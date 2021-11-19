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Проект "Без цензуры": Когда нападет Путин? Угроза вторжения, войска у границ и дестабилизация. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Когда и при каких условиях может напасть Россия? Почему власти долго не замечали военных России на границе Украины, а потом сразу насчитали целых 100 тысяч?

В свежем "Без цензуры" от Богдана Буткевича – поиск ответа на всегда актуальный для Украины вопрос: "Когда же нападет Путин"?

Несмотря на сообщения западных СМИ, украинские власти несколько недель упорно отрицали наращивание сил РФ на границе. Теперь же Financial Times предполагает, что Россия может готовить вторжение в Украину, как в Грузию в 2008 году. Напряженная ситуация вокруг скопления российских войск недалеко от украинской границы остается одной из наиболее обсуждаемых международных тем в западных СМИ. Как пишут обозреватели, Россия не слушает призывов США и Европы отвести войска от границы с Украиной, а сам Владимир Путин, по всей видимости, наслаждается тревогой Запада.

С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены тем, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало - США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

В Офисе президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться в глубь Украины.

По данным таблоида Mirror, Великобритания готова перебросить 600 солдат для защиты Украины от России. Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021 года, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.

Также в Европе с осени наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-германский газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ. Многие считают это шантажом Кремля.
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Полномасштабная война миф, это конец.
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19.11.2021 17:47 Ответить
да достал этот цирк истерия как все совпало Путин нападает уже который год и требует от нас Минска на свое разумение.. и Ковид тут вовремя и предатели во власти и идиоты...что то от них новых гудносиков не було.. типа вы нас не так поняли.. шото Вова и Дерьмак не варнякали на расследование померлы аль в Ростов махнули...лучше задавайте вопрос когда сдохнет Путин...
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19.11.2021 17:58 Ответить
Когда когда, когда поймут, кто такой Эрмак и кем и откуда курируется. Заметно же, чем больше эту тему вскрывают, тем громче бряцают мечами кацапы.
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19.11.2021 18:05 Ответить
Не опасайтесь и не надейтесь - Путен не нападе. Зачем?! Предположим, что Путин захватил Украину. Предположим, что без большой крови и партизанского движения. Маловероятно, но предположим. Что он получит в результате, кроме огромного числа проблем и расходов. Оно ему надо? Стратегия России заключается в способствовании постепенной деградации Украины во всех аспектах. Эти ребята играют вдолгую, о чем Медведев в своей статье практически прямо и написал. К тому же, то что Путину нужно от Украины прямо сейчас, он уже получил.
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19.11.2021 18:12 Ответить
предположим шо вы никогда в жизни бы не убил треть населения страны.... а вот "Пол пот" - таки да, убил.
так шо предполагать мона все что угодно - че, Путин не бомбанул бы ракетами ядерными если шо? а почему - да? мы же предполагаем что он - рассудительный мущинка.
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20.11.2021 15:02 Ответить
Буткевич это просто хайпер. Потуг много, а выхлопа мало.
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19.11.2021 20:58 Ответить
 
 