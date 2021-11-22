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Шустер о "вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года, – это реально стыдно. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Раскрытие деталей срыва операции по задержанию "вагнеровцев" - это начало конца для действующей власти, ведь у нее полная утрата доверия народа и полная утрата доверия элит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал ведущий программы "Свобода слова Савика Шустера" после эфира, посвященного срыву операции по задержанию "вагнеровцев".

Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, который он получил перед программой.

Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.

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"Не хочу произносить какие-то громкие фразы, я не любитель этого. Но в принципе, конечно, это начало конца. Меня просто немножко конец беспокоит, каким он будет. Ведь у нас разные бывают концы и окончания. Но это, конечно, начало конца. Это полная утрата доверия народа, полная утрата доверия элит.

Они напоминают ребенка, в руках которого граната. Это опасно для ребенка и окружающих. Дело в том, что никто из них, кто сейчас у власти, ни один человек не понимает, что такое демократия. И это беда…

Неадекватные, недоразвитые… Ну что я еще могу сказать? То есть, генерал Бурба сегодня сказал все. Мне кажется, к этому добавить… мне добавлять даже что-то стыдно, потому что это люди, которые реально занимаются там государственными вопросами, делами, решают проблемы, жизни и смерти, в общем. Ну что я могу сказать, журналист, который в пятницу делает программу, в которой можно высказать свое мнение. Если это не призыв к насилию, пожалуйста, вы имеете право. Но ведь они не понимают, что такое демократия. (…)

Их выбрали не "потому, что". Они ведь этого не понимают. Их избрали "от противного". Не потому, что они какие-нибудь. Их выбрали из-за сериала. То, что они сделали со страной за последние два с половиной года, – это реально стыдно".

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Топ комментарии
+70
Нічого. Мудрий наріт ще Лисого з кварталу вибере. Чи Разумкова. Чи може вже зразу Ахметова.
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21.11.2021 12:25
+68
Оце чьос. Прихильників Зеленського та Порошенка розділяє відсутність\наявність мозку, а не рашисти.
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21.11.2021 12:29
+54
Початок кінця стався в квітні 2019 року.А деякі казали,начебто людям "Думайте".Начебто люди казали -"Зеееее......Бєееееее"
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21.11.2021 12:25
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Погляд обісраного школяра.
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21.11.2021 23:37 Ответить
Чисто моя думка,що Вовчик і ще пара його шісток,завербовані ФСБ,для дистабілізації країни,під виглядом патріотизму,щоб потім винних зробити настоящих націоналістів,на прикладі того самого правого сектору чи свободи і тим самим привести до влади опзжежників,чи розпочати нову війну з захопленям інших територій Одеси,Харкова,Херсону і т.д. ну якось так...
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21.11.2021 17:18 Ответить
Скажем так , "" твои мысли"" настолько своеобразны, что тебе стоит сходить к врачу
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21.11.2021 17:34 Ответить
прокладка на пути к опзж
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21.11.2021 19:30 Ответить
І деж той правий сектор, де свобода? Де фріки нацжонівськи від авакяна та бєлий вождь?! Тварюки фсбешні! Шоб ви повиздихали, провокатори *уйловські!
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21.11.2021 20:25 Ответить
Це не вони зробили, це зробили 73% ЗЕбілів в 2019 році.
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21.11.2021 17:26 Ответить
А за шашличок не соромно? Хвойда, блд......
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21.11.2021 17:43 Ответить
шустеру дали денег, что б он полаял на канале ахметова, которому этих самых денег не дали??!
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21.11.2021 17:47 Ответить
"...Неадекватные, недоразвитые… То, что они сделали со страной за последние два с половиной года, - это реально стыдно".
----------------------------
Вот пусть и Шустер возьмет часть ответственности и на СЕБЯ тоже, помимо тех 73%, которые повелись на упомянутый сериал и дешевые обещания...☝
Все помнят, как Шустер топил за Зелю против Порошенко в преддверии выборов. Никак прозрел, что помог врагам Украины захватить власть, которые делают всё, чтобы государство утратило свободу и независимость...
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21.11.2021 18:19 Ответить
Консерва Ахметовская команду выполняет
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21.11.2021 19:26 Ответить
Україна - то є для мене хата, в якій я живу. Порох в ній був хазяїн. Звичайно, не без якихось нєдоліків. Але нашестя квартальних тарганів... То вже є капець! Треба негайно викликати антітарганну службу!
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21.11.2021 20:13 Ответить
ахметка мочить зелю ,
чим відповість зеля ?
тим, що затримав 15лярдів ?

якось слабенько
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21.11.2021 22:09 Ответить
Зелю мочуть уже усі. Бабульки по селам, за ту штуку гривен. 500 шляхобудівних компаній, яких недопустили до ремонту доріг. Вчителя, яких змусили зробити собі щеплення експерементальними препаратами. Власники ларьочків, яки закривали, коли працювали гіпермаркети Герег. Військові, поліціанти, медіки, шахтарі західу Украіни...
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21.11.2021 22:25 Ответить
Шустрий - московський провокатор зі стажем. Всі його заяви мають певну мету. Для мене персонально його слова важать шиш цілих нуль десятих.
Через деякий час події покажуть чого він зараз кукурікає.
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21.11.2021 22:20 Ответить
И что? Сплошная ложь везде. Не понятно зачем даже разговаривать об этом.
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21.11.2021 22:46 Ответить
Який дурень причепив веселу музику? О_о
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21.11.2021 23:32 Ответить
Я запитав свого кума, як і чим ти думав коли голосував за Зеленського? Знаєте що він мені відповів? Ти що не дивився телевізор? Там показували серіал "Слуга народа".
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22.11.2021 09:14 Ответить
Предыдущая власть выперла Шустера , а эта пока терпит ну или по крайней мере мочит спонсора Савика. Кто быстрей кого поимеет , людям от этого ни чего не будет ! Биомассу очередной раз "заводят" громкими заявами в угоду полит конкурентов !
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22.11.2021 10:53 Ответить
А хто такий Яник ?!

В нас завжди його називали Ібуковичем , або Єнакієвським Птеродактелям !
Й яке життя коли двічи гуртовий гвалтівник-гопота з 3-ма звилинами керує державою ?
Це не життя . це рослинне існування . Рослин теж , годують , й поливають водою ...

Людині для життя требо більше . А для вілного життя йще більше !
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22.11.2021 12:44 Ответить
Шановні мешканці України! Вихід один: на майбутних виборах викинути зелену владу зрадників на сміття історїї. А потім віддати Зеленського і Ко під суд. З цим ясно. Але! Не розмагнічуйесь! Не думайте, що це буде тепер легко! Вони бояться, вони будуть чиплятися за владу до останього, вони будуть брехати, розказувати про велики досягнення, вони будуть платити і знов брехати. Їх буде підтримувати московія. Коломойський, прибічники Росії.
Поговоріть з людьми. Інколи почуєте про Зеленського: "він не краде" , "він все заробив сам", "він хоче як краще, але йому не дають", "потрібні молоді".
Хто ж альтернатива? Думайте, шановні! Я б (нічого не нав'язую) пропонував би подивитись на Омеляна, Віталія Клічко, Лану Зеркаль, Філатова. Думайте заздалегідь!
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22.11.2021 11:01 Ответить
Питання більш складне.. Не тільки винести з влади зелю,
а в тому щоб не вибрати собі на голову знову ахметку, беню, петю, юлю,
герегу, косюка, фукса, кернеса, бойка, труханова, мертвечука, фітраша або їхніх посіпак..

і щось мені не хочеться чути про гіперлуп від омельяна,
або про мости, що втомилися, від педаліка..

Хто дасть гроші на вибори Філатову ?
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22.11.2021 12:12 Ответить
трохи смішно читати, бо Ви всіх до купи... маніпуляція, провокація...
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22.11.2021 14:17 Ответить
Добре, я не сперечаюсь. А кого ви пропонуєте для розгляду?
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22.11.2021 17:12 Ответить
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22.11.2021 11:16 Ответить
Перший раз погоджуюсь з Шустером : це зе - жах і ганьба !
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22.11.2021 12:14 Ответить
Какая вообще разница ,что сказала говорящая рука ахметова? С каких пор он стал иметь субьективное мнение? То что из Зеленского президент как из говна пуля, здравомьіслящим людям бьіло понятно еще до голосования.
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23.11.2021 23:37 Ответить
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