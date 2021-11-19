Польша сообщает, что мигранты ушли с границы. ВИДЕО

Мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузница-Брузги" на территории Беларуси.

Об этом сообщила в твиттере полиция Подлясского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала видео места, на котором раньше находился лагерь мигрантов.

"Покинутые лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении.

Похожее видео было опубликовано и польскими пограничниками. На нем видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря у пограничного перехода.

Ранее Беларусь сообщила, что основные лагеря мигрантов на границе с Польшей очищены, а людей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

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