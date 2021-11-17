Шкарлет сказал: "Или меня лишат ученой степени – или он потеряет должность министра образования", - Кива. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива рассказал, что его лишили ученой степени.
Об этом нардеп сообщил журналистам в кулуарах Рады, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кивы, в день обысков ему позвонили из Министерства образования и науки и пригласили на заседание комиссии для рассмотрения его диссертации.
Нардеп сообщил, что заседание комиссии пройдет без его участия.
"Комиссия, как мне потом перезвонили и рассказали, приняла решение, что в моей научной работе, как оказалось, нет плагиата. Но в ней недостаточно новизны. Это та формулировка, с которой меня лишили моей научной степени. То есть нет вопросов к защите, нет вопросов к плагиату, а есть вопросы тех людей, которые получили четкую задачу. Министр образования сказал о том, если я сегодня не выполню поставленную задачу – завтра мне снимут с должности", – рассказал Кива.
"Или Киву лишат ученой степени, или я потеряю должность министра образования", - сказал нардеп, добавив, что это ему лично заявил министр образования Сергей Шкарлет.
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Ну и в смысле признания его ученым. Каждый может считать себя, и быть вправе, или ошибаться, что он ученый, но признание его ученым, возможно только в случае признания его таковым со стороны компетентного научного сообщества, и это нельзя получить в виде сварганенной несколькими коррупционерами бумажки, можно получить бумажку по блату, что ты пожарник или дежурный, но, стоит повторить для "кив", твои научные заслуги, если таковые есть, должны опираться на научные авторитеты, а не на бумажку из министерства, на этом стоит наука.
Только вот по Киве все детские статьи проходят, а хотелось бы увидеть еще обвинения в измене Родине и покушение на жизнь человека еще. Да, Семенченко сидит за якобы частную армию, а вот у Кивы зигующих молодчиков Венедиктова не замечала?
а это киви
рразница только в том что Кива умеет говорить но не может думать а у киви наоборот
Нардепу повідомили, що засідання комісії відбудеться без його участі."
Охрнеть галиматья, в двух фразах взаимоисключение - так позвали или нахер послали?? Кто трнадит?? Походу навернео "ненаукивиц"!!!!
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