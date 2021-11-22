РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4275 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
48 109 380
Зеленский (16555) День достоинства и Свободы (69)

"Когда власть не слышит свой народ, тогда бывает слишком громко", - Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский записал видео к украинцам по случаю Дня достоинства и свободы, который отмечается 21 ноября в Украине.

Соответствующее видеообращение появилось на странице президента в соцсети "Фейсбук", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Потеря свободы – это потеря чести. Потеря чести – это потеря сердца. Потеря сердца – это потеря души. А потеря души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой своей жизни", – отметил Зеленский.

Читайте также: Сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы

Читайте также: "Ложь унижает – защитим Достоинство", - Движение сопротивления капитуляции зовет людей на Майдан 21 ноября после скандала с "вагнергейтом"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+112
Разве у предателей есть "гідність"
показать весь комментарий
21.11.2021 09:22
+101
показать весь комментарий
21.11.2021 09:27
+100
Средний палец в ответ от всех здравомыслящих, Клоун
показать весь комментарий
21.11.2021 09:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Як він взагалі смілив із злодійськими та зрадницькими намірами йти у владу? Адже якби не пандемія, його би ми нагнали ще 2020 року.
показать весь комментарий
21.11.2021 12:38 Ответить
йому цей (смів) внушили 73% недоумків, які на той час забули зняти рожеві окуляри.. на сьогодня не один він, а цілих 30 клоунів (квартал, ліга сміху) і ще кілька коміків, таких як єрмак, татаров, тищенко, арахамія, верещук шуляк,камельчук і галя янченко, з великим задоволенням керують Україною. от тільки хто вони? а х...й їх знає. а чого вони до приходу у владу добилися в політиці чи єкономіці чи в держуправлінні? а х..й їх знає. і нарешті, як і чому вони попали в політику? знає зеленский. а чому він їх запросив до себе? а х.й йогозає, бо він сам не знає. вибачте за каламбур. я не з них.
показать весь комментарий
21.11.2021 18:15 Ответить
73 % это ВАШе , а теперь НАШе Д О С Т О И Н С Т В О !!! !!!
показать весь комментарий
21.11.2021 19:44 Ответить
Дежавю
показать весь комментарий
21.11.2021 12:38 Ответить
смів
показать весь комментарий
21.11.2021 12:39 Ответить
Це вже було в 2013 р..
https://www.youtube.com/watch?v=I4bGBWcgBvU
показать весь комментарий
21.11.2021 12:40 Ответить
SOBAKA fake you
показать весь комментарий
21.11.2021 12:40 Ответить
Цинизму нет предела
показать весь комментарий
21.11.2021 12:47 Ответить
Цей виступ нагадав виступ його "дідуся"
https://www.youtube.com/watch?v=zJxOVACLEpo
показать весь комментарий
21.11.2021 12:47 Ответить
Його дідусь був НКВДистом... Але то "какаяразніца"...
показать весь комментарий
21.11.2021 14:27 Ответить
Яким би не був Порошенко і як би до нього не відносилися, але такої "всенародної любові" як до наступника у нього не було.
показать весь комментарий
21.11.2021 12:48 Ответить
Зеленский - неадекватный слаборазвитый ублюдок
показать весь комментарий
21.11.2021 12:48 Ответить
Отримуй народе чергову порцію лайна! "Жеріть очі,щоб повилазили,бачили що купували"
показать весь комментарий
21.11.2021 12:50 Ответить
Посадишь Ермака , Шмыгаля и т.д . Тогда народ Украины решит достоин ты чего то . А так ты клоун .
показать весь комментарий
21.11.2021 12:54 Ответить
Судячи з коментарів, скоро влада почує народ.
показать весь комментарий
21.11.2021 12:56 Ответить
Одними словами уже не обойтись ,дела идут вразрез со словами и это ОЧЕНЬ ХРЕНОВО !!!
показать весь комментарий
21.11.2021 12:56 Ответить
Все більше і більше нагадує пізнього Януковича.
показать весь комментарий
21.11.2021 12:58 Ответить
Суть в двух словах, кто не посмотрел: "бороться за жизнь будем ценой собственных жизней, но оффшоры не отдам"
показать весь комментарий
21.11.2021 13:04 Ответить
Сама невинність. Прикинувся шлангом, типу нічого особливого зараз не відбувається.
показать весь комментарий
21.11.2021 13:05 Ответить
Відосікі-бабосікі
показать весь комментарий
21.11.2021 13:09 Ответить
вова, кисиен мериен тухес. А как ты можешь говорить можно посмотреть вот здесь - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
показать весь комментарий
21.11.2021 13:11 Ответить
ЭТО ВООБЩЕ ЧТО БЫЛО???? ФАРИСЕЙСТВО ЦИНИЗМ И НАДРУГАТЕЛЬСТВО НАД ВСЕМИ...73% ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ ХАВАЙТЕ ПОКА ВАС НЕ УДАВИТ..ПАДЛЫ...
показать весь комментарий
21.11.2021 13:30 Ответить
Президентская власть полностью себя дискредитировала и стала уже сейчас самым большим препятствием для развития Украины. Вся полнота власти должна быть у ВР, победившей на выборах партии или коалиции в правительстве во главе с премьер-министром. Все силовые ведомства должны быть под полным контролем ВР и правительства, как и все остальные министерства, ведомства, гос. службы и т.д. ,Соответственно и отчитываться они обязаны постоянно в ВР. Президенту максимально ограничить власть, выбирая его в парламенте, как в ФРГ, или вообще ликвидировать этот пост. Иначе все будет по прежнему и Украина будет топтаться на месте , как сейчас.Почему все наши западные соседи перешли к парламентской форме правления? Потому что она гибче, более эффективная, значительно более контролируемая, более чуткая к требованием общества и потребностям страны. Всякая монополизация власти в Украине в руках одного лица гораздо хуже для нее, чем полная власть ВР.
показать весь комментарий
21.11.2021 13:38 Ответить
ФРГ, танцующая под дудку ********* - отличный пример!

"полная власть ВР" - это кого? Кивы? Арахамии? Богуцкой или Безуглой?

хорошая попытка - но нет
показать весь комментарий
21.11.2021 14:19 Ответить
А Президенты Франции Оланд и Макрон лучше?
А Обама и Клинтон?
Аааа, вам больше Президент Путин нравится...

Президентская модель исчерпала себя везде в мире.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:49 Ответить
Курві, навіть у стародавньому Римі на час війни відмовлялися від колегіального правління (якийсь Сенат) та давали майже всю владу Віййськовому керівнику Це було значно ефективніше для мирного та воєнного часів. Там тільки потім була проблема, коли Диктатор після перемоги не повертав владу, мовляв "війна ще не скінчила".
показать весь комментарий
21.11.2021 17:06 Ответить
Щось мені подсказує, що Уінстон Черчиль був премєр-міністром, але не получав повноваження диктатора.
показать весь комментарий
21.11.2021 17:56 Ответить
В нас в парламенті присутня фракція пуйла і купа підфуйлят-мажоритарників. Тому альтернативу президентській посаді наразі не варто розглядати.
показать весь комментарий
21.11.2021 18:41 Ответить
Піні Ксенія, так ви є прихильниця Зеленського. Не знав.
Може запропонуєте, щоб рада проголосувала секономіти гроши, не проводити чергові вибори та залишити Зеленського Президентом на другій термін?
показать весь комментарий
21.11.2021 20:46 Ответить
Я прихильниця президентської моделі.
показать весь комментарий
21.11.2021 20:47 Ответить
Тоді напишить, кого ви хотіли би бачити сьомим Президентом України?
показать весь комментарий
21.11.2021 21:36 Ответить
Себе, звісно.
показать весь комментарий
21.11.2021 21:42 Ответить
показать весь комментарий
21.11.2021 22:03 Ответить
Досить близько, у Британії був воєнний стан, він мав давати накази навіть приватним фірмам (або мобілізувати майже будь-кого).
Справа в тому, що у наш час дуже багато шарів сцен медіїно- понятійної реальності.
Ваш приклад невдалий, там Королеві належить вся земля і люди під присягою (навіть без війни).

Вихід для римлян був би автоматичне відсторонення Диктатора після 4-5 років. Виграв чи не виграв. Але там можуть бути інсценування нападу...
показать весь комментарий
21.11.2021 21:41 Ответить
Але всеж таки не диктаторськи.
показать весь комментарий
21.11.2021 23:08 Ответить
ну там всюди повноваження були окреслені, можна було командувати, але змінювати власність тільки тимчасово.
Не треба плутати із "диктаторським" ******** образом.
Грубо кажучи тоді Диктаор = тепер Верховний головокомандувач.
показать весь комментарий
22.11.2021 13:56 Ответить
Ну ні зовсім так.
показать весь комментарий
22.11.2021 17:30 Ответить
Вообще сократить должность Президента, в такой ограбленной стране, как Украина. Нечего на них наши деньги тратить даже для перерезания ленточек.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:48 Ответить
передать управление армией спикеру парламента во время войны - самое то))
представляю себе этот цирк, да еще при наличии коалиции разных сил))
показать весь комментарий
21.11.2021 16:15 Ответить
Ну как по мне, то Турчинов (не будем рассматривать Крым, там отдельная история, с официально находящимися войсками РФ) вёл себя вполне нормально.
Человек всегда был на вторых ролях - вторым секретарем обкома у Тигипко, первым заместителем в партии Лазаренко, потом заместителем в партии Тимошенко, а когда ее посадили, то не возглавил, а стал заместителем у Яценюка. Всегда ВТОРОЙ, а не Первый, с его ответственностью.

Вот поначалу и собирал собрания политических сил.

Ну а потом, уже в апреле, вошел в колею и руководил толковее тех, кто его сменил.

Вспоминаем 2014-й, когда Рада сняла Рыбака со Спикеров и назначила Турчинова. Очень быстро назначила.

Вот вам на выбор три фамилии депутатов, имеющие военный опыт и бывшие первыми, а не вторыми.
- генерал-лейтенант Забродский, экс командующий ДШВ, ЛИЧНО повел в рейд 95-ю бригаду (Европейская солидарность)
- полковник СБУ Костенко, "Альфа", Киборг, Герой Украины (Голос)
- Валентин Наливайченко, кадровый дипломат, дважды экс руководитель СБУ (Батькивщина)

Как по мне, то временно справится любой из них.

А потом принять через референдум новую Конституцию Украины и провести новые, досрочные выборы, уже под полномочия по новой Конституции. Думаю, что за год можно вполне управиться - было бы желание нардепов. Уж если нардепы ПР, после бегства Януковича не сильно сопротивлялись, то нынешние кнопочники тоже не станут.
показать весь комментарий
21.11.2021 16:33 Ответить
Нинiшнi нардепи всi сидять на зарплатах олiгархiв - хто Коломойсмана, хто Ахметова, хто Порошенка. I будуть робити все, що скажуть пахани. Ось депутатка з Малина - майже професiйна проститутка (працювала "гувернанткою" у Журавського), що вона там накерує? А там половина таких...
показать весь комментарий
21.11.2021 23:02 Ответить
А що, при Януковічи було інакше? Але коли він здриснув, то голосували як треба, щоб ненароком не повіснути на чомусь. Їх тоді всі ці Яценюки, Клічко, Парубії, Тягнибоки, Пашинські, Порошенко... вмовили, напевно пообіцяв, що все залишится так, як є, треба тільки трохи попрацювати на державу.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:12 Ответить
Менi б ваш оптимiзм...
показать весь комментарий
23.11.2021 12:41 Ответить
Що ви тут понаписували? Кошмар. Да ви подивіться який він хорощий. Господи, хоч би не втік.
показать весь комментарий
21.11.2021 13:47 Ответить
"Господи, хоч би не втік. "
показать весь комментарий
21.11.2021 16:16 Ответить
Даже смотреть это не буду. Никакого самоуважения.
показать весь комментарий
21.11.2021 13:51 Ответить
Готуйся, неЛох. Скоро й ти відчуєш всю гучність народу.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:14 Ответить
Шмаркля "бореться за гідність ціною власного життя"... Чотириразовий уклоніст і зрадник ! Оруел відпочиває та нервово курить осторонь...Це найкращий анекдот про шмарклю останніх років.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:16 Ответить
про какую "гиднисть" кукарекает это малоПИД,,,роское, бенино нарко-Ничтожество, полностью подконтрольное кремлевской Крысе Дермаку...
показать весь комментарий
21.11.2021 14:17 Ответить
Зєлєнський, пішов у ж-о-о-о-п -у-у-у- !
показать весь комментарий
21.11.2021 14:22 Ответить
ніт. у ДУПУ-У-У-У-!
показать весь комментарий
21.11.2021 15:44 Ответить
в ДАННОМ случае - какая разница.
показать весь комментарий
21.11.2021 16:17 Ответить
израиль или московия? Где оно собирается отсидеться?Или все простим,дадим гос.охрану да еще и гос.резиденцию,как юсченко?
показать весь комментарий
21.11.2021 14:25 Ответить
почему в укрэнерго долгов -27млр??? с его видео смеяться хочется, так серьезно вещает...

такое впечатление что он думает что его дети или глупые смотрят.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:28 Ответить
Ничего, Яценюк с калькулятором в руках тоже смеялся с украинцев. А потом даже не рискнул на выборы в ВР идти - денег пожалел. Правда офис себе в Израиле открыл и не бедствует, но думаю и до него дотянется то, что должно дотянуться.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:52 Ответить
В коментах столько обиженых,аж смешно.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:31 Ответить
Фарисей зелений.
показать весь комментарий
21.11.2021 14:59 Ответить
2 хв та 4 сек. мого терпіння вистачило слухати. Цинізм зашкалює! (((
Сірко, в якого він позичив очі, напевне вже помер від сорому.
показать весь комментарий
21.11.2021 15:08 Ответить
Себе оплакуй,поц-і-новувач...
показать весь комментарий
21.11.2021 15:41 Ответить
Предатели ермак и демченко рядом с гнусавым.
показать весь комментарий
21.11.2021 15:19 Ответить
Лицемерный маланский. У меня - все...
показать весь комментарий
21.11.2021 15:34 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
21.11.2021 15:55 Ответить
Господи, яке ліцемірство
показать весь комментарий
21.11.2021 16:10 Ответить
гребаный лицемер и подонок ета зелёная мразь
показать весь комментарий
21.11.2021 17:13 Ответить
гундос ! здохни тварюка!
показать весь комментарий
21.11.2021 17:13 Ответить
Смердюча путінська ханжа!
показать весь комментарий
21.11.2021 17:22 Ответить
Дрібна тупа **********.Довбойоб.Коротше,Зєля х#уйло.
показать весь комментарий
21.11.2021 17:33 Ответить
З меморіалу "Героям небесної сотні" прогнали з криками "Ганьба". А воно зняло відосік...Ти його з порогу а воно у вікно...
показать весь комментарий
21.11.2021 17:35 Ответить
"Коли влада не чує свій народ - тоді буває занадто голосно" - гарні театральні слова Президента розходяться з його реальними справами. Чому ж він сам не чує свій народ? Можливо, родичі Героїв Небесної сотні, які прийшли вшанувати загиблих майданівців та журналісти, до яких він навіть не підійшов - для Зеленського не народ? Чи в нього є "свій" народ?
показать весь комментарий
21.11.2021 18:49 Ответить
*****
показать весь комментарий
21.11.2021 19:13 Ответить
На фейсбуці прокоментуйте будь ласка. Там теж весело
показать весь комментарий
21.11.2021 19:15 Ответить
Вы как малые дети, он же в самом начале сказанул - Я НИКОМУ ничего не должен, так шо идите вы от седова куда подальше и не мешайте руководить и заниматься посадкой (нет не Порошенко ) а деревьев - ему еще пару тройку 100 000 000 деревьев посадить надо, шоб до мильярда дотянуть.
показать весь комментарий
21.11.2021 23:56 Ответить
Слова ЗЕ нічого не варті.....Ця наволоч втратила свою честь і гідність назавжди....
показать весь комментарий
22.11.2021 09:03 Ответить
Чем слаще речи, тем хуже реальность.
показать весь комментарий
22.11.2021 09:55 Ответить
На активіста Ярослава Бондаренка, який брав участь в акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, куди президент Володимир Зеленський приїхав у День Гідності та Свободи, поліція хоче скласти адмінпротокол за вигук "Ганьба!".
В ексклюзивному коментарі "Прямому" Бондаренко розповів, що поліція не зв'язувалася з ним особисто та не надала жодних пояснень.
"Офіційно я не знаю, хто ці люди і що вони хочуть. Мені ніхто не телефонує, хоча мої контакти у правоохоронців є. Схоже це все на якесь "кошмарення". Коли я учора їхав з Банкової, я отримав такий "стабільний" дзвінок, мені постійно дзвонять, зокрема, через мої розслідування, а також погрожують чи просять видалити якесь розслідування. І прозвучав дзвінок і було сказано - говорили російською, номер прихований - "ми пропонуємо вам видалити ваш Ютуб-канал, даємо три години, якщо ні, то будуть наслідки", - розповів активіст.
Того ж дня, як розповів активіст, пізно ввечері йому подзвонила активістка Юлія Цептун і розповіла, що близько 11 вечора до її мами прийшли правоохоронці, які шукали самого Бондаренка чомусь вдома у її матері. Згодом поліція намагалася вломитися і до помешкання самої Юлії.
При цьому правоохоронці не оголошують Бондаренку офіційного звинувачення і взагалі жодних пояснень не надають. Однак активіст розповів, що має інформацію, що на нього хочуть скласти адмінпротокол за пост у Facebook і участь у акції на Алеї Героїв Небесної Сотні, під час якої там був присутній Володимир Зеленський, а Бондаренко вигукував "Ганьба!". Разом з тим, подробиць поліція не повідомляє.
показать весь комментарий
22.11.2021 12:27 Ответить
Я голосовал за Порошенка. И мне не было стыдно еще ни разу.
показать весь комментарий
24.11.2021 11:33 Ответить
Страница 4 из 4
 
 