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"Дом разбит, денег нет", - поселок Невельское, который дважды обстреляли российские оккупанты, покинули большинство жителей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Из поселка Невельское Донецкой области, который за неделю дважды обстреляли российско-оккупационные войска, начали выезжать люди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "Донбасс Реалии", который опубликован 18 ноября.

"Между кроватями засели, накрылись матрацами, и это нас спасло. Целый час нас обстреливали. Потом прилетело нам. Там, по моему мнению, не один снаряд. Прилетело с торца – веранда была пристроена, дальше кухонька, прихожая. В эту сторону попало. Три плиты упало, все завалено, разрушено взрывной волной. Мы чудом выжили", – рассказал Николай, житель Невельского.

Он отметил, что ему с женой негде жить, дом восстановлению не подлежит.

Смотрите также: Войска РФ обстреляли из минометов жилой сектор Невельского: из-под завалов поврежденных домов спасли два человека. ФОТОрепортаж

По информации журналистов, люди бегут из поселка и вывозят имущество. Они надеются получить государственную помощь за разрушенное жилье. Вывезти имущество из Невельского одной из жительниц помогут сотрудники гуманитарной миссии "Пролиска".
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Топ комментарии
+29
Надо Меркель туда привезти , ато ее очень возмутил пролёт байрактара над сепарской зениткой
ТАКАЯ ЗАБОТЛИВАЯ БАБУШКА У СЕПАРОВ
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20.11.2021 00:38
+24
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20.11.2021 00:40
+19
кстати Байрактары уже не прилетают - новости про них закончились
- путин выразил Зе, Меркель и Макрону неудовольствие...
Вот и перестали ..
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20.11.2021 00:56
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Надо Меркель туда привезти , ато ее очень возмутил пролёт байрактара над сепарской зениткой
ТАКАЯ ЗАБОТЛИВАЯ БАБУШКА У СЕПАРОВ
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20.11.2021 00:38 Ответить
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20.11.2021 00:40 Ответить
кстати Байрактары уже не прилетают - новости про них закончились
- путин выразил Зе, Меркель и Макрону неудовольствие...
Вот и перестали ..
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20.11.2021 00:56 Ответить
для Зе главное отвод войск поглубже в Украину
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20.11.2021 10:47 Ответить
У нашего президента лапки, он не может
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21.11.2021 10:01 Ответить
нашо вой?
буба місток який вам сбацае і відведе - будете справжніми кацапамі...
за пенсиею сюды, за пробухать взад - все буде террикон!
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20.11.2021 01:03 Ответить
Буба ****, а нещасні люди ні до чого
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20.11.2021 01:27 Ответить
ще и як до чого - без их и бубы не було б, а зараз валенок в пасть и жуйте свое выбиралово ...
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20.11.2021 01:42 Ответить
Чому б не дозволити перераховувати "зєлєну тисячу" за вакцинацію на благодійність? Ну хоча б цим людям?
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20.11.2021 01:27 Ответить
Це ті люди що в 2014-му лягали з іконами під гусениці наших танків які йшли на їх захист!!!
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20.11.2021 09:12 Ответить
Не об этом надо думать, а о том, что этот посёлок в тылу посёлка Песк
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20.11.2021 10:22 Ответить
І що далі? ЦЕ - ЩОСЬ міняє?
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20.11.2021 10:29 Ответить
Да. Ребят в Песках могут отрезать, и Авдеевку взять в полукольцо. Две дороги к Пескам, одна из них считалась более менее безопасной, а сейчас нет.
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20.11.2021 12:20 Ответить
А що - "сєпари" своїх бойовиків у Невельське перекидають за допомогою пострілів гаубиць?
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20.11.2021 12:32 Ответить
А о том, что они пристреливают сектора, не думал?
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20.11.2021 12:42 Ответить
Я бачу - ти у нас "великий стратиг"! Мені до тебе далеко: у тебе АЖ цілих два роки - "стой там - иди сюда!", а у мене - всього-навсього більше чверті століття кадрової офіцерської служби
Запам"ятай вислів (нам його наші командири казали - я в авіації служив) : "Территория считается занятой не тогда, когда мы на неё бомбы сбросили, а когда туда ступила нога рядового пехотного Ваньки!"
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20.11.2021 12:51 Ответить
Я после училища 12 лет служил в разведке ВДВ, родился и вырос в армии. К летунам отношусь с уважением, но у меня свой взгляд на ситуацию, и ту местность знаю хорошо
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20.11.2021 13:02 Ответить
А я - колишній офіцер Марсіанського легіону і вчора на Землю прилетів! Тому ніхрєна не знаю!
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20.11.2021 13:06 Ответить
Я понял. Ты офицер легиона Лёни черновецкого. Теперь понятно почему ты частенько бредишь
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20.11.2021 19:33 Ответить
От що мені подобається : як тільки черговий "галактичний стратиг" - то або "колишній ВДВшник" або "розвідник"! І ні одного танкіста , артилериста чи піхотинця!
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20.11.2021 13:45 Ответить
Мы тебя чем то обидели?
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20.11.2021 19:31 Ответить
"ВИ"?!!! А чого це ти про себе у "множині" говориш? "МИ - їх королівська величність!"? Так чи що? Чи ти пишеш -у множині , тому що пишеш від особи усіх "галактичних стратегів"? А звідки я знаю що вони тебе на це "уповноважили"? Знаєш - ти мені пацана шкодливого нагадуєш - отримав по пиці на танцях за "бикування" і верещить , прикликаючи усіх , хто має стосунок до його вулиці чи району : "Ребята! "Зареченских бьют!!!"
З тебе такий "десантник" і "розвідник" - як з лайна - куля! Не виключено , що ти взагалі армію лише по телевізору бачив! Так що "прижухни", "Аніка-воїн", і не пиши "брєдятину", бо "розкатаю під горіх" - я на відміну від тебе армійську службу знаю непогано!
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20.11.2021 20:24 Ответить
В отличии от многих, я не один раз предлагал любому сомневающемуся во мне, угостить кофе в Ужгороде. И в реале любому обосновать кто я и что я.
Ну не виноват я, что я не танкист и не пехота. Есть такие люди, которые не служили с тобой в марсианских войсках имени Лёни Черноветского.
Ты мне напоминаешь сектанта из йулевойск. Пох, что хню несёшь, лишь бы против оппонента
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20.11.2021 20:39 Ответить
Ти прекрасно розумієш , що ніхто не попреться навіть з сусіднього міста , щоб довести тобі , що ти не тямиш у військовій справі Тим більше не попрусь я - аж з північного сходу України Саме цим ти і користуєшся!
Так що тут твої "понти" не пройдуть У тебе лексика і аргументація людини , що не має поняття , як ведуться бойові дії Мені цього достатньо ...
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20.11.2021 20:46 Ответить
Этим постом ты доказал, что ты тупо троль. Честно говоря уже устал от твоих замечаний, типа ты во всем разбираешься.
Типа офицер, типа лётчик, типа историк.

Лошара ты обыкновенный. Имеешь что то против, приезжай предъяви
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20.11.2021 20:56 Ответить
Синок - судячи з твоєї лексики (і рівня грамотності), з тебе такий "разведчик", як з конюха - зоотехнік!
А в авіації не тільки "льотчики" служать - їх там декілька процентів від офіцерського складу (ти не знав?) А освіту за іншими напрямами у нас нікому не заборонено отримувать! Я ще й військовий юрист до того ж!
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20.11.2021 21:04 Ответить
Да мне по фиг кто ты по образованию. Я детство провёл в Сещинском гарнизоне, и про все специальности в авиации знаю не понаслышке.
Мне пох на тебя, ты сомневаешься во мне - и я готов обосновать тебе каждое своё слово.
В отличии от Вас: холодных, тёплых, жарких. Я тут под своим реальным именем.

Не разводи кацапский срач, напиши мне в фб, поговорим как офицер с офицером.
Повторюсь, как десантник я никогда не посмею оскорблять летуна. Но и себя в обиду не дам.

Это по мужски.
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20.11.2021 21:22 Ответить
Раз тобі "пох", то заткнися і не "заколупуй" мені мізки Бо чим більше ти "сучиш ногами", тим більше я впевнююсь у тому , що ти не маєш ніякого стосунку ні до "розвідки", ні до ВДВ , ні до армії взагалі! (Можеш "поламать голову" - що таке ЗСЖ , ТРЖК , АЦ-7, 5 , РУГ-82? Давай, "знавець авіації" - старайся!)
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20.11.2021 21:31 Ответить
Где ты прочитал, что я «знаток» авиации? ))
Ты даже не знаешь что такое Сеща.
Я так понял, что ты как и мой свояк в Полтаве, замполит типа лётчик, но во всем разбирающийся ))
Я
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20.11.2021 21:43 Ответить
"Я детство провёл в Сещинском гарнизоне, и про все специальности в авиации знаю не понаслышке". Це написав я?
Що ти "поняв" - мене мало цікавить! Більш мені цікаво що Я "поняв" А "поняв" я те, що ти - звичайний "лузер", що приходить на форум, щоб хоч тут "самоствердиться" і отримать хоч якусь примарну повагу і авторитет І для цього ти готовий "з штанів вискочить"(що ти і робиш) А я приходжу сюди , щоб просто поспілкуваться з людьми і заодно "почистить" форум від подібних тобі "фанфаронів", що людям мізки засирають своїми "фантазіями"
До речі - ти вже розшифрував абревіатури , які я перерахував? Вони у будь-якому авіагарнізоні відомі!
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20.11.2021 21:58 Ответить
Ну, такие как ты, сразу полезли бы в Гугл, и начали бы умничать, что всё знают.
Меня непонятным набором букв не пронять, повторюсь - без наезда и разборок готов угостить кофе или пивом (чешским), и объясниться в реале. Адекватным людям хватит несколько фраз для того, чтобы понять кто перед ним.
Больше на срач не отвечу, но ради интереса могу сказать, что начинал службу в гайжюнайской УМР, и служил там до вывода.
Остальное готов озвучить только при встрече. Любом
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20.11.2021 22:18 Ответить
Та на біса ти мені здався , "балабол"? Робить мені нема чого!
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20.11.2021 22:31 Ответить
Саме таких, там більшість!
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20.11.2021 11:00 Ответить
РуSSкий мир осчастливил еще одну семью... Тяжело смотреть.
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20.11.2021 02:27 Ответить
Смотреть тяжело, но как рассказывал сосед-АТОшник, что почти все аборигены бредят Великой Донецкой империей. Мол там, в Донецке и газ и свет и коммуналка копейки и крутые пенсии, а хохлобандеровцы им шикарно жить не дают.
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20.11.2021 06:24 Ответить
Много скацапленных, но далеко не все. Проукраинских тоже хватает, особенно среди молодежи. А по поводу коммуналки, проведите опрос в Киевской, или Черкасской области, и охренете от процента желающих в империю.
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20.11.2021 10:59 Ответить
Оно, конечно, есть. Но не так много, как вам рассказывают.

Реальный случай из 2015 года. Вводят нашу часть в Зону АТО. Указали место, мы развернулись, провели построение. На нем командер дивизиона в двух словах изложил суть: тут все сепары, вас всех убьют, в магазин по одному и без оружия не ходить, тут вас всех ненавидят. Народ в шоке (а часть батареи сами из Донецкой области). После команды розойтись народ кучкуется вокруг нас с вопросами "Это правда?!?!". Я пытаюсь объяснить, что люди разные есть, часть, да - уроды на всю бошку отбитые и нужно быть осторожным. Но остальные-то нормальные и ничего вам не сделают, а то и помогут, причем совершенно бесплатно! Пока я это рассказываю, подбегает к нам дедок. "Хлопці, а ви з Української Армії?". Демонструємо нашивки на плечах. Він радіє, матюгає сепарів і каже, що чекали на нас з величезнем нетерпінням, що його хата видна звідси і утрами він буде радий поділитися молочком.

Немая сцена!!!))))

Такого, даже в кино не показывали - ни одному сценаристу ж в голову такое не прийдет!)))
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20.11.2021 23:20 Ответить
Ничего не знаю, Буба сказал, шо в его голове, он закончил войну.
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20.11.2021 04:12 Ответить
Между полушариями?
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20.11.2021 08:42 Ответить
Между полужопиями.
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20.11.2021 09:16 Ответить
Що ж Путін таки ввів, як і просили. Втім всерівно будуть лаяти українську владу і вимагати компенсацій.
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20.11.2021 09:13 Ответить
...люди тікають із селища та вивозять майно... Чому Держава не бажає захищати своїх громадян?
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20.11.2021 09:29 Ответить
***** прийшло захищати їх від бандер.
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20.11.2021 09:49 Ответить
Як просили, у 2014му! Та не просили, а горлали-хутін ввєді!!!!
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20.11.2021 11:03 Ответить
мабуть теперь будут жить в музее, в спортзале , в театре и путешествовать
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20.11.2021 12:09 Ответить
Монголо татары всегда так медленно отжимали земли соседей, было такое вдалеке от городка подымался дым, местные говорили ,что ничего страшного там уже дымит с прошлого года и монголо татары не пойдут к нам, кто то смотрел "95квартал",кто то сериал "Сваты",а на утро все увидели в городе полчища страшных и ненасытных монголо татар, которые всех резали, насиловали женщин и девушек, а потом грабили грабили и грабили.
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20.11.2021 10:22 Ответить
Кацапи прийшли куди їх покликали.
Не хотіли бути українцями - майте війну.
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20.11.2021 10:47 Ответить
путлер помог
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20.11.2021 11:18 Ответить
а где военно гражданскаЯ администрация и т.д.?они должны предоставить все и жилье
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20.11.2021 11:20 Ответить
Трындец. Просто трындец. А что же государство, а что же ЗЕк. А ни яух. Как и в 2014 Парашенко. У них, у всех - велике крадівництво. Бедные люди. Очень сочувствую. Без жилья ужас. Мы вот так же в 2014 бежали. Но хотя бы жилье осталось. Было куда вернуться пенсионерам. В Украине с арендой жилья не выжить.
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20.11.2021 13:07 Ответить
Проблема в тому, що вони переконані, що обстріляли їх ЗСУ.
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20.11.2021 15:59 Ответить
"Будинок розбитий, грошей немає", - селище Невельське, яке двічі обстріляли російські окупанти, покинула більшість мешканців. Джерело: https://censor.net/ua/v3300613

Це зробив ідеал ригів і деяких упоротих слуг олігархів.
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20.11.2021 16:55 Ответить
голосувати буде за ригАналів і за дружбу з братами(((((
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22.02.2022 19:12 Ответить
 
 