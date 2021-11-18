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Беларусь (7522) граница (4734) мигранты (951) Польша (7471)

Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Сегодня ночью группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевни. Польским солдатам удалось задержать около ста нелегалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в Twitter.

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевни. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - говорится в сообщении.

По информации польского Минобороны, белорусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты смогли прорваться через рубеж.

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Указано, что для того чтобы отвлечь внимание пограничников, белорусские силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.

В Минобороны Польши сообщили, что процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".

Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Конечно. Даже салом накормили перед расстрелом.
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18.11.2021 11:49
+9
Поламайте им ноги, чтоб больше не бегали через границу!!
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18.11.2021 11:38
+7
Тепер всіх депортувати, але перед тим відправити на роботу на свиноферму, щоб відпрацювали витрати на депортацію та збитки у вигляді пошкодженого паркану.
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18.11.2021 11:48
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Расстреляли уже ???
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18.11.2021 11:37 Ответить
Конечно. Даже салом накормили перед расстрелом.
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18.11.2021 11:49 Ответить
Поламайте им ноги, чтоб больше не бегали через границу!!
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18.11.2021 11:38 Ответить
Очільників теж заарештували?
Чи очільники позаду йшли?
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18.11.2021 11:39 Ответить
Очільник у Москві сидить
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18.11.2021 13:26 Ответить
Коли вже там прориваються, то є серйозні підстави тривожитися за наш кордон. "Вовиної тищі" буде замало утримувати цю орду і вирішувати питання про їх повернення. Хіба що "влаштовувати транзит в Європу", там вже звикли висловлювати стурбованість.
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18.11.2021 11:42 Ответить
Лугандон розміновувати. Самий підходящий матеріал. З України будуть прориватися через лугандон прямісінько до москви, звідки і прийшли.
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18.11.2021 11:51 Ответить
Вони не тупі, туди могли б і з Росії прорватися.
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18.11.2021 12:20 Ответить
Білроруських силовиків віддайте меркель, а "біженців" Володі ху@лу, бо вони не туди йдуть. По телевізору у Врлоді краще і багаче, а німці і поляки "фашизди".
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18.11.2021 11:43 Ответить
А в Гамериці взагалі пусті полиці крамниць!
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18.11.2021 12:22 Ответить
И катапультами забрасывать их обратно в Беларусь.

А там хай Лука ошметки убирает. Главное, что Польшу нелегалы покинули в добром здравии.
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18.11.2021 11:46 Ответить
Покормить и напоить теплым, дать вязаную шапочку, в катапульту и пиу обратно в страну болот и комаров.
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18.11.2021 11:50 Ответить
Катапульти дефіцит, Рогозін передав в Америку, ракети запускати.
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18.11.2021 12:24 Ответить
Тепер всіх депортувати, але перед тим відправити на роботу на свиноферму, щоб відпрацювали витрати на депортацію та збитки у вигляді пошкодженого паркану.
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18.11.2021 11:48 Ответить
І годувати тільки салом.
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18.11.2021 11:53 Ответить
Обійдуться, сало ще на них переводити... лівера буде цілком достатньо.
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18.11.2021 12:14 Ответить
Причому тільки старим і жовтим.
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18.11.2021 12:21 Ответить
Эмигранты понятно, они двигаются в Германию до Мелькель. А силовики куда двигаются, выходит, что они тоже двигаются до Мелькель, подальше от Лукашенко. Может сделать им коридор, огражденный забором, шириной метров 20, пусть двигаются до Меркель, она их очень любит. Непонятно почему только она в панике звонит Путину, захватившему власть Лукашенко, наверное, волнуется, что не пускают.
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18.11.2021 11:55 Ответить
Державний тероризм від Лукашеску дерегіруємий Пуйлом і його клікою. Це звичайна агресія, а по агресорам у всї часи відкривали вогонь. Чого чекають поляки??
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18.11.2021 12:21 Ответить
На супутниковій карті видно, що патрульна охорона кордону забезпечувалась тільки з боку Білорусі як тоталітарної держави.

Мабуть, сподівались, що як при совку буде: якщо кордон охороняють совкові погранци, то з іншого боку можна бамбук курити.
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18.11.2021 12:23 Ответить
Мы все тоже хотим под крылышко мамы Меркель.
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18.11.2021 12:30 Ответить
А зачем же вы отказались от Шушкевича?
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18.11.2021 12:36 Ответить
Надо клеймить.
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18.11.2021 12:30 Ответить
резать проволоку на низком заборе, когда мона тупо /\-подобную "лесенку" сделать на коленке - перекинул - и полез. Или тупо широкую тяжелую "доску" - примял - и полез тоже по ней.
задача видимо не ставится прорваться, иначе бы прорвались уже давно.
какой-то цирк. то же и с польшей - ну пускай себе лезут - опрыскаете краской и пинками взад погоните "студентов" взад?
чего стягивать тысячи солдиков под камни то? ах да, Меркель бухтит - это да, это надо уважать, ссущество которое позволяет Пусину верещать о "победе", зная как начиналась война собственно. ну че, сами же ее выбрали(немцы) - сами и приседают(не на землю ) под: раз-два-три(как это по-арабски?)
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18.11.2021 12:33 Ответить
Бульбометы превратились в кацарылых уродов.
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18.11.2021 12:46 Ответить
Белорусских силовиков тоже задержали? Они попросили убежище?
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18.11.2021 12:46 Ответить
Белорусских силовиков можно обменять на картошку
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18.11.2021 13:02 Ответить
Польские силовики арестовали ...
Т.е. нелегалы своего добились, попали в Польшу.
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18.11.2021 13:13 Ответить
Не грози Бацьке попивая у себя сок в Брюсселе.
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18.11.2021 14:24 Ответить
Нужно что то кацапогонное, подойдут пилюли 7.62 и банки со слезогонным. Побегут, эх побегут)
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18.11.2021 16:01 Ответить
Агов, НАТО, державний кордон Польщі штурмують військові бульбаші.
Озабоченці хренові, на кордоні з білорусією вже всі члени НАТО повинні бути і відстрелювати мавп.
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19.11.2021 10:39 Ответить
 
 