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У меня половины зубов нет. Не хватает денег, – российский террорист Гиркин жалуется на нищету. ВИДЕО
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Российский террорист Игорь Гиркин, в 2014 году захвативший город Славянск, жалуется на отсутствие средств для протезирования зубов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в твиттере журналист Денис Казанский.
Он опубликовал фрагмент разговора Гиркина, где тот жалуется, что не может себе поставить зубы.
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+41 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий18.11.2021 21:04
+39 Andriy
показать весь комментарий18.11.2021 20:55
+36 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий18.11.2021 20:57
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да чтоп лехче вставлять туды папиросу
а что страшнее атомной войны ?
пи н да с зубами, как у этой сатаны
Гиркин-Стрелков - активный участник аннексии Крыма, а на Донбассе его роль ещё значимее. Не следует забывать, что от Крымских и Донбасских событий Россия имеет колоссальный экономический эффект, возможно даже обеспечивший её выживание как государства. Черноморский шельф содержит богатейшие запасы газа, не разработанные Союзом только потому, что Союзу хватало Сибирского "сухопутного" газа. И если предположить, что после так называемой "революции" 2014 года на Крымско-Черноморский шельф зашли бы такие монстры нефтегазодобычи, как "Royal Dutch Shell" или "Chevron Corporation" и на десятилетия заменили бы Российский Газпром, как поставщика газа в Европу, что было бы с Россией без Европейских "газовых" денег? Тоже самое с Донбассом (сланцевый газ).
Учитывая вышеизложенное, даже если бы Российский Газпром оплатил бы имплантанты зубов для Гиркина-Стрелкова, изготовленные из красных, розовых или голубых бриллиантов, то всё равно остался бы ему "должен как земля колхозу"©.
Поэтому среди меня бытует мнение, что весь этот "скулёж" Гиркина-Стрелкова - его рутинная оперативная работа (а куда деваться, раз приказали) по прикрытию участия России в Крымско-Донбасских событиях и представлению их как частная инициатива того же Гиркина-Стрелкова.
Кроме того, Гиркин-Стрелков, будучи активным и эффективным организатором вышеуказанных событий, пребывая на пике успеха своей диверсионно-подрывной деятельности, как-то резко в один момент "смотался" в Россию. (Не обошлось ли без на то приказа ли?).
Ну и напоследок: если предположить, что Крымско-Донбасская деятельность Гиркина-Стрелкова была его частной инициативой, то она была слишком значимой, чтобы не попасть под беспощадное Российское правило - "инициатива наказуема"© - количество ныряний Гиркина-Стрелкова в какой-нибудь водоём на единицу превысило бы количество выныриваний, чему весьма обрадовались бы местные раки.
Не лишним будет принять во внимание хронологическую последовательность некоторых событий:
Малайзийский Boeing (рейс MH17) сбит - 17.07.2014;
Совет по безопасности Нидерландов (DSB) опубликовал финальную версию отчёта технического расследования, изобличающую причастность РФ - 13.10.2015;
пребывая в должности "сыграл в ящик"© начальник Г(Р)У ГШ МО РФ генерал-полковник Сергун И.Д. - 03.01.2016;
отравление "Новичком" Скрипалей в Великобритании - 04.03.2018;
Британские спецслужбы опубликовали оперативные имена прикрытия офицеров Г(Р)У "Петров" и "Боширов", причастных к отравлению, с перечнем изобличающих фактов - 05.09.2018;
пребывая в должности "сыграл в ящик"© начальник Г(Р)У ГШ МО РФ генерал-полковник Коробов И.В. - 21.11.2018.
Как сказал бы пропаГандон Дмитрий Киселёв - "Совпадение? Не думаю."©
Тем более, в сравнении с внезапно усопшими на своих постах генерал-полковниками - начальниками Г(Р)У ГШ МО РФ, Гиркин-Стрелков - (как-бы) малозначимая "вонючка", но до сих пор живая только потому, что абсолютно беспрекословно, исключительно своевременно, скрупулёзно точно и совершенно безошибочно ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ.
Ка-то так...
мол радуйтесь, экономия ...
Та до стовпа навколішках прив'язати!
тут ось що мене цікавить, охорона в цього виродка, напевно, теж є, бо такий свідок коли попаде на суд по МН-17.
Денис Казанский
Але здорові зуби, то зовсім інше.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
- Меня никто не любит.
- А за что Вас любить, а? Таких, как Вы, не любят. Девушки любят молодых и политически грамотных."
Золотой теленок - Ильф и Петров