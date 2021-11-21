Мы достаточно сильны, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор, и это наше общее дело, - Порошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украинское патриотическое сообщество достаточно сильно для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор.
Об этом в видеообращении по случаю Дня достоинства и свободы заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко.
Он отмечает: "Свобода никогда не дается раз и навсегда, за нее нужно бороться каждый день".
"И через семнадцать лет после Оранжевой революции, и через восемь лет после начала Революции Достоинства мы уверены: шанс, который эти события открыли перед Украиной, наше поколение не потеряло. Мы отстояли свободу и независимость. Мы – среди немногих стран, сохранивших демократию в этой части мира", – отмечает Порошенко.
"Мы с благодарностью вспоминаем и преклоняем головы перед Небесной Сотней. И перед небесными тысячами героев обороны Украины от российской агрессии", – говорит пятый президент.
Порошенко констатирует: два с половиной года назад к власти в Украине пришли люди, для которых достоинство и европейский выбор не представляли никакой ценности. "В свое время они откровенно глумились над участниками Революции Достоинства. Вспомните их номер о шерстяной одежде и эбонитовых палочках "Беркута". Тот цинизм они называли "юмором". А затем по требованию Путина "беркутов" отпустили в Россию - прямо со скамьи суда. Шансы юридически доказать, кто был заказчиком расправы над Майданом, потеряны. Их уничтожил Зеленский", – отмечает лидер "Европейской Солидарности".
Порошенко напомнил: в ноябре 2013 года первой на Майдан вышла украинская молодежь, возмущенная решением властей остановить евроинтеграцию Украины. "Восстановление курса на членство в Европейском Союзе стало одним из главных требований Революции Достоинства. Выполняя это требование, наша команда подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом и затем выиграла у Путина почти двухлетнюю дипломатическую борьбу за его ратификацию. Переориентировали украинскую экономику с российского рынка на рынок ЕС. Открыли безвизовые двери в Европу для десятков миллионов украинцев. Безальтернативность стратегии на вступление в Евросоюз и НАТО закрепили в Конституции".
"А что сделано на этом направлении за последние два с половиной года? Радует разве что то, что на уровне риторики власти не смеют отрицать курс на евроатлантическую интеграцию. Бла-бла-бла – с этим у них получается хорошо. Не зря таких, как они, люди когда-то называли "мастером разговорного жанра", – говорит Порошенко.
"Однако, если судить по конкретным делам и проектам, реальное движение Украины в Европу остановлено. Хуже того, во внутренней политике происходят процессы, которые отдаляют нас от Европейского Союза. Где борьба с коррупцией? "Большая стройка" стала масштабным бизнес-проектом личного обогащения первого лица государства. Подобные проекты существовали только при Януковиче", - напомнил Порошенко.
"Идет уничтожение свободы слова. Под прикрытием якобы борьбы с олигархами власти хотят захватить все телеканалы, чтобы не звучало никакой критики. Чтобы было, как у Лукашенко. И это далеко не все, что они планируют. Вместо пропорциональной системы с открытыми списками, которую требовал Майдан и которую мы закрепили в Избирательном кодексе, Зеленскому советуют не просто вернуть смешанную систему, а полностью перейти на мажоритарку. Потому что "слуги" упали настолько, что могут рассчитывать только на админресурс и скупку голосов, как это было на округах в последнее время", - предостерегает пятый президент.
"А еще они хотят голосовать по интернету. Эта технология стала одним из главных инструментов фальсификации на сентябрьских выборах в России в путинскую государственную думу. Парламентские выборы, согласно Конституции, четко должны состояться в последнее воскресенье октября пятого года полномочий Верховной Рады, то есть в октябре 2023 года. Они же хотят перенести на год, несмотря на Конституцию. Чтобы провести их позже президентских. И для этого всеми правдами и неправдами хотят взять под контроль Конституционный Суд, чтобы извратить Основной закон в свою пользу", - говорит Порошенко.
"Парламентско-президентская республика, которую вернули по требованию Революции Достоинства, стала уже фикцией. В руках Зеленского столько власти, сколько не было ни у одного из президентов Украины. Но ему и этого мало. Поэтому Банковая и вбросила в информационное пространство тезис о "президентской республике". И я не удивлюсь, что они, если им только удастся протащить в Конституционный Суд послушных судей, попытаются сделать с Конституцией то, что сделал Янукович в 2010 году", – предполагает лидер партии.
"Но годовщина Революции Достоинства еще раз напоминает, чем завершаются в Украине попытки строить авторитаризм и диктатуру. Кто этого не понял, пусть спросит того же Януковича", - сказал Порошенко.
Он отмечает: есть поводы для тревоги, но нет места для пессимизма. "Мы точно знаем об определенных планах власти. О каких-то догадываемся. А информированы – значит, вооружены!" – убежден Порошенко.
"Европейская Солидарность", гражданское общество, ветераны, волонтеры, миллионы и миллионы украинцев достаточно сильны для того, чтобы защитить свободу, демократию и европейский выбор. Это – наше общее дело. Так же, как и оборона Украины от Путина, защита от российской агрессии, от Кремля, так и не смирившегося с европейским выбором Украины. Вместе мы – сила. И потому главные наши победы еще впереди", – резюмирует Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
всіх нах....й одною зеленою мітлою
Якщо нормально врятувався з парашутом, не покалічився і не потрапив у полон - дають новий літак, і пілот літає далі.
Причем тех, кто их сбил, никто не знает и не помнит.
Олексій Маресьєв взагалі у 1941 ноги втратив, коли його збили на дерев'яному І-16. У 1943 вже воював на Ла-5 над Курською Дугою. А хто його збив? Хій його знає...
А тепер увага: Еріх Хартманн за час бойових дій внаслідок ушкоджень і змушених посадок він утратив 14 літаків. Ушкодження траплялися переважно від зіткнення з уламками літаків, збитих із гранично близької відстані. Двічі Гартманн стрибав з парашутом. Не був жодного разу поранений.
...і дійсно, 352 збитих супротивників - за таких розкладів на 14 витрачених літаків якось *****
А я про наших и так все знаю.
© Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
Автор эскиза для проекта ТМ «АРМІЯ», Andriy Yermolenko
Проект остановлен летом 2019 года
очень интересно что им люди расскажут?
В нас ніколи не було демократії й демократичного президента.
Кучма побудував кланову феодально-олігархічну систему, а ні один з наступних президентів зовсім нічого не робив для її ліквідації.
Зе+Ко це розквіт цієї нелюдської системи, який побудований на діяннях минулих президентів.
Тут набір пафоса, лозунгів і т.п. Нічого такого щоб дати людині розуміти.
Оце і є причиною того, що народ який не розуміє "обрав" клоуна олігарха.
- Папа, а там кто? - кивнул мальчик в сторону двух грузовиков и тёмных фигур с блестящими щитами.
- Это Орки, сынок...
- Кто такие Орки?
- Это те, кто не умеют думать.
- Беркут что ли?
Київ. 6 січня 2014.
Система використовує олігархів, щоб керувати процесами та повернути радянський режим (перші спроби янукович, потім - ДНР та ЛНР).
Саме олігархи не давали розвинутись середньому класу. Класу вільних, заможніх та успішних громадян.
І тільки команда Зеленського сприяє створенню середнього класу. Прикладом є Закон про власність на землю.
Не треба заважати тим, кому довірив народ себе вести ці 5 років. Прийде час робити висновки.
І, якщо П.О. хоче добра народу України - хай допомагає владі справами, а не заважає своєю боротьбою за президентське крісло.
Слава Україні!
Никаких 5 лет НЕ БУДЕТ! Нам что, ждать пока эти бестолочи развалят ВСЕ??? Вам мало того, что уничтожили за два года??? Сколько лет придется за ними разгребать???
Ничего этому олуху не поручал никакой народ! Просто 40% зомбировнного лохтората "какаяразница" и любителей ОПэЗэЖопы "уставших ат вайны" трутней проголосовали "лишьбыне Порох".
КАК можно помогать тем, кто в силу своей дурости и завышенной самооценки НЕ ХОЧЕТ принимать никакую помощь????
"заважає своєю боротьбою"???? Вы в сознании? Порох--единственный, с кем сегодня Запад может говорить на равных!
Маючі різні уподобання, навіть релігійні, треба мати мужність чекати на свою місію, а не використовувати підстави, образи, бруд, провокації, щоб отримати владу. Тим більш, що він її мав і шанс свій не використав.
Така політична боротьба знесилює та зневірює народ, спрощує ворогу підготовку до окупації.
До речі, жителі Донецька та Луганська теж не захотіли у 2014 році підпорядковуватися новій центральній владі. Коли пенсіонери йшли там на референдум, то так само як ви вважали що роблять правильно. От тільки тепер кажуть, що не знали які будуть наслідки, що буде війна. Якби знали - ніякі комуністи їх би не змусили туди піти. Та ті хто організовував цей референдум - знали і втягували у війну, вважаючи, що легко переможуть.
Тож, якщо ми хочемо жити в цивілізованій Державі, то її треба будувати, мати терпіння і не розгойдувати.
Звертайтесь до історії, оцінюйте за вчинками, любіть всю Україну і по вірі вашій буде вам!
больше нечего ждать--или вы ждете капитуляции?