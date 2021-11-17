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Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-вакцины, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-вакцины. Глава Минздрава Виктор Ляшко обратился к ним.

Тем, кто еще не получил вторую прививку, он напомнил о необходимости получения полного курса вакцинации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас более 600 тысяч украинцев еще не дошли за своей второй дозой несмотря на то, что время ее введения уже прошло. Поэтому прошу, не откладывайте и обратитесь в ближайший пункт прививки илицентр вакцинации", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации, - Минздрав

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
А может они уже умерли??? Вы проверьте...
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17.11.2021 10:54
+20
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17.11.2021 10:53
+16
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17.11.2021 10:56
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Под Ляшком кресло затряслось? Я правильно понимаю его движение или это уже под Зеленским?
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17.11.2021 11:39 Ответить
полуантиваксеры? или таки полуваксеры?
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17.11.2021 11:49 Ответить
Не вірять що Вава дасть їм тищу.
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17.11.2021 12:00 Ответить
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17.11.2021 12:35 Ответить
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17.11.2021 14:40 Ответить
Слава богу, почали розуму набиратися. Адже COVID-19 ніде ніхто не виявив - ото лише китайська стаття від першої половини 2020 р., яку решта науковців світу визнали, як достатньо оґрунтованою - там виділили 37 генних пар якогось вірусу (і то не чистого), а вірус має 30 000 пар!!! Чим ви з неба народ труєте???
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17.11.2021 13:09 Ответить
не достатньо обґрунтованою
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17.11.2021 13:10 Ответить
да и кстати ... у меня друг подруги соседа из квартиры на севере другого города сказал что вакцинировался и стал рептилоидом .... теперь сидит под ником ноу-нейма с 0 подписчиков - зовут Volodymyr Krasnoholovets 4c852252 не знаешь такого ?
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17.11.2021 13:37 Ответить
Яких 37 генних пар, якщо SARS-CoV-2 - одноланцюговий РНК вірус? А його повний геном (вуханського штаму) дивись тут
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 isolate Wuhan-Hu-1, complete genome
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17.11.2021 14:48 Ответить
"Адже COVID-19 ніде ніхто не виявив"

Ви точно або їпанутий, або проплачений московський бот - бо саме ці 2 категорії найчастійше намагаються спростувати реальність..
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17.11.2021 21:28 Ответить
зебилы тыщу ждут! после 12.12 опять массово побегут, давить друг друга!
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17.11.2021 14:54 Ответить
От вам і відповідь на питання , яка кількість побічних ефектів після вакцинації !
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17.11.2021 15:42 Ответить
Уже после первой дозы считают себя неуязвимыми и бессмертными.
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17.11.2021 15:45 Ответить
Браття і сьостри, к вам обращаюся я...
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17.11.2021 18:10 Ответить
ежегодно в мире от туберкулёза умирает ВДВОЕ больше людей, чем от ковида
но никому и в голову не приходит объявить о пандемии туберкулёза
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17.11.2021 18:17 Ответить
В Україні від турекульозу у 2018-му померли 2 тис. 207 осіб, в 2019-му - 2 тис. 95.
Тобто загалом за 2 роки - 4,30 тисячі осіб.

За останні 2 роки від коронавірусу в Україні померло 82 813 людини.
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17.11.2021 21:33 Ответить
Звичайно, що не прийшли, Янелох же їм пообіцяв з 19 Зетисячу, от люди і відклали другу дозу. Лохів у нас ще на 100 років вистачить. Після 19-го попруть стадом.
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17.11.2021 20:05 Ответить
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