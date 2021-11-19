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Монастырский: Мы получили доступ к телефону Полякова и полностью сложили этот пазл. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители смогли получить доступ к данным, содержащимся в телефоне умершего народного депутата Антона Полякова.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Думаю, что в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет о подробностях. Мы сложили полностью пазл, связанный с этим событием", - сказал он.

Глава МВД отметил, что сейчас завершается проведение всех экспертиз, необходимых для расследования смерти депутата.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.
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Топ комментарии
+53
Вже у справі Шеремета і Ганзюк, складали пазл. Повні штани пазлів було.
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18.11.2021 23:04
+33
"Вагнегейт", - смотреть всем!
и Монастарысому тоже!
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18.11.2021 23:03
+30
дайте вгадаю - останній дзвінок від Порошенка )
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18.11.2021 23:20
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Віримо!!!
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18.11.2021 23:01 Ответить
Следствие ведет Марьяна Б. (не думайте....лядь!)
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18.11.2021 23:18 Ответить
А чому? Так і Є!
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18.11.2021 23:25 Ответить
Та і не думаємо порівнювати з порядними жінками.
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19.11.2021 07:08 Ответить
оперативники КР мали глянути та зафіксувати всі тел.дзвінки за останні кілька діб протягом 1-2 годин після виявлення тіла
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19.11.2021 12:34 Ответить
Що Полякова вбив телефон? Звичайно!
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19.11.2021 06:40 Ответить
"Вагнегейт", - смотреть всем!
и Монастарысому тоже!
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18.11.2021 23:03 Ответить
Зрада была хорошая, но уже давно протухла. Забудьте.
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19.11.2021 02:00 Ответить
Зрада - срока давности (годности для тебя) не имеет!
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19.11.2021 05:07 Ответить
та нє курво ти подолянська,все тільки починається
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19.11.2021 12:14 Ответить
Та ви що! Коля Каклєта заявив, що це грязь на "патріота" Ермака і що треба вірити тільки висновкам ТСК під керівництвом "мудрої" Мар*яни.
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19.11.2021 07:17 Ответить
Вже у справі Шеремета і Ганзюк, складали пазл. Повні штани пазлів було.
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18.11.2021 23:04 Ответить
щось "пазли" смердять завжди
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18.11.2021 23:13 Ответить
Не сказал, что кого-то арестовали.
Значит - "самоубийство".
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18.11.2021 23:13 Ответить
хорошая у них работа, корчить умные рожи
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18.11.2021 23:16 Ответить
І ЩО ти тепер виконаєш? Покійний був затятим нерозбірливим алкашем ще й важким наркоманом? Не подивую. У вас,кінчених, навіть жінка- дитячий хірург ( Бог послав янгола! ) терористкою у ваших смердючих паперах виявилася!!
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18.11.2021 23:19 Ответить
дайте вгадаю - останній дзвінок від Порошенка )
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18.11.2021 23:20 Ответить
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19.11.2021 00:15 Ответить
А доступ до даних телефона покійного Полякова надав міністру міжнародний партнер -детектив Коломбо, який "працював" з МІ-6 , ЦРУ , мосадом, сігуранцею і штазі. Такі дані надає оператор мобільного зв"язку (Київстар, Водафон, Лайфсел, Утел...), за ухвалою районного слідчого судді
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19.11.2021 10:20 Ответить
🤣
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19.11.2021 10:15 Ответить
Черная вдова,однако?
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18.11.2021 23:20 Ответить
"Ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону Джерело: https://censor.net/ua/v3300374"
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18.11.2021 23:24 Ответить
Вопрос присутствует
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18.11.2021 23:25 Ответить
Може маються на увазі його дзвінки за кордон?
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18.11.2021 23:31 Ответить
Имеется ввиду айфон
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19.11.2021 20:14 Ответить
доступ к данным можно получить а Apple. тут типа "важный политический деятель" загнулся, типа "конгрессмен" им же там в США в голову не может прийти что в Конгресс могли выбрать гопоту криворогую
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19.11.2021 20:16 Ответить
Как все вокруг зашевелись - отвлекают обывателяот Вагнергейта
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18.11.2021 23:25 Ответить
у влади один пазл -то зелена купа лайна.
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18.11.2021 23:47 Ответить
Да уж, складуны известные.
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18.11.2021 23:54 Ответить
пусть лучше Моня Стырский, Бакланов, Венядиктова расскажут, как обстоят дела с расследованием наезда "слуги" Трухина на 6 людей? как там дело Шеремета, по которому зеленые коллаборанты посадили ни в чем не повинных ветеранов АТО и волонтера? как там расследование наезда на людей обдолбанного в хлам "слуги" Юрченко? что там с "делом вагнровцев" и агентом Ермаком-"козырем"? что с оффшорами Зеленского и когда он со своими "квартальными" заплатит Украине налоги с 41 миллиона долларов, выведенных в оффшоры?
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18.11.2021 23:57 Ответить
Судья Чаус кудись пропав знову. Згадайте той цирк, коли чувак в трусєлях ходив по селу
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19.11.2021 00:31 Ответить
Було літо, було тепло...
Зараз в трусєлях не походиш...
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19.11.2021 09:46 Ответить
може, то він, якщо ховається?
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19.11.2021 12:44 Ответить
Так таки Порох? Я не сомневался.
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19.11.2021 01:52 Ответить
... на том свете Понтий Пилат на ж"опе наверное волосы рвёт. И чего у него не было "стражника" в деле против самопровозглашенного "царя иудейского" гражданина Христос Иисуса... так бы этот "стражник" мастерски упаковал в "бытовуху и с плеч долой
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19.11.2021 04:17 Ответить
Мінздрав попереджав же, що алкоголь як і куріння шкідливі для здоров*я.
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19.11.2021 07:13 Ответить
Вместо расследования убийства этот долпо*б пазлы раскладывает.
Впрочем, ничего нового...
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19.11.2021 07:50 Ответить
Сейчас у зедебилов ,будут сплошные пазлы.Лишь бы отвлечь от предателей по делу вагнеровцев.Каждый день будет новое открытия . И мосейчучука на г+г будет яростно голосить.
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19.11.2021 08:49 Ответить
ключове реченяя. менти знайшли труп коли спинили машину за порушення пдр. а якби не спинили???????
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19.11.2021 08:53 Ответить
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19.11.2021 09:00 Ответить
Оце так досягнення! Нарешті отримали доступ до телефону!
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19.11.2021 09:06 Ответить
мусора взломали телефон, накуролесили там и гордятся ?
разве за взлом телефона нет статьи ук ?
главЗЕ!мусор считает, что Поляков вёл видеосъёмку о своём убийстве ?
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19.11.2021 09:36 Ответить
А вы пазл складывали до или после гибели Полякова?
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19.11.2021 10:08 Ответить
Просто Пояков - депутат ВР , жеско критикующий монобильшись и президента у которых находится вся власть в стране , за экономическое и социальное положение населения из за "конверточных" голосований законов , "откатов", не целевого и марнотратного использования бюджетных средств с таким трудом достающихся народу, решил "поэксперементировать " нал собой и смешать метадон с водкой , а когда "приход" не наступил для полного счасьтья сам задушиться и это в 33 года , отказавшись от "теплого" места в монобильшости и имея не совершенно летних детей . И ни какого убийства не было, а вот Шифера и Лещенко за подолання бидности в стране , действительно хотели убить.
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19.11.2021 13:11 Ответить
В пазлі не вистачає незалежної експертизи.
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19.11.2021 14:28 Ответить
 
 