В 2022 году 95% контактов граждан с государством будут переведены в формат электронных услуг, – "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
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В 2022 году 95% контактов граждан с государством будут переведены в электронный формат.
Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
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"В течение следующего года на 95% контакты человека с государством будут проходить с помощью электронных услуг. Не потому, что это модно, удобно или из дома, а потому что это первый шаг на пути борьбы с коррупцией на низком и среднем уровне", - заявил нардеп.
Как пояснил Арахамия, посредством диджитализации происходит борьба с бытовой коррупцией.
Топ комментарии
+10 Герхард
показать весь комментарий19.11.2021 01:04
+9 Viktor Turchanikov
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+8 НБ
показать весь комментарий18.11.2021 23:37
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цифровий тоталітаризм, еге ж
Шарикухламідії сєльодку"
если будут электронные выборы, у зеленского будет 95% рейтинг сразу
Так оно вернее будет с такими "правителями".
Вопросы есть ?
Как с официальными страницами ЗЕ и петициями - взяли и удалили то, что не нравится.
Только 64% взрослых украинцев пользуются интернетом.
Автоматически будут лишены админуслуг?
Даже относительно молодые не всегда могут разобраться с сайтами. Иначе не обращались бы ко мне за помощью.
Ведь у 6 млн пенсия 3000грн