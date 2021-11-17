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война (46615) Путин (29851) государственная измена (949) Кива (397) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

"Войны не существует. О ней удобно вспоминать, когда у нас все х#ево", - нардеп ОПЗЖ Кива объяснил, почему поздравил Путина с днем ​​рождения. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива отрицал войну с Россией и назвал свое приветствие президента страны-оккупанта Владимира Путина вполне законным действием. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах парламента.

"Законом это позволено. Объявленной войны с Россией нет, а есть глобальные экономические отношения. Россия - это один из основных торговых партнеров. Я поздравил. У нас установлены дипотношения... Какая война?.. Война существует тогда, когда о ней удобно говорить Удобно ее вспоминать, когда у нас все х#ево - мы говорим о войне. Надо отвлечь внимание от того, что "слуга народа" Ковалев влетел в грузовик пьяный - нужно говорить о войне. Свет и продукты в стране закончатся – сразу надо говорить о войне. Если бы у нас была война, тогда президент должен был бы объявить военное положение, объявить о том, что у нас есть война с РФ, парламент должен принять все необходимые решения.Чтобы все было в рамках закона, а так война только у головах тех, кто скрывает свои преступления", - сказал Кива.

Также смотрите: Пророссийский депутат Кива расстрелял портреты Бандеры и Шухевича. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+57
Дайте цьому 3.14дару сєльодки
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17.11.2021 14:27
+50
Навіть коментувати цю потвору гидотно, одним словом - гидота лиса
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17.11.2021 14:28
+46
"Наркоманська тварина": українські воїни просять "плюнути в морду" Киві за поздоровлення Путіна з днем народження. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3293068
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17.11.2021 14:27
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ківі недолуго грає на підміні понять.. це, банально, дешевий софізм
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17.11.2021 21:34 Ответить
Коли вже Киву запруть в буцегарню або дурку - там його місце.
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17.11.2021 21:38 Ответить
В 21 веке война не ведётся так, как раньше. Гибридная агрессия руками удмуртских "шахтёров" - есть, но законодательного определения и чёткости - у нас нет. Вот и получается что технически Кива прав. Хотя как ему позволяют зачатки разума поздравлять убийцу соотечественников. Но это вопрос к психиатрам, пожалуй.
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17.11.2021 21:43 Ответить
Арсенчика кадр...любимец. Посадил на потоки.
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17.11.2021 21:48 Ответить
Нацжены, где же вы с плюшевыми кивами? Не проплачено?
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17.11.2021 22:21 Ответить
це жертва невдалого аборту......ось наслідки
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17.11.2021 22:38 Ответить
Нардеп ОПЗЖ Ілля Кива заперечив війну з Росією і назвав своє вітання президента країни-окупанта Володимира Путіна цілком законною дією. Джерело: https://censor.net/ua/v3299991


Воно повинно залишитись без громадянства України.
Це буде знаково для всіх сепарів і ватників України
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18.11.2021 00:13 Ответить
Нет, тогда нельзя будет судить за госизмену.
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21.04.2022 17:00 Ответить
Поліція - це і є злочинне формування, що сприяє знищенню країни
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18.11.2021 06:11 Ответить
Кремлівська консерва пішла ва-банк. Якщо нема війни, звідки у цього дрочила статус учасника бойових дій? Терміново скасувати.
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18.11.2021 07:19 Ответить
Дурачок"! Зачем тебе 2 пистолета? И диплом Прохвессора.
На тебя нужно кинуть говенную гранату,
Иди лучше спусти ТРУХНЮ...
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18.11.2021 07:31 Ответить
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18.11.2021 10:04 Ответить
какой кива дебил... почему он все еще депутат?
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18.11.2021 11:03 Ответить
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