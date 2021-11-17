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Минздрав планирует ужесточить карантинные правила для "желтой" зоны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав хочет усилить карантин в Украине. В частности, в "желтой" зоне планируется ввести полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей заведений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.

Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.

"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.

Отметим, на сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в "красной" зоне.

Также читайте: Начало выхода регионов из "красной" зоны карантина ожидается на следующей неделе, - Ляшко

Как сообщалось, за все время пандемии в Украине заболело 3 263 417 человек, поправилось – 2 684 584, летальных исходов – 78 754. Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Все сильніше і сильніше душать
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17.11.2021 11:22
+7
буде вам і йолка, буде вам і посилення
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17.11.2021 10:58
+7
Нагадайте тим дибілам, що та вакцина експериментальна.
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17.11.2021 11:19
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буде вам і йолка, буде вам і посилення
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17.11.2021 10:58 Ответить
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17.11.2021 11:02 Ответить
Нагадайте тим дибілам, що та вакцина експериментальна.
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17.11.2021 11:19 Ответить
Слово "вакцина" бери в кавычки - так как вакциной она пока не является ! А лишь названа так с целью манипуляции !
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17.11.2021 23:20 Ответить
борзеют не сразу, а постепенно)) ну-ну))
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17.11.2021 11:21 Ответить
Все сильніше і сильніше душать
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17.11.2021 11:22 Ответить
А який тоді сенс в зонуванні? Яка тоді буде різниця між цими зонами? Та зженіть всіх під дулом автоматів в стійло, проколіть, отримайте свої бонуси і перестаньте мучити людей...
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17.11.2021 11:21 Ответить
Ну и в чем тогда будет различие между зонами, просто перевели бы в красную и все.
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17.11.2021 11:24 Ответить
Останется ввести обязательную вакцинацию в зеленой зоне... И эти олухи добьются своей цели!
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17.11.2021 12:03 Ответить
Невозможно экспериментальную вакцину запихнуть в закон обязательной вакцинации.
Поэтому идут в обход,выпуская незаконные указы кабмина и МОЗа.
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17.11.2021 12:31 Ответить
де факто, у нас уже є обов'язкова вакцинація. Створюються такі умови, що для більшості населення немає можливості відмовитися від вакцини.
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17.11.2021 12:32 Ответить
и это прекрасно.
Баранов нужно насильно к кормушке вести, а то сдохнут.
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18.11.2021 00:06 Ответить
Сказал внук доктора Менгеле
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18.11.2021 08:22 Ответить
КОВІДОФАШИСТИ
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17.11.2021 12:04 Ответить
Вот-вот уже на подходе лекарства от короны, которые по эффективности предотвращения тяжелого течения болезни аналогичны вакцинам. И что тогда запоют эти деятели по поводу обязательной вакцинации???
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17.11.2021 12:08 Ответить
не забувайте, що розробники у вакцин і цих ліків - одні і ті ж самі. Тому щось вони таки придумають, щоб гребти бабло на тому і на іншому.
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17.11.2021 12:31 Ответить
Я в курсе. Они запросто могут переключиться с вакцин на лекарство. Тем более, что люди более склонны к приему таблеток. Таблетки будут ПОКУПАТЬ самостоятельно!
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17.11.2021 12:37 Ответить
Це звичайно не тішить але пігулки в усякому разі це більш природний шлях, (маленькі діти якщо батьки не вгледіли різну гидоту в рота тягнуть і в більшості випадків без будь якої шкоди).
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17.11.2021 13:03 Ответить
Очень важно еще и то, что таблетки не требую особых условий для хранения!
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17.11.2021 13:09 Ответить
Антиваксам все не нравится. Хочешь - колись. Не хочешь колоться - на тебе таблетки, не колись но лечись.
Не хочешь лечиться - сдохни, вот тебе мешок.
Нет, опять недовольны.
Быстрее бы уже поздыхали а то сплошной негатив от вас.
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18.11.2021 00:07 Ответить
Вакцинация должна быть 100%, иначе на этом не срубить достаточное количество бабла.
А за лекарство - ото уже другое бабло.
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17.11.2021 15:49 Ответить
Сначала "размыли" понятие оранжевой зоны.. ее по сути сравняли с желтой, даже из терминов практически убрали. Теперь хотят размыть и понятие красной зоны по сути сравняв ее с желтой ( которая уже поглотила в себя оранжевую). И получится что в стране по сути будет красная зона, но называться она будет желтой. Ахрен-ть. Было понятия 4 х зон и это было понятно. Теперь будет по сути одна под названием желтая но с запретами как красная.. А понял,,,,, при красной зоне нужно повышать соц. нормы по субсидиям, а при желтой нет. Так вот в чем причина на самом деле.
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17.11.2021 14:23 Ответить
А не было понятно и с другими "цветами"... Во например "зеленная зона" - это какая !? Она ведь как не крути - является частью , карантинных мер !?

Но согласно норм, эпид порог, для ввода карантина это 5 и более % болеющих в конкретных период времени от общего числа населения ! а у нас даже сейчас болеет МЕНЕЕ 1% ! Так какого х..ра - введен карантин, даже зеленый !?
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17.11.2021 23:25 Ответить
30.12.2022г. - давить БЕЛАЗами не вакцинированных.
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17.11.2021 15:47 Ответить
это ваше желание?
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17.11.2021 18:22 Ответить
Это желание власти. Я только подслушал.
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17.11.2021 18:27 Ответить
Какой власти? в какой стране выпускают Белазы - точно не в Украине.
Это вы опыт своей Беларуси хотите нам в Украины привезти?
да щаз..
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18.11.2021 00:09 Ответить
В Украине на карьерах и меткомбинатах их достаточно.
Вы предлагаете Запорожцами или Богданами?
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18.11.2021 09:01 Ответить
Это заявление ОЧЕРЕДНОЙ раз подтверждает, что весь кипишь с "повышением" заболеваемости - это ЛИПА! с целью максимально принудить людей к участи. в медицинском эксперименте !

Когда стало невозможно продолжать держать в искусственность напряжении страну в истерии - и вынуждены "снизить цветность" зон... - все равно продолжают принуждать !
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17.11.2021 23:18 Ответить
Ось що казав про пандемію фінансовий спонсор створення вакцин від COVID-19:

14.08.2020 Пандемія COVID-19 закінчиться до кінця 2021 року - Гейтс
20.11.2020 Прогноз Ґейтса: ще 6-8 місяців пандемії, а потім - "світло в кінці тунелю"
09.11.2021 Створені вакцини не здатні зупинити зараження і припинити пандемію... Нам потрібен новий спосіб

Україна відстає від світу. Навесні 2021 року МОЗ анонсував прибуття закуплених ліків від COVID-19 "Корабель з закупленими ліками вже пливе..." Але поки корабель доплив, ВООЗ визнала, що ці "ліки" не лікують COVID-19. Так само і з існуючими вакцинами. Весь світ починає здогадуватись, а апологети вакцинації визнавати марність сподівання на існуючи вакцини в зупинці пандемії, а в Україні продовжують освоювати вакцинні кошти.
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18.11.2021 14:56 Ответить
 
 