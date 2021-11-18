Кулеба о скоплении войск РФ на границе: "У руководства России все сценарии на столе". ВИДЕО
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает "пугалкой" заявления госсекретарь США Энтони Блинкена и главы британского Генштаба Ника Картера, что мигрантский кризис не случаен - это попытка отвлечь внимание от скопления войск РФ у границы с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"У руководства России все сценарии на столе. Когда весной они разворачивали всю военную инфраструктуру вдоль нашей границы, то это не была случайность или попытка нас запугать. Это было конкретное укрепление стратегических позиций ВСУ России вдоль украинской границы", - рассказал глава МИД.
По словам Кулебы, Украине следует максимально серьезно относиться к ситуации, но паниковать не нужно.
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Констатація фактів, купа зрадників у вищих ешелонах влади, балаканина замість дій - це все відомі ознаки теперішньої влади.
Як захищатися плануєте, чи знову, як у 14, сподіваєтесь, що головний тягар приймуть добровольці?
Вище - screen shot двох заголовків поважного видання Reuters: від 01 листопада - Україна все заперечує й засуджує провокаторів, від 10 листопада Зеленський все підтверджує і дякує "партнерам за співпрацю".
Це один з прикладів непослідовності України в комунікаціях зі стратегічними партнерами, який викликає здивування, розчарування, занепокоєння, якщо говорити дипломатичною мовою.
Якщо попросити психіатра прокоментувати те, що відбувається, я думаю він назве це - шизофренією. Всемірна організація здоров'я (ВОЗ) кваліфікує шизофренію, як тяжку форму психозу, який характеризуються спотвореним мисленням, сприйняттям світу та власної особистості, емоціями, промовою та поведінкою. До поширених психотичних симптомів входять галюцинації (чути, бачити чи відчувати те, чого немає насправді) і марення (стійкі хибні переконання чи підозри, міцно зберігаються навіть за наявності фактів, які свідчать про протилежне).
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
Після згаданого відосику держслужбовці Зеленського почали демонстрацію "активізації" діалогу с ключовими партнерами, однак забули сформулювати прохання - що конкретно (якої допомоги) хоче Україна, в зв'язку із загостренням. Контакти зведені до спільних церемоніальних заходів й висвітлення активності в соціальних мережах.
Відсутність сформульованих цілей й задач у сукупності із попередньою непослідовністю тільки погіршують, поки що непублічне, ставлення політичного істеблішменту США до України.
Індикатором таких змін стали дискусії в популярних політичних ток-шоу на головних телеканалах США. Вперше з 2014 року, модератори дискусії ставлять учасникам пряме питання - "Чому США повинні стати на бік України, а не Росії?".
10 листопада, у вечірньому ефірі загальнодержавного телеканалу Fox News, ведучий Такер Карлсон задав питання Конгресмену республіканцю Майку Тернеру, чому США підтримують Україну, а не Росію, на тлі нещодавнього нарощування російських військ уздовж спільного кордону країн. Декілька днів до того, Конгресмен закликав адміністрацію президента Джо Байдена "вжити швидких дій" щодо російських сил у листі до інших членів Конгресу Республіканської партії.
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
Хоча Конгресмен Тернер й відповів ведучому, що США мають підтримувати демократичну Україну, а не тоталітарні режими, публічна дискусії звелася до ще одного небезпечного для України висновку - чи можуть країни вважатися демократичними, якщо їх очолюють корумповані керманичи.
Не буду стверджувати, що стало першопричиною погіршення ставлення до України - фізіологічні чи психо-розумові особливості окремих представників нашої влади, одне зрозуміло точно - України почали цуратися, дехто, навіть, на рівні гігієнічного несприйняття.
Джерело: https://censor.net/ua/b3299947
Ну теперь я спокоен. Мы надежно защищены ... словами Кулебы.