Кива лишен права на наградное оружие из-за недостойного поведения, - Монастырский. ВИДЕО

Министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа "ОПЗЖ" Илью Киву права на наградное оружие

Об этом Монастырский сообщил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт награждения от имени украинского государства", - пояснил он.

Монастырский пообещал, что также права на наградное оружие будут лишены и другие лица - "если они будут нарушать закон, использовать оружие для провокативных действий или раздувать ненависть в обществе".

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По его словам, до конца года в Украине откроется электронный реестр оружия. Оформление спортивного и охотничьего оружия будет упрощено, а контроль за ним – усилен.

"Каждый должен помнить, что оружие - это ответственность. А иметь наградное оружие - это честь и никто не имеет права эту честь уничтожать недостойным поведением", - подытожил Монастырский.



