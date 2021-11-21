Европарламент и ООН попросили у Bellingcat детали расследования как доказательство прямого участия России в войне на Донбассе, - основатель The Insider Доброхотов. ВИДЕО

Европейский парламент и Организация объединенных наций обратились к Bellingcat с просьбой предоставить материалы расследования по делу вагнеровцев как прямое доказательство участия Российской Федерации в войне против Украины на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Роман Доброхотов, главный редактор издания Insider, работавший над расследованием вместе с Bellingcat, рассказал в интервью для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.

"На мой взгляд, согласно тому, как была организована спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", со 100% вероятностью самолет с боевиками должен был быть посажен в Киеве".

Дело в том, что, согласно плану, на посадку самолета, который уже находился бы над территорией Украины, было выделено около 20 минут. К тому же, если бы диспетчер сообщил о принудительной посадке, вероятность того, что экипаж самолета отказался выполнять приказ, равна нулю. Тем более, настолько мне известно, экипаж был проинформирован", - подчеркнул журналист.

Читайте также: Выход расследования Bellingcat откладывали из-за молчания Зеленского и Ермака, - основатель The Insider Доброхотов

Доброхотов отметил, что спецоперация по вагнеровцам стала очень важной, поскольку в период подготовки к ней было собрано немало доказательств прямой российской агрессии против Украины. Он добавил, что после публикации расследования "Bellingcat" к ним обратились международные организации с просьбой предоставить материалы в качестве доказательства участия РФ войны на Донбассе.

"После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента, и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства. И теперь, я думаю, что их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе", - добавил Доброхотов.

Читайте также: Шустер о "вагнергейте": Это начало конца. Полная утрата доверия. То, что они сделали со страной за последние 2,5 года, – это реально стыдно. ВИДЕО