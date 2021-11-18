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Россия своими действиями добивает Нормандский формат, - Кулеба о публикации МИД РФ переписки с Францией и ФРГ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Обнародование МИД РФ дипломатических писем из Франции и Германии по Нормандскому формату очевидно имеет целью "добить" формат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что хотел бы "саркастически пошутить и потроллить" на этот счет, но "ничего хорошего в этом нет".

"Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно. подрывает остатки доверия к себе. Поэтому могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить Нормандский формат чужими руками. Мы будем работать над привлечением РФ к переговорному процессу, к дипломатическим усилиям по урегулированию этого конфликта. То, что России после такой публикации не могут доверять даже дипломаты, безусловно, усложняет эту работу, но она продолжится", - сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Росія влізла на Донбас і в Крим для того, щоб потім мирно розбиратися в цьому? Серйозно?
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18.11.2021 12:44
+4
Так Вова розчарувався і вже не хоче дивитися в очі ху@лу?
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18.11.2021 12:30
+4
ПАНЕ МІНІСТР КУЛЕБА , як може країною правити президент, котрий антиконстуційно віддав свої повноваження рашистському шпигуну , як ви пане міністр можете служити цй владі, імітуючи роль міністра ? Ну добре ЗЕвлада акторів-клоунів ,професійно звиклиа прикидатися граючи ролі, А ВИ????
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18.11.2021 13:16
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Правила форума Совет форумчан
Так Вова розчарувався і вже не хоче дивитися в очі ху@лу?
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18.11.2021 12:30 Ответить
Твоєму босу також вже ніхто не довіряє.
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18.11.2021 12:34 Ответить
Йому ваша особиста довіра потрібна як щуці акволанг.
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18.11.2021 12:39 Ответить
Іди НХЙ, свиня.
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18.11.2021 13:00 Ответить
Дякую, ваша думка дуже важлива
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18.11.2021 13:03 Ответить
Пшел нах, подоляцька курва на платні.
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18.11.2021 13:06 Ответить
Дякую, я Вас вже почув
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18.11.2021 13:07 Ответить
Вау! Подобається коли посилають?
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18.11.2021 13:09 Ответить
Я на хворих людей не ображаюся, я їм співчуваю
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18.11.2021 13:15 Ответить
Іди геть, дурнику. Ти продажна курва на платні в ОП. Публічно видизуєш дупу зрадникам. Бхе, гидота(
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18.11.2021 17:52 Ответить
Головне слухайся лікаря і пий заспокійливі, усі хвороби від нервів
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18.11.2021 21:08 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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18.11.2021 13:26 Ответить
Росія влізла на Донбас і в Крим для того, щоб потім мирно розбиратися в цьому? Серйозно?
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18.11.2021 12:44 Ответить
Як тільки збираються хмарки над шефом Кулеби Козирем - він одразу прявляє свою типу незалежну міністерську активність... Поводок попускає Єрмак , чи пил у очі ?
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18.11.2021 13:13 Ответить
ПАНЕ МІНІСТР КУЛЕБА , як може країною правити президент, котрий антиконстуційно віддав свої повноваження рашистському шпигуну , як ви пане міністр можете служити цй владі, імітуючи роль міністра ? Ну добре ЗЕвлада акторів-клоунів ,професійно звиклиа прикидатися граючи ролі, А ВИ????
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18.11.2021 13:16 Ответить
МИНУТОЧКУ! Кулеба, ведь твои босс он же шеф он же чиф он же членограй он же Вислюк Оманский, он же Зеленский визжал, что нормандский формат это плохо. так ты должен радоваться а не скулить, что московиты его добивают. А то, как то не хороша получается, при Порохе это плохо, а при ваЗелине хорошо?
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18.11.2021 13:19 Ответить
якщо не буде нормандського формату, то як же бубочка дивитиметься в дупу путєна?
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18.11.2021 13:20 Ответить
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования смерти народного депутата от группы "За Майбутнє" Антона Полякова. За проголосовали 322 народных депутата,

ЗНАТНО СЛУГИ УСРАЛИСЯ
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18.11.2021 13:21 Ответить
А Безуглую назначить главой комиссии
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18.11.2021 14:19 Ответить
Хватит разговоры разговаривать с кацапскими мразями. Они воюют по всем направлениям,а их уговаривают. Блевать охота.
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18.11.2021 13:28 Ответить
Зачем спасать варварскую орду, которая ведет тысячелетнюю войну на уничтожение цивилизации? Спасать нужно цивилизованный мир от варваров. Человечество спасет только упреждающий смертельный удар по орде. Возможно пакетом летальных санкций. А верней будет как 1945-м году, Япония, Хиросима..
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18.11.2021 13:31 Ответить
Нормандский формат и прочая тряхомудия придумана политиками для разводки лохов. Даже ежу понятно, что никакого чуда не произойдет, что все позиции останутся неизменными. Нормальное правительство уже давно бы собрало "грязную" атомную бомбу и шантажировало весь мир.
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18.11.2021 13:33 Ответить
Нужно проводить все переговоры в прямом эфире!
Тогда никакое ***** не сможет спекулировать.
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18.11.2021 13:46 Ответить
Лично у меня эта кулеба уже рвотный рефлекс вызывает
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18.11.2021 13:56 Ответить
Путину конкретно прижали хвост в данньіх переговорах , поєтому в Кремле решили похоронить Нормандский формат . Не стоит подьігрьівать кремлядям , наоборот , сделать все , чтобьі саммит в Берлине состоялся как можно скорее. Позиция у украинской дипломатии должна бьіть наступательной .
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18.11.2021 15:11 Ответить
 
 