"Без цензуры" в прямом эфире: Вагнергейт бабах! | Польша и Украина под ударом врагов | Жаркое из Мордора. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

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Bellingcat опубликовал новые подробности по делу "вагнеровцев!"

По заключению расследования, которое длилось год, украинская военная разведка планировала захватить 33 наемника российской частной военной компании "Вагнер" 25 июля 2020 года.

Вероятная планируемая операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис президента Украины Владимира Зеленского решил ее перенести.

Также поговорим о миграционном кризисе на границах Беларуси, вероятности вторжения мигрантов в Украину, о том, чем нам может помочь Великобритания, а на десерт – немного жареного из Российской Федерации.

Будет жарко, включайтесь!