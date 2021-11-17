Шкарлет сказал: "Или меня лишат ученой степени – или он потеряет должность министра образования", - Кива. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива рассказал, что его лишили ученой степени.

Об этом нардеп сообщил журналистам в кулуарах Рады, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Кивы, в день обысков ему позвонили из Министерства образования и науки и пригласили на заседание комиссии для рассмотрения его диссертации.

Нардеп сообщил, что заседание комиссии пройдет без его участия.

"Комиссия, как мне потом перезвонили и рассказали, приняла решение, что в моей научной работе, как оказалось, нет плагиата. Но в ней недостаточно новизны. Это та формулировка, с которой меня лишили моей научной степени. То есть нет вопросов к защите, нет вопросов к плагиату, а есть вопросы тех людей, которые получили четкую задачу. Министр образования сказал о том, если я сегодня не выполню поставленную задачу – завтра мне снимут с должности", – рассказал Кива.

"Или Киву лишат ученой степени, или я потеряю должность министра образования", - сказал нардеп, добавив, что это ему лично заявил министр образования Сергей Шкарлет.

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