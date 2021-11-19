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Новости Видео Политика Украины
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Беларусь (7523) ВР (28728) граница (4736) МВД (9221) мигранты (951) нелегалы (445) фейк (613) Монастырский (333)

Киберполиция выясняет, откуда взялся фейк о прорыве нелегалов в Украину. МВД будет ежедневно отчитываться о ситуации на границе, - Монастырский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Министерство внутренних дел готово и будет предоставлять ежедневную информацию об актуальном положении дел на украинской границе.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на Часе вопросов правительству в ВР сказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он напомнил, что недавно появилась информация о том, что якобы произошел прорыв мигрантов на границе Украины.

Также смотрите: Полиция опровергает пересечение украинской границы мигрантами из Беларуси. ФОТОрепортаж

"Этот фейк был развенчан", - отметил глава МВД.

Министр заверил, что Киберполиция разбирается, откуда взялись эти данные.

"Хочу обратиться к гражданам Украины, чтобы мы отслеживали и должным образом проверяли информацию, которая предоставляется СМИ, по поводу этого события", - добавил Монастырский.

Автор: Наталя Джума
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От туда,откуда-фейк,о покушении,на министра.
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19.11.2021 11:05 Ответить
За бабло "погранцы" пропустят кого угодно, особенно на "мозырском направлении"
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19.11.2021 11:08 Ответить
Якщо вдасться зловити.
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19.11.2021 11:09 Ответить
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19.11.2021 12:03 Ответить
"Фєйк... фєйк... фєйк..." - але, діло відкрили по статті "Розголошення Державної Таємниці"?
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19.11.2021 11:26 Ответить
А где пограничники? Почему МВД?
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19.11.2021 11:37 Ответить
Погранцы - в подчинении МВД.
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19.11.2021 11:40 Ответить
С каких пор?
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19.11.2021 11:43 Ответить
Тебя в Гугле забанили? Или зраду ищешь?
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19.11.2021 12:04 Ответить
а разве указы подписанные явнуховичем не отменены?
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19.11.2021 12:55 Ответить
Представляешь.
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19.11.2021 12:58 Ответить
нет. я не коламбия пикчерз. я такого не представляю.
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19.11.2021 13:12 Ответить
При ТАКОМ уровне доверия к зеленскому, ермаку, МВД с мужем венедиктовой , возглавляющим киберполицию, никто не верит в правдивость разбирательства, да и вообще, утверждению, что это фейк. Названные фамилии только и занимаются тем, что врут нариду, выбравшему зюзю, заслуженно врут.
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19.11.2021 12:04 Ответить
 
 