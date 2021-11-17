ЧП в доме престарелых в Днепре, где погибли пять женщин: полиция задержала второго человека - санитарку заведения. ВИДЕО
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Полиция Днепра задержала администратора и санитарку дома престарелых, где 16 ноября погибли пять женщин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
"Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора и санитарку заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, женщины могли умереть в результате отравления угарным газом.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом.
Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пожар произошел в частном доме престарелых "Тепло любимых", где в общей сложности проживали 30 человек, из которых 23 - лежачие больные.
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