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Российский "Первый канал" рассказал о катастрофическом дефиците и кризисе в США: "Полки пусты. Под угрозой "черная пятница". Перспектива - Рождество без подарков". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Кремлевские пропагандисты "Первого канала" рассказали в одном из своих сюжетов о "катастрофическом дефиците и кризисе в США".

Как сообщает Цензор.НЕТ, по словам пропагандистов, американцы живут в условиях тотального дефицита: полки в магазинах пустые, а когда что-то появляется – все сметают, под угрозой знаменитая "черная пятница", а в перспективе – Рождество без подарков.

Также смотрите: "Боевой мощи армии Беларуси хватит, чтобы уничтожить ваш Балто-Черноморский союз", - пропагандист Азаренок угрожает войной соседним странам. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+59
В магазинах Лос-Анджелеса, Сан-Франциска и Нью-Йорка пустые полки, нет ни матрёшек, ни балалаек, а особенно валенок. Как американцы пройдут зиму, скорей всего отморозят ноги
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18.11.2021 10:55
+51
Совсем чокнулись кацапы…
Очередная отметка уровня безумия.
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18.11.2021 10:44
+39
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18.11.2021 10:50
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18.11.2021 11:18 Ответить
Можно представить, какой запах из той трубы ...
Там чудеса, там "русью" пахнет ...
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18.11.2021 14:26 Ответить
Это буханка на твёрдотопливном двигателе?
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18.11.2021 11:28 Ответить
Это жилище американского инженера.
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18.11.2021 11:42 Ответить
Московитам никогда так не жить, как "Америке без подарков".
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18.11.2021 11:14 Ответить
У совєтскіх собствєнная гордость:
На буржуєв смотрім свисока!
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18.11.2021 11:16 Ответить
Американцы на месяц дольше ждут айфон, и из за наличия денег не спешат работать, а кацапы по мусорка лазят, да …..
пипец Америке ))))))
сравнили палец с … ))))
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18.11.2021 11:15 Ответить
Путин с шойгу все с ромашками в тайге фотаются.
Милодраматично два сердца.
А Омерика голодает
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18.11.2021 11:17 Ответить
свободу Анжелі Девіс ).
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18.11.2021 11:17 Ответить
"Деньги у населеня есть,и это плохо"...Это комментирует ведущий таежного улуса,в котором на расстоянии 20км. и более от больших городов вообще не знают что такое цивилизация... Вам до уровня Штатов как пешком до Луны.Или рашка может позволить платить такие пособия своим гражданам,чтобы они могли выбирать работать или жить на пособие...
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18.11.2021 11:24 Ответить
Я прям аж всплакнул. Сразу родимый Совок вспомнил и любимую получасовую телепрограмму Время.
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18.11.2021 11:27 Ответить
Да уж... ) только раньше негров линчевали, а сейчас их травят ...пособием, размер которого позволяет этим лодырям никогда не работать, да и белые уже особо работать не хотят, бо денег некуда девать, а свинособаки всё про кирдык америке своему быдлу вещают которое десятилетие ))
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18.11.2021 12:15 Ответить
Люди которые несут этот бред получают миллионы, больше удивляет тот кто в это верит,и таких на сто лет вперёд припасено, сидит в говне и верит что там хуже чем у него дела.
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18.11.2021 11:33 Ответить
Ничего такого не увидел. Проблема с дефицитом гаджетов захлестнула весь мир. А то что Байден пытается решить буквально все печатанием денег чистая правда.
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18.11.2021 11:38 Ответить
чистая правда из этого только то, что ты сидишь на бутылке
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19.11.2021 00:01 Ответить
В Рфии убогие люди. Но для объективности, у моих заказчиков, из США, реальный дефицит строй материалов. Сейчас работаем в 3 смены на экспорт. И что могу сказать, если б в Украине были б не дебилы у власти(причем все начиная с 1991 г) мы смогли бы стать маленьким Китаем для США. Почему никто не поднимает вопрос логистики в Украине??? Я нормально не могу отгружать по графику, даже с переплатой контейнера. Где наемные активисты?? Не заплатили за постоять?? Так скажите сколько нужно?? А все очень просто. Не одной власти не нужен середнячек предприниматель. Главное задрочить его проверками и налогами, что б у него времени не было задавать вопросы.
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18.11.2021 11:39 Ответить
идиоты
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18.11.2021 11:40 Ответить
Все просто. Кацап - это не национальность а диагноз, в расея - не страна а сорт говна.
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18.11.2021 18:21 Ответить
Если маскаль откривает рот, значит врет.
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18.11.2021 11:41 Ответить
🤣🤣🤣хлопаки й дівчата форуму, ви найкращі! Після жахливих новин від ж.борреля і БК як ковток свіжого повітря.... Дякувати Богові що я не москаль)))
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18.11.2021 11:46 Ответить

Многодетная семья из Германии долго не выдержала жизни в России

Немцы, что сбежали от секс-просвещения в Сибирь, вернулись обратно в Германию

Многодетная семья из Германии, которая недавно приняла решение жить в новосибирском селе, "бежав" от уроков секс-просвещения, вернулась обратно в Германию. Об этом сообщает издание VN.ru.

Семья Евгения и Луизы Мартенс, в которой воспитываются 10 детей, приехала в Кыштовский район Новосибирской области в середине декабря прошлого года с твердым намерением получить гражданство России. Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начинавшиеся в германской школе уроки секс-просвещения, ранее уже приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования. Тогда Евгений отказался платить штраф за пропуски его дочерью уроков "секс-просвещения" и провел сутки в местной тюрьме.

В Кыштовском районе глава семьи намеревался заниматься фермерством и заявлял, что семья останется там навсегда, даже несмотря на суровые зимы.

Однако недавно Евгений Мартенс вынужден был ненадолго съездить в Германию по делам. После этого семья собрала вещи, бросила дом, выехала в Новосибирск, а оттуда - обратно в Германию.
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18.11.2021 11:47 Ответить
Счастливая руцкая семья,не чувствующая влияния богомерзкого запада

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18.11.2021 23:00 Ответить
...а что у тётки за рептилоид на руках?
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19.11.2021 00:03 Ответить
скрепное пеленание помогает растить
скрепных кацапов
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19.11.2021 09:00 Ответить
Евгения и Луизы Мартенс
Ну не совсем они немцы
скорее потомки обрусевших немцев
в общем мотаются туда - сюда не первый раз уже

PS А чем их уроки секс просвещения то не устроили ?
Они хотят чтоб их взрослые дочери узнали откуда дети берутся
только после свадьбы ?
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19.11.2021 08:39 Ответить
после родов ... свабья не обязательна
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19.11.2021 09:01 Ответить
все как перед распадом совка
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18.11.2021 11:50 Ответить
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18.11.2021 11:55 Ответить
помните СМИ Северной Кореи где замерзший негр просит глоток горячего чая
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18.11.2021 11:57 Ответить
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18.11.2021 11:57 Ответить
Они еще Сандерса обзывали социалистом.)
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18.11.2021 12:01 Ответить
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18.11.2021 12:07 Ответить
В Америке негров обижают и ТОЛЬКО ПРЕДСТАВТЕ русского НЕ ЗНАЮТ! Как выживают?
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18.11.2021 12:24 Ответить
больные на всю голову...
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18.11.2021 12:31 Ответить
Дивно що в рос. "змі" США ще взагалі уснують. Всілякі кисельови зі скабеєвими могли б вже говорити - що США вже давно розвалились. І Байден є президентом лише Вашингтона і округу Колумбія.
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18.11.2021 12:42 Ответить
Мабуть скоро американці будуть прориватись в рашку через Білорусь за хлібом, оселедцем і "зрелищами"
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18.11.2021 12:47 Ответить
Вот вы смеетесь, а я пару дней назад встречал "немку", которая верит что немцы и американцы массово переселяются в Сибирь ради лучшей жизни)))
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18.11.2021 14:47 Ответить
во времена совка тоже такое говорили
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18.11.2021 12:51 Ответить
Точно. Параллельную реальность типа создавали
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18.11.2021 13:29 Ответить
Кацапи перелякались, що як у них пропадуть продукти, то США не зможе прислати окорока. Ягель, кацапи, ягель. Не лізьте своїми брудними лапами до нормальних людей. Вам до їх рівня ніколи не досягнути.
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18.11.2021 12:53 Ответить
Ну так и до высадки лапотного космонавта на солнце недалеко. Всё по лекалам КНДР. Гуляй,нищеброд Ванька-Америка утонула.
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18.11.2021 12:58 Ответить
Це той випадок коли у роліку все так чи інакше повна правда. Цензор це якось дивно подає, ніби це брехня. Це реальна катастрофа. Про це вже кажуть всі. Наприклад нещодавно Маск заявив про нереальну інфляцію яка давить на теслу. Товари йдуть з величезними, просто неймовірними затримками. Боюся що все це погано закінчиться для нашої фінансової системи.
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18.11.2021 13:06 Ответить
Омерике кирдыкъ,внешний долг,крах доллара - бл,полвека,со старших классов школы живу с чётким осознанием этих прискорбных фактов..
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18.11.2021 13:30 Ответить
Ні, ви не зрозуміли. Крах не Америці. Крах нам. Америка контролює мірило всіх вартостей - долар. Після краху Бретон-Вудської фінансової системи це лише фантік. З 1970х років це просто надування пузиря. Якщо щось коїться у Америці - це експортується закордон. Там не буде черг за хлібом, та талонів на їжу. Просто можуть трохи підпоясатися. От тільки за це розплачуватися усьому світові. Але якщо вони будуть продовжувати друк та роздачу грошей такими темпами, долар в якийсь момент втратить світову гегемонію, тоді може усе й їм повернутися. Що стане новим мірилом тоді? Може й цифровий юань, чи біткоїн.
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18.11.2021 14:21 Ответить
ну,перейдут они на амеро - и все будут за ним гоняться,точно так же,как предыдущие сто лет за долларом..
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18.11.2021 15:03 Ответить
Ты еще прокукарекай : Членин и теперь живее всех живых, а Сралин лично победил нацистов.
Главное, чтобы санитары не заметили, что ты опять свиснул у них ноут, а то опять над тобой надругаются всей сменой. В извращенной форме. Беги в свою палату № 6 и прячься под кроваткой Наполеона.
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18.11.2021 18:32 Ответить
Не зрозумів ваш коментар. До чого він? Ви можете щось по темі сказати аргументовано?
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20.12.2021 10:32 Ответить
В який момент? Когда над кацапией взойдет солнце?
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18.11.2021 19:20 Ответить
А до чого тут кацапстан? Не треба прив'язувати все що відбувається у світі до північного сусіда. Їх економіка занадто мала, щоб вплинути на світ.
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20.12.2021 10:35 Ответить
Ну и что ужасного происходит? Обычный кризис кап. системы, когда после перепроизводства началась волна суперспроса. Это время для покорения рынков новыми игроками. Год-два и произойдет насыщение и новый виток борьбы за тысячные доли рынка. Это как ситуация с масками в начале 20-го года, когда инфляция в этом сегменте составила чуть не 3000% за пару месяцев при тотальном дефиците. А сейчас они стоят дешевле, чем в 19-м, при том, что их потреблять стали в тысячи раз больше.
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20.12.2021 13:10 Ответить
"Хоть уши ватой затыкай…"
Мнения 18-ноя, 03:379 5 023 0

«Назови мне такую обитель, я такого угла не видал, где бы сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал!» Точно так. Нет такой обители. Нет такого угла, где бы не стонал русский мужик.

Стоны теперь - повсюду. Стоны - по всей Руси Великой! Хоть уши ватой затыкай. О чём же стонут? А вот о чём: «Почему этих дикарей берут в Европу, а нас - не берут?»

Эти наши русские стоны, кстати, очень жалостливые. Сердце рвётся у любого, кто их услышит. И только вот европейцы - сохраняют хладнокровие. И даже не смотрят в нашу сторону. И даже ухом не ведут. Как же так? Неужто они бессердечные? Неужто - слепые? Неужто - глухие? Неужто не видят они, как мы страдаем? Неужто не слышат - этих вот наших душераздирающих русских завываний?

Думаю, и видят, и слышат. Да только вот в чём засада: они нас хорошо знают. И на собственном своём опыте уже не один раз убедились, что этот их «загадочный» русский родственник обычно громко стонет перед тем, как хочет у кого-нибудь что-нибудь отнять.

Не верят они в нашу всемирно известную русскую смиренность. Не верят и в наши общепризнанные - открытость и душевность. А считают всё это - хищническими уловками.

Они ведь и сами - опытные хищники, эти самые европейцы.

Да, собственно, мы, русские, мы ведь и сами европейцы. Оттого-то другие европейцы так вот хорошо нас и понимают, что нам даже никак не удаётся их обмануть. Хоть, вот - на жалость бьём, хоть - убеждаем действием, хоть - грозим. А этим вот, другим европейцам - всё как с гуся вода.

Они всё одно подозревают, что за этими нашими жалостливыми стонами тут же вскоре скорее всего последует очень даже практическое сообщение: «Братья! Мы - такие же, как и вы, а поэтому-то, мы хотим у вас жить. Ваш дом - наше общее наследие!»

То есть мы для них - примерно то же, чем для москвичей всегда были провинциальные родственники: «О ужас! Они, кажется, хотят прописаться в нашей квартире!». Да, да. Никто ведь из москвичей не считает провинциальных родственников хуже себя.

Но именно они и есть - самые опасные гости. Именно потому, что они - точно такие же, как и сами москвичи. И если пропишутся, то не выпишутся уж точно. Да ещё и переоформят квартиру на себя.

Другое дело - домработница. Её можно нанять, а потом уволить. Ну, или «приезжий паренёк с вокзала» - тоже хорошо. «Поживи у меня, сынок»,- говорит такому пареньку «добрый московский старичок»: «Я и сам - из Сибири. Так же вот, как и ты, приехал я когда-то завоёвывать Москву. Мне тоже тогда было 18 лет … Поживи. Будешь мне про нашу родную Сибирь рассказывать. И заодно - за продуктами ходить.»

А вот если сестра из Барнаула пишет: «Приезжаем с дочкой пожить, встречайте на Казанском вокзале, 6-го декабря, на третьем пути…», - тут-то: «Ой нет, только не это!» Тут-то бегут на почту и срочно высылают телеграмму в Барнаул: «У нас прорвало все трубы везде тчк. Капитальный ремонт до лета тчк.»

Ну и европейцы - точно так же поступают. Чего вы от них хотите?

Кирилл Полтевский
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18.11.2021 13:15 Ответить
Зараз москалі підуть гуманітарну допомогу збирати американцям
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18.11.2021 13:30 Ответить
взагалі, якби у кацапських ваньок були мізки, вони б зрозуміли шо: американці накопичили достатньо фінансів, що не поспішають на роботу, живуть на допомогу від держави і при цьому змітають лавки магазинів, жирують, тобто. і це все в той час, коли у ваньок доширак подорожчав
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18.11.2021 13:56 Ответить
Звісно москалі перебільшили, але нехватка дійсно присутня і до цього довели дії Байдена та його лівацької команди.

https://www.reuters.com/world/us/us-manufacturing-sector-slows-moderately-october-ism-2021-11-01/
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18.11.2021 14:03 Ответить
Да-да!) "Запад загнивает")) Здесь за 5 мин про крах доллара, слабую американскую экономику и вообще конец Америке))
https://www.youtube.com/watch?v=wIiPAUkDDNk
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18.11.2021 14:03 Ответить
Кроме этого, Россия пять лидер по количеству желающих выиграть грин-карту.
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18.11.2021 14:27 Ответить
Кремляди уже не знают как расхвалить свое болото. Причина такой острой жалости к американцам в том, что в США склады забиты товарами, а пособие по безработице позволяет не работать. Лаптеноголишнехромоссомные, вы с логикой дружите? Идиоты конченные.
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18.11.2021 14:32 Ответить
жаль... жаль что нет в противовес голодающей Америке... кадров из процветающей руцкой провинции (из заУралья).. с полками полными и лицами сытыми и бытом налаженным ...
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18.11.2021 14:51 Ответить
Впізнаю Оклахомщину.
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18.11.2021 15:09 Ответить
Розквіт цивілізації. Є куди медведчуківцям і слугам народу прагнути. Як і всім хто їм симпатизує.
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18.11.2021 21:55 Ответить
То что доллар превращается в фантик, по сравнению каким был хотя бы 20-30 лет, это неоспоримый факт, к сожалению.
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18.11.2021 14:57 Ответить
Неужели пересичные кацапы верят в эту туфту? Это ж какими дятлами надо быть? Хотя шо то я раздухариться, у нас у самих таких дятлов аж 73%…
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18.11.2021 15:00 Ответить
Да 100пудово хана Штатам

Мільярдер і засновник компанії Facebook Марк Цукерберг має з'явитися у місто Овруч на розгляд судової справи про зрубані тополі.
Відповідне рішення міститься в матеріалах Коростенського міськрайонного суду, пише «Znaj.ua» Як зазначається, Коростенський суд викликає на засідання власника Facebook як співвідповідача у судовій справі щодо коментарів про зрубані тополі під дописом мера Овруча Івана Коруда (на трасі знищили 434 дерева). Останній вже два роки захищає в суді свої честь, ділову репутацію та гідність, позиваючись до одного із засновників Овруцької районної партійної організації ВО «Свобода» Олексія Кравчука через коментарі у Facebook.
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18.11.2021 15:16 Ответить
рашка готовит железный занавес, как это было в совке. что бы федерасты не смогли поехать в США и проверить супермаркеты в Чикаго или Нью-Йорка.
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18.11.2021 15:37 Ответить
Вони,кацапів маю на увазі,абсолютно їбо###нуті. Так що не звертайте уваги.
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18.11.2021 15:40 Ответить
Як казав Москаль - довбо...оби))
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18.11.2021 19:14 Ответить
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18.11.2021 19:33 Ответить
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18.11.2021 19:58 Ответить
Эта фсьо бидон винават! При Трампе такова небыла. Эта дерьмократи страну давели. Казак живатварящий пагубил Омерику!!!
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18.11.2021 22:12 Ответить
Сидит руцкий иван в деревянной параше на морозе, и прямо натурально чувствует,как там американцы замерзают
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18.11.2021 22:26 Ответить
Блогер Луганский в чатрулетке встретил богачей из Брятии https://youtu.be/nxu4XFdDTPc
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18.11.2021 22:30 Ответить
Враньё, всего навалом. Только бабло имей
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18.11.2021 23:16 Ответить
Байден раздает всем деньги как добрый царь. Вот бы Украина могла печатать доллары. Зажили бы не хуже Швейцарии. Если что я не американец. Просто не хочу чтобы меня вычислил Геращенко.
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19.11.2021 09:02 Ответить
Хорошая примета. Значит точно такое же будет через пару лет в рашкостане)
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19.11.2021 14:40 Ответить
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