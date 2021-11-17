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ЧП в доме престарелых в Днепре, где погибли пять женщин: полиция задержала второго человека - санитарку заведения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция Днепра задержала администратора и санитарку дома престарелых, где 16 ноября погибли пять женщин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора и санитарку заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, женщины могли умереть в результате отравления угарным газом.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом.

Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пожар произошел в частном доме престарелых "Тепло любимых", где в общей сложности проживали 30 человек, из которых 23 - лежачие больные.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
санитарка - это стрелочник..., это такая традиция в подобных случаях...
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17.11.2021 11:51
+7
Ну как обычно виновата санитарка, а не владелец и тот кто крышивал нелегальное заведение.
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17.11.2021 11:59
+6
А до чого тут арешт адміністратора та санітарки, чого їх затримувати? Якщо непристосоване приміщення де не було пожежної сигналізації приймало лежачих хворих, то за це потрібно саджати власників закладу а не персонал.
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17.11.2021 11:47
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а собственник с...бался?
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17.11.2021 11:46 Ответить
А до чого тут арешт адміністратора та санітарки, чого їх затримувати? Якщо непристосоване приміщення де не було пожежної сигналізації приймало лежачих хворих, то за це потрібно саджати власників закладу а не персонал.
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17.11.2021 11:47 Ответить
санитарка - это стрелочник..., это такая традиция в подобных случаях...
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17.11.2021 11:51 Ответить
санитарнка не успела эмигрировать... только она и будет отвечать! - классика!
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17.11.2021 11:57 Ответить
Ну как обычно виновата санитарка, а не владелец и тот кто крышивал нелегальное заведение.
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17.11.2021 11:59 Ответить
грамотей, крышЕвал
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17.11.2021 16:03 Ответить
Еще один учитель вылез. Тебе делать нечего?
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17.11.2021 16:11 Ответить
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17.11.2021 12:00 Ответить
Ну ладно администратор но при чем тут санитарка, или она там отвечала за пожарную безопасность и состояние проводки.
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17.11.2021 12:01 Ответить
Если ее назначили приказом собственника отвечать за пожарную безопасность (что разумеется незаконно) то будет отвечать. Потому что у нас в стране Закон отсутствует Поэтому воспитательница лагеря "Виктория" получила три года тюрьмы, а директор лагеря нет
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17.11.2021 12:10 Ответить
При условии если стоит подпись этой санитарки под приказом...что она с ним ознакомлена...
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17.11.2021 12:13 Ответить
Даже подпись не имеет значения. Потому что:
1. Санитарка не является должностным лицом
2. Санитарка не является руководителем.
3. 100% отсутствуют функциональные обязанности этой санитарки, где прописано. что она отвечает за противопожарные мероприятия. И тем более капитального характера
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17.11.2021 12:19 Ответить
как правило, санитарки явлются материально ответственными,так было и есть на сегодня
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17.11.2021 16:05 Ответить
Разумеется. За швабру и ветошь. Вы про должность сестры хозяйки слышали?
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17.11.2021 16:09 Ответить
глубоко ошибаешься, у санитарки масса других обязанностей. Уточни у автора статьи - это была сестра-хозяйка, или по совместительству санитарка и сестра-хозяйка, что верочтнее всего ближе к истине. И не тебе рассказывать мне о штатах и обязанностях персонала в мед учреждения, и даже в частных. Я в медицине 35 лет, в должности зав. РАО
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17.11.2021 16:27 Ответить
Еще раз. Можно назначить приказом санитарку и ответственной за удаление аппендицита и трепанацию черепа. То что ты написал, из области "может быть". Меня твои дилетантские предпосылки не интересуют. Учи "Кодекс гражданской защиты" и "ППБ в Украине"
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17.11.2021 17:07 Ответить
Надо еще дворника задержать...и тогда будет полный комплект убивц...
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17.11.2021 12:11 Ответить
К слову сказать-проживание в этом доме стоило от 30000,00 до 70000,00 грн ежемесячно, позаботится о проводке хватило бы денег
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17.11.2021 12:12 Ответить
И что значит-утром пришла администратор и обнаружила? значит ночью со стариками никого не было? они их просто закрывали и уходили?
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17.11.2021 12:14 Ответить
шукайте - кому смерть пьятьох літніх жінок була вигідна, якою власністю небіжчи володіли або яки були відносини з рідними, бо якщо "сплавили" в стардом то вже не було не сил не бажання доглядати в дома, а якщо вже нема коштів .... то мабудь це дичина, але останнім часом стільки дичини спостерігаємо що вже просто починаємо звикати(((
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17.11.2021 12:27 Ответить
там еще должны быть дворник и уборщица. они самые виноватые.
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17.11.2021 12:51 Ответить
"пожар от короткого замыкания"- это средневековье и жлобство на энерго защите и пожарной автоматике.
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17.11.2021 13:00 Ответить
Санитарка,это типа бухгалтер фирмы, если что не так попадает под раздачу, директор вообще ни о чём не знал.
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17.11.2021 13:00 Ответить
О!
Это санитарка открыла нелегальный дом престарелых, начихала на противопожарную безопасность ...
У стрелочника появился новый синоним - санитарка.
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17.11.2021 15:40 Ответить
 
 