23 276 175
Российский "Первый канал" рассказал о катастрофическом дефиците и кризисе в США: "Полки пусты. Под угрозой "черная пятница". Перспектива - Рождество без подарков". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Кремлевские пропагандисты "Первого канала" рассказали в одном из своих сюжетов о "катастрофическом дефиците и кризисе в США".
Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандистов, американцы живут в условиях тотального дефицита: полки в магазинах пустые, а когда что-то появляется – все сметают, под угрозой знаменитая "черная пятница", а в перспективе – Рождество без подарков.
Топ комментарии
+59 Zemer
показать весь комментарий18.11.2021 10:55
+51 mrSmith
показать весь комментарий18.11.2021 10:44
+39 Чайка Київ
показать весь комментарий18.11.2021 10:50
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Там чудеса, там "русью" пахнет ...
На буржуєв смотрім свисока!
пипец Америке ))))))
сравнили палец с … ))))
Милодраматично два сердца.
А Омерика голодает
Многодетная семья из Германии долго не выдержала жизни в России
Немцы, что сбежали от секс-просвещения в Сибирь, вернулись обратно в Германию
Многодетная семья из Германии, которая недавно приняла решение жить в новосибирском селе, "бежав" от уроков секс-просвещения, вернулась обратно в Германию. Об этом сообщает издание VN.ru.
Семья Евгения и Луизы Мартенс, в которой воспитываются 10 детей, приехала в Кыштовский район Новосибирской области в середине декабря прошлого года с твердым намерением получить гражданство России. Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начинавшиеся в германской школе уроки секс-просвещения, ранее уже приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования. Тогда Евгений отказался платить штраф за пропуски его дочерью уроков "секс-просвещения" и провел сутки в местной тюрьме.
В Кыштовском районе глава семьи намеревался заниматься фермерством и заявлял, что семья останется там навсегда, даже несмотря на суровые зимы.
Однако недавно Евгений Мартенс вынужден был ненадолго съездить в Германию по делам. После этого семья собрала вещи, бросила дом, выехала в Новосибирск, а оттуда - обратно в Германию.
скрепных кацапов
Ну не совсем они немцы
скорее потомки обрусевших немцев
в общем мотаются туда - сюда не первый раз уже
PS А чем их уроки секс просвещения то не устроили ?
Они хотят чтоб их взрослые дочери узнали откуда дети берутся
только после свадьбы ?
Главное, чтобы санитары не заметили, что ты опять свиснул у них ноут, а то опять над тобой надругаются всей сменой. В извращенной форме. Беги в свою палату № 6 и прячься под кроваткой Наполеона.
Мнения 18-ноя, 03:379 5 023 0
«Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал!» Точно так. Нет такой обители. Нет такого угла, где бы не стонал русский мужик.
Стоны теперь - повсюду. Стоны - по всей Руси Великой! Хоть уши ватой затыкай. О чём же стонут? А вот о чём: «Почему этих дикарей берут в Европу, а нас - не берут?»
Эти наши русские стоны, кстати, очень жалостливые. Сердце рвётся у любого, кто их услышит. И только вот европейцы - сохраняют хладнокровие. И даже не смотрят в нашу сторону. И даже ухом не ведут. Как же так? Неужто они бессердечные? Неужто - слепые? Неужто - глухие? Неужто не видят они, как мы страдаем? Неужто не слышат - этих вот наших душераздирающих русских завываний?
Думаю, и видят, и слышат. Да только вот в чём засада: они нас хорошо знают. И на собственном своём опыте уже не один раз убедились, что этот их «загадочный» русский родственник обычно громко стонет перед тем, как хочет у кого-нибудь что-нибудь отнять.
Не верят они в нашу всемирно известную русскую смиренность. Не верят и в наши общепризнанные - открытость и душевность. А считают всё это - хищническими уловками.
Они ведь и сами - опытные хищники, эти самые европейцы.
Да, собственно, мы, русские, мы ведь и сами европейцы. Оттого-то другие европейцы так вот хорошо нас и понимают, что нам даже никак не удаётся их обмануть. Хоть, вот - на жалость бьём, хоть - убеждаем действием, хоть - грозим. А этим вот, другим европейцам - всё как с гуся вода.
Они всё одно подозревают, что за этими нашими жалостливыми стонами тут же вскоре скорее всего последует очень даже практическое сообщение: «Братья! Мы - такие же, как и вы, а поэтому-то, мы хотим у вас жить. Ваш дом - наше общее наследие!»
То есть мы для них - примерно то же, чем для москвичей всегда были провинциальные родственники: «О ужас! Они, кажется, хотят прописаться в нашей квартире!». Да, да. Никто ведь из москвичей не считает провинциальных родственников хуже себя.
Но именно они и есть - самые опасные гости. Именно потому, что они - точно такие же, как и сами москвичи. И если пропишутся, то не выпишутся уж точно. Да ещё и переоформят квартиру на себя.
Другое дело - домработница. Её можно нанять, а потом уволить. Ну, или «приезжий паренёк с вокзала» - тоже хорошо. «Поживи у меня, сынок»,- говорит такому пареньку «добрый московский старичок»: «Я и сам - из Сибири. Так же вот, как и ты, приехал я когда-то завоёвывать Москву. Мне тоже тогда было 18 лет … Поживи. Будешь мне про нашу родную Сибирь рассказывать. И заодно - за продуктами ходить.»
А вот если сестра из Барнаула пишет: «Приезжаем с дочкой пожить, встречайте на Казанском вокзале, 6-го декабря, на третьем пути…», - тут-то: «Ой нет, только не это!» Тут-то бегут на почту и срочно высылают телеграмму в Барнаул: «У нас прорвало все трубы везде тчк. Капитальный ремонт до лета тчк.»
Ну и европейцы - точно так же поступают. Чего вы от них хотите?
Кирилл Полтевский
https://www.reuters.com/world/us/us-manufacturing-sector-slows-moderately-october-ism-2021-11-01/
https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
Мільярдер і засновник компанії Facebook Марк Цукерберг має з'явитися у місто Овруч на розгляд судової справи про зрубані тополі.
Відповідне рішення міститься в матеріалах Коростенського міськрайонного суду, пише «Znaj.ua» Як зазначається, Коростенський суд викликає на засідання власника Facebook як співвідповідача у судовій справі щодо коментарів про зрубані тополі під дописом мера Овруча Івана Коруда (на трасі знищили 434 дерева). Останній вже два роки захищає в суді свої честь, ділову репутацію та гідність, позиваючись до одного із засновників Овруцької районної партійної організації ВО «Свобода» Олексія Кравчука через коментарі у Facebook.