РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15696 посетителей онлайн
Новости Видео Общество Коронавирус и карантин
7 937 96
выплаты (538) Шмыгаль Денис (2317) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Тысяча гривен за вакцинацию будут выплачены на виртуальные платежные карточки через приложение "Дія", - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Никаких налогов на тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства не повлияют на получение субсидий людьми.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Средства в размере 1000 гривен будут выплачены на виртуальные платежные карты через "Дію". Их можно будет потратить на приобретение билетов в кинотеатры, театры, на концерты, на занятия спортом и путешествия по Украине на поезде или самолете", - рассказал премьер.

По его словам, около 6 тысяч субъектов бизнеса смогут принять участие в этой программе.

"Министерство экономики еще более подробно объяснит, как именно будут проходить выплаты. Программа заработает с 19 декабря этого года и будет действовать до конца следующего года... Это отдельная программа из общего фонда государственного бюджета. Никаких налогов на эту тысячу гривен начисляться не будет. Также эти средства не окажут влияния на получение субсидий людьми", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн.

В Офисе Президента объяснили, что тысячу гривен невозможно будет получить наличными на руки. Деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить только на определенный список услуг.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+52
показать весь комментарий
17.11.2021 13:30
+27
Мерзотник зелений , щоб ви розуміли , знущається над українцями і відверто сміється 😠
показать весь комментарий
17.11.2021 13:40
+25
Наперсточники похлеще Януковоща
показать весь комментарий
17.11.2021 13:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.11.2021 13:30 Ответить
Султан НеЛох Османский! или Офшор Пандорапейперский
показать весь комментарий
17.11.2021 13:35 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 13:59 Ответить
Так Юлина тысяча была реальной ,а Вовина тысяча -виртуальная .
показать весь комментарий
17.11.2021 17:12 Ответить
Такой же ПШИК , как и пять вопросов 🤡🐸🐲членограя !!!
показать весь комментарий
17.11.2021 14:02 Ответить
Мерзотник зелений , щоб ви розуміли , знущається над українцями і відверто сміється 😠
показать весь комментарий
17.11.2021 13:40 Ответить
эти деньги уже сперли , просто их надо красиво списать
показать весь комментарий
17.11.2021 14:17 Ответить
Віртуальний **********, вертуальний уряд. вертуальніт гроші: життя в смартфоні.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:59 Ответить
А от вішати треба їх не віртуально
показать весь комментарий
17.11.2021 15:40 Ответить
А це мабуть велике віртуальство...
показать весь комментарий
17.11.2021 13:30 Ответить
велике віртуальство-нає*****ство...
показать весь комментарий
17.11.2021 14:00 Ответить
афера какая то)
показать весь комментарий
17.11.2021 13:31 Ответить
У них везде или афера, или шоу с косоворотками и балалайками, или сделано так что "какая разница".
Как пример, в моем случае в "дию" вакцинация НЕ ПОДТЯГИВАЕТСЯ!!! Что я уже не делал: и к семейному врачу ходил и в пункт вакцинации, чтобы они проверили данные - говорят, все введено правильно, а за "Дию" мы не отвечаем... И я там такой был не один, там у семейного, вся очередь исключительно по причине "не подтягивается в Дию". Вот так все и получат те 1000! Хер собачий кто-то, что-то получит!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:59 Ответить
Ну подтягивается или нет то такое. Вы же не ради Дии вакцинировались. Что же теперь возмущаться.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:31 Ответить
Нет конечно! Я возмущаюсь что: нихрена не работает, нихрена не доделано или сделано "аби як". Вот в конце лета, делали дорогу областного назначения, которая идет через город "Большая стройка", причем делали основательно: фрезернули, положили 1й слой на геосетку, положили второй слой. Прошел 1 месяц - ПОЯВИЛИСЬ ЯМЫ! И это еще зимы не было (когда капилярная вода замерзает и ломает асфальт)!!!
Ну бл*дь как?!!!! И это при том, что стоимость 1км выросла в 3 раза по сравнению с тем когда делали при "барыгах"!
показать весь комментарий
17.11.2021 15:13 Ответить
На счет дороги возмущаетесь? Зачем? Дорога то такое... Или Вы думаете, что те кто так строит дороги в отношении здравоохранения поступает как-то иначе? Вы думаете что вот в нем то они все делают по высшему разряду? Разве так бывает? Разгильдяй в одном - разгильдяй во всем. Посему я бы не за дороги бы переживал в данном случае.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:00 Ответить
Действительно, "какая разница", главное что руководит всем этим "хАроший мАлчик".
Я возмущаюсь не самой дорогой и "Дией", а действующей властью! И дороги и Дия - это просто как пример жопорукости, пофигизма и воровства!!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 19:27 Ответить
Ну а вакцинация образец заботы этой власти о народе. Готовы даже подарками осыпать людей и всякого рода поощрениями. В этом случае у власти неожиданно совесть проявила себя.
показать весь комментарий
17.11.2021 19:29 Ответить
Вы это серьезно или просто сарказм?! Вы в серьез думаете, что они сейчас решили проявить заботу и благоразумие????? Как бы не так! Единственная причина - это падение рейтинга и попытка его поднять - они тупо вспомнили про "Юлину 1000", которая тоже поднимала себе рейтинг (но у той хоть денег, побольше было в бюджете и экономика не падала в пике)
показать весь комментарий
17.11.2021 20:07 Ответить
Вы это серьезно или просто сарказм?!
А Вы как думаете? И вообще-то я не о деньгах речь вел.
показать весь комментарий
17.11.2021 21:49 Ответить
Это просто игра такая, вы выбыли после первого конкурса. Но кто-то, обязательно дойдет до финала
показать весь комментарий
17.11.2021 14:35 Ответить
на виртуальные услуги
показать весь комментарий
17.11.2021 13:32 Ответить
Бабушка, дедушкам, да и просто гражданам ну которые не хотят вашей диджитализации и краже персональных данных.......
показать весь комментарий
17.11.2021 13:33 Ответить
смогут увидеть эту тысячу на экране телевизора ))) вместо рекламной заставки... на Г+Г )))))
показать весь комментарий
17.11.2021 14:01 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 13:33 Ответить
Наперсточники похлеще Януковоща
показать весь комментарий
17.11.2021 13:33 Ответить
Ага, у этих и наперстков нет - просто говорят: "Шарик типа тут... помешали, помешали.... и опять вы проиграли"
показать весь комментарий
17.11.2021 14:01 Ответить
что, никто не хочет вашу глючную дию скачивать и давать ключ отквартиры где деньги лежат?
показать весь комментарий
17.11.2021 13:33 Ответить
Які можуть бути податки на вертуальні гроші,які люди навіть не побачать? Хочуть заробити на людях ,та ще радіти тому що податків не буде.Ця влада зовсім трьохнута.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:34 Ответить
Як завжди. Гроші віртуальні - податки реальні.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:33 Ответить
Це дуже вірно.
Нафіга бабулі, в якої немає смартфона, ота вовина 1 000?
В їхньому селі спортзалу нема, мандрувати вона не збирається...
Вкололи два уколи безкоштовно і за те спасибі.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:34 Ответить
Мандруватиме віртуально.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:41 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:03 Ответить
Это такая форма создать Реестр избирателей под новые выборы, которые Зе ублюдки хотят проводить Виртуально! Ну кто считает, тот и Выигрывает!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:34 Ответить
Тоді і щеплення повинно бути віртуальним.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:34 Ответить
А де візьметься зайвих 30 млрд. грн. когось цікавить?
показать весь комментарий
17.11.2021 13:37 Ответить
Не цікавить,бо грошей ніхто не побачить.Гроші вертуальні, роздаватимуть квітки на кіно " Свати", квитки на фітнесклуби зелених корішей при владі, і квітки на потяг щоб мандрувати у невідомому напрямку під час пандемії.
Але спочатку дідусям і бабусям треба буде купити смартфона на те що залишиться від пенсії.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:42 Ответить
цікавить! бо пенсійний фонд порожній, ковідний фонд асфальтом завалений...
а ці віртуальні гроші просто спишуть на невіртуальні офшори (і шукайте хвостик))))
показать весь комментарий
17.11.2021 14:05 Ответить
Даватимуть "ваучери" лише тим, хто вакцинується ПІСЛЯ 19 грудня...

Не ведіться на цю дурнувату влпду і їх чергову брехню 😡
показать весь комментарий
17.11.2021 13:37 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:09 Ответить
Вава,це рейтинг не врятує,як був на півшостого,так і залишиться.Буратіна вирішив два зайця вбити-і рейтинг "підперти" і гроші бюджетні "сперти",тому що процентів 20 може й скористаються ними за призначенням.А решту можна спокійно вкрасти.
Тому треба провчити поліно зелене,як грати в ігри з українцями.Коли міфічні тисячі з'являться на рахунках,створювати петицію і вимагати права використовувати гроші на благодійність.Так можна хворим дітям і нашим пораненим допомогти,і не дати вкрасти гроші .
показать весь комментарий
17.11.2021 13:39 Ответить
всі пенси до кінця життя запамятають

тисячу гривень, яку вони не отримають

і пригадають Вовіку у час "Ч"
показать весь комментарий
17.11.2021 13:46 Ответить
как вы лицемеры зае.али уже! когда люди, для которых тысяча это даже не ужин в ресторане, а чаевые за этот ужин, рассуждают, как люди должны потратить ЦЕЛУЮ ТЫСЯЧУ!!! ворье двуличное.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:41 Ответить
У Мавроди были билеты МММ, у Зебуина виртуальная электронная тысяча.
Времена меняются, технологии не стоят на месте, только лох остается прежним.
Как говорил Мавроди, лох не мамонт, лох не вымрет.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:43 Ответить
Віртуальна тисяча на віртуальні картки. Гуляйти, злидарі!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:49 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:10 Ответить
"Кошти в розмірі 1000 гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки Джерело: https://censor.net/ua/v3299998
близько 6 тисяч суб'єктів бізнесу з Джерело: https://censor.net/ua/v3299998

Знатный развод на бабло намечается
дауж, викторфедарыч и петралексеич сущие дилетанты по сравнению с зеленью, на воздухе разводят на бабло бюджет, без всяких там схем.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:56 Ответить
так вони ж заклали під це добрячий фундамЕнт, ось усе й розвивається за їх програмою, обидва однакові
показать весь комментарий
17.11.2021 14:42 Ответить
и шо, таки даже в Налоговый кодекс изменения внесут для этого?... если нет - еще тот концерт налоговой от квартала-95 ожидает получателей в 2022-м...
показать весь комментарий
17.11.2021 13:58 Ответить
А куда можно путешествовать в Украине с бюджетом в 1000 гривен ?
До ближайшего "Ашана" ? Так может не хватить.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:59 Ответить
ашана низзя, а герега - моно)))) или коли-каклеты велюр (на чайок должно хватить...без сахара))))
показать весь комментарий
17.11.2021 14:12 Ответить
Причому майже вся країна в "червоній зоні". ДБЛ БЛД!
показать весь комментарий
17.11.2021 17:54 Ответить
Зате ми майстри спорту по КОВІДу і в першій трійці в світі по смертності від нього.
показать весь комментарий
17.11.2021 21:12 Ответить
Якщо такі вже "щедрі" за рахунок платників податків, то могли б дати можливість купити ліки за ці гроші. Це ж акція типу турботи про здоров'я.
Але НІ, нехай чалапають дивитись бидло-квартал.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:00 Ответить
среди зебобиков бытует мнение что билет на концерт Квартала обладает целебными свойствами . лечит кашель . затягивает раны и останавливает диарею . опять же если покрошить его в новогодний оливэ или приготовить его под шубой то праздники пройдут веселее
показать весь комментарий
17.11.2021 14:08 Ответить
Ветка



Посмотреть новые твиты

Переписка










Eliot Higgins


@EliotHiggins



Our Wagnergate investigation is still on course to be released today, just doing some finishing touches. I won't promise a time as we'll inevitably miss it, but we'll get it out the moment it's ready.



3:18 AM · 17 ****. 2021 г.·Twitter Web App
показать весь комментарий
17.11.2021 14:02 Ответить
Ну скажи что не имбицилы , а ? Особенно порадует бабушку Дия в её нокии кнопочной.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:02 Ответить
нужно маме позвонить . наверняка обрадуется . теперь сможет фитнесом на старости лет заняться . тем более что на пенсии . время есть
показать весь комментарий
17.11.2021 14:04 Ответить
вони скуповують голоси молоді а бабусь вже зась...
показать весь комментарий
17.11.2021 14:07 Ответить
Почему не ржёте, ЗЕбилы? Смешно ведь
показать весь комментарий
17.11.2021 14:06 Ответить
На Дип Перпл не хватит,добавьте малость.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:08 Ответить
божья роса ...

показать весь комментарий
17.11.2021 14:12 Ответить
Это как секс по телефону. И трахнули и целка на месте.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:16 Ответить
А деньги и шульберт на который я пойду, тоже будут виртуальные???? Вообще у нас при этой наперсточной власти все становится виртуальное, ***!!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 14:17 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:18 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:18 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:19 Ответить
Подачки рабам.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:29 Ответить
это даже не подачка это разводка, две трети вообще не смогут эти деньги потратить. Уж лучше бы продуктовые наборы раздавали, гречку, масло и консервы по крайней мере съесть можно...
показать весь комментарий
17.11.2021 16:51 Ответить
а шо плохо ? уколят еще и бабки дадут !
показать весь комментарий
18.11.2021 03:22 Ответить
Стоимость билета на концерт "95 квартал" составляет 1000 грн.

Вотжэж, *****..
показать весь комментарий
17.11.2021 14:30 Ответить
Задолбали, почему бы не сделать списание этих денег с коммунальных платежей, ну какие театры и спортзалы у пенсионеров и сельских жителей.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:33 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 14:34 Ответить
Шо це з ним?
показать весь комментарий
17.11.2021 15:08 Ответить
Молодшого Добкіна побачив.
показать весь комментарий
17.11.2021 17:56 Ответить
Приход,типа)))...
показать весь комментарий
17.11.2021 18:49 Ответить
Даже, если старушка придет в фитнес клуб, то скорее всего ее с этим сертификатом никто обслуживать не будет. Потом отвечай за ее здоровье. Потом этому фитнес клубу получить эти свою тысячу от государства - замаешься.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:45 Ответить
ну они же знают кому дают-по приколу голосовали по приколу и получите роспишитесь знают что баранами управлять одно удовольствие че вы бараны возмущаетесь
показать весь комментарий
17.11.2021 15:06 Ответить
Сипатого кокаинщика не отпускает. Жесть как прет.
показать весь комментарий
17.11.2021 15:18 Ответить
З приводу вакцінації, деякі лікарі відмовляють хворих щоб не заморочуватись - https://www.youtube.com/watch?v=9I_DQR6PwvU
показать весь комментарий
17.11.2021 15:18 Ответить
ПРОДАМ СЕРТИФИКАТ ЗА 50% НОМИНАЛА!
показать весь комментарий
17.11.2021 15:22 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2021 15:42 Ответить
За кожнину прививку по тисячі гривень два укола дві тисячі гривень
показать весь комментарий
17.11.2021 16:21 Ответить
Ди диви, губу розкатала!
показать весь комментарий
17.11.2021 17:17 Ответить
какие самолеты и театры ты головой ударился..кто туда когда ходил -а кто ходит ездит на ниссан мурано..мрози..с другой реальносьти
показать весь комментарий
17.11.2021 16:29 Ответить
виртуальные платежные карты у виртуального правительства виртуальной валютой и наверное вообще в виртуальном мире.

а, да, и потратить виртуальную тсясю можно тоже только виртуально.... т.е. каком кверху...
показать весь комментарий
17.11.2021 16:55 Ответить
ну так суды заочные, а деньги виртуальные все заочно сидят (кто убивал) а остальные при деньгах!
показать весь комментарий
18.11.2021 03:24 Ответить
Очередной лохотрон и нашего лоха зеленского!!
показать весь комментарий
17.11.2021 16:56 Ответить
интересная тыща от зеленского.. вроде она есть, но её всё же нет
показать весь комментарий
17.11.2021 17:40 Ответить
Отримаю Вовину тисячу , сходжу в фітнесцентр ,, а ви ? А я в спортзал ..
. .
показать весь комментарий
17.11.2021 19:26 Ответить
ЗЕлебобики! учимся виртуально мазать на хлеб. достаем сматфон, находим там "вавину тыщу", и легким движением руки намазываем ее на хлеб. приятного аппетита! кушайте, не обляпайтесь...
показать весь комментарий
17.11.2021 19:42 Ответить
Не подсказывай. Их по статистике еще около 20% (реально я думаю меньше).
показать весь комментарий
17.11.2021 21:10 Ответить
Якийсь ди*ільний піар вийшов у неЛоха. Наче й дають людям гроші - але фіга з два люди зможуть ними зкористатись. Скільки ж мудоляк із люсею і сирьожою думали над цим - якщо змогли додуматись до такої фігні...
показать весь комментарий
18.11.2021 01:47 Ответить
Тысяча за укол ? Отлично. Почему на цензоре возмущаются? А сколько за такое платить десять тысяч шо ле ? Совсем подурели ? Денег и так мало . Тысяча гривен за один укол ,а им не нравится. Вот если бы тысячу покойный Черновол или Ющенко выдавал или например,Кучма, или Кравчук , тобыло бы не мало ?
показать весь комментарий
18.11.2021 03:28 Ответить
То може і за фальшивий сартифікат гроші повернуть?! А то такі трати, такі трати....
показать весь комментарий
18.11.2021 09:24 Ответить
 
 