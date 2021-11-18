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"Был ужасный крик": отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница устроила драку в детском саду в Ривненской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В г. Ривне отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница детского сада ворвалась в здание с тремя мужчинами и устроила разборки с требованием восстановить ее на работе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Фактов.ICTV".

Инцидент произошел во время тихого часа. Директор утверждает, что ее и еще двух педагогов избили – на руках видны синяки.

Конфликт остановила полиция.

"Вызов делали воспитатели и директор садика. По их словам, отстраненная работница повредила имущество садика, создавала конфликт, толкалась и дергала за одежду, ударила одну из работниц кулаком в лицо," – рассказала спикер патрульной полиции Ривненской области Наталья Китюк.

Сотрудники детского сада заявили, что шокированы поведением работницы. По их словам, она – единственная из коллектива, кто не вакцинировался.

Они утверждают, что женщину предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЛР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана. Но воспитательница не согласилась.

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В полиции открыли 4 уголовных производства по данному инциденту.

Отстраненная работница, в свою очередь, решила обратиться в суд. Но встретиться с журналистами и прокомментировать произошедшее она отказалась.

"Никто не ожидал. Человек просто ворвался с тремя неизвестными в холл, когда уже детки спали. Был страшный крик! Люди невоспитанные… поэтому мы были вынуждены вызвать наряд полиции", – сказала воспитательница Оксана Андрейчук.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+49
Тепер буде звільнена, як психічно неврівноважена та схильна до ***********.
Таких до дітей не можна підпускати.
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18.11.2021 11:04
+40
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18.11.2021 11:14
+32
Не пишіть дурниць.
Не приведи Боже вам своїх рідних у лікарні бачити.
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18.11.2021 11:08
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Страница 3 из 3
Только представьте что это надекватное создание занималось воспитанием детей.Волчий билет как минимум.
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18.11.2021 15:33 Ответить
Тут только ваш комментарий неадекватный. Себя научитесь ставить на чужое место, а заодно не забывать о правах. А то судить могут все.
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18.11.2021 16:10 Ответить
Да что вы говорите?Права не доказываются криками и драками.
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18.11.2021 16:12 Ответить
Права навіть зброєю і війнами доказували.
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18.11.2021 16:36 Ответить
Не в данном случае) Или вы считаете ей надо было в детский сад с оружием притопать?
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18.11.2021 16:53 Ответить
А в якому випадку наприклад? І я не сказав, що підтримую її.
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18.11.2021 17:16 Ответить
Так скоро так і буде!
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18.11.2021 21:31 Ответить
Социум придумал права, и множество способов контроля. Изначально в этом мире, ничто не истинно и никто никому не указ. Если есть "сила" финансовая или грубая или интеллектуальная, то можно все. И даже по головам. Дай вам власть, и вы будете вершить свою правду.
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19.11.2021 01:04 Ответить
так вона i половину того нe знає що ти пeрeрахував. цe ж пeдкурятник!
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19.11.2021 02:29 Ответить
які ще права? Право заразити чужу дитину?
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18.11.2021 17:09 Ответить
А хто в житті нікого нічим не заразив? Це тільки прибитим медикам світ поділяється на "стерильний" і нестерильний ,як у бугалтерів на дебет і кредит. Цим кретинам здається що замочити можна всі мікроорганізми, при цьому пацієнт має вижити. Питання тільки як він жив до того як медикам моча в голову вдарила?
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18.11.2021 21:35 Ответить
В намордниках пусть сидят, раз боятся заразиться. Это личное дело каждого. Понарожают, а мозгов нету. Только галдеть могут.
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19.11.2021 00:57 Ответить
про справжній намордник ти сам благатимеш коли дихати не буде чим
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19.11.2021 10:53 Ответить
Это все буууууу бубуйня. Здоровый образ жизни нужно вести, а не ходить к врачам по любому поводу. Судя по всему, 73% это касается вообще всей планеты. Вменяемых лишь 7%, а адекватных не более 20%. Человек даже жить может с разными болячками и жить счастливо, покуда ему не поставят диагноз, и нервное состояние все не усугубит.
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19.11.2021 13:31 Ответить
а ти мабуть продукт цiєi нeдоклeпаноi пeдкоронованоi iз стокгольмським синдромом!
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19.11.2021 02:27 Ответить
скажите , а правда что все кто на этом сайте пишет по русски и имеет флажок другой страны - русская гнида ? тут так пишут комментаторы причем с флажками Украины.
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19.11.2021 12:12 Ответить
як ти точно про сeбe написав! обожнюю самокритикiв! на узком пишeш i пишeш як русская тупая гнiда.
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19.11.2021 13:00 Ответить
че ж ты гомосек другим кто по русскому тут пишет ничего не гавкаешь ? шлюха продажная псина
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19.11.2021 13:17 Ответить
цe ти всi слова сказав що знаєш?
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19.11.2021 13:41 Ответить
другое ты неспособна понять к сожалению
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19.11.2021 13:45 Ответить
а що ти способна понять?
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19.11.2021 13:47 Ответить
а ты?
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19.11.2021 13:49 Ответить
а ти?
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19.11.2021 13:53 Ответить
а ты шо ?
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19.11.2021 13:58 Ответить
запор мислi у русскомозглих самe як у тeбe виглядає
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19.11.2021 14:02 Ответить
Что ты несешь?какой продукт? Продуктом будет только безмозглый.
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19.11.2021 13:35 Ответить
у тeбe когнитивний дисонанс - ти думаєш що протирiчиш а в рeалi надаєш пiдтвeрджeння що вона самe продукт
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19.11.2021 13:38 Ответить
Диссонанс? А что еще? Состояние грогги? Делириум? Любой организм без личных убеждений с аргументами, будет просто управляемой массой. И пусть дурень думкою багатіє.
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19.11.2021 13:50 Ответить
ти як раз думкою багатiєш.
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19.11.2021 13:54 Ответить
Сказал мне какой то вася форумный. Ты кто профессор? Не думаю, ты болтун обыкновенный и ни черта не смыслишь в молекулярной химии. Иди полощи мозги своим собратьям по уму.
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19.11.2021 13:56 Ответить
Сказал мне какой то паша форумный. Ты кто профессор? Не думаю, ты болтун обыкновенный и ни черта не смыслишь в молекулярной химии. Иди полощи мозги своим собратьям по уму.
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19.11.2021 14:01 Ответить
Так выглядит борьба за справедливость. Система нагнет каждого, прав ты или нет.
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18.11.2021 16:11 Ответить
Главное людей подводят к тому что человек нежелающий уколоть -Враг Народа!
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18.11.2021 23:08 Ответить
Это уже имбицилы подводят. Мол, я укололся и ты должен. Рожу таким бить и дело с концами.
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19.11.2021 00:54 Ответить
посмотрите , шо твориться -коменты неугодные режиму трут здесь на цензор.нет самом демократичном в Украине
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19.11.2021 10:45 Ответить
Конечно трут, уверен скоро будет по домам ходить, смотреть чей портрет у вас висит) Если администрация вакцинирована, они априори не примут аргументы антивакса. Вот тебе и "демократия". Как по мне, демагогия.
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19.11.2021 13:33 Ответить
А я в этом не сомневаюсь. Я даже больше скажу . По разным сми (особенно на этом ресурсе) усиленно подводят к тому ,что у кого в паспорте фамилия заканчивается на -ов и -ев , их скоро будут расстреливать прямо вместе с семьями прямо дома. Поскольку, если против вакцинации -агент кремля. К тому же еще по русски если человек написал.
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19.11.2021 16:28 Ответить
Напевно прихожанка церкви РПЦ - фірмєнну упоротість не сховати!
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18.11.2021 17:08 Ответить
усыпить бешенную с*ку!
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18.11.2021 17:09 Ответить
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19.11.2021 01:11 Ответить
так вона заховалася. тобi актьора показать щоб спать мiг спокiйно.
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19.11.2021 02:31 Ответить
Дід Панас колись казочки теж розказував під відеоряд.
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19.11.2021 13:20 Ответить
сходи у фeйсбучну групу батьки сос там всe натуральнe.
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19.11.2021 13:46 Ответить
чего и добивались рептилоиды, вводя сегрегацию
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18.11.2021 22:46 Ответить
Вопрос значит сегодня на ковидной волне ставится и подводится к мозгу пересичного громадянина так:
-разговариваешь по русски -враг народа Украины (как пишет радио свобода)
-против добровольной вакцинации -враг народа Украины (как пишут все сми )
Очень удобно. Как у дедов.
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18.11.2021 23:06 Ответить
А зато у вас на расєї всьо чотко з добровольцами. Перелік добровольців вже погоджений і незабаром буде доведений до самих добровольців.

«враг народа», «как у дедов» - кацап зовсім не палить контору.
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19.11.2021 01:19 Ответить
кацап -твой дед нквдшник и твой папка
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19.11.2021 10:43 Ответить
Мій дід був цинічний бандерівець. Я вся у нього.
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19.11.2021 11:05 Ответить
а меня почему ты назвала кацапом?
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19.11.2021 11:08 Ответить
Тому що з твого коментаря кацапські роги стирчать та смердить лаптями. Я вас, козломордих, за тисячу кілометрів чую. Ви такі зайвохромосомні, що навіть не можете зрозуміти на чому палитесь та яка велика між нами різниця.
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19.11.2021 11:31 Ответить
ах ты ж дитя аборта , если я русский - твой папа поганый нквдшный стукач , за тебя вообще неочем говорить - бычка голимая
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19.11.2021 11:44 Ответить
Козломордий гвинторог, воткі ніт, іді дамой.
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19.11.2021 11:46 Ответить
внучка стукача который сдавал своих же побратимов , сдавал как ссученый
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19.11.2021 11:48 Ответить
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19.11.2021 11:50 Ответить
бедняжка , дед стучал в нквд и папка стучал только в кгб
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19.11.2021 11:51 Ответить
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19.11.2021 11:53 Ответить
да-да-да именно так
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19.11.2021 11:57 Ответить
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19.11.2021 11:59 Ответить
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19.11.2021 12:03 Ответить
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19.11.2021 12:15 Ответить
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19.11.2021 16:35 Ответить
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19.11.2021 16:52 Ответить
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19.11.2021 17:11 Ответить
а шо "деды" в 37м не с такой же легкостью объявляли врагами народа тех кто по другому мыслил? как это делается сегодня ?
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19.11.2021 10:47 Ответить
У вас на расєі все так, як було у 37-му. Не порівнюй Україну з московськими болотами, наші діди червоним комісарам різали горлянки.
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19.11.2021 11:08 Ответить
если я живу на расеи то тогда твой дед бандеровец -стучал в нквд на своих, правильно ?
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19.11.2021 11:10 Ответить
Йди валєжнік збирай. Зима близько.

Нехай тобі сьогодні насняться бандерівці, які ріжуть горлянку твоєму діду нквдисту.
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19.11.2021 11:34 Ответить
тебе пусть твои покойные дети приснятся
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19.11.2021 11:45 Ответить
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19.11.2021 11:48 Ответить
Да она психическая. Я уже этот сайт читаю долго, и что хочется подчеркнуть, это очень интересно. Тут самые активные комментаторы патриоты, которые уже очень давно пишут здесь, говорят что все кто пишет на русском -кацапские гниды. Но одновременно , к "старым" комментаторам, которые тоже пишут на русском ,претензий не имеют .

И еще самое интересное, что вот эти активные патриоты ,которые говорят что все кто пишет на русском -гнида ,еще негодуют по поводу флажков которые стоят возле ника пользователя. То есть ,если флажок не украинский , то этот комментатор -гнида и кацап.

Но! Еще есть интересненькое! К тем пользователям которые пишут давно (их ту все знают могу написать эти ники-это здешние УМЫ, но зачем , ведь тут все умны) причем пишут под флажками других стран уже много лет, ну как минимум с 2014года , вот эти патриоты с пеной у рта призывающие убивать и палить в крематориях говорящих по русски , или имеющих "русские" фамилии , имеющих другие флажки возле ника (не украинские), невакцинированных.......самое интересное ,что эти бандеровцы не имеют претензий к таким писателям. Такие дела. Так что двойные стандарты это как раз сюда. Тем более у вас же цензор.нет (как он храбро задумывался в 12м году) ,правильно? 👨‍⚖️👮
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19.11.2021 12:29 Ответить
Ще один лапоть зайвохромосомний!

Які ж ви огидні та смердючі. Коли вам вже чебурнет ху#ло підключе, щоб всесвітня павутина видихнула з полегшенням та не читала вашу маячню.
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19.11.2021 12:45 Ответить
О! Психическая ! Я вам гражданка чем уже не угодил. По русскому написал ? И только по этому признаку вы называете меня кацапом?
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19.11.2021 12:49 Ответить
О! Зайвохромосомний! Ви мені усім не вгодив!

По-перше, втрутився у розмову, по-друге, обізвав мене, по-третє, принизив гідність українців-патріотів.

Тебе треба деактивовувати за порушення правил. Та і взагалі, у тебе сучий характер, а ця риса притаманна лише кацапам та геям. Справжні українські чоловіки так не поводяться.
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19.11.2021 13:13 Ответить
Так тут у вас даже самые аксакалы так делают, вмешиваясь в диалог. Глаза открой. А меня ты почему оскорбляешь ?
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19.11.2021 13:15 Ответить
Нульофка! Ти чого такий борзий та чому прилетів з запасного аеродрому, а не з головного акаунту? А я тобі відповім чому, тому що ти прийшов вже налаштований на срач та бан, бо знаеш, що за образи тут карають.
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19.11.2021 13:26 Ответить
какой аэродром ?
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19.11.2021 13:28 Ответить
там у бабушки вавка в головке муж у нее летчик был ...
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19.11.2021 16:32 Ответить
Ваш паравос фпєрьод лєтит
Ф камуннє астанофка
Другова нет у вас пути
В руках у вас винтофка.

Дєдушка! Камунізд штолє?

бачу, шо махровий камунізд, малорос та ще й з комплексом меншовартості. Лише від одного прізвища Бандера такі дєдушкі як ти у штани випорожняються, ти це продемонстрував.
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19.11.2021 16:52 Ответить
ага)) да да да шо еще ?
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19.11.2021 17:10 Ответить
Фсьо! Йди штани суши.
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19.11.2021 17:13 Ответить
та я ж на печке езжу -они на ходу сохнут
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19.11.2021 17:51 Ответить
тут половина лягавых и судей
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19.11.2021 16:34 Ответить
Как вы были правы.
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19.11.2021 12:52 Ответить
Невакциновані реально небеспечні для дітей. А враховуючи її психічний стан, то взагалі якась психічно хвора. Таку агресію треба карати.
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19.11.2021 01:09 Ответить
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