оружие - это честь и никто не имеет права эту честь уничтожать недостойным поведением", - подытожил Монастырский.
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У него водительские права отобрать надо.
https://youtu.be/GUOWb8JAbes
Мені цікаво, як воно отримало дозвіл на зброю.
Мої знайомі лікарі сказали, що тут діагноз на лице і навіть обстеження не потрібно проходити в спеціалізованій клініці.