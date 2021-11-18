Кулеба о скоплении войск РФ на границе: "У руководства России все сценарии на столе". ВИДЕО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает "пугалкой" заявления госсекретарь США Энтони Блинкена и главы британского Генштаба Ника Картера, что мигрантский кризис не случаен - это попытка отвлечь внимание от скопления войск РФ у границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"У руководства России все сценарии на столе. Когда весной они разворачивали всю военную инфраструктуру вдоль нашей границы, то это не была случайность или попытка нас запугать. Это было конкретное укрепление стратегических позиций ВСУ России вдоль украинской границы", - рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, Украине следует максимально серьезно относиться к ситуации, но паниковать не нужно.

Также читайте: Украинско-белорусская граница не укреплялась, не ждали оттуда удара, - Кулеба