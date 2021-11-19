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Кортеж президента Турции Эрдогана пропускает "скорую" на оживленном перекрестке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пропустил автомобиль скорой помощи на оживленном перекрестке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован данный момент, обнародована в соцсетях.
На записи видно, что при виде медицинского автомобиля сначала остановился мотоциклист из сопровождения кортежа. Вместе с полицейским, регулировавшим движение на оживленном перекрестке, он начал подавать знаки водителю "скорой", чтобы тот проезжал через перекресток первым. После проезда медавтомобиля движение кортежа возобновилось.
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+107 Ігор Білан
показать весь комментарий19.11.2021 10:05
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показать весь комментарий19.11.2021 10:07
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Пожалуйста, подождите...
Случись такое в Киеве, никто бы медиков не пропустил, еще бы и допросили попозже: с какой целью оказались перед кортежем и не готовили ли чего?
Пороха застукав на світлофорі.
https://www.youtube.com/watch?v=5D_69U-pcwU
ВАЗелін- 2021 рік, "плісняве перемІріє".
Зеленский усилил охрану: перекрытие дорог, 20 сотрудников УГО и снайперы https://www.youtube.com/watch?v=HJ9iTE-a7W4&t=9s
а вот наши перепуганные охранники, регулировщики и тем более из сопровождения сначала бы подумали какой им срок светит за нарушение пролета кортежа с трясущимся даже от среднего пальцаЛероса (это теперь одно слово)...
так не показуха, а цирк-кваиталъ
Другой случай, посольство Украины в Праге, лет двадцать назад. Стоит очередь людей, тут подъезжает старый ,,Golf", приехали пацаны наши, работяги и запарковали и ворот. Тут выбежала охрана, из наших военных и накинулась на пацанов, начали оскорблять матами, бить по машине..А всё потому что САМ посол будет выезжать, а плебеи мешают. Хотя достаточно было просто сказать.
ЗЕ-КОРТЕЖ зеленського із 38 "велосипедів"
Тобто реально можуть вчинити замах.
По моему очень символично..
Дурні бо бідні, бідні бо дурні.
А в Турции - не боится.
вот почему Турция давным-давно в НАТО.
Вот так, Эрдоган...
то ли дело наш простой голый бородька
Зеленський пообіцяв стояти в заторах, щоб не страждали люди
ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019, 12:15
"Я буду точно стояти в заторах. Я не збираюся перекривати дороги. Затори це жах, чому через політиків мають страждати люди", - відповів Зеленський на питання, чи буде користуватися президентським кортежем.
Також він сказав, що не бачить потреби у трьох президентських бортах і потрібно їх продати, хоча б два. Зеленський заявив, що хотів би літати на рейсовому літаку, "а вийде, не вийде - вже як Бог дасть".
Він також сказав, що не бачить ніякого сенсу в державних резиденціях, однак не відповів, де буде жити, в разі перемоги на виборах президента.
"Нехай в цих резиденціях живуть діти якісь, давайте облаштуємо там табори відпочинку. Я не бачу в цих резиденціях ніякого сенсу.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212591/
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1615421--Ne-velosipedom-edinym--TOP-3-kortezhej-Prezidenta-Zelenskogo
Auto.bigmir.net
31.07.2020 14:49
По друге : швидка була справа - а той хто справа має перевагу в русі . Це жарт.
Ердоган - молодця !
1. Лето 13-го. Эрдоган при помощи полиции жестоко разогнал протесты на площади Таксим. Полиция применила оружие, 10 демонстрантов погибло, около 5 тысяч ранено, в т. ч. и тяжело. На Эрдогана льются потоки ненависти.
2. ноябрь 15-го: Турция сбила российский самолет. Эрдогана облизывают и любят.
3. Июль 16-го. Попытка военного переворота в Турции. Эрдогана то ругают, то хвалят в зависимости от его шансов на победу. В конце-концов решили, что переворот организован "плохими людьми". О том, что по заявлению Эрдогана, переворот готовили США, а один из его активных участников был тот самый пилот, сбивший москальский Су, решили скромно умолчать, дабы не бередить неокрепшие умы ЦА.
4. 2019-й: Эрдоган купил у москалей С-400. Ненависть.
5. Апрель 2011-го. Эрдоган заявил, что не считает Крым москальским. Любовь и обожание.
Как понимаю, сейчас настало время любви. Ведь скорую пропустил. И похрен, что "Турецкий поток" лишил Украину части транзита газа и бабки пошли в казну Турции. Что в октябре 2021-го по "Турецкому потоку" газ пошел в Венгрию, опять же, лишив Украину заработка. "Эрдоганчик, украинцы тебя любят, ты друг."
Люди, пора взрослеть. Эрдогану важны интересы лишь одного государства: Турции. И имперские амбиции там не хуже, чем у москалей. Если завтра что-то изменится и у Эрдогана появится возможность восстановить украинскую часть Османской империи - он даже размышлять не будет. Нет друзей в сегодняшнем мире, есть ситуативные партнеры, к которым нельзя поворачиваться спиной.