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драка (1994) женщины (813) конфликт (794) маршрутки (541) патрульная полиция (1790)

В Киеве полицейский толкнул пассажирку, вставшую на защиту водителя маршрутки, которого задерживали по ее заявлению. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Возле столичного ТРЦ на улице Берковецкой, 6 возник конфликт, в результате которого полицейский толкнул женщину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта опубликована в соцсетях.

Автор записи отмечает, что с самого начала ссорились водитель маршрутки и пассажирка. Ссора дошла до того, что женщина пожаловалась на водителя в полицию. Прибывшие на вызов патрульные долгое время разговаривали с водителем, а затем решили его задержать. В этот момент на  защиту водителя стала пассажирка-заявительница – она всячески препятствовала правоохранителям.

На записи видно, что в какой-то момент патрульный толкнул женщину так, что та ударилась головой в полицейский автомобиль. Впрочем, через несколько секунд встала на ноги и снова принялась защищать маршрутчика.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Какая-то неадекватка, эта странная блонди. Нахрена лезть под руку полиции?
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18.11.2021 13:43
+21
Классно отгребла!
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18.11.2021 13:41
+19
Но, похоже, мало..
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18.11.2021 13:42
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Страница 2 из 2
Может Бутусов прочтет- если ничего не менять, инвестировать в рассадник порохоботов, при всем уважении, как к журналисту-раследователю, сайт скоро потеряет популярность.
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18.11.2021 14:28 Ответить
Да, спасибо за разбор в оборонпроме, но... в комментариях что-то совсем не направленное на сохранение государственности, територии, там-поле тренировок и заработка порохоботов, при моей нелюбви как к Порошенко, так и к новой навести к нынешнему президенту
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18.11.2021 14:33 Ответить
- кого пропонуєте підтримувати у сьогоденні влади ?
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20.11.2021 18:55 Ответить
А вот в Америке бы..... Уже говорили?
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18.11.2021 14:35 Ответить
Электро успокоителем неадекватов.
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18.11.2021 14:46 Ответить
Палицай работал. Тетка перешкоджала. В итоге. Имеем. Несчастный случай на производстве.
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18.11.2021 14:45 Ответить
І тьотка могла пошкодити головою поліційну машину. Доречі куплену за народні гроші.
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18.11.2021 14:51 Ответить
в америке постреляли бы и дело с концом-- я за..
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18.11.2021 15:12 Ответить
Ну она мешала копам выполнять работу. Это вам не потасовка с друзьями за рюмкой.
Тем более зачем вызывать копов если потом защищать водилу
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18.11.2021 15:34 Ответить
Наверное, просто схлопотать пилюлей ей захотелось...
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18.11.2021 18:16 Ответить
Якби там не було, але який закон дозволяє поліцаю штовхати людей? Взяти того поліцая за ноги та головою об асфальт, щоб другі знали, що закон головніше за все.
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18.11.2021 16:17 Ответить
"Взяти того поліцая за ноги та головою об асфальт, щоб другі знали, що закон головніше за все."

Ви самі пробували читату власну маячню? Спробуйте.

Щодо закону ж:

"1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -

карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2 Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища,-

караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років."

Тобто поліцейський мав право навіть заарештувати цю малахольну на пів-року.
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18.11.2021 16:28 Ответить
я розумію що у нашій країні всі звикли класти великий такий Х на виконання законів.
Та все ж, у будь-якій цивілізованій країні, цю тупу ****.. поклали б мордою на асфальт та впаяли штраф або кілька діб арешту, за перешкоджання роботі поліції.
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18.11.2021 16:48 Ответить
"Цензор" в погоні за сенсацією перекручено подає інформацію.

Відповідно до ст. 44 Закону "Про поліцію", поліцейський може застосовувати фізичну силу для забезпечення особистої безпеки або/та безпеки інших осіб, припинення правопорушення, затримання особи, яка вчинила правопорушення, якщо застосування інших поліцейських заходів не забезпечує виконання поліцейським повноважень, покладених на нього законом.

Баришня чинила фізичний опір. Поліцейський діяв абсолютно правомірно. Він не повинен був припиняти затримання ******** і читати їй лекцію.

Тому заголовок статті маніпулятивний
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18.11.2021 17:13 Ответить
Тут без "міс Марпл" не розберуться
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18.11.2021 18:12 Ответить
Я не могу понять, ссорилась с водителем, вызвала полицию, а потом вдруг стала этого же водилу защищать. Напрашивается сам вопрос, зачем было вызывать полицию???
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18.11.2021 18:24 Ответить
водитель мало ей внимания уделял, или просто бывший знакомый. но забирать "любимую игрушку" - это cлишком. "а кому же теперь нервы трепать?". леди сама напроилась на комплимент.
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18.11.2021 20:11 Ответить
5 раз заголовок перечитал , пришлось на ветку зайти)
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18.11.2021 23:25 Ответить
Тупоголовую надо было тоже запаковать за препятствование работы полицейского, и ложный вызов.
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19.11.2021 00:39 Ответить
Завтра її дупа буде сидіти тихо, тому що сьогодні вона знатно накуролєсіла.
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19.11.2021 00:49 Ответить
Чому вона лізе під час затримання? Потім починає відштовхувати поліцейського. Ніякої провини поліцейського НЕМА.
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19.11.2021 22:16 Ответить
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