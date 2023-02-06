Говорить на Ермака грязь – это государственная измена, – "слуга народа" Тищенко о расследовании Bellingcat. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "СН" Николай Тищенко настаивает, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержке "вагнеровцев" можно учитывать только выводы ВСК под руководством его соратницы Марьяны Безуглой.
Об этом он сказал журналистам телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.
"Следствие ВСК четко установило, что приказов не было. Поэтому надо доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов. ... Государство свою оценку дало. ... На основании решения ВСК нужно и дальше двигаться", - сказал Тищенко.
Он отметил, что знакомый с главой ОП Андреем Ермаком, по предложению которого, как свидетельствует расследование Bellingcat, было отложено проведение спецоперации уже более 30 лет.
"Он патриот, он человек - на 300% украинец. Я знаю, как он думает, о чем он мечтает, и говорить о нем грязь - я считаю, что это уже государственная измена", - заявил Тищенко.
"Это не блестящая, это не спецоперация, и она не состоялась", – добавил он.
Результатам расследования Bellingcat Тищенко не доверяет.
"Если все в суде будет выяснено – что они боевики, что они "вагнеровцы", тогда вообще можно будет классифицировать их как наемников. Но их задержали в Беларуси, что вы от нас хотите?" – добавил он.
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P.s. И не забывайте ограничивать свой рацион, дабы не отъесть огроменную жопу на Колиной говядине по 20 грн. за 1 кг., а то придётся в порядке фитнеса и пилатеса трясти толстой жопой, как Коля на видосике.
К троллям обращаюсь,можете не отвечать мне, вы продаете будущее своих детей. Если мы не объеденимся и не погоним эту сволочь,нас ждет нищета, война ,репресии и болячки, с нынешними ценами выживут далеко не многие.Думайте!
чего не скажешь про Тищенко
Катастрофа, это народный депутат Украины!
Вопрос тогда - каковы функции СБУ, где эта служба безопасности, что она делает для безопасности Украины?