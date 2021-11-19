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Крым (26016) недвижимость (782) ГП "Антонов" (76) ГП Антонов (66)

Руководитель "Авиалиний Антонова" Харченко не задекларировал отель в оккупированном Крыму, - "Схемы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" Михаил Харченко не задекларировал недвижимость в оккупированном Крыму. При этом в 2020 году его право собственности на этот объект было зарегистрировано в соответствии с российским законодательством.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

По данным журналистов, недвижимость, которой владеет Харченко, - отель Villa Rosa, расположен в оккупированном поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря.

Руководитель Авиалиний Антонова Харченко не задекларировал отель в оккупированном Крыму, - Схемы 01

Площадь отеля – 510 квадратных метров.

Руководитель Авиалиний Антонова Харченко не задекларировал отель в оккупированном Крыму, - Схемы 02

Однако, сообщают "Схемы", в своей имущественной декларации за 2020 год руководитель АТП ГП "Антонов" Михаил Харченко не отметил, что имеет в собственности гостиницу в оккупированном Крыму. Собственником этого имущества Харченко стал в 2008 году, однако с начала работы директором АТП ГП "Антонов" Харченко эту недвижимость не указывал.

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"Схемы" обратились к Харченко с просьбой о комментарии. Он возразил, что является собственником этого имущества, и посоветовал обратиться в НАПК. Он также отказался комментировать актуальные документы, которые журналисты официально получили в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что владельцем этого имущества является именно он.

Кроме того, "Схемы" взяли выписку на этот объект из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав объекта недвижимости РФ. Оказалось, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко уже по российским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда Харченко уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения ГП "Антонов". Эту информацию он также отказался объяснить и попросил съемочную группу "Схем" покинуть его кабинет.

Руководитель Авиалиний Антонова Харченко не задекларировал отель в оккупированном Крыму, - Схемы 03

В этом году летом НАПК начало проверку декларации Харченко, которую завершило в сентябре. По ее результатам, НАПК нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более 1 миллиона гривен. В частности, там зафиксировали отсутствие в декларации Харченко имущества в оккупированном Крыму и обратились к нему за разъяснением.

Харченко сообщил НАПК, что им было принято решение об отчуждении этого имущества.

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"Эти объекты были отчуждены в начале 2021 года, однако к копиям сделок отчуждения я не имею доступа", - сказал Харченко НАПК.

В действиях директора "Авиалиний Антонова" в Нацагентстве заметили признаки "недостоверного декларирования". И передали эту информацию в другой правоохранительный орган – Национальную полицию.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
А як там щодо Зеліної квартири на Кримі, поцікавитись нема бажання?
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19.11.2021 11:16
+8
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19.11.2021 12:01
+7
И теперь кацапы держат за яйца этого дурачка и спокойно получают необходимые документы из Антонова
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19.11.2021 11:47
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А як там щодо Зеліної квартири на Кримі, поцікавитись нема бажання?
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19.11.2021 11:16 Ответить
ет за "Ангару" отвєтка?..
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19.11.2021 12:18 Ответить
Заблукав?
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19.11.2021 11:22 Ответить
А я думав, що антиваксеры вже вимерли. Ні, бачу одне навіжене ще шляється по Цензору. Ну, тоді тобі час у "добру путь". https://www.youtube.com/watch?v=5XSCwjGKY24
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19.11.2021 11:30 Ответить
С другой стороны как украинцу может принадлежать недвижимость на окупированных территориях? Или мы уже признаем документы выданные окупационным режимом? Короче зрада была бы в любом случае хоть задекларух хоть не задекларуй.
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19.11.2021 11:25 Ответить
Дуже просто. Має бути ще й російський паспорт.
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19.11.2021 12:23 Ответить
эка невидаль..любого чиновника трусони и квартиры и недвиж в Крыму посыпется
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19.11.2021 11:26 Ответить
а кто тебе мешал купить там участок и построить, хотя бы в дачном кооперативе? в 2005-8 это стоило копейки 500$.
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19.11.2021 12:33 Ответить
ну и что сейчас с этим делать ?
владеть невозможно
продать по москальским законам - противно
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19.11.2021 16:28 Ответить
Ну и что? Присудят этому харченку забить огромный болт на всё это под личное обязательство.
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19.11.2021 11:33 Ответить
Силой отбил недвижимость в Крыму у Путлерской банды типа не оккупанта...наградить...
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19.11.2021 11:33 Ответить
По сравнению с перерегистрацией квартиры президента Украины по российским законам ( тем самым признавая их легитимность на территории Крыма) это просто ерунда.
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19.11.2021 11:34 Ответить
Сам Зеля казав ...КРЫМ это Украина! а крымская платформа нафига тогда?
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19.11.2021 11:36 Ответить
чтобы швабранцы бились в истерике, а хйло мямлило три раза в день, что вопрос закрыт
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19.11.2021 11:44 Ответить
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19.11.2021 11:38 Ответить
И теперь кацапы держат за яйца этого дурачка и спокойно получают необходимые документы из Антонова
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19.11.2021 11:47 Ответить
Ты еще скажи, что кацапы дерьмака держат за яйца.
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19.11.2021 12:52 Ответить
Доктор Борменталь,вы родились в немецком городе Клигенталь,это Бавария или Саксония?

Филипп Филипыч,я родился в Москальской подворотне на Арбате...,так что я не Отто Скорцени...
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19.11.2021 11:53 Ответить
нуу...за Арбат и советский Штрафбат...
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19.11.2021 11:55 Ответить
*Во какой рассеяный---муж Сары Моисеевны*---была такая фраза в старом совковом анекдоте 45 лет тому назад.
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19.11.2021 11:58 Ответить
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19.11.2021 12:00 Ответить
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19.11.2021 12:01 Ответить
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19.11.2021 12:01 Ответить
На дыбу мудака !
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19.11.2021 12:10 Ответить
Який піп - такий і прихід. А що оформив готель як і президент по російському паспорту?
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19.11.2021 12:12 Ответить
прихіда ніт - бо кікс скіс
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19.11.2021 12:21 Ответить
противно читать новости!!!
спасибо за это 73 % недалеких людей, мягко говоря
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19.11.2021 12:13 Ответить
У нормальній країні за таке - крах карьери та в'язниця!!!
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19.11.2021 12:14 Ответить
Привладні бариги…
як ми їх сдєлалі.. ще раз, і не останній…
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19.11.2021 12:19 Ответить
А какие к нему могут быть претензии?...ПреЗЕденту квартирку в Ялте можно, а ему отель нельзя?....
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19.11.2021 12:27 Ответить
порох виноват, а кто еще?
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19.11.2021 12:50 Ответить
Харченко этот еще во времена позднего Юща рулил.
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19.11.2021 12:56 Ответить
Вообще примерзкий тип. Жлоб высшей категории. Что там тот отель в Крыму, у него в каждом областном центре не по одной квартире есть.
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19.11.2021 12:59 Ответить
Зеленской с мужем можно иметь сарайчик в Крыму, а этому, что, нельзя? Рыба гниет с головы!
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19.11.2021 13:43 Ответить
какой ужас ! комментарии на русском языке ! отвратительно!
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19.11.2021 16:51 Ответить
Обана !!! Жулье
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19.11.2021 18:01 Ответить
Цікаво де свиноподобний заробив грошенят на цей готель? Невже гівномутством?
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19.11.2021 21:22 Ответить
там трусить надо по майну! и у жены, и у детей... он что, на заработанное это все купил?
откатчики конченые!!!
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20.11.2021 08:50 Ответить
 
 