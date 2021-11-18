Тысяча гривен за вакцинацию будут выплачены на виртуальные платежные карточки через приложение "Дія", - Шмыгаль. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Никаких налогов на тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства не повлияют на получение субсидий людьми.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, на занятия спортом и путешествия по Украине на поезде или самолете", - рассказал премьер.
По его словам, около 6 тысяч субъектов бизнеса смогут принять участие в этой программе.
"Министерство экономики еще более подробно объяснит, как именно будут проходить выплаты. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года... Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства не окажут влияния на получение субсидий людьми", - добавил Шмыгаль.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн.
В Офисе Президента объяснили, что тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить только на определенный список услуг.
Пожалуйста, подождите...
Как пример, в моем случае в "дию" вакцинация НЕ ПОДТЯГИВАЕТСЯ!!! Что я уже не делал: и к семейному врачу ходил и в пункт вакцинации, чтобы они проверили данные - говорят, все введено правильно, а за "Дию" мы не отвечаем... И я там такой был не один, там у семейного, вся очередь исключительно по причине "не подтягивается в Дию". Вот так все и получат те 1000! Хер собачий кто-то, что-то получит!!!
Ну бл*дь как?!!!! И это при том, что стоимость 1км выросла в 3 раза по сравнению с тем когда делали при "барыгах"!
Я возмущаюсь не самой дорогой и "Дией", а действующей властью! И дороги и Дия - это просто как пример жопорукости, пофигизма и воровства!!!!
А Вы как думаете? И вообще-то я не о деньгах речь вел.
Нафіга бабулі, в якої немає смартфона, ота вовина 1 000?
В їхньому селі спортзалу нема, мандрувати вона не збирається...
Вкололи два уколи безкоштовно і за те спасибі.
Але спочатку дідусям і бабусям треба буде купити смартфона на те що залишиться від пенсії.
а ці віртуальні гроші просто спишуть на невіртуальні офшори (і шукайте хвостик))))
Не ведіться на цю дурнувату влпду і їх чергову брехню 😡
Тому треба провчити поліно зелене,як грати в ігри з українцями.Коли міфічні тисячі з'являться на рахунках,створювати петицію і вимагати права використовувати гроші на благодійність.Так можна хворим дітям і нашим пораненим допомогти,і не дати вкрасти гроші .
тисячу гривень, яку вони не отримають
і пригадають Вовіку у час "Ч"
Времена меняются, технологии не стоят на месте, только лох остается прежним.
Как говорил Мавроди, лох не мамонт, лох не вымрет.
близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу з Джерело: https://censor.net/ua/v3299998
Знатный развод на бабло намечается
дауж, викторфедарыч и петралексеич сущие дилетанты по сравнению с зеленью, на воздухе разводят на бабло бюджет, без всяких там схем.
До ближайшего "Ашана" ? Так может не хватить.
Але НІ, нехай чалапають дивитись бидло-квартал.
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Eliot Higgins
@EliotHiggins
Our Wagnergate investigation is still on course to be released today, just doing some finishing touches. I won't promise a time as we'll inevitably miss it, but we'll get it out the moment it's ready.
3:18 AM · 17 ****. 2021 г.·Twitter Web App
Вотжэж, *****..
а, да, и потратить виртуальную тсясю можно тоже только виртуально.... т.е. каком кверху...
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