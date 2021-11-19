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Киберполиция выясняет, откуда взялся фейк о прорыве нелегалов в Украину. МВД будет ежедневно отчитываться о ситуации на границе, - Монастырский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство внутренних дел готово и будет предоставлять ежедневную информацию об актуальном положении дел на украинской границе.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Часе вопросов правительству в ВР сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.
Он напомнил, что недавно появилась информация о том, что якобы произошел прорыв мигрантов на границе Украины.
"Этот фейк был развенчан", - отметил глава МВД.
Министр заверил, что Киберполиция разбирается, откуда взялись эти данные.
"Хочу обратиться к гражданам Украины, чтобы мы отслеживали и должным образом проверяли информацию, которая предоставляется СМИ, по поводу этого события", - добавил Монастырский.
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