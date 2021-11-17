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На сегодняшний день вакцинировано от коронавируса около 320 нардепов, - Корниенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В пункте вакцинации в отеле "Национальный" ежедневно вакцинируется около 100 человек.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый вице-спикер Александр Корниенко.

По его словам, это обычные украинцы.

"Во-первых, в этом районе нет пункта вакцинации. Ближайший - где-то в районе 3 километров", - отметил первый вицеспикер.

Он отметил, что на сегодняшний день вакцинировано около 320 депутатов, а Аппарат Верховной Рады вакцинирован на 95%. Нардеп объяснил, что пока сложно назвать точную цифру вакцинированных парламентариев, потому что "кто еще не доехал, кто в процессе, а у кого одна доза".

"Скандалов нет. Депутаты проходят в Верховную Раду", - добавил политик.

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Корниенко сообщил, что не знает о случаях конфликтных ситуаций с участием депутатов. Кроме того, о котором он говорил в понедельник на согласительном совете.

Автор: Анастасія Потіха
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Это перемога, или там другой тип вакцинации?
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17.11.2021 12:57 Ответить
Кому близко 320. Це не точна цифра ч и не впевнеі що інші мають справжні серьифікати
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17.11.2021 13:15 Ответить
Я думаю 320 имеют сертификаты. А делали прививку или нет - поди разберись.
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17.11.2021 13:21 Ответить
Корнієнко, забов'яжить депутатов оприлюднити свої ковід-сертіфікати.
Прийміть постанову про обов'язкове оприлюднення своїх ковід-сертіфікатів Ляшко, всіх членів уряду, адміністрації президента та його самого. А також перевіряючих ковід-сертіфікати
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17.11.2021 13:19 Ответить
А еще сотня где?
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17.11.2021 13:19 Ответить
450-около 320 = около 130 (т.е. почти каждый 3 (около)))) не пожелал)
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17.11.2021 13:21 Ответить
Там 420 по факту, без Крыма и Донбасса.
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17.11.2021 13:23 Ответить
425
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17.11.2021 13:36 Ответить
ОПЗЖ гляди Спутником укололись
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17.11.2021 13:24 Ответить
Якби ж то ...
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17.11.2021 14:26 Ответить
Падлюки, навіть рахувати не вміють. Сказав би що біля 1000.
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17.11.2021 13:44 Ответить
Близько 320, це напевно 230?
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17.11.2021 15:22 Ответить
 
 