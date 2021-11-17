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Кива (397) Шкарлет (296)

Шкарлет сказал: "Или меня лишат ученой степени – или он потеряет должность министра образования", - Кива. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива рассказал, что его лишили ученой степени.

Об этом нардеп сообщил журналистам в кулуарах Рады, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кивы, в день обысков ему позвонили из Министерства образования и науки и пригласили на заседание комиссии для рассмотрения его диссертации.

Нардеп сообщил, что заседание комиссии пройдет без его участия.

"Комиссия, как мне потом перезвонили и рассказали, приняла решение, что в моей научной работе, как оказалось, нет плагиата. Но в ней недостаточно новизны. Это та формулировка, с которой меня лишили моей научной степени. То есть нет вопросов к защите, нет вопросов к плагиату, а есть вопросы тех людей, которые получили четкую задачу. Министр образования сказал о том, если я сегодня не выполню поставленную задачу – завтра мне снимут с должности", – рассказал Кива.

"Или Киву лишат ученой степени, или я потеряю должность министра образования", - сказал нардеп, добавив, что это ему лично заявил министр образования Сергей Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива говорит, что его лишили звания кандидата наук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+50
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17.11.2021 12:17
+30
Яке розумне обличчя, як у валуєва з раши. Вони не брати?
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17.11.2021 12:21
+29
Наукивцю надо бы, для начала, самому "свою" работу прочитать.
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17.11.2021 12:14
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Наукивцю надо бы, для начала, самому "свою" работу прочитать.
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17.11.2021 12:14 Ответить
Яке розумне обличчя, як у валуєва з раши. Вони не брати?
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17.11.2021 12:21 Ответить
Мудочёс не читатель,оно писатель
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17.11.2021 12:23 Ответить
"Обоє-рябоє", варті один-одного .
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17.11.2021 12:15 Ответить
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17.11.2021 12:17 Ответить
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17.11.2021 12:17 Ответить
Браво!!!
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17.11.2021 12:32 Ответить
👏👏👏👏👏👍👌🎯🎯🎯🎯
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17.11.2021 12:40 Ответить
Со всем согласен, только назачем 1000 давать?
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17.11.2021 12:53 Ответить
Наверное дать так же ,как дали они?)
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17.11.2021 13:13 Ответить
Это могло бы быть смешным, только пардон, но уже рыгать хочется.....
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17.11.2021 13:25 Ответить
На віртуальну картку,хай ходить до музеїв та спортзалів...
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17.11.2021 14:02 Ответить
А ти відмовся від 1000. Зроби так, як пересічна громадянка Южаніна - вона публічно сказала,що брати 1000 не буде! Оце поступок справжнього депутата!
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17.11.2021 14:02 Ответить
в масковскую окадємію подай докумєнтьі і пожалуйся в босманскій сут.
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17.11.2021 12:17 Ответить
Я думаю Росея может достойно оценить ученого.
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17.11.2021 12:18 Ответить
Там такие нужны... Попутного вера, в горбатую спину!
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17.11.2021 12:20 Ответить
Мудочёс не слушай завистников --- звиздуй по тебе плачет Хо́гвартс !!!!!!!
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17.11.2021 12:19 Ответить
За такими виродками плаче шибениця. Але це не про українців. Бо дуже терпимі та добрі.
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17.11.2021 12:25 Ответить
Ще один Проффесор.
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17.11.2021 12:22 Ответить
По регламенту Спецрада повинна бути закрита, оскільки прийняла роботу без наукової новизни. Про це ніде ні слова. Бл... Кругом одні "науковці" поз"являлися, в усіх сферах.
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17.11.2021 12:22 Ответить
Совместить оба действия было-бы вообще идеально !
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17.11.2021 12:26 Ответить
Абідна за науковца
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17.11.2021 12:26 Ответить
Щось багато цього покидька в новинах останнім часом. Навіщо це чмо нам покпзувати постійно?
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17.11.2021 12:28 Ответить
Ех. Такі кадри втрачаємо...
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17.11.2021 12:29 Ответить
Думав науковець а придивився ні, просто дебіл
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17.11.2021 12:30 Ответить
Еще справку с дурки у него забрать не могут.
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17.11.2021 12:33 Ответить
и то и то меня, например, устраивает
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17.11.2021 12:31 Ответить
щось мені підказує, що кива 3,14здить, бо з самого початку було дуже багато зауважень до його так званої "дисертації"
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17.11.2021 12:31 Ответить
Кива, с тебя такой-же ученый как из говна пуля ! Да ты и сам это прекрасно знаешь.
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17.11.2021 12:31 Ответить
честь и совесть у одноклеточного ватного Кивы!!!.. тут я поперхнулся снегирём))
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17.11.2021 12:34 Ответить
Его лишат всего научного, рейтинг егодокатится вниз и пойдет шабашить Шутом на пляже
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17.11.2021 12:36 Ответить
Кива, иди в Квартал, там будешь проххфессором!!!!
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17.11.2021 12:37 Ответить
Не примуть, бо він затьмить всіх інших клоунів.
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17.11.2021 13:15 Ответить
Крепись, дорогой. Ты не первый из больших учёных, которые пострадали от своеволия властей. Галилей, Джордано Бруно, Кива... Нормально смотришься в этом списке.
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17.11.2021 12:39 Ответить
даже саркастическое отождествление кивина с великими учеными оскорбляет их память.
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17.11.2021 12:44 Ответить
Зеленский гнобит цвет нации.
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17.11.2021 12:39 Ответить
И этого драчуна надо лишать звания, и Шкарлета нахер увольнять - никакой взаимоисключающей альтернативы тут нет, не надо драматизировать
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17.11.2021 12:40 Ответить
так я не понял : кто у кого списал , кива в у шкарлета или шкарлет у кивы
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17.11.2021 12:40 Ответить
кивину 30 см лобной кости давит на мозжечок, занимающий оставшееся свободное место в черепе.
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17.11.2021 12:42 Ответить
руки прочь ат учионых!
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17.11.2021 12:43 Ответить
Це недороблене хоч писати і читати вміє?
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17.11.2021 12:50 Ответить
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17.11.2021 12:51 Ответить
Кива даже не подозревает, что он идиот, значит это более тяжелый клинический случай, поскольку одна из сущностей здорового человека, это понимание собственного несовершенства, и признание того факта, что другие тоже могут видеть его несовершенным.
Ну и в смысле признания его ученым. Каждый может считать себя, и быть вправе, или ошибаться, что он ученый, но признание его ученым, возможно только в случае признания его таковым со стороны компетентного научного сообщества, и это нельзя получить в виде сварганенной несколькими коррупционерами бумажки, можно получить бумажку по блату, что ты пожарник или дежурный, но, стоит повторить для "кив", твои научные заслуги, если таковые есть, должны опираться на научные авторитеты, а не на бумажку из министерства, на этом стоит наука.
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17.11.2021 12:52 Ответить
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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17.11.2021 12:55 Ответить
А можно и то и другое?
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17.11.2021 12:56 Ответить
Ой а мы и не подозревали? Хотя мой кум , ещё когда кива в раде дрочить стал, сказал мне - запомни кум, этот кива далеко пойдёт, ему палец в рот не клади
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17.11.2021 13:04 Ответить
НАРОД! НУ СКАЖИТЕ КТО ГОЛОСОВАЛ ЗА ЭТОГО ДЕГЕНЕРАТА???? Не уж то вы сами такие дегенераты!?
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17.11.2021 13:05 Ответить
Ну наконец то хоть кто то начал делать правильные вещи. Надела эта говорильня.
Только вот по Киве все детские статьи проходят, а хотелось бы увидеть еще обвинения в измене Родине и покушение на жизнь человека еще. Да, Семенченко сидит за якобы частную армию, а вот у Кивы зигующих молодчиков Венедиктова не замечала?
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17.11.2021 13:06 Ответить
А это КИВИ, наш младший научный сотрудник
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17.11.2021 13:11 Ответить
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17.11.2021 13:15 Ответить
Правильно сказал-сам"плагиатор".
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17.11.2021 13:16 Ответить
А можна - і те, і те?
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17.11.2021 13:19 Ответить
Чтобы забрать научную степень, сначала нужно дать научную степень. А киве её так и не дали
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17.11.2021 13:19 Ответить
100% Только начал писать, когда вот комент в точку!!! Тебе мудаку ее (степень) еще никто не давал, так что и забирать у тебя нечего. Ты как был лысым чмо, так и остался. Тока теперь у тебя много времени прочитать самому свой "опус", если ты сможешь хоть толику осилить того что "написял" на бумагу!!!
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17.11.2021 16:39 Ответить
это Кива


а это киви

рразница только в том что Кива умеет говорить но не может думать а у киви наоборот
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17.11.2021 13:22 Ответить
АБЫРВАЛГ,младший брат Шарикова...
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17.11.2021 14:05 Ответить
Більш ніж достатньо лише поглянути на оце,аби побачити повну відсутність розуму.А коли воно намагається згадувати літери складаючи з них слова та речення,це взагалі щось...
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17.11.2021 13:27 Ответить
Бабун
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17.11.2021 13:30 Ответить
Ківа, на зло ворогам пиши нову дисертацію. Підказую тему: " Роль лисих у світовій політиці". Новизна гарантована. Ще ніхто про це не писав. І матеріалу для досліджень уйма. От про Хрущова, про тебе, про Москаля - це вже три розділи. Гризи граніт науки. Ти можеш!
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17.11.2021 13:34 Ответить
У Ківи біда за бідою..
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17.11.2021 13:35 Ответить
украинская наука понесла невосполнимую утрату!
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17.11.2021 13:42 Ответить
Эх, такого академика на взлете сбили. Сколько мыслей похоронено.
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17.11.2021 14:24 Ответить
его бы еще гражданства лишь ) было бы супер )
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17.11.2021 14:30 Ответить
Нічого було здуру за автомат хвататися, он який "рикошет" трапився.
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17.11.2021 15:02 Ответить
Ну тут каГбы поддерживаю Шкарлета, хорошая новость
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17.11.2021 15:47 Ответить
Психопатологические особенности умственной отсталости, включая сам интеллектуальный дефект, полиморфны как по характеру, так и по степени выраженности. Однако имеются общие симптомы, которые характеризуют в первую очередь так называемую ядерную олигофрению.Понятие «ядерная олигофрения» было введено в 1938 г. Н. И. Озерецким на основе массивности дефекта и особенностей как интеллектуального недоразвития, так и личности больного в целом. Психическое недоразвитие при ядерной олигофрении имеет две основные особенности: нарушение развития носит малодифференцированный, более или менее равномерный, диффузный характер; поражению подвергаются эволюционно наиболее молодые, интенсивно развивающиеся системы мозга. Как показали последующие исследования, при ядерной олигофрении могут поражаться и более древние мозговые образования [Исаев Д. Н., 1982; Марничева Г. С., Глезерман Т. Б., 1986].Типичной олигофрении всегда свойственны тотальность психического недоразвития, которая касается не только интеллектуальной деятельности, но и всей психики в целом, а на первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности - абстрактного мышления.
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17.11.2021 16:24 Ответить
Госпадя, як же оце служить у Раді? Хто керує Україною,жах! Це якесь посміховісько над нацією.
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17.11.2021 17:33 Ответить
А питань до тих "навукових" хвойд нема ніяких? Можливо в "навуковому товаристві" забагато шлюх? Вже показували ФЕЙКи по дисертації киви, проте шлюхи цьому імбецилу все ж видали наукову ступінь. ЇХ в першу чергу треба гнати в шию та перевірити кому ЩЕ вони повидавали наукові степені. Чи хтось вважає, що ківі був першим?
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17.11.2021 18:56 Ответить
"За словами Киви, в день обшуків йому подзвонили з Міністерства освіти і науки та запросили на засідання комісії для розгляду його дисертації.
Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі."
Охрнеть галиматья, в двух фразах взаимоисключение - так позвали или нахер послали?? Кто трнадит?? Походу навернео "ненаукивиц"!!!!
-
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17.11.2021 20:26 Ответить
 
 