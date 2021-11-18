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МВД (9221) покушение (968) Монастырский (333)

Брифинг главы МВД Монастырского по поводу покушения на одного из министров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр внутренних дел Денис Монастырский проводит брифинг по поводу задержания злоумышленников, готовивших покушение на одного из членов Кабмина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+30
Я не удивлюсь, если они реально грохнут кого-то, даже шмыгаля, что бы перебить инфо шторм от Вагнергейта
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18.11.2021 17:42
+25
І сміх, і гріх, ну хто вже повірить в цю фігню.
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18.11.2021 17:40
+19
Расследование Пандора пейперс про отмывание ЗЕ денег Коломойского совпало с "покушением" на Шефира.

Расследование Белингкат про госизмену ЗЕ совпало с "покушением" на министра.

Вот реально дебилы эти спектакли планируют. Тем более, что уровень доверия к ЗЕ-власти уже ниже плинтуса.
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18.11.2021 17:54
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І сміх, і гріх, ну хто вже повірить в цю фігню.
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18.11.2021 17:40 Ответить
Идиоты выбрали клоунов.
Клоуны хотят держать идиотов в тонусе.
Вывод: как и все инициативы зеленых, это рассчитано на идиотов.
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18.11.2021 17:42 Ответить
Я не удивлюсь, если они реально грохнут кого-то, даже шмыгаля, что бы перебить инфо шторм от Вагнергейта
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18.11.2021 17:42 Ответить
Есть вариант. Не даром же десант поляцких на форуме высадился и пытается засрать информацию о госизмене Зе "возможными версиями". "А может быть не так поняли, а реально было ...."
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18.11.2021 18:06 Ответить
... подоляцких ... Т9
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18.11.2021 18:24 Ответить
ржака напоминает замах на пшонку
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18.11.2021 17:42 Ответить
Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что покушение на генерального прокурора Виктора Шокина, произошедшее вечером 2 ноября, - это реакция на действия Генеральной прокуратуры Украины в борьбе с коррупцией.
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18.11.2021 17:47 Ответить
сорри - на шокина)
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18.11.2021 17:48 Ответить
І на Шефіра, чи шофера, як там його?
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18.11.2021 18:11 Ответить
..а кто-то знает этих мини-стров?.. зебилы, вы-таки - тупорылые дуры
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18.11.2021 17:42 Ответить
..дурак, не позорься
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18.11.2021 17:44 Ответить
А ти, зебобік, вумний шо вутка?
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18.11.2021 17:54 Ответить
..друже, читай уважніше
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18.11.2021 17:56 Ответить
Прошу вибачення, помилився з відповідніст'ю вашого допису. Цілком його підтримую.
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18.11.2021 17:58 Ответить
"Текст как-то по-дебильному написан." (с)
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18.11.2021 17:44 Ответить
О,сейчас менты будут нарид отвлекать от обосранных во власти предателей
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18.11.2021 17:45 Ответить
Ваccерман Железный @26_55847_314159



-Что это?..
- Это расследование по вагнеровцам. Берите-берите! Я себе ещё нарисую!..

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18.11.2021 17:45 Ответить
Це розслідування Безуглої?
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18.11.2021 17:52 Ответить
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18.11.2021 17:45 Ответить
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18.11.2021 17:45 Ответить
А квартал уже подготовил видосик про замах?
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18.11.2021 17:46 Ответить
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18.11.2021 17:55 Ответить
Казки якісь не креативні пішли у кварталу 95,
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18.11.2021 17:46 Ответить
Це як покушение Лероса на Бубочку середнім пальцем?
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18.11.2021 17:46 Ответить
Не скажіть, може вано лоскотки боїться.
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18.11.2021 17:52 Ответить
клоуни. могли-би вже на єрмака "замахнутися"
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18.11.2021 17:47 Ответить
Він там не обкакався часом?)
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18.11.2021 17:49 Ответить
Хто ж це міг покуситись? Та хай краще на Лисого з кварталу95 покусяться, грудью стане і не тільки на захист члена кварталу95!
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18.11.2021 17:50 Ответить
Питання : "Чому замах на одного, якщо вони усі однакові недієздатні?".
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18.11.2021 17:50 Ответить
Сьогодні на одного , завтра на другого , ... Кварталівці специ по серіалах .
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18.11.2021 17:54 Ответить
Кловани ,вам ніхто не вірить.
Вагнергейт! Вагнергейт! Вагнергейт!
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18.11.2021 17:50 Ответить
Вчера форумчане спрашивали- ну чем же команда ЗЕ будет забивать информпространство после публикации расследования о вагнергейте. Ну вот не прошло и суток :вэй, вэй, вэй «замах на міністра»
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18.11.2021 17:51 Ответить
Стукачок, вочевидь, плутається в показах....
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18.11.2021 17:51 Ответить
і це все, що вони вигадали?
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18.11.2021 17:51 Ответить
Сейчас смотрю брифинг с этим постановочным цирком.Дешево, лживо и примитивно состряпанная херня, для отвлечения от Вагнергейта
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18.11.2021 17:53 Ответить
Расследование Пандора пейперс про отмывание ЗЕ денег Коломойского совпало с "покушением" на Шефира.

Расследование Белингкат про госизмену ЗЕ совпало с "покушением" на министра.

Вот реально дебилы эти спектакли планируют. Тем более, что уровень доверия к ЗЕ-власти уже ниже плинтуса.
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18.11.2021 17:54 Ответить
Цей Монастирський ліпить, ліпить до купи зеленими шмарклями "справу" про замах, а вона не ліпиться! От біда...
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18.11.2021 17:54 Ответить
Таке враження, що цього ідіота виштовхнули на сцену не сказавши навіть про що іде мова. Що він там бел косе?)
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18.11.2021 17:55 Ответить
Товариш Лєщєнко Роман Вже впісявся, чи ще Ні? ....Ну, для переконливості.
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18.11.2021 17:55 Ответить
Сподіваються перебити скандал із зливом операції по вагнерівцям?
Дарма.
В цЬІркові вистави ОПи навіть упороті зебоби не всі вірять.
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18.11.2021 17:56 Ответить
за измену родине все-равно отвечать, моника.
сколько внимание ни отвлекай
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18.11.2021 17:56 Ответить
Следующий будет, наверное, Ткаченко - будет выплетать, как Голливуд не поделил с ним права на "Г+Г", потом будет кино про покушение на Стефанчука, которого хотели убить голодающие Поволжья.......и так пока скандал с госизменой не забудется !
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18.11.2021 17:56 Ответить
ну стефанчука забить на мясо, могут и поверить, это же скока пирожков можна напекти
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18.11.2021 18:00 Ответить
Брифинг сейчас идёт на 24 канале. Дешевое, голимое дерьмо для лохов Министра этого очень плохо подготовили.Несёт такую дичь, что даже дебилу будет понятно что это ложь и ни какого покушения не было
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18.11.2021 17:58 Ответить
Міністр-рейдер, кинув своїх партнерів, то хай відповідає за свої дії та й до чого його піарити і показувати, такого "чесного" і безневинного.
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18.11.2021 17:59 Ответить
оскара чуваку посередине, такое лицо что сердце кровью обливается
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18.11.2021 18:00 Ответить
Клоунада для Лохторату!!!
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18.11.2021 18:00 Ответить
І хто ж це в Зю-команді вигадав такий "геніальний" спосіб - щоб перебити Вагнергейт? Подоляк? Люся? Не здивуюсь - якщо вони навіть заради цього навіть знайдуть нових антоненка, Кузьменко і Дугарь.
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18.11.2021 18:00 Ответить
Кто то там, Шит Фейсбуку шо не перемотать, говорит про ээээ, ну что то там. Вчера кусок видео видел у Шустера - Шептала, или как то так - еле еле коворил, это вроде зам начГШ. Что уже говорить о каком-то, тут было, одесском мусоре, что против него даже Киля - лингвист.
а, что там, на кого то покусились? ну ладно шо не укусили.
хотелось бы какому то поляку это объяснить - "рулят" люди, которые еле-еле слова два слепить могут. Так победим, как говорит Антиколорадос.
Я не то шо "граммар-соци", но блин... *****, на руководящие должности ... можно же поставить кого то как Климкин похрен кого.
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18.11.2021 18:00 Ответить
24 канал включайте. Цирк ЗЕбильный продолжается
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18.11.2021 18:02 Ответить
а шо у него лицо такое страдальческое, видать покусили шото
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18.11.2021 18:04 Ответить
Ну вот нате вам! За ночь и словили переловили! Могут же? Министр и не понял. А шпана злая что удумала удар просто в тепле сидя обоссалась при захвате! Картина Репина *Не ждали* на лицо. Взвейтесь соколы орлами---полно горе горевать!
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18.11.2021 18:05 Ответить
Аж прослезился, плять...
З.Ы. --Помните новость недельной давности об "искалеченном" в Одессе фермере с Херсонщины - так вот это тоже была постанова...
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18.11.2021 18:06 Ответить
Так тупо це не працює.
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18.11.2021 18:06 Ответить
Картина совкодрочеров "Опять двойка.."
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18.11.2021 18:10 Ответить
ещё забыли пиджак министру в пыль ногами повалять и шляпу в руки..., во плять клоуны, ёпт...-"Месье, же не манж па си жур ..."
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18.11.2021 18:17 Ответить
Я теж сьогодні зробив замах - на бокал шампанського. Бачу цю інфу - не, ще ще одного міністра закажуть. Одне слово - препіздентщеленський.
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18.11.2021 18:11 Ответить
Венгерскими патронами из засадьі по водителю как в случае с "покушением" на Шефира
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18.11.2021 18:12 Ответить
венгерскими яйцами ..
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18.11.2021 18:21 Ответить
Гвалт ! Розкрили "замах" ! В міністра хотіли кинути яйце ... КО-ко-ко-ко-ко-ко !
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18.11.2021 18:20 Ответить
Шефир 2.0. Кто-то готовил покушение на какого-министра. Героическая полиция задержала злодеев. Но не рож. ни фамилий фигурантов
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18.11.2021 18:23 Ответить
ё....вашу......ть !
хоть бы один брифинг собрали по поводу каждодневных обстрелов наших позиций !!!
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18.11.2021 18:24 Ответить
Не-не-не!
"Комедийные номера от Квартала 95" - НЕ КАТЯТ!
Отвлечь внимание от зашкваров Зеленского такими трешовыми поделками не получится.
Неужели вы этого не поняли после "покушения на водителя"?
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18.11.2021 18:33 Ответить
квартал шапито спортлото
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18.11.2021 18:41 Ответить
Сполучені Штати України ...сцк ржу...95квартал нельзя вывести из девушки
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18.11.2021 18:59 Ответить
Разстрєлять сценаристів ка-очки! Бубочку і дружка у тюрму за зраду та імітацію діяльності. Яроша в президенти!!!.
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18.11.2021 19:14 Ответить
Тупее при власти дебилов еще небыло. Даже завгар на их фоне смотрится не такой гнидой
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18.11.2021 19:59 Ответить
Зеля добивается от США амнистии для Бени. Для этого он может посадить не одного американца.
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19.11.2021 19:32 Ответить
 
 