Украинских правозащитников Ястребову и Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку Саакашвили, депортировали из Грузии. ВИДЕО
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Грузинские спецслужбы депортировали украинских правозащитников Веру Ястребову и Павла Лисянского, планировавших устроить одиночные пикеты в поддержку заключенного Михеила Саакашвили.
Об этом Ястребова сообщила на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (речь идет о 19 ноября. - Ред.) я и мой коллега Павел Лисянский прилетели в Тбилиси, чтобы организовать одиночные пикеты под тюрьмой, где находится гражданин Украины Михеил Саакашвили, и возле особняка олигарха Иванишвили, который фактически является "смотрящим" РФ над Грузией. После прилета нас сразу задержали представители грузинских спецслужб. У нас забрали документы, допросили, а затем 3,5 часа просто держали в неведении. Затем под конвоем нас посадили на самолет и отправили в Украину", - рассказала правозащитница.
По словам Ястребовой, она сообщила о ситуации уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой.
"В документах о причине депортации нам не сообщили. А грузинские спецслужбы забрали у меня чемодан и не вернули", – добавила Ястребова.
Пожалуйста, подождите...
Виперли грузини ? Правильно зробили. Хай заборону на в'їзд у країну ще років на 5 видадуть.
Скільки можна нас бомбардувати новинами про цього ідіота ?
"Активісти" хренові.Проти Іванішвілі в Грузію пікетувати поперлись.В Україні все добре,своїх "івінішвілі" вони не бачать.
Ось такі "правозахисники" на побігушках і по замовленню,дискредитують саму суть захисту прав.
Добре зробили грузини,що виперли їх з країни
она не просто
МарияЛиза она еще и член Мониторингового комитета в ПАСЕ и представитель Украины в Европейской комиссии...и за это получает зарплату (с наших налогов) и льготы (оттуда же)...
опять же... жене Михуила (пока еще законной) не хочется теперь сильно активно шевелиться чтобы вытащить этого бабника с нар... или хотя бы подержать информационную волну за его освобождение...
якщо вже ти перейшов на особисте і паскудишь померлих - не відмолити тобі цього гріха ніколи...
не бажаю з тобою спілкуватися...
Вы можете себе представить, что сейчас из Грузии кто-то приедет с одиночными пикетами на Банковую (при всей мое нелюбви к гринпоцу)???
Это как???
Вони правильно зробили, що затримали та депортували.
Я не бачу тут жодних проблем, все сталося так, як і мало статися і як потрібно було, щоб сталося.