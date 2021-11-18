"Был ужасный крик": отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница устроила драку в детском саду в Ривненской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В г. Ривне отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница детского сада ворвалась в здание с тремя мужчинами и устроила разборки с требованием восстановить ее на работе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Фактов.ICTV".
Инцидент произошел во время тихого часа. Директор утверждает, что ее и еще двух педагогов избили – на руках видны синяки.
Конфликт остановила полиция.
"Вызов делали воспитатели и директор садика. По их словам, отстраненная работница повредила имущество садика, создавала конфликт, толкалась и дергала за одежду, ударила одну из работниц кулаком в лицо," – рассказала спикер патрульной полиции Ривненской области Наталья Китюк.
Сотрудники детского сада заявили, что шокированы поведением работницы. По их словам, она – единственная из коллектива, кто не вакцинировался.
Они утверждают, что женщину предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЛР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана. Но воспитательница не согласилась.
В полиции открыли 4 уголовных производства по данному инциденту.
Отстраненная работница, в свою очередь, решила обратиться в суд. Но встретиться с журналистами и прокомментировать произошедшее она отказалась.
"Никто не ожидал. Человек просто ворвался с тремя неизвестными в холл, когда уже детки спали. Был страшный крик! Люди невоспитанные… поэтому мы были вынуждены вызвать наряд полиции", – сказала воспитательница Оксана Андрейчук.
Пожалуйста, подождите...
-разговариваешь по русски -враг народа Украины (как пишет радио свобода)
-против добровольной вакцинации -враг народа Украины (как пишут все сми )
Очень удобно. Как у дедов.
«враг народа», «как у дедов» - кацап зовсім не палить контору.
Нехай тобі сьогодні насняться бандерівці, які ріжуть горлянку твоєму діду нквдисту.
И еще самое интересное, что вот эти активные патриоты ,которые говорят что все кто пишет на русском -гнида ,еще негодуют по поводу флажков которые стоят возле ника пользователя. То есть ,если флажок не украинский , то этот комментатор -гнида и кацап.
Но! Еще есть интересненькое! К тем пользователям которые пишут давно (их ту все знают могу написать эти ники-это здешние УМЫ, но зачем , ведь тут все умны) причем пишут под флажками других стран уже много лет, ну как минимум с 2014года , вот эти патриоты с пеной у рта призывающие убивать и палить в крематориях говорящих по русски , или имеющих "русские" фамилии , имеющих другие флажки возле ника (не украинские), невакцинированных.......самое интересное ,что эти бандеровцы не имеют претензий к таким писателям. Такие дела. Так что двойные стандарты это как раз сюда. Тем более у вас же цензор.нет (как он храбро задумывался в 12м году) ,правильно? 👨⚖️👮
Які ж ви огидні та смердючі. Коли вам вже чебурнет ху#ло підключе, щоб всесвітня павутина видихнула з полегшенням та не читала вашу маячню.
По-перше, втрутився у розмову, по-друге, обізвав мене, по-третє, принизив гідність українців-патріотів.
Тебе треба деактивовувати за порушення правил. Та і взагалі, у тебе сучий характер, а ця риса притаманна лише кацапам та геям. Справжні українські чоловіки так не поводяться.
Ф камуннє астанофка
Другова нет у вас пути
В руках у вас винтофка.
Дєдушка! Камунізд штолє?
бачу, шо махровий камунізд, малорос та ще й з комплексом меншовартості. Лише від одного прізвища Бандера такі дєдушкі як ти у штани випорожняються, ти це продемонстрував.