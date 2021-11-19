Проект "Без цензуры": Когда нападет Путин? Угроза вторжения, войска у границ и дестабилизация. ВИДЕО

Когда и при каких условиях может напасть Россия? Почему власти долго не замечали военных России на границе Украины, а потом сразу насчитали целых 100 тысяч?

В свежем "Без цензуры" от Богдана Буткевича – поиск ответа на всегда актуальный для Украины вопрос: "Когда же нападет Путин"?

Несмотря на сообщения западных СМИ, украинские власти несколько недель упорно отрицали наращивание сил РФ на границе. Теперь же Financial Times предполагает, что Россия может готовить вторжение в Украину, как в Грузию в 2008 году. Напряженная ситуация вокруг скопления российских войск недалеко от украинской границы остается одной из наиболее обсуждаемых международных тем в западных СМИ. Как пишут обозреватели, Россия не слушает призывов США и Европы отвести войска от границы с Украиной, а сам Владимир Путин, по всей видимости, наслаждается тревогой Запада.

С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало - США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

В Офисе президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться в глубь Украины.

По данным таблоида Mirror, Великобритания готова перебросить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021 года, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.

Также в Европе с осени наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-германский газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ. Многие считают это шантажом Кремля.