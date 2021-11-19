Польша сообщает, что мигранты ушли с границы. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузница-Брузги" на территории Беларуси.
Об этом сообщила в твиттере полиция Подлясского воеводства, передает Цензор.НЕТ.
Она опубликовала видео места, на котором раньше находился лагерь мигрантов.
"Покинутые лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении.
Opustoszałe obozowiska pod Kuźnicą następstwem zdecydowanej postawy polskich służb.@Straz_Graniczna @PolskaPolicja pic.twitter.com/Y2dKEZlrTQ— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 19, 2021
Похожее видео было опубликовано и польскими пограничниками. На нем видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря у пограничного перехода.
Ранее Беларусь сообщила, что основные лагеря мигрантов на границе с Польшей очищены, а людей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.
.
Służby białoruskie🇧🇾 porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach.#zgranicy pic.twitter.com/eHLeWqJts1— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 19, 2021
Пожалуйста, подождите...
кордону в напрямку кордону в Україною Джерело: https://censor.net/ua/v3300575
знает куда фуйло направил своих немытых титушек из ирана ?
***, когда же вы руский свиноскот и любители "рускаго мира" выздыхаете в полном объеме ?
салют алахакбару !