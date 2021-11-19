У меня половины зубов нет. Не хватает денег, – российский террорист Гиркин жалуется на нищету. ВИДЕО

Российский террорист Игорь Гиркин, в 2014 году захвативший город Славянск, жалуется на отсутствие средств для протезирования зубов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в твиттере журналист Денис Казанский.

Он опубликовал фрагмент разговора Гиркина, где тот жалуется, что не может себе поставить зубы.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - российский террорист Стрелков. ВИДЕО