"Войны не существует. О ней удобно вспоминать, когда у нас все х#ево", - нардеп ОПЗЖ Кива объяснил, почему поздравил Путина с днем ​​рождения. ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива отрицал войну с Россией и назвал свое приветствие президента страны-оккупанта Владимира Путина вполне законным действием. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Кива заявил в кулуарах парламента.

"Законом это позволено. Объявленной войны с Россией нет, а есть глобальные экономические отношения. Россия - это один из основных торговых партнеров. Я поздравил. У нас установлены дипотношения... Какая война?.. Война существует тогда, когда о ней удобно говорить Удобно ее вспоминать, когда у нас все х#ево - мы говорим о войне. Надо отвлечь внимание от того, что "слуга народа" Ковалев влетел в грузовик пьяный - нужно говорить о войне. Свет и продукты в стране закончатся – сразу надо говорить о войне. Если бы у нас была война, тогда президент должен был бы объявить военное положение, объявить о том, что у нас есть война с РФ, парламент должен принять все необходимые решения.Чтобы все было в рамках закона, а так война только у головах тех, кто скрывает свои преступления", - сказал Кива.

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