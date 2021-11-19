В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
В Киеве водитель элитного спорткара сбил несколько заградительных столбиков и скрылся с места ДТП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, происшествие зафиксировали камеры наблюдения.
На записи видно, что после ДТП пассажир спорткара вышел из автомобиля и подобрал отпавший от удара номерной знак.
Автор видео утверждает, что происшествие произошло на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, а водителя-нарушителя уже разыскивает полиция.
Топ комментарии
+16 Сергей Воробей 25ea4f2b
показать весь комментарий19.11.2021 16:56
+6 Антон Чигур
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+5 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий19.11.2021 17:09
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Ну если после Таврии, тогда конечно.
Очередной евробляхер.
В больницу поехал, заодно и машину поменяет)))).