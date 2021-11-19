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терроризм (18674) Гиркин (187)

У меня половины зубов нет. Не хватает денег, – российский террорист Гиркин жалуется на нищету. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российский террорист Игорь Гиркин, в 2014 году захвативший город Славянск, жалуется на отсутствие средств для протезирования зубов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написал в твиттере журналист Денис Казанский.

Он опубликовал фрагмент разговора Гиркина, где тот жалуется, что не может себе поставить зубы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Деградация Донбасса - налицо. Это "черная" дыра, в которой сидят черти и пилят деньги бюджета РФ. Пилят и откатывают", - российский террорист Стрелков. ВИДЕО
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Топ комментарии
+41
А зачем новароссам зубы ? 😂
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18.11.2021 21:04
+39
багата рашка )))
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18.11.2021 20:55
+36
какая хорошая новость на ночь глядя!
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18.11.2021 20:57
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пачиму зубы не нужны новосоSSу ?
да чтоп лехче вставлять туды папиросу
а что страшнее атомной войны ?
пи н да с зубами, как у этой сатаны
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18.11.2021 22:50 Ответить
Пускай не свистит что денег на даунбасе не наворовал. Не так давно Гиркин красовался на Рашке со своей женой на бронированном мерсе S класса
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19.11.2021 00:39 Ответить
Но он и много гавкал против ветра, так что могли всё отобрать.
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19.11.2021 01:03 Ответить
Так пусть валит на Польшу жопы мыть, будут бабки.
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19.11.2021 01:18 Ответить
Сотни казненних мирних в славянске. И до сих пор жив на свободе.
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19.11.2021 02:13 Ответить
Рашистские курицы - жмуриться!
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19.11.2021 02:24 Ответить
Вперед апалченцем на Бамбасс и там заработаешь. может быть.
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19.11.2021 05:21 Ответить
Зато у ***** полный рот золотых зубов.
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19.11.2021 06:39 Ответить
Ору в голосину. Власкутымля!
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19.11.2021 07:31 Ответить
Хм, пусть приезджает в Киев. Здесь ему зубы вылечат - все до последнего , какие ещё остались. 😤
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19.11.2021 07:49 Ответить
ему бы яйца отрезать заодно, чтобы не порождал себе подобных... а заодно отрезать яйца ссыкливым украинским генералам, просравшим и Крым и оккупированные ныне территории...
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19.11.2021 07:50 Ответить
Проблема не у відсутності зубів. Біда в повній відсутності мозку у черепушці на плечах.
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19.11.2021 08:25 Ответить
Путин, введи зубы!
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19.11.2021 08:31 Ответить
Паноптикум
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19.11.2021 09:22 Ответить
Как-то НЕ ВЕРИТСЯ.
Гиркин-Стрелков - активный участник аннексии Крыма, а на Донбассе его роль ещё значимее. Не следует забывать, что от Крымских и Донбасских событий Россия имеет колоссальный экономический эффект, возможно даже обеспечивший её выживание как государства. Черноморский шельф содержит богатейшие запасы газа, не разработанные Союзом только потому, что Союзу хватало Сибирского "сухопутного" газа. И если предположить, что после так называемой "революции" 2014 года на Крымско-Черноморский шельф зашли бы такие монстры нефтегазодобычи, как "Royal Dutch Shell" или "Chevron Corporation" и на десятилетия заменили бы Российский Газпром, как поставщика газа в Европу, что было бы с Россией без Европейских "газовых" денег? Тоже самое с Донбассом (сланцевый газ).
Учитывая вышеизложенное, даже если бы Российский Газпром оплатил бы имплантанты зубов для Гиркина-Стрелкова, изготовленные из красных, розовых или голубых бриллиантов, то всё равно остался бы ему "должен как земля колхозу"©.
Поэтому среди меня бытует мнение, что весь этот "скулёж" Гиркина-Стрелкова - его рутинная оперативная работа (а куда деваться, раз приказали) по прикрытию участия России в Крымско-Донбасских событиях и представлению их как частная инициатива того же Гиркина-Стрелкова.
Кроме того, Гиркин-Стрелков, будучи активным и эффективным организатором вышеуказанных событий, пребывая на пике успеха своей диверсионно-подрывной деятельности, как-то резко в один момент "смотался" в Россию. (Не обошлось ли без на то приказа ли?).
Ну и напоследок: если предположить, что Крымско-Донбасская деятельность Гиркина-Стрелкова была его частной инициативой, то она была слишком значимой, чтобы не попасть под беспощадное Российское правило - "инициатива наказуема"© - количество ныряний Гиркина-Стрелкова в какой-нибудь водоём на единицу превысило бы количество выныриваний, чему весьма обрадовались бы местные раки.
Не лишним будет принять во внимание хронологическую последовательность некоторых событий:

Малайзийский Boeing (рейс MH17) сбит - 17.07.2014;
Совет по безопасности Нидерландов (DSB) опубликовал финальную версию отчёта технического расследования, изобличающую причастность РФ - 13.10.2015;
пребывая в должности "сыграл в ящик"© начальник Г(Р)У ГШ МО РФ генерал-полковник Сергун И.Д. - 03.01.2016;

отравление "Новичком" Скрипалей в Великобритании - 04.03.2018;
Британские спецслужбы опубликовали оперативные имена прикрытия офицеров Г(Р)У "Петров" и "Боширов", причастных к отравлению, с перечнем изобличающих фактов - 05.09.2018;
пребывая в должности "сыграл в ящик"© начальник Г(Р)У ГШ МО РФ генерал-полковник Коробов И.В. - 21.11.2018.

Как сказал бы пропаГандон Дмитрий Киселёв - "Совпадение? Не думаю."©
Тем более, в сравнении с внезапно усопшими на своих постах генерал-полковниками - начальниками Г(Р)У ГШ МО РФ, Гиркин-Стрелков - (как-бы) малозначимая "вонючка", но до сих пор живая только потому, что абсолютно беспрекословно, исключительно своевременно, скрупулёзно точно и совершенно безошибочно ВЫПОЛНЯЕТ ПРИКАЗЫ.
Ка-то так...
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19.11.2021 09:59 Ответить
Ай, красиво изложено. Автору - респект. В яблочко ! Присоединяюсь на "все сто !".
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20.11.2021 19:53 Ответить
паявина паявина субов нет,денег нет ,только вот такой дибил мог стать авторитетом революционером на Донбасе,чмошник грушный.
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19.11.2021 10:10 Ответить
стрелок начёхливает безногих ваяваленков ...
мол радуйтесь, экономия ...
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19.11.2021 10:16 Ответить
Вибити накуй і ті , що залишилися!
Та до стовпа навколішках прив'язати!
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19.11.2021 10:30 Ответить
ага, повірив.
тут ось що мене цікавить, охорона в цього виродка, напевно, теж є, бо такий свідок коли попаде на суд по МН-17.
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19.11.2021 10:45 Ответить
нема в нього охорони, він на метро їздить.
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19.11.2021 11:13 Ответить
Тоже мне проблема, пусть приезжает сюда, вторую половину выбьют ))))
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19.11.2021 11:03 Ответить
"Они хотели построить Новороссию, но не могли вставить себе зубы."
Денис Казанский
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19.11.2021 11:17 Ответить
Його б на концерт відправити. Але ідіот корисний. Стільки всього розповідає.
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19.11.2021 11:18 Ответить
Зато есть маузер. Маузер - лучший стоматолог всех времен и народов.
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19.11.2021 11:28 Ответить
Я считаю что этой рашистской мрази и той части зубов, что у него осталась, - много будет. И желательно чтобы у него перья во рту выросли.
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19.11.2021 11:51 Ответить
Работать не пробовал?
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19.11.2021 12:49 Ответить
А чому він жаліється. Нехай напише в АП України і йому виділять допомогу. Це патріотам від теперішрьї влади СІЗО а Гіркін-просимо до нас. Ви в нас почесний гість. Гордон це підтвердить і може навіть поселить в себе, як одного з самих поважних гостей. Потім прийде час і на Поклонську. Їй напевно теж не хватає коштів.
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19.11.2021 12:56 Ответить
Идейный дбл блд)) его сокамерники давно или озолотились или с гивимоторолой червей кормят. А этот остался ни с чем, даже сраную квартиру не намутил.
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19.11.2021 16:35 Ответить
Хочеш "русского міра" - будь-ласка!
Але здорові зуби, то зовсім інше.
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20.11.2021 10:31 Ответить
Иди тогда на украинскую кичу))) Хавчик бесплатный, отсутствие зубов приветствуется.......
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21.11.2021 09:44 Ответить
"- Отдайте мне мои деньги. Я очень бедный. Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ. Может там помогут.
- Меня никто не любит.
- А за что Вас любить, а? Таких, как Вы, не любят. Девушки любят молодых и политически грамотных."
Золотой теленок - Ильф и Петров
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21.11.2021 17:51 Ответить
Есть два варианта - Гиркин тупой запаянный романтик, который шел за идею и остался без денег и зубов, и более правдоподобно - ноет в рамках роли отведенной сценаристами. Для поднятия возмущения в массах.
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22.11.2021 01:33 Ответить
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