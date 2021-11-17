Минздрав планирует ужесточить карантинные правила для "желтой" зоны. ВИДЕО
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Минздрав хочет усилить карантин в Украине. В частности, в "желтой" зоне планируется ввести полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей заведений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко на брифинге.
Он сообщил, что Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановлении об адаптивном карантине.
"Изменения будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников так и для посетителей", - заявил он.
Отметим, на сегодняшний день в "желтой" зоне находится две области - Закарпатская и Кировоградская. В ней COVID-сертификаты для посещения заведений питания, ТРЦ или массовых мероприятий не обязательны. Такие ограничения действуют в "красной" зоне.
Как сообщалось, за все время пандемии в Украине заболело 3 263 417 человек, поправилось – 2 684 584, летальных исходов – 78 754. Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19.
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Поэтому идут в обход,выпуская незаконные указы кабмина и МОЗа.
Баранов нужно насильно к кормушке вести, а то сдохнут.
Не хочешь лечиться - сдохни, вот тебе мешок.
Нет, опять недовольны.
Быстрее бы уже поздыхали а то сплошной негатив от вас.
А за лекарство - ото уже другое бабло.
Но согласно норм, эпид порог, для ввода карантина это 5 и более % болеющих в конкретных период времени от общего числа населения ! а у нас даже сейчас болеет МЕНЕЕ 1% ! Так какого х..ра - введен карантин, даже зеленый !?
Это вы опыт своей Беларуси хотите нам в Украины привезти?
да щаз..
Вы предлагаете Запорожцами или Богданами?
Когда стало невозможно продолжать держать в искусственность напряжении страну в истерии - и вынуждены "снизить цветность" зон... - все равно продолжают принуждать !
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