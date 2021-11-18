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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Вагнергейт бабах! | Польша и Украина под ударом врагов | Жаркое из Мордора. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан Буткевич и Марина Данилюк-Ярмолаева в прямом эфире будут говорить о самых горячих новостях.

Вечер среды, а значит, на Цензор.НЕТ вас ждет стрим "Без цензуры" в прямом эфире!

Bellingcat опубликовал новые подробности по делу "вагнеровцев!"

По заключению расследования, которое длилось год, украинская военная разведка планировала захватить 33 наемника российской частной военной компании "Вагнер" 25 июля 2020 года.

Вероятная планируемая операция украинской разведки по задержанию российских наемников была сорвана после того, как Офис президента Украины Владимира Зеленского решил ее перенести.

Также поговорим о миграционном кризисе на границах Беларуси, вероятности вторжения мигрантов в Украину, о том, чем нам может помочь Великобритания, а на десерт – немного жареного из Российской Федерации.

Будет жарко, включайтесь!
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Топ комментарии
+5
Як для мене, то "какая разніца", що пан Зеленський, що пан Єрмак, повинні сидіти на нарах за державну зраду!
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17.11.2021 21:21
+4
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17.11.2021 20:51
+3
Бот мишки подляка, де ти, а де Майдан?
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17.11.2021 21:39
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17.11.2021 20:51 Ответить
Як для мене, то "какая разніца", що пан Зеленський, що пан Єрмак, повинні сидіти на нарах за державну зраду!
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17.11.2021 21:21 Ответить
багато хто піся Майдану мав сидіти на нарах , але ніхто так і не сів
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17.11.2021 21:34 Ответить
Бот мишки подляка, де ти, а де Майдан?
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17.11.2021 21:39 Ответить
Передава педофілу уколову привіт, небот бугагага)))
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17.11.2021 21:41 Ответить
Він твій приятель, от сам йому привіти і передавай.
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17.11.2021 21:50 Ответить
та ні, він ******** шарія і чоколадніх хлопчиків , я тебе вірно скерував
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17.11.2021 21:52 Ответить
Будь-ласка не розповідай про своїх партнерів.
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17.11.2021 21:56 Ответить
ок, давай тоді про твоїх , що скажеш про портнікова?
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17.11.2021 22:59 Ответить
Что ты сутулая свинособака - угадал?)))
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18.11.2021 08:00 Ответить
Конечно пук, сподливое, в штанишки Зе
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17.11.2021 22:01 Ответить
ОП - это филиал ФСБ РФ в Украине. Но! ЗЕлёной падали "какая разница".
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17.11.2021 22:49 Ответить
 
 