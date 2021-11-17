Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-вакцины, - Ляшко. ВИДЕО

Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-вакцины. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к ним.

Тем, кто еще не получил вторую прививку, он напомнил о необходимости получения полного курса вакцинации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли за своей второй дозой несмотря на то, что время ее введения уже прошло. Поэтому прошу, не откладывайте и обратитесь в ближайший пункт прививки илицентр вакцинации", - заявил он.

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