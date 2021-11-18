Украинцы, которые из-за смерти члена группы с середины октября оставались в Турции, сегодня вернутся домой, - Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинские туристы, которые не могли покинуть территорию Турции из-за смерти одного из членов группы, вернутся в Украину сегодня, 18 ноября.
Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Группа украинских туристов, которые до этого не могли покинуть территорию Турции в результате смерти одного из членов группы 17 октября на территории провинции Мугла в Турции, сегодня вернутся на родину", – сказал Кулеба.
Он отметил, что по результатам работы, проведенной дипломатическими учреждениями Украины в Турции с компетентными органами, в частности с прокуратурой города Фетхие и турецкой судмедэкспертизой, удалось ускорить досудебное расследование дела и обеспечить скорый и безопасный возврат граждан в Украину.
"Граждане возвращаются сегодня двумя группами в Запорожье и Киев. Консульские должностные лица Украины в Турции продолжат контролировать уголовное производство по поводу смерти нашего гражданина. Мы никогда не бросим своих в беде, и это наш незыблемый принцип", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, группа граждан Украины в середине октября прилетела в Анталию и отправилась в поход по Ликийской тропе, но вынуждена была до сих пор оставаться в Турции из-за расследования, осуществляемого в связи с гибелью одного из участников группы. До завершения всех следственных действий, в частности, экспертизы предмета, которым нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца покидать территорию Турции.
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Ймовірною причиною зриву спецоперації із затримання російських найманців, підозрюваних у причетності до злочинів на Донбасі, могли стати «політична некомпетентність» і «якісь внутрішні інтриги», заявив в інтерв'ю телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода з участі «Голосу Америки») Роман Доброхотов, головний редактор видання The Insider.
Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat, а також цього російського видання вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб.
«Ми не знайшли жодних доказів того, що Єрмак (керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який, за словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилаються розслідувачі, запропонував перенести спецоперацію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню - ред.)працює на російські спецслужби, тим більше, я не вірю, що Зеленський може бути в якійсь змові з Путіним… Більш правдоподібна версія скоріше про політичну некомпетентність», - сказав Доброхотов.
********* стоїть зараз, розчепіривши копита опухша й зі зашпакльованими набряками - ні слова про кризу розкриття Єрмака, рашистський помічник Грозєва Інсайдер (див вище цитату) відмазує того ж Єрмака, ОПУщені мовчать , пишуть темники ...
паніка є якась , що у рашистів на ************ що у ОПУщених ...
Так и не выяснили.
Это еще круче, чем "застрелился двумя выстрелами из однозарядного охотничьего ружья в голову".