Проект "Без цензуры": Измена доказана. Все, что нужно знать о "Вагнергейте". ВИДЕО

Bellingcat, "Вагнергейт", крутые украинские спецслужбы и много измены – в свежем выпуске "Без цензуры".

Богдан Буткевич прочитал расследование Bellingcat и разбирает: Чего ожидали и что узнали из этого материала? Какие выводы о работе украинских разведчиков и власти можно сделать из этого расследования? Что произошло со всеми, кто работал над выманиванием русских наемников? Почему молчит Офис Президента?

В течение месяцев украинские разведчики методично, шаг за шагом искали, отсеивали, а потом выманивали потенциальных кандидатов – якобы на работу в Венесуэле. Маршрут завербованных наемников пролегал через Минск, а после того, по дороге в Стамбул, их и должны задержать. Однако в момент, когда "вагнеровцы" были в Беларуси, операцию сначала приостановили, а потом и вообще "слили". Так что в итоге российским убийцам удалось беспрепятственно вернуться назад. Большинство завербованных военных преступников входили в частную военную компанию "Вагнер". При этом, чтобы наемники не заподозрили неладное, в финале отобрали не только тех, кто воевал на Донбассе. Из 33 боевиков, которые должны были отправиться в Венесуэлу, против Украины воевали 28. Половина из них умеют использовать ПЗРК "Игла". Именно из этих переносных зенитно-ракетных комплексов только в первом полугодии 2014-го российские военные на Донбассе сбили 10 украинских вертолетов и 11 самолетов.

Но блестящая и беспрецедентная в истории Украины спецоперация была сорвана.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.