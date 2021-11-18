В Киеве полицейский толкнул пассажирку, вставшую на защиту водителя маршрутки, которого задерживали по ее заявлению. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Возле столичного ТРЦ на улице Берковецкой, 6 возник конфликт, в результате которого полицейский толкнул женщину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта опубликована в соцсетях.
Автор записи отмечает, что с самого начала ссорились водитель маршрутки и пассажирка. Ссора дошла до того, что женщина пожаловалась на водителя в полицию. Прибывшие на вызов патрульные долгое время разговаривали с водителем, а затем решили его задержать. В этот момент на защиту водителя стала пассажирка-заявительница – она всячески препятствовала правоохранителям.
На записи видно, что в какой-то момент патрульный толкнул женщину так, что та ударилась головой в полицейский автомобиль. Впрочем, через несколько секунд встала на ноги и снова принялась защищать маршрутчика.
Пожалуйста, подождите...
Тем более зачем вызывать копов если потом защищать водилу
Ви самі пробували читату власну маячню? Спробуйте.
Щодо закону ж:
"1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
2 Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища,-
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років."
Тобто поліцейський мав право навіть заарештувати цю малахольну на пів-року.
Та все ж, у будь-якій цивілізованій країні, цю тупу ****.. поклали б мордою на асфальт та впаяли штраф або кілька діб арешту, за перешкоджання роботі поліції.
Відповідно до ст. 44 Закону "Про поліцію", поліцейський може застосовувати фізичну силу для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.
Баришня чинила фізичний опір. Поліцейський діяв абсолютно правомірно. Він не повинен був припиняти затримання ******** і читати їй лекцію.
Тому заголовок статті маніпулятивний