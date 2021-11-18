Российский "Первый канал" рассказал о катастрофическом дефиците и кризисе в США: "Полки пусты. Под угрозой "черная пятница". Перспектива - Рождество без подарков". ВИДЕО

Кремлевские пропагандисты "Первого канала" рассказали в одном из своих сюжетов о "катастрофическом дефиците и кризисе в США".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандистов, американцы живут в условиях тотального дефицита: полки в магазинах пустые, а когда что-то появляется – все сметают, под угрозой знаменитая "черная пятница", а в перспективе – Рождество без подарков.

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