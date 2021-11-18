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Брифинг главы МВД Монастырского по поводу покушения на одного из министров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр внутренних дел Денис Монастырский проводит брифинг по поводу задержания злоумышленников, готовивших покушение на одного из членов Кабмина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+30 Anton Grinblat 6ff29d36
показать весь комментарий18.11.2021 17:42
+25 Ольга Мартынюк 8c212b17
показать весь комментарий18.11.2021 17:40
+19 Герхард
показать весь комментарий18.11.2021 17:54
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Клоуны хотят держать идиотов в тонусе.
Вывод: как и все инициативы зеленых, это рассчитано на идиотов.
-Что это?..
- Это расследование по вагнеровцам. Берите-берите! Я себе ещё нарисую!..
Вагнергейт! Вагнергейт! Вагнергейт!
Расследование Белингкат про госизмену ЗЕ совпало с "покушением" на министра.
Вот реально дебилы эти спектакли планируют. Тем более, что уровень доверия к ЗЕ-власти уже ниже плинтуса.
Дарма.
В цЬІркові вистави ОПи навіть упороті зебоби не всі вірять.
сколько внимание ни отвлекай
а, что там, на кого то покусились? ну ладно шо не укусили.
хотелось бы какому то поляку это объяснить - "рулят" люди, которые еле-еле слова два слепить могут. Так победим, как говорит Антиколорадос.
Я не то шо "граммар-соци", но блин... *****, на руководящие должности ... можно же поставить кого то как
Климкинпохрен кого.
З.Ы. --Помните новость недельной давности об "искалеченном" в Одессе фермере с Херсонщины - так вот это тоже была постанова...
хоть бы один брифинг собрали по поводу каждодневных обстрелов наших позиций !!!
"Комедийные номера от Квартала 95" - НЕ КАТЯТ!
Отвлечь внимание от зашкваров Зеленского такими трешовыми поделками не получится.
Неужели вы этого не поняли после "покушения на водителя"?