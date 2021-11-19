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"ВСК умышленно не допросила Баканова, его заместителя Баранецкого и руководителя контрразведки", - правовед Ярославский о "вагнергейте". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Спецоперация по задержанию группы вагнеровцев украинскими спецслужбами могла стать одним из ключевых событий российско-украинской войны и изменить ход противостояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире 4 канала сказал правовед Денис Ярославский.

"Наибольшая проблема - это то, что власти с самого начала врали. Теперь это увидели все. Это окончательно зафиксировано ввиду опубликованных документов... Кроме того, по моим данным, во время работы ВСК было принято умышленное решение не допрашивать всех, кто мог предоставить объективную информацию... Не допросили Баканова, его заместителя Баранецкого и руководителя контрразведки. Эти люди не были допрошены умышленно. Все бы рассказывали все как было - потому что за это потом придется отвечать... Эти люди умышленно не были допрошены, чтобы картинка складывалась такой, какой нам ее показывают сейчас... Свидетельства этих трех людей изменили бы ход истории... В каждой войне есть ключевые события: когда Россия на нас напала, ход истории изменила случайная или неслучайная атака на рейс МН-17. Второй раз ход истории могло изменить задержание вагнеровцев", - сказал Ярославский.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
А хтоб сумнівався?...
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19.11.2021 13:49
+2
Кто бы сомневался (кроме предателей)!!!
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19.11.2021 13:53
+2
(головка) тск безугла чи безмозгла вже зробила доповідь та зробила заключення. винних в ОП нема. Чого всі ще хочуть??? казати щось проти моні, чи єрмака, це і є держзрада. чи ви не читали чи не бачили цього?
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19.11.2021 13:59
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А хтоб сумнівався?...
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19.11.2021 13:49 Ответить
Извини за плагиат, я сначала пишу свое мнение, а потом читаю других.
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19.11.2021 13:54 Ответить
Це не плагіат-це здоровий глузд...
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19.11.2021 14:04 Ответить
Интересная информация по вагнергейту https://www.youtube.com/watch?v=aMt8QftvRcA
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19.11.2021 15:36 Ответить
безмозглой рыженькой готовься девочка осваивать кирку лопату и тачку.. и полосатую робу с кандалами твой прикид и гнилая похлебка с клещами...
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19.11.2021 16:23 Ответить
Что за бред сумасшедшего?
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19.11.2021 16:49 Ответить
безмозглая поменяй логин....
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19.11.2021 17:43 Ответить
Яйцеголовый, я в твоих советах не нуждаюсь.)
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20.11.2021 15:45 Ответить
"зумисно"
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19.11.2021 13:49 Ответить
Кто бы сомневался (кроме предателей)!!!
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19.11.2021 13:53 Ответить
Звичайно не допитували, бо зразу б вийшли на Вову і Єрмачилу.
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19.11.2021 13:53 Ответить
(головка) тск безугла чи безмозгла вже зробила доповідь та зробила заключення. винних в ОП нема. Чого всі ще хочуть??? казати щось проти моні, чи єрмака, це і є держзрада. чи ви не читали чи не бачили цього?
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19.11.2021 13:59 Ответить
тск - це безугла? - не смішіть хочь зранку....
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19.11.2021 14:07 Ответить
після три-п, ятнацять у нас кричали УУУ- ****! це було в 1985 році. воно, рот того за кого ти думаєш
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19.11.2021 14:10 Ответить
Це і є реальні здобутки привладних за 2,5 роки у боротьбі з Україною ….
Знищили, відійшли, злили, зрадили…, акакаяразніца…
головне усе в асфальт…, але нам треба не забувати і про фонарі…
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19.11.2021 14:17 Ответить
И главное, что сейчас, в городе где 80% проголосовали за "Зе", с*ка с огнём не найдёшь, кто за него голосовал !
Идиот всегда выбирает или идиота, или предателя !
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19.11.2021 14:56 Ответить
по хиду це бул бы шах и мат, подобно тому, як зельона лайка откусила б соби хвист
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19.11.2021 15:19 Ответить
Безумглу на палю разом з господарем д'ерьмаком.
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19.11.2021 15:28 Ответить
"Свідчення цих трьох людей змінили б хід історії..."
цей "правник" трохи перебільшує😄

Хай спитає як опозиція себе переграла, коли вийшла зі складу ТСК.
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19.11.2021 15:57 Ответить
Когда о экономике будем думать, лишь бы о чем, только не о народе. Нашли тему, да ни х............. не будет, никто не знает, никому на х....................... не нужно. Щас Зе повесятся. Оказывается есть еще клоуны, кроме Вовочки.
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19.11.2021 16:00 Ответить
Так безумная и Коля Котлета сазали, что все од райт, чего шумим? 😂🤣😂
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19.11.2021 16:06 Ответить
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19.11.2021 16:35 Ответить
Эксперд на эксперде и экпердом погоняет.
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19.11.2021 17:10 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - судити за зраду.
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19.11.2021 19:51 Ответить
глава ТСК безумно-безмозглая себе лет 10 наработала...
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20.11.2021 06:16 Ответить
Так для этого ее туда и поставили. Там на ******нике не то что налета интеллекта нет, там даже мысли пробегают мимо. Есть такое краткое, но емкое определение - просто чмо
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20.11.2021 09:43 Ответить
Вопросы, всё-таки есть. На этих 150 бандитов задокументировано столько информации...Их само признания... Их же надо судить срочно! Пусть и заочно. В Украине... в Гааге приобщить их показания к МН-17... Потому что они сейчас быстро начнут "исчезать" от несчастных случаев, аварий и прочих "новичков" ...
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20.11.2021 10:41 Ответить
 
 