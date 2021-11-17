На сегодняшний день вакцинировано от коронавируса около 320 нардепов, - Корниенко. ВИДЕО
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В пункте вакцинации в отеле "Национальный" ежедневно вакцинируется около 100 человек.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в кулуарах Верховной Рады рассказал в интервью журналистам первый вице-спикер Александр Корниенко.
По его словам, это обычные украинцы.
"Во-первых, в этом районе нет пункта вакцинации. Ближайший - где-то в районе 3 километров", - отметил первый вицеспикер.
Он отметил, что на сегодняшний день вакцинировано около 320 депутатов, а Аппарат Верховной Рады вакцинирован на 95%. Нардеп объяснил, что пока сложно назвать точную цифру вакцинированных парламентариев, потому что "кто еще не доехал, кто в процессе, а у кого одна доза".
"Скандалов нет. Депутаты проходят в Верховную Раду", - добавил политик.
Корниенко сообщил, что не знает о случаях конфликтных ситуаций с участием депутатов. Кроме того, о котором он говорил в понедельник на согласительном совете.
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