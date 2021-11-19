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ДТП (7442) Киев (24534)

В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения.

На записи видно, что после ДТП пассажир спорткара вышел из автомобиля и подобрал отпавший от удара номерной знак.

Автор видео утверждает, что происшествие произошло на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, а водителя-нарушителя уже разыскивает полиция.

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Топ комментарии
+16
Очередной какой нибудь Слуга Народа.
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19.11.2021 16:56
+6
Стритсракер ?!!
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19.11.2021 16:59
+5
он сбежал - страховка не положена
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19.11.2021 17:09
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водила попал на пару тысяч на ремонт бампера ( и это если оптика целая)
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19.11.2021 16:54 Ответить
Такие машины, как правило, страхуются.
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19.11.2021 17:00 Ответить
Он (или она) завтра найдет во дворах похожие столбики, вызовет полицию, даст им денег и они нарисуют для страховой все что нужно...
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19.11.2021 17:04 Ответить
Видно Орест,что ты никогда по КАСКО с нулевой франшизой не страховал. Ему ничего не надо искать,просто заявляет в страховую компанию и ему ремонтируют.
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19.11.2021 17:09 Ответить
он сбежал - страховка не положена
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19.11.2021 17:09 Ответить
Ясно. Спасибо экспертам!
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19.11.2021 17:10 Ответить
Есть КАСКО - заявить о повреждениях можно в течении 24 часов)
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19.11.2021 17:29 Ответить
якшо без участі іншої машини, то можна заявити згодом. у мене - впродовж 3-х днів. без виклику копів
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19.11.2021 18:02 Ответить
Очередной какой нибудь Слуга Народа.
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19.11.2021 16:56 Ответить
Завтра протрезвеет и сам прийдёт
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19.11.2021 16:58 Ответить
стовпчики лагодить?
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19.11.2021 19:34 Ответить
Стритсракер ?!!
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19.11.2021 16:59 Ответить
стритбздрифтер
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19.11.2021 19:35 Ответить
Где они увидели "элитный спорткар"?
Ну если после Таврии, тогда конечно.
Очередной евробляхер.
В больницу поехал, заодно и машину поменяет)))).
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19.11.2021 16:59 Ответить
Судя по всему порш седан типа панамеры. Он не только после тарии,но и после большинства бмв с мерседесами элитным окажется
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19.11.2021 17:13 Ответить
По ходу подобный комментарий мог написать либо олигарх, непонятно как оказавшийся на цензоре, либо очередной дол....б, которых тут немеряно... По поводу олигарха у меня большие сомнения....
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19.11.2021 17:16 Ответить
Или если это пост по поводу таврии,то тогда прошу прощения,не понял о чем вв.
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19.11.2021 17:21 Ответить
пусть подает иск на ненадлежащее качество дорожного покрытия. на такой маленькой скорости не должно так заносить машину.
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19.11.2021 17:09 Ответить
Там Кива дорогу переходил - остались пятна.
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19.11.2021 18:16 Ответить
стойкие зеленые столбики
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19.11.2021 18:06 Ответить
Неоднократно наблюдал как покупают козырные машины, а ни на нормальную резину, ни на беспроводную гарнитуру для телефона денег не хватает.
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19.11.2021 18:49 Ответить
и не говори, я в свою очередь наблюдаю, как звиздят и не краснеют
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19.11.2021 23:06 Ответить
Чергове тупе бидло-або п'яне,або під наркотою...
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19.11.2021 19:03 Ответить
ти не залишив вибору. під щось все ж підійде.
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19.11.2021 19:16 Ответить
цей тормоз не знає що при заносі треба газульку нажимати а не тормоз
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19.11.2021 19:14 Ответить
Накупят спорткаров и даже не хватает ума посмотреть что у него двигло в заднице как собственно и привод.
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19.11.2021 19:23 Ответить
вот это новость. мля.
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20.11.2021 08:19 Ответить
Чем отличается єлитний спорткар от обичного? Есть спорткари дешевле 100 тис? Єтот один из самих дешевих.
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20.11.2021 09:14 Ответить
Найрукодупіші водятли Європи.
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20.11.2021 11:00 Ответить
 
 