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Новости Видео ПроисшествияЗа рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) депортация (618) правозащитники (671) Саакашвили (3303)

Украинских правозащитников Ястребову и Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку Саакашвили, депортировали из Грузии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Грузинские спецслужбы депортировали украинских правозащитников Веру Ястребову и Павла Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку заключенного Михеила Саакашвили.

Об этом Ястребова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (речь идет о 19 ноября. - Ред.) я и мой коллега Павел Лисянский прилетели в Тбилиси, чтобы организовать одиночные пикеты под тюрьмой, где находится гражданин Украины Михеил Саакашвили, и возле особняка олигарха Иванишвили, который фактически является "смотрящим" РФ над Грузией. После прилета нас сразу задержали представители грузинских спецслужб. У нас забрали документы, допросили, а затем 3,5 часа просто держали в неведении. Затем под конвоем нас посадили на самолет и отправили в Украину", - рассказала правозащитница.

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По словам Ястребовой, она сообщила о ситуации уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой.

"В документах о причине депортации нам не сообщили. А грузинские спецслужбы забрали у меня чемодан и не вернули", – добавила Ястребова.

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Украинских правозащитников Ястребову и Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку Саакашвили, депортировали из Грузии 01
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Топ комментарии
+35
А пікети на підтримку українських прикордонників, коли це чмо продерлося через наш кордон і тицяло пальцем в офіцера та погрожувало йому "я тєбя пасажу" ці персонажі робити не вважали за потрібне ?
Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
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20.11.2021 11:57
+34
Ці,так звані,українські правозахисники, не хочуть влаштувати пікет біля "хатинки" Єрмака чи на Банковій?Їх не цікавить злита зелюками операція по Ізоляції ?Чого вони поперлись в чужу країну пікетувати за порушника кордонів і законів?
"Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
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20.11.2021 12:00
+32
Нічого мутити воду в чужій країні. Без вас розберуться.
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20.11.2021 11:48
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Нічого мутити воду в чужій країні. Без вас розберуться.
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20.11.2021 11:48 Ответить
Аза двойное гражданство на россии -СРОК
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20.11.2021 12:18 Ответить
Не гони, у кацапов разрешено двойное гражданство конституцией.
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20.11.2021 15:07 Ответить
а шо с чемоданом?...барсеточники грузины, что тут скажешь..)
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20.11.2021 17:09 Ответить
были нормальные отношения с грузинами так нате вам - козлины из фанклуба карлсона норовят испортить их
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20.11.2021 11:49 Ответить
А пікети на підтримку українських прикордонників, коли це чмо продерлося через наш кордон і тицяло пальцем в офіцера та погрожувало йому "я тєбя пасажу" ці персонажі робити не вважали за потрібне ?
Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
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20.11.2021 11:57 Ответить
Ці,так звані,українські правозахисники, не хочуть влаштувати пікет біля "хатинки" Єрмака чи на Банковій?Їх не цікавить злита зелюками операція по Ізоляції ?Чого вони поперлись в чужу країну пікетувати за порушника кордонів і законів?
"Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
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20.11.2021 12:00 Ответить
Ці так звані правозахисники і пальцем не повели, коли в СІЗО посадили Антоненка і Кузьменко!
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20.11.2021 12:11 Ответить
Днеісова, Лисянський - де ви бл всі були, коли ветеранів АТО в СІЗО саджали у справі Шеремета чи катерів?
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20.11.2021 12:12 Ответить
От з-за таких "українських гнид" і дивляться грузини "скоса" на усіх людей що з українськими паспортами в Грузію приїжджають!
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20.11.2021 12:14 Ответить
а Лизонька Ясько??? еще там? на работе взяла отпуск за свой счет???
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20.11.2021 14:53 Ответить
Тебя это колышыт, Васек? Причем здесь она? А Михо, могут помочь только массовые акции в десятки и сотни тысяч человек грузин, а не одиночные пикеты украинцев!
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20.11.2021 15:36 Ответить
канешна калышет....
она не просто Мария Лиза она еще и член Мониторингового комитета в ПАСЕ и представитель Украины в Европейской комиссии...и за это получает зарплату (с наших налогов) и льготы (оттуда же)...
опять же... жене Михуила (пока еще законной) не хочется теперь сильно активно шевелиться чтобы вытащить этого бабника с нар... или хотя бы подержать информационную волну за его освобождение...
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20.11.2021 15:44 Ответить
Ти - організм без гідності. Мерзота.
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21.11.2021 09:56 Ответить
Болезный, а ты-то чего разкукарекался? Почему не в Грузии? Если ты так дрочишь на эту жирную🐷, то купи мешок манной муки, будешь этому🐔кашку манную кормить. Ложечкой. Ну шоб из голодования вывести. Вообще-то михуил молодец. Он развел вас, убогих, что он голодает, а сам жрет высоковалорийное десткое питание И вообще, он не мужик, а 🐽. При малейшем шухере ток обгадился.
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21.11.2021 10:45 Ответить
Боти намагаються по московитським пацанським дворовим поняттям забалаболити очевидний факт - промосковитський олігарх який посадив Міхеіла союзник пуйла.
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21.11.2021 10:52 Ответить
організм з гідністю))))... а ну-ка обснуй свій комент???
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21.11.2021 10:57 Ответить
Анукай тій повії що тебе висрала московит.
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21.11.2021 11:01 Ответить
контужене!!! проковтни язик, невихована тварюка!!!
якщо вже ти перейшов на особисте і паскудишь померлих - не відмолити тобі цього гріха ніколи...
не бажаю з тобою спілкуватися...
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21.11.2021 11:06 Ответить
Грузія перетворилася на сателіта Московії. Скоро відмовляться від курсу в НАТО і ЄС і вступлять в ОДКБ.
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20.11.2021 15:06 Ответить
не может такого быть...вот посадят Михо....и всё наладится ))
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20.11.2021 17:13 Ответить
Я старый вояка, *****, я слов любви не знаю! Полковник Х... из произведения "Здравствуйте, я ваша тетя"! Он же незабвенный Михаил Козаков. Вася, не твое это - чистая любовь и даже случайные амуры! И беспокойство о народных деньгах... Да и в Грузии Ясько, или в Киеве уже, тебе можно и не знать!
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20.11.2021 15:52 Ответить
"Куда вас, сударь, к чёрту занесло..."
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20.11.2021 15:59 Ответить
вот Петро Алексеич нагнал его и Савика....правда с Савиком щас задружил, видно Ахменка посоветовал...
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20.11.2021 17:11 Ответить
Не дружит Порошенко из Савиком - это не правда >!
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21.11.2021 01:05 Ответить
Пенделя хоч дали?
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20.11.2021 17:52 Ответить
Нет, только на рот накидали ))
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20.11.2021 23:57 Ответить
До Чауса нехай сходять, от де дійсно цікаво...
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20.11.2021 17:53 Ответить
Враховуючи те, що Чауса вже соми доїдають на дні Десни
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20.11.2021 23:56 Ответить
Прихильники олігархів іванішвілі та порошенка тут лєзгінку танцюють! Це все, що потрібно про них знати...
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20.11.2021 20:11 Ответить
Тобі треба це знати , а нам похер твій саак😡
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21.11.2021 01:06 Ответить
Боти будуть спамити будь яку правду яка всупереч кишень їх хозяїв. У ботів відсутня гідність. Бо їх так виховали батьки, які самі гідності ніколи не мали.
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21.11.2021 09:54 Ответить
такие заработки обломались)))
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20.11.2021 21:01 Ответить
надо бьіло их рядом с мишенькой прикрьіть
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20.11.2021 21:25 Ответить
Правильно сделали грузины! Это их внутреннее дело! всякая шваль будет им указывать? А здесь их ВСЕ устраивает?Пикет не желают устроить у себя дома?
Вы можете себе представить, что сейчас из Грузии кто-то приедет с одиночными пикетами на Банковую (при всей мое нелюбви к гринпоцу)???
Это как???
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21.11.2021 01:09 Ответить
Олігархічна українська шушера не любить Міхеіла. Боти будуть тявкати про "внутреннєє дєло Грузіі" навмисно невказуючи яке громадянство має Саакашвілі. Ботів дуже влаштовує як в супереч законам Грузії поводятся з українськими правозахисниками. Олігархічному каганату поперек кишені такі люди як Міхеіл. Восьмий рік війни, а торговлю з московитами не припинено, я вже не кажу про відкриті для них кордони... звісно, Міхеіл дуже поганий, це він винуватий у цій ганьбі і неприкритій зраді України, ага ага...
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21.11.2021 09:49 Ответить
Ви правильно зробили, що поїхали.
Вони правильно зробили, що затримали та депортували.
Я не бачу тут жодних проблем, все сталося так, як і мало статися і як потрібно було, щоб сталося.
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22.11.2021 10:34 Ответить
 
 