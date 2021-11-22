Шустер о "вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года, – это реально стыдно. ВИДЕО

Раскрытие деталей срыва операции по задержанию "вагнеровцев" - это начало конца для действующей власти, ведь у нее полная утрата доверия народа и полная утрата доверия элит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал ведущий программы "Свобода слова Савика Шустера" после эфира, посвященного срыву операции по задержанию "вагнеровцев".

Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, который он получил перед программой.

Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.

Также отметим, что Зеленский, Ермак и другие представители власти не пришли на программу к Шустеру, хотя были приглашены на эфир.

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"Не хочу произносить какие-то громкие фразы, я не любитель этого. Но в принципе, конечно, это начало конца. Меня просто немножко конец беспокоит, каким он будет. Ведь у нас разные бывают концы и окончания. Но это, конечно, начало конца. Это полная утрата доверия народа, полная утрата доверия элит.

Они напоминают ребенка, в руках которого граната. Это опасно для ребенка и окружающих. Дело в том, что никто из них, кто сейчас у власти, ни один человек не понимает, что такое демократия. И это беда…

Неадекватные, недоразвитые… Ну что я еще могу сказать? То есть, генерал Бурба сегодня сказал все. Мне кажется, к этому добавить… мне добавлять даже что-то стыдно, потому что это люди, которые реально занимаются там государственными вопросами, делами, решают проблемы, жизни и смерти, в общем. Ну что я могу сказать, журналист, который в пятницу делает программу, в которой можно высказать свое мнение. Если это не призыв к насилию, пожалуйста, вы имеете право. Но ведь они не понимают, что такое демократия. (…)

Их выбрали не "потому, что". Они ведь этого не понимают. Их избрали "от противного". Не потому, что они какие-нибудь. Их выбрали из-за сериала. То, что они сделали со страной за последние два с половиной года, – это реально стыдно".

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