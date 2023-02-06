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Bellingcat (140) ЧВК Вагнера (1281) Ермак Андрей (1185) Тищенко Николай (288)

Говорить на Ермака грязь – это государственная измена, – "слуга народа" Тищенко о расследовании Bellingcat. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "СН" Николай Тищенко настаивает, что в вопросе расследования срыва спецоперации по задержке "вагнеровцев" можно учитывать только выводы ВСК под руководством его соратницы Марьяны Безуглой.

Об этом он сказал журналистам телеканала "Прямой", сообщает Цензор.НЕТ.

"Следствие ВСК четко установило, что приказов не было. Поэтому надо доверять именно профессиональной информации из источников, поступающих от народных депутатов. ... Государство свою оценку дало. ... На основании решения ВСК нужно и дальше двигаться", - сказал Тищенко.

Он отметил, что знакомый с главой ОП Андреем Ермаком, по предложению которого, как свидетельствует расследование Bellingcat, было отложено проведение спецоперации уже более 30 лет.

"Он патриот, он человек - на 300% украинец. Я знаю, как он думает, о чем он мечтает, и говорить о нем грязь - я считаю, что это уже государственная измена", - заявил Тищенко.

"Это не блестящая, это не спецоперация, и она не состоялась", – добавил он.

Также читайте: Нардеп "Голоса" Железняк о расследовании Bellingcat по "вагнеровцам": Все понятно - многие заявления власти не подтвердились

Результатам расследования Bellingcat Тищенко не доверяет.

"Если все в суде будет выяснено – что они боевики, что они "вагнеровцы", тогда вообще можно будет классифицировать их как наемников. Но их задержали в Беларуси, что вы от нас хотите?" – добавил он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+94
"і казати про нього бруд - я вважаю, що це вже є державна зрада"

C такими понятия Тищенко в Беларусь нужно переезжать.
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18.11.2021 16:43
+58
Зеленский - предатель Украины
Ермак - предатель Украины
Это так, чтобы было понятно, что можно говорить, а чего нельзя.
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18.11.2021 16:46
+54
Поясніть дібілу, що розслідування проводили закордонні журналісти, яку їм можна інкримінувати державну зраду? Чистий фрік.
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18.11.2021 16:46
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Страница 3 из 3
ресторатор имеет понятия лишь во вкусах овощей и фруктах не лучше агрария. кто ему дает микрофон ? только дебил журналист будет интересоваться мнением этого фрика. . .
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18.11.2021 22:06 Ответить
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18.11.2021 22:07 Ответить
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18.11.2021 22:20 Ответить
Вшивая псина гавкает от имени своего ублюдочного хозяина. Это дерьмак, урод, сорвал блестяще организованную спецоперацию.
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18.11.2021 22:59 Ответить
Какой поворот! https://www.youtube.com/watch?v=ZbQA-3xsjKY
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18.11.2021 23:02 Ответить
****, тільки, руками, ногами та залізною трубою
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18.11.2021 23:16 Ответить
скотлета
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19.11.2021 00:55 Ответить
А про мh 17 воно довіряє? Шо воно верзе? Коля, повертайся на кухню! Кухарка не може керувати країною!
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19.11.2021 01:00 Ответить
Искренне надеюсь, что после выборов во всех аэропортах на время на взлетные полосы бросят какие-нибудь бетонные конструкции. Просто чтобы эти упыри не могли сбежать опять в РФ и смогли за всё плодотворно ответить в полном объеме
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19.11.2021 01:15 Ответить
После выборов будет "Я ваш приговор №2".
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19.11.2021 01:27 Ответить
Поэтому они и сфальсифицируют выборы! По рецептам друзей: Лукашенко и Путина.
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19.11.2021 09:20 Ответить
Чорти лукаві обрали чортів лукавих. Тож, у нами обраній владі, дарма істини шукати Проголосували і допустили 73% вигрібати усім.100%
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19.11.2021 03:40 Ответить
Каклєта (не плутать з котлетою) - уособлення влади. Бачив, як цей півень біга навколо президії, особливо, коли пісюн там сидить... Ето піздєц. У нас Рада, чи маліна?
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19.11.2021 03:44 Ответить
Чё, на?
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19.11.2021 06:16 Ответить
коля-каклета или коля-героин... это уже характеристика верховной зРады Украины...
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19.11.2021 07:24 Ответить
Мнение коли-жопы очень важно для всех.))
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19.11.2021 07:48 Ответить
Зеленые уже хорошо измазаны дерьмом, что когда они начинают что-то изрекать то вонь из их рта накрывает всю страну
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19.11.2021 08:07 Ответить
котлета вообще попутал берега )
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19.11.2021 08:40 Ответить
Держава свою оцінку дала? Так это все меняет!
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19.11.2021 09:00 Ответить
"Це не блискуча, це не спецоперація" Блискуча, це коли він на бесарабському ринку задешево купляє.
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19.11.2021 09:05 Ответить
Вы ублюдки еще Конституцию измените, что говорить правду нельзя!!!
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19.11.2021 09:13 Ответить
Коля ти підар! Тому що на чорне кажеш біле,раз і два ти підар з 90х, стукач мусорський!
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19.11.2021 09:16 Ответить
Що воно меле? Це повна відсутність розумової здатності.
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19.11.2021 10:24 Ответить
Коля, кончай гнать пургу. Займись делом!
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19.11.2021 10:27 Ответить
цьому брехуну вірити - себе не поважати
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19.11.2021 10:34 Ответить
Краще крутив би фарш на кАтлєти, ніж такі дурниці нести.
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19.11.2021 10:41 Ответить
"Как жалок шут на троне короля,
Как ГЛУП народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс, 1759-1796)
"Самое дорогое на Земле - это ГЛУПость,
потому что за неё дороже всего приходится платить"©
(Володя Шарапов, к/ф "Место встречи изменить нельзя")
Не, ну ежели избрали ЗЕлёносопельного БлаЗЕня-предводителя ЗЕ-шапито, так уж "извольте откушать"© реприз отдельных клоунов из того самого ЗЕ-шапито.
P.s. И не забывайте ограничивать свой рацион, дабы не отъесть огроменную жопу на Колиной говядине по 20 грн. за 1 кг., а то придётся в порядке фитнеса и пилатеса трясти толстой жопой, как Коля на видосике.
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19.11.2021 10:54 Ответить
Что не зеленый то мразь....Но почему нас должна волновать брехня этих ублюдков? Понятно же что они боряться за свою жизнь и накраденое ,за свое корыто.Неужели нам,украинцы, не за что бороться против этих мразей? Ведь эти паразиты живут за счет наших жизней , жизней наших детей!Или они нас или мы их. И дело уже не в том ,у кого кто в кумирах,если ты хочешь жить в Украине,если ты вообще хочешь жить надо убирать это шобло.
К троллям обращаюсь,можете не отвечать мне, вы продаете будущее своих детей. Если мы не объеденимся и не погоним эту сволочь,нас ждет нищета, война ,репресии и болячки, с нынешними ценами выживут далеко не многие.Думайте!
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19.11.2021 11:19 Ответить
для цього підора Ермак і є держава.
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19.11.2021 11:19 Ответить
"Якщо все в суді буде з'ясовано - що вони бойовики, що вони "вагнерівці", тоді взагалі можна буде класифікувати їх як найманців. Але їх затримали в Білорусі, що ви від нас хочете?" - додав він. Джерело: https://censor.net/ua/n3300286 типу, базаром задавив і порішав? Коля-каклєта так і залишився в своєму бандитському минулому...
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19.11.2021 11:20 Ответить
Бруд - це ведро на плечах цого дегенерата.....
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19.11.2021 11:53 Ответить
Меня вот интересует, что сделал народный депутат Тищенко для своего избирателя и округа за два года. Предыдущий депутат Третьяков регулярно отчитывался о проделанной работе избирателям,
чего не скажешь про Тищенко
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19.11.2021 12:15 Ответить
Зрадник зрадника захищає і зрадником поганяє.
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19.11.2021 12:57 Ответить
это уже за гранью, скорее этих сук в тюрягу! дальше не куда падать!
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19.11.2021 13:21 Ответить
Интересная у этого уркагана арифметика: жыд "на 300% украинец"
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19.11.2021 20:09 Ответить
Это деградация человеческого сознания, паспорт Украинца а сам Тищенко костноязычит дабы оправдать предательство Украины Зеленский с Ермаком. Пожалуйста, все в интервью самого Тищенко.
Катастрофа, это народный депутат Украины!
Вопрос тогда - каковы функции СБУ, где эта служба безопасности, что она делает для безопасности Украины?
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19.11.2021 20:54 Ответить
Собрались два мусора Тищенко и Ермак и защищают третий мусор Зеленского!!
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21.11.2021 13:03 Ответить
Господи ну и уе##ан...не удивительно что Украина третья страна мира с такими управителями дебилами...
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22.11.2021 18:11 Ответить
Боже, яке воно дурне...
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23.11.2021 18:02 Ответить
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