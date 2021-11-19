Наградное оружие Кивы вручат двум защитникам Украины, - Монастырский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Наградное оружие, которое нардеп ОПЗЖ Илья Кива ранее сдал МВД, вручат двум нацгвардейцам - участникам ООС.
Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу отметить, что да, это оружие народным депутатом было сдано. И более того, могу сказать, что именно сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии", - сказал министр.
По его словам, речь идет о Сергее Сидорине и Назарии Ясинском.
Сидорин Сергей Владимирович, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014-м году участвовал в ООС и участвует. Обезвредил танк врага и получил осколочное ранение. И вывел подразделение из-под массового обстрела. А также Назарий Ясинский, командир первого батальона оперативного назначения, который в 2014 году до этого года участвует в ООС, также участвовал в выявлении диверсионных групп, вывел много бойцов из-под огня, и собственно его работа отмечена на самом высоком уровне отличием "Наградное оружие", – рассказал Монастырский.
По его словам, именно это оружие сегодня будет вручено этим героям, "на самом деле имеющим честь и имеющим право быть отмеченными украинским государством таким высоким отличием. Такова позиция украинского народа, такова позиция украинского правительства".
Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.
18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.
Пожалуйста, подождите...
а это облапаное мерзким бабуином... хотя.... хер с тем фетишем - спиртом протерли почистили-смазали (и для контрольного в фото кивы... пристрелять - шобы ауру со ствола снять ))))
Я бы побрезговал, если бы знал, что это оружие Кива теми самыми руками держал.
потом конечно же освятить ))) и протереть спиртом )))
и после этого дарить это защитникам... лучше б не переплавку, а защитникам подарить новое
А что, если у Кивы его явная, "на лбу написанная", олигофрения лёгкой степени, иными словами - дебильность, в простонародье - лёгкая отсталость умственного развития, тоже заразная?
Тогда нацгвардейцы-участники ООС в добавок к наградному (и без того - "second hand") оружию получат от главы МВД ещё и по "прехорошенькому букету". Они ж сразу обреют наголо свои бошки и вместо защищать Нзалежну Батьківщину, ломанутся защищать кандидатские диссертации о проблемах шаманизма среди Карпатских мольфаров.
?!
захисникам України це не буде огидно?