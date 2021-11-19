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Наградное оружие Кивы вручат двум защитникам Украины, - Монастырский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Наградное оружие, которое нардеп ОПЗЖ Илья Кива ранее сдал МВД, вручат двум нацгвардейцам - участникам ООС.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу отметить, что да, это оружие народным депутатом было сдано. И более того, могу сказать, что именно сегодня я подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии", - сказал министр.

По его словам, речь идет о Сергее Сидорине и Назарии Ясинском.

Сидорин Сергей Владимирович, командир второго батальона оперативного назначения, который в 2014-м году участвовал в ООС и участвует. Обезвредил танк врага и получил осколочное ранение. И вывел подразделение из-под массового обстрела. А также Назарий Ясинский, командир первого батальона оперативного назначения, который в 2014 году до этого года участвует в ООС, также участвовал в выявлении диверсионных групп, вывел много бойцов из-под огня, и собственно его работа отмечена на самом высоком уровне отличием "Наградное оружие", – рассказал Монастырский.

По его словам, именно это оружие сегодня будет вручено этим героям, "на самом деле имеющим честь и имеющим право быть отмеченными украинским государством таким высоким отличием. Такова позиция украинского народа, такова позиция украинского правительства".

Напомним, ранее министр внутренних дел Денис Монастырский лишил нардепа ОПЗЖ Илью Киву права на наградное оружие.

18 ноября Кива сдал два наградных пистолета.

Также смотрите: Шкарлет сказал: "Или меня лишат ученой степени – или он потеряет должность министра образования", - Кива. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+32
а її тепер не западло до рук брати?
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19.11.2021 12:14
+22
После Кивы ее нужно в переплавку. А перед этим использовать на самом Киве по прямому назначению. Только станет легче дышать.
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19.11.2021 12:15
+10
Мля!!!
Я бы побрезговал, если бы знал, что это оружие Кива теми самыми руками держал.
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19.11.2021 12:29
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а її тепер не западло до рук брати?
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19.11.2021 12:14 Ответить
А ты у бойцов спроси: им не западло с трофейного оружия врагов уничтожать?
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19.11.2021 12:34 Ответить
мразь вонять вылезла...
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19.11.2021 12:39 Ответить
Ну так залезь обратно. Какие проблемы?
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19.11.2021 12:41 Ответить
так то трофейное... добытое в чесном бою...
а это облапаное мерзким бабуином... хотя.... хер с тем фетишем - спиртом протерли почистили-смазали (и для контрольного в фото кивы... пристрелять - шобы ауру со ствола снять ))))
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19.11.2021 12:46 Ответить
Мрази 🐲🤡 хотят унизить этих защитников 🤮 после неадекватного дегенерата
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19.11.2021 12:50 Ответить
головнe продeзинфiкувати а в цiлому дивитись як на трофeй
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19.11.2021 12:53 Ответить
После Кивы ее нужно в переплавку. А перед этим использовать на самом Киве по прямому назначению. Только станет легче дышать.
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19.11.2021 12:15 Ответить
достаточно провести обряд экзорцизма
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19.11.2021 12:52 Ответить
Надо её освятить , к шаману отнести , а лучше уничтожить .
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19.11.2021 12:15 Ответить
зачем уничтожать хорошее оружие?Использовать на сепарах,это его кармически очистит.
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19.11.2021 13:17 Ответить
Якось це неправильно... Я за те, щоб Ківа отримав нагородну зброю. Наприклад, гранату в дупу, а кільце від неї на палець
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19.11.2021 12:16 Ответить
Это не наши методы . Мы же в ЕС стремимся . А там уважают педиков .
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19.11.2021 12:19 Ответить
Українці прагнуть у Євросоюз як у суспільство з більш розвинутим економічним та правовим рівнем, а такі як ти рвуться туди до пєдіків..
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19.11.2021 12:22 Ответить
У тебя они в высших эшелонах Шерочка с машерочкой
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19.11.2021 12:53 Ответить
тiпа в любимe мiсцe русскiх усe пхають лишe пєдiкам. а як щодо того що туди русскиє пхали всe щe до пєдiков?
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19.11.2021 12:56 Ответить
нєєє, пєрєходящая от куратороф будєт

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19.11.2021 12:17 Ответить
Только в рашке выбирают того, на кого указали. Им это никак не доходит, что можно выбирать без указки сверху.
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19.11.2021 13:07 Ответить
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19.11.2021 12:17 Ответить
Зумовою, що вони пристрелять ту мерзотну ківу.
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19.11.2021 12:19 Ответить
Не забудьте на зброї вигравувати домашню адресу Ківи, щоб хлопці не заблукали. Можна на магазинах з патронами, щоб потім їх викинути вже порожніми і забути про цю тварюку.
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19.11.2021 12:19 Ответить
А может она проклята ?
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19.11.2021 12:20 Ответить
Моня, а що там з автоматом, з якого кива в парку лупив чергами на річницю вбивства Степана Бандери?
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19.11.2021 12:20 Ответить
Продайте на открытомаукционе так будет честно
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19.11.2021 12:27 Ответить
Киву? На опыты?
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19.11.2021 13:19 Ответить
зеленский и ермак - фамилии защитничков?
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19.11.2021 12:28 Ответить
Мля!!!
Я бы побрезговал, если бы знал, что это оружие Кива теми самыми руками держал.
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19.11.2021 12:29 Ответить
может быть контакт
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19.11.2021 12:44 Ответить
А нафига такое оружие Героям, если Кива там спилил мушки !?
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19.11.2021 12:30 Ответить
оно запомоенное
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19.11.2021 12:36 Ответить
ну как бы его сначало нужно проверить на причастие к возможным преступлениям...
потом конечно же освятить ))) и протереть спиртом )))
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19.11.2021 12:36 Ответить
Нагородну зброю Киви вручать двом захисникам України, - Монастирський / Сара причитает: - Абрам, ну как ты мог сломать новый стул, как ты мог испортить новую люстру. Нет, мое сердце не выдержит, ты что, не мог повеситься в другом месте?
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19.11.2021 12:43 Ответить
герою Украины Савченко ?
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19.11.2021 12:43 Ответить
а если он себе это оружие в жопу засовывал? а он такой что может
и после этого дарить это защитникам... лучше б не переплавку, а защитникам подарить новое
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19.11.2021 12:44 Ответить
Я бы побрезговал брать в руки оружие дрочилы!
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19.11.2021 12:47 Ответить
Ні в якому разі, хлопці, не беріть її. Навіть не торкайтесь. Вона заражена руцьким миром.
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19.11.2021 12:50 Ответить
Яка пліснява в головах? Вручати нагороду бувшу у використанні? В нас така бідна країна? Скоро "пліснява" медалі і ордени Б/у буде роздавати. Цим принижуєте захисників...
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19.11.2021 12:55 Ответить
"Лучший" министр целые арсеналы параздавал своим дружбанам их женам, детям. Котвицкий, Яценюк, Гройсман. Надо обнародовать засекреченный список из 3334 человек, получивших оружие от Рюкзаковича за 7 лет его сидения на должности министра. Страна должна знать тайную армию Авакова.
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19.11.2021 12:58 Ответить
Зе хотят зашкварить защитников Украины?
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19.11.2021 13:00 Ответить
После Кивы, новые владельцы законтачатся ..
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19.11.2021 13:00 Ответить
Недавно узнал, что у собак РАК - ЗАРАЗНЫЙ, передаётся по крови и называется "трансмиссивная венерическая саркома", к тому же лечится химиотерапией теми же препапаратами, что и человек (например, "винкристин").
А что, если у Кивы его явная, "на лбу написанная", олигофрения лёгкой степени, иными словами - дебильность, в простонародье - лёгкая отсталость умственного развития, тоже заразная?
Тогда нацгвардейцы-участники ООС в добавок к наградному (и без того - "second hand") оружию получат от главы МВД ещё и по "прехорошенькому букету". Они ж сразу обреют наголо свои бошки и вместо защищать Нзалежну Батьківщину, ломанутся защищать кандидатские диссертации о проблемах шаманизма среди Карпатских мольфаров.
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19.11.2021 13:01 Ответить
Кива учасник боїв за аеропорт - кіборг, нагороджений заслужено , і забирати нагороди у будь кого, це мерозотно !
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19.11.2021 13:10 Ответить
Який в сраку кіборг та аеропорт? Дрочун у Віпзалі?
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19.11.2021 13:15 Ответить
Как же дешево и фуфлово так делать?! Это же оружие---особая тема ведь, мужская тема. Галантерейщики убогие!
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19.11.2021 13:16 Ответить
Jomajo , ja bi nebral v rukah eti pistoleti , ani naverna spermoi pahnet ot drachuna etava , Kiwi katorij
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19.11.2021 13:17 Ответить
Ну и что?
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19.11.2021 13:17 Ответить
Кива тоже защитничек.
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19.11.2021 13:27 Ответить
Неужели другого не оказалось, стыд и срам, в одного отобрали, другому дали. Как говорят, подарки не передаривают, даже тут мозгов не хватило и на всю страну свистнули. На месте героев надо отказаться, пусть именное дают, с надписью. Представляю, с одного медаль сняли, а другому повесили. ПОЗОР.
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19.11.2021 13:53 Ответить
Это будет означать что люди будут законтаченными после этого пистолета? Не надо его брать
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19.11.2021 14:11 Ответить
Зачем Аваков подарил ему два пистолета. Он что, ковбой.
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19.11.2021 14:19 Ответить
Вручат юзеку и лысому.
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19.11.2021 14:22 Ответить
Нагороди "секонд-хенд", та ще й після такого одноклітинного - це не просто неповага. І шкода, що пан Монастирський цього не розуміє. Невже в країні не знайшлось зброї для вручення Героям? Так і до повторного використання туалетного паперу після когось докотитися можна.
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19.11.2021 14:49 Ответить
Зачем так контачиться
?!
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19.11.2021 15:11 Ответить
После Кивы даже вольер в зоопарке придётся чистить и дезинфицировать.
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19.11.2021 17:33 Ответить
а як можна у конкретного неадеквата одну зброю забрати а другу залишити? короткоствол, він просто зручний а сайга чи любий дробовик на багато вбивча зброя і картечью навіть цілитись не треба. дії поліції пояснити не можливо. як неадеквату залишити дозволи та стволи?
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19.11.2021 19:22 Ответить
а
захисникам України це не буде огидно?
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20.11.2021 09:04 Ответить
Дали б краще іншу нову зброю,тому,що "яйцем"яло" цю вже залапало...
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20.11.2021 12:57 Ответить
 
 