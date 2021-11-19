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кортеж (194) Эрдоган (821) скорая (350)

Кортеж президента Турции Эрдогана пропускает "скорую" на оживленном перекрестке. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Кортеж президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана пропустил автомобиль скорой помощи на оживленном перекрестке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирован данный момент, обнародована в соцсетях.

На записи видно, что при виде медицинского автомобиля сначала остановился мотоциклист из сопровождения кортежа. Вместе с полицейским, регулировавшим движение на оживленном перекрестке, он начал подавать знаки водителю "скорой", чтобы тот проезжал через перекресток первым. После проезда медавтомобиля движение кортежа возобновилось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кортеж "велосипедов" Зеленского в Чернигове. ВИДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кортеж Зеленського: швидкість - понад 140 км/год, ігнорування правил дорожнього руху в місті, прикриття порушень поліцією і співробітниками УДО. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+107
Зеленський відкрив би вже уголовну справу на швидку яка не пропустила його кортеж
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19.11.2021 10:05
+67
Так то ж президент, а не мартышка дрессированная!
Случись такое в Киеве, никто бы медиков не пропустил, еще бы и допросили попозже: с какой целью оказались перед кортежем и не готовили ли чего?
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19.11.2021 10:06
+59
бо в Турціїї- президент, а у нас-квартальне бидло.
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19.11.2021 10:07
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Зеленський відкрив би вже уголовну справу на швидку яка не пропустила його кортеж
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19.11.2021 10:05 Ответить
Ердогану не 42 і він - лох!
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19.11.2021 10:45 Ответить
тут не факт что скорая была настоящая)
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19.11.2021 12:51 Ответить
як і не факт, що Ердоган був справжній)
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20.11.2021 11:06 Ответить
кримінальну*
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20.11.2021 03:38 Ответить
Наш вже вдавався б.
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19.11.2021 10:05 Ответить
вдавИвся? вірно зрозуміли?
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19.11.2021 10:16 Ответить
Так то ж президент, а не мартышка дрессированная!
Случись такое в Киеве, никто бы медиков не пропустил, еще бы и допросили попозже: с какой целью оказались перед кортежем и не готовили ли чего?
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19.11.2021 10:06 Ответить
Открою Вам секрет, медикам в Киеве приходят "письма счастья" если скорая превышает скорость и попадает под фиксацию на камеру.
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19.11.2021 10:13 Ответить
Боже,як далеко ми відстали!!
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19.11.2021 10:06 Ответить
бо в Турціїї- президент, а у нас-квартальне бидло.
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19.11.2021 10:07 Ответить
навіть в Туреччині, де править диктатор - і все ж таки Президент. А в нас - преЗЕдент
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19.11.2021 10:09 Ответить
усім країнам би таких "диктаторів", як Ердоган - мудрих, виважених, принципових президентів
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19.11.2021 10:15 Ответить
Тут на цензоре года два-три назад все очень любили одного міцного господарника, який не віддів заводи клятим алєгархам, а відновив, і в нього тепер машиностроєниє, кругом спортзали, чистота і порядок, от би нам такого.
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19.11.2021 12:54 Ответить
Ердоган аж такий "мудрий", що ліру з 3.3 за бакс злив до 11.2 всього за 5 років.
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20.11.2021 03:41 Ответить
И что? На всё нужно в комплексе смотреть
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20.11.2021 12:37 Ответить
Сейчас наш увидит,нагонит скорых,всех пропустит.Отличный будет ролик для зеленых мартышек😂
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19.11.2021 10:08 Ответить
це приклад нашим чмошним керівникам держави.
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19.11.2021 10:09 Ответить
Просто виден приоритет у страны, начиная с президента, заканчивая полицией
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19.11.2021 10:12 Ответить
При Голобородьке нам так не жить )))
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19.11.2021 10:13 Ответить
Толи дело наш нелох, он бы им показал как ездить
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19.11.2021 10:14 Ответить
Було ...
Пороха застукав на світлофорі.
https://www.youtube.com/watch?v=5D_69U-pcwU
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19.11.2021 10:14 Ответить
о, я так нижче і написав. порохобот цей ердоган
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19.11.2021 10:16 Ответить
Враховуючи те, що відео з Порохом- 2014 рік, "гаряча" війна.
ВАЗелін- 2021 рік, "плісняве перемІріє".
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19.11.2021 11:08 Ответить
Стало ...
Зеленский усилил охрану: перекрытие дорог, 20 сотрудников УГО и снайперы https://www.youtube.com/watch?v=HJ9iTE-a7W4&t=9s
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19.11.2021 10:18 Ответить
мразь пархатая. как оно перепуганное собирается на второй термин? ))) по тоннелям пробираться?
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19.11.2021 10:26 Ответить
Мабуть, хоче побільше в Дію запхати, потім зробити, як в державі з смартфона, голосування в Дії, а там йому Федоров видасть 86% відсотків і ніхто кінців не знайде.
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19.11.2021 21:04 Ответить
Чому ви так погано думаєте про наших вельмож? Зеленський з подарованим велосипедом стояв би на світлофорі як і всі)
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19.11.2021 10:15 Ответить
Но это при условии, что СБУ накануне накрыло бы крупную партию наркотиков где ни будь в Одессе....
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19.11.2021 10:22 Ответить
сраный порохобот, над величайшим издевается
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19.11.2021 10:15 Ответить
ось вам ставлення до народу президента патріота своєї країни і преЗедента злодія-малороса
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19.11.2021 10:17 Ответить
Президент Турции может это себе позволить, и его охрана, кортеж и регулировщик даже не задумывались
а вот наши перепуганные охранники, регулировщики и тем более из сопровождения сначала бы подумали какой им срок светит за нарушение пролета кортежа с трясущимся даже от среднего пальцаЛероса (это теперь одно слово)...
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19.11.2021 10:21 Ответить
нужно срочно делегировать человека из ОП в Турцию . они там видимо не знают как должен передвигаться глава государства
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19.11.2021 10:21 Ответить
вброс из кацамольской правдьі. кто против бубиньіх кортежей-путинский порохобот
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19.11.2021 10:24 Ответить
Будем просить турок,чтоб командировали нам кандидата в презы,который бы заботился о нашей стране и нации. Среди украинцев такого покаместь найти не представляется возможным.
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19.11.2021 10:28 Ответить
нах . у них там свои тараканы в голове . ну как запретит свинину потреблять
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19.11.2021 10:29 Ответить
Чего? Пороха нужно выбирать на следующих выборах... с Пастором. А зе!лёную мразь - к стенке.
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20.11.2021 12:42 Ответить
Будем откровенны, при всех наших президентах никто не пропускал скорые....
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19.11.2021 10:21 Ответить
верно . только ведь все прошлые президенты были гады и нехрести а вот нынешний он совсем не такой . он простой парень из народа
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19.11.2021 10:22 Ответить
но ни один так не пиарился на отмене кортежей, близости к народу, велосипеде, как моника
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19.11.2021 10:23 Ответить
Зебілоїди, що там було ДО початку президенства? Багато гарних слів. Вчіться ЧАБА-НИ у нормальних країн
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19.11.2021 10:25 Ответить
Какая разніца(с)
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19.11.2021 10:26 Ответить
Это показуха для быдла.
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19.11.2021 10:32 Ответить
вы про брехню зеленского ?
так не показуха, а цирк-кваиталъ
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19.11.2021 10:34 Ответить
Действия любого политика - показуха для народа и понты перед другими политиками. Взять хотя бы их дома, дачи и прочее.
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19.11.2021 10:43 Ответить
все политики для понтов вылазят на трибуну и лично обвиняют граждан в преступлениях ? зеленский , кроме того, трепался про кортежи
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19.11.2021 10:52 Ответить
Я не слежу за гавкотней лживых мудаков и вам не советую.
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19.11.2021 10:55 Ответить
зеленский брехло и кидала, больше добавить нечего ...
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19.11.2021 10:33 Ответить
у нас таке не буде
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19.11.2021 10:35 Ответить
В 2001-ом году, первого мая, гулял с женой на горе Петрин в Праге. Было много людей, мы шли и говорили между собой, краем уха слышал как люди кричат - здравимэ панэ прэзидэнтэ. Я подумал, шо за президент? А потом шедшая впереди пара резко остановилась и мы на них наткнулись. А то был Гавел с женой! Потом увидел и охрану, здоровых быков в белых рубашках, но нас никто не тронул и слова не сказал. У нас бы и близко к ,,телу" не пустили, а ещё и тумаков надавали и обматюкали.

Другой случай, посольство Украины в Праге, лет двадцать назад. Стоит очередь людей, тут подъезжает старый ,,Golf", приехали пацаны наши, работяги и запарковали и ворот. Тут выбежала охрана, из наших военных и накинулась на пацанов, начали оскорблять матами, бить по машине..А всё потому что САМ посол будет выезжать, а плебеи мешают. Хотя достаточно было просто сказать.
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19.11.2021 10:36 Ответить
и кортеж всего три автомобиля...
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19.11.2021 10:36 Ответить
Ну так видео короткое, у Эрдогана не маленький кортеж. Можете в youtube забить и посмотреть. Вот один из примеров https://www.youtube.com/watch?v=RgPkOymom6s&ab_channel=Vatansever
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19.11.2021 11:23 Ответить
.
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19.11.2021 10:38 Ответить
..тепер колони та віли ...
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19.11.2021 10:57 Ответить
А Янелох же никому ничего не должен!
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19.11.2021 10:39 Ответить
Вывод таков - правители у нас мудаки. В подметки туркам не годятся. - Создали коммунистический постсоветский олигархат и жируют.
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19.11.2021 10:43 Ответить
Щось кортеж у Ердогана маленький, усього 3 авто і мотоцикліст. Не те що у нашого
ЗЕ-КОРТЕЖ зеленського із 38 "велосипедів"
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19.11.2021 10:50 Ответить
і це президент країни яка воює в сирії та має "суперечки" з курдами.
Тобто реально можуть вчинити замах.
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19.11.2021 10:55 Ответить
Зачем Вы этот бред пишите про маленький кортеж у Эрдогана? Видео обрывается не показав весь кортеж
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19.11.2021 11:26 Ответить
И под этой публикацией читаю: "Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кортеж Зеленського: швидкість - понад 140 км/год, ігнорування правил дорожнього руху в місті, прикриття порушень поліцією і співробітниками УДО. ВIДЕО".
По моему очень символично..
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19.11.2021 10:56 Ответить
Це дійсно вчинок, як поліцейських, так і лікарів. Як би це сталось у нас, десь на Печерську, то бідолах би постріляла президентська охорона.
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19.11.2021 10:56 Ответить
Ось так дивишся на зе. І згадуєш Порошенка. Народ такий подумав і сказав "не гоже президенту в пробках стоять" и обрали "найвеличнішого"... А тепер до години витрачаєш щоб жопа зе проїхалась без пробок.
Дурні бо бідні, бідні бо дурні.
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19.11.2021 10:56 Ответить
Хотел бы видеть, как в Украине скорую пропускает ЛЮБОЙ кортеж, не говоря о Зеленском.
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19.11.2021 11:04 Ответить
В Украине президент боится, что проезд "скорой" - инсценировка.
А в Турции - не боится.
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19.11.2021 11:12 Ответить
Президентский "Майбах" пропускает "скорую",
вот почему Турция давным-давно в НАТО.
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19.11.2021 11:08 Ответить
А вот наш призЕдент, ездит только по велодорожкам на велосипеде и никаких кортежей!!! =)
Вот так, Эрдоган...
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19.11.2021 11:18 Ответить
дикарь!
то ли дело наш простой голый бородька
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19.11.2021 11:38 Ответить
полилось дерьмо по трубам...
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19.11.2021 11:58 Ответить
Султан благодетель. Да продлит Аллах дни его.
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19.11.2021 12:08 Ответить
А хитрые какие. Потом пристроились за скорой и поехали быстро и без преград). Я тоже иногда так делаю))
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19.11.2021 13:12 Ответить
Респект Эрдогану , не то что наше сцыкливое чмо.
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19.11.2021 13:13 Ответить
Ну, картинку показать это стандартное дело. Кортежи у всех, а то шлепнут. Нашим какие правила не внушай, европейцами не станут. Либо с детства прививается, либо никак уже. Привычки не вышибаются.
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19.11.2021 13:45 Ответить
Дід Трохим

Зеленський пообіцяв стояти в заторах, щоб не страждали люди
ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ 2019, 12:15
"Я буду точно стояти в заторах. Я не збираюся перекривати дороги. Затори це жах, чому через політиків мають страждати люди", - відповів Зеленський на питання, чи буде користуватися президентським кортежем.
Також він сказав, що не бачить потреби у трьох президентських бортах і потрібно їх продати, хоча б два. Зеленський заявив, що хотів би літати на рейсовому літаку, "а вийде, не вийде - вже як Бог дасть".
Він також сказав, що не бачить ніякого сенсу в державних резиденціях, однак не відповів, де буде жити, в разі перемоги на виборах президента.
"Нехай в цих резиденціях живуть діти якісь, давайте облаштуємо там табори відпочинку. Я не бачу в цих резиденціях ніякого сенсу.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/18/7212591/
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19.11.2021 14:40 Ответить
Нельзя сказать, что президент не держит слово и не ездит на велосипеде. Так, в 2019 году президент был замечен на велосипеде, правда в сопровождении 20 автомобилей.!!!
http://auto.bigmir.net/autonews/autoworld/1615421--Ne-velosipedom-edinym--TOP-3-kortezhej-Prezidenta-Zelenskogo
Auto.bigmir.net
 31.07.2020 14:49
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19.11.2021 14:52 Ответить
Я не понял. А почему среди машин сопровождения так много черных бусов от бюро ритуальных услуг? Случайно похоронная процессия в кортеж затесалась?
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19.11.2021 16:24 Ответить
ПреЗедент будет стоять в заторах из автомобилей СВОЕГО кортежа. Святую правду он сказал.
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19.11.2021 16:20 Ответить
По перше : швидка Мерседес - це показник.
По друге : швидка була справа - а той хто справа має перевагу в русі . Це жарт.
Ердоган - молодця !
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19.11.2021 14:56 Ответить
Наш ПреЗедент, когда едет на работу на велосипеде, тоже пропускает скорую. Поэтому не надо ставить в пример Эрдогана.
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19.11.2021 16:18 Ответить
Надо позвонить Баканову ..эта скорая явно не права..
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19.11.2021 19:58 Ответить
Обожаю отношение "цензора" к Эрдогану:
1. Лето 13-го. Эрдоган при помощи полиции жестоко разогнал протесты на площади Таксим. Полиция применила оружие, 10 демонстрантов погибло, около 5 тысяч ранено, в т. ч. и тяжело. На Эрдогана льются потоки ненависти.
2. ноябрь 15-го: Турция сбила российский самолет. Эрдогана облизывают и любят.
3. Июль 16-го. Попытка военного переворота в Турции. Эрдогана то ругают, то хвалят в зависимости от его шансов на победу. В конце-концов решили, что переворот организован "плохими людьми". О том, что по заявлению Эрдогана, переворот готовили США, а один из его активных участников был тот самый пилот, сбивший москальский Су, решили скромно умолчать, дабы не бередить неокрепшие умы ЦА.
4. 2019-й: Эрдоган купил у москалей С-400. Ненависть.
5. Апрель 2011-го. Эрдоган заявил, что не считает Крым москальским. Любовь и обожание.
Как понимаю, сейчас настало время любви. Ведь скорую пропустил. И похрен, что "Турецкий поток" лишил Украину части транзита газа и бабки пошли в казну Турции. Что в октябре 2021-го по "Турецкому потоку" газ пошел в Венгрию, опять же, лишив Украину заработка. "Эрдоганчик, украинцы тебя любят, ты друг."
Люди, пора взрослеть. Эрдогану важны интересы лишь одного государства: Турции. И имперские амбиции там не хуже, чем у москалей. Если завтра что-то изменится и у Эрдогана появится возможность восстановить украинскую часть Османской империи - он даже размышлять не будет. Нет друзей в сегодняшнем мире, есть ситуативные партнеры, к которым нельзя поворачиваться спиной.
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20.11.2021 03:17 Ответить
 
 