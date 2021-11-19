РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11134 посетителя онлайн
Новости Видео За рубежом
18 029 51
Беларусь (7523) мигранты (951) Польша (7473)

Польша сообщает, что мигранты ушли с границы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Мигранты покинули стихийный лагерь в лесу возле контрольно-пропускного пункта "Кузница-Брузги" на территории Беларуси.

Об этом сообщила в твиттере полиция Подлясского воеводства, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала видео места, на котором раньше находился лагерь мигрантов.

"Покинутые лагеря возле Кузницы в результате решительной позиции польских служб", - говорится в сообщении.

Похожее видео было опубликовано и польскими пограничниками. На нем видно, как белорусские службы убирают место заброшенного лагеря у пограничного перехода.

Ранее Беларусь сообщила, что основные лагеря мигрантов на границе с Польшей очищены, а людей переместили в пограничный транспортно-логистический центр.

.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+49
Военнослужащая-волонтер польских территориальных сил идёт готовить арабского младенца
показать весь комментарий
19.11.2021 19:01
+24
Я бы ей сдался в полон без раздумий.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:08
+17
Идут в Украину
показать весь комментарий
19.11.2021 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идут в Украину
показать весь комментарий
19.11.2021 18:49 Ответить
точняк... монастырский готов как никогда...
показать весь комментарий
19.11.2021 18:51 Ответить
Польща повідомляє, що мігранти пішли з
кордону в напрямку кордону в Україною Джерело: https://censor.net/ua/v3300575
показать весь комментарий
19.11.2021 19:17 Ответить
не мешать и пропустить на Ужгород, Чоп...
показать весь комментарий
19.11.2021 19:24 Ответить
Чоп и Ужгород не при делах. Уж лучше через Берегово на Венгрию, к Сиярто)))
показать весь комментарий
19.11.2021 19:31 Ответить
Прикладами гнать на Берегове, как в Беларуси гнали их на границу, другого языка они не поймут. Главное чернобородым мигрантам а дружественную Венгрию попасть, там их в конечном итоге заберут самолетами Аэрофлота)
показать весь комментарий
19.11.2021 21:09 Ответить

показать весь комментарий
19.11.2021 19:24 Ответить
как раз тот случай когда можно сказать не "в" а "на".... тоисть идут штурмовать наши кордоны возможно какуюто часть кинут штурмовать страны Балтии......
показать весь комментарий
21.11.2021 09:56 Ответить
Маю здогадки де вони з'являться...
показать весь комментарий
19.11.2021 18:53 Ответить
з'являться в Литві
показать весь комментарий
19.11.2021 18:55 Ответить
Уже что-то барыги немецкие Путину пообещали.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:55 Ответить
а вот интересно почему они не дали автобусы? им же дали по носу - пришлите транспорт на немецких номерах при входе в машину оформляйте им азюль и везите им себе наххаус.....
показать весь комментарий
21.11.2021 09:59 Ответить
Плолякам 5,вдули бульбофюреру.Теперь отсос ****-ий будет сам их содержать. Еще и от х-ла получит по тупой катофельной башке.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:57 Ответить
содержать? сейчас там. прикопает по тихому, без "журналистов" из "паРаша тудей", на этом история закончится.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:23 Ответить
И попрут в Украину. Позавчера я выкладывал ссылку на видео, где в зоне отчуждения Украинские пограничники задержали беженцев из Беларуси. Это был пробный заход. Поражает насколько спокойно они там прошли, как у себя дома...
показать весь комментарий
19.11.2021 18:57 Ответить
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/u-chornobilskiy-zoni-zatrimali-nelegaliv-yaki-prorivalisya-z-bilorusi-v-es-video-202111181392149
показать весь комментарий
19.11.2021 21:54 Ответить
шо там разветка наша, неужто
знает куда фуйло направил своих немытых титушек из ирана ?
показать весь комментарий
19.11.2021 18:57 Ответить
Навряд що в Біловежську пущу.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:04 Ответить
тепер буде кому копать бульбу.
показать весь комментарий
19.11.2021 18:58 Ответить
Военнослужащая-волонтер польских территориальных сил идёт готовить арабского младенца
показать весь комментарий
19.11.2021 19:01 Ответить
Я бы ей сдался в полон без раздумий.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:08 Ответить
Славная барышня👍🏼😊
показать весь комментарий
19.11.2021 19:16 Ответить
Баблосик водится?
показать весь комментарий
19.11.2021 19:17 Ответить
Любовь не продается.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:22 Ответить
Я таких же устоев... Но на какой платформе стоит ваша... подружка... хтозна
показать весь комментарий
19.11.2021 19:24 Ответить
Ваапше-та , устами на бульбашку смахивает(ента насчет экономика должна быть экономной).
показать весь комментарий
19.11.2021 19:26 Ответить
Ну, раз она доброволец, то ее то облико морале меня вполне устраивает.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:27 Ответить
Три раза, минимум
показать весь комментарий
19.11.2021 19:33 Ответить
та ще шоб на ручки взяла та приголубила
показать весь комментарий
19.11.2021 19:36 Ответить
Красава. на русне- *****. Руские-Кацапсини
показать весь комментарий
19.11.2021 19:42 Ответить
Це ... це жах... Не дай Боже присниться...
показать весь комментарий
19.11.2021 20:06 Ответить
это фотошоп, на втором фото "нормальная" ...
показать весь комментарий
19.11.2021 20:18 Ответить
*****-путенские руские свиноматки.
***, когда же вы руский свиноскот и любители "рускаго мира" выздыхаете в полном объеме ?
показать весь комментарий
19.11.2021 19:46 Ответить
И где оказался бацька...
показать весь комментарий
19.11.2021 19:12 Ответить
Понадеялся с тем самолетом на пыню, а пыня получается , самоустранился... Бацька остался дурбентием.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:15 Ответить
Не берите тяжелого в руки... Вы ко всему не понимаете суть "нежного" - ПЫНЯ(муйлуша)... в детстве в школьном туалете однокласники надругались, за шузы прощай молодость... разве можно с хабалкой поступать по беспределу? Каарочи, вам нужно заняться ликбезом.
показать весь комментарий
19.11.2021 21:30 Ответить
*****-путен, он и есть руское ***** путин
показать весь комментарий
19.11.2021 22:36 Ответить
Берите пример с англосаксов - посылать не посылая, когда и пославший и посланный расходятся с улыбкой на лице... Прямолинейность никогда не украшала. Прямолинейность - маркер недолугостi.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:50 Ответить
ЗЫ... попробуйте без матюков выразить свою мысль, бо излишняя матюкливость на людях - признак кацапизма.
показать весь комментарий
20.11.2021 12:51 Ответить
Они отошли что разгон взять.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:15 Ответить
Какой обход в дождь-завiрюху и последующее олединение, вы соображаете , шо это такое в непроходимых епенях бульбоягелеядии?...
показать весь комментарий
19.11.2021 19:22 Ответить
Ану назад,к *****!
показать весь комментарий
19.11.2021 19:19 Ответить
вот что делает ковид животворящий, поразивший х..ла!
показать весь комментарий
19.11.2021 19:21 Ответить
Тепер бульбаші будуть місяць лайно прибирати після чебуреків.
показать весь комментарий
19.11.2021 19:34 Ответить
Что им тут делать,даже если пройдут,всё равно выйдут к полякам!
показать весь комментарий
19.11.2021 19:35 Ответить
дыру ищут
показать весь комментарий
19.11.2021 19:37 Ответить
І куди ж ото ця шушваль пішла?..
показать весь комментарий
19.11.2021 20:48 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2021 21:19 Ответить
Ідуть нах цигани-

салют алахакбару !
показать весь комментарий
20.11.2021 02:01 Ответить
 
 