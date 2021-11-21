Европарламент и ООН попросили у Bellingcat детали расследования как доказательство прямого участия России в войне на Донбассе, - основатель The Insider Доброхотов. ВИДЕО
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Европейский парламент и Организация объединенных наций обратились к Bellingcat с просьбой предоставить материалы расследования по делу вагнеровцев как прямое доказательство участия Российской Федерации в войне против Украины на Донбассе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Роман Доброхотов, главный редактор издания Insider, работавший над расследованием вместе с Bellingcat, рассказал в интервью для программы "Вечер с Николаем Княжицким" на Эспрессо.TV.
"На мой взгляд, согласно тому, как была организована спецоперация по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", со 100% вероятностью самолет с боевиками должен был быть посажен в Киеве".
Дело в том, что, согласно плану, на посадку самолета, который уже находился бы над территорией Украины, было выделено около 20 минут. К тому же, если бы диспетчер сообщил о принудительной посадке, вероятность того, что экипаж самолета отказался выполнять приказ, равна нулю. Тем более, настолько мне известно, экипаж был проинформирован", - подчеркнул журналист.
Доброхотов отметил, что спецоперация по вагнеровцам стала очень важной, поскольку в период подготовки к ней было собрано немало доказательств прямой российской агрессии против Украины. Он добавил, что после публикации расследования "Bellingcat" к ним обратились международные организации с просьбой предоставить материалы в качестве доказательства участия РФ войны на Донбассе.
"После того, как вышло наше расследование, к нам обратились и представители Европейского парламента, и ООН с просьбой предоставить материалы расследования, связанные с преступлениями этих боевиков в Украине, поскольку это имеет прямую связь с Российской Федерацией. Это очень важные свидетельства. И теперь, я думаю, что их будут использовать в качестве доказательств прямого участия РФ в войне на Донбассе", - добавил Доброхотов.
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В 2021 году резко вырос секретный экспорт из России в страны НАТО
В 2021 году резко вырос экспорт товаров секретных категорий (самолетов, ядерных материалов, оружия и боеприпасов) из России в страны НАТО, сообщает РБК со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы.
В топ-10 импортеров этих видов российской продукции вошли шесть стран Североатлантического союза: США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония и Нидерланды.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года (девять месяцев) экспорт российских товаров из секретных категорий вырос:
в США - с $706 млн до $841 млн,
в Чехию - с $102 млн до $706 млн,
в Германию - с $173 млн до $300 млн,
в Нидерланды - с $53 млн до $222 млн.
В прошлом году в первой десятке крупнейших получателей российских секретных товаров из стран НАТО были только США (третье место) и Эстония с Турцией (девятое-десятое места). Сейчас США поднялись на второе место, Чехия - на третье. Обе этих страны были объявлены "недружественными" России в середине мая.
На появление Чехии в числе основных получателей российской секретной продукции в 2021 году обращали внимание "Ведомости". В то же время зеркальная статистика Чехии, в которой нет секретных кодов, показывает, что суммарный импорт из России по категориям авиатехника и оружие за девять месяцев текущего года составил менее пяти миллионов долларов. Представитель Чешского управления статистики пояснил РБК, что, скорее всего, разночтение связано с тем, что Прага не учитывает во внешнеторговой статистике летательные аппараты, которые ввозятся в Чехию для ремонта, а затем вывозятся обратно.
В Чехии работает учрежденная министерством обороны страны компания LOM Praha, которая называет себя единственным ремонтным заводом вертолетов марки "Ми" в странах НАТО, сертифицированным российскими конструкторскими бюро. Эта компания закупает некоторые авиазапчасти у российских поставщиков. Кроме того, с 2008 года Уральская горно-металлургическая компания владеет чешским авиазаводом Aircraft Industries, выпускающим самолеты L-410. Аналогичный временный вывоз авиатехники для ремонта может стоять и за секретным экспортом в Германию и Нидерланды, пишет РБК.
Основная категория секретного экспорта в США - радиоактивные химические элементы и радиоактивные изотопы, включая обогащенный уран. Его поставляет в США "дочка" "Росатома", компания "Техснабэкспорт". Другая существенная категория - российские патроны. РБК отмечает, что их импорт в США ограничивают американские санкции, вступившие в силу в сентябре 2021 года. Когда у поставщиков закончатся существующие импортные лицензии, экспорт в этой категории снизится.
В январе-июне 2021 года экспорт товаров из России, засекреченных в таможенной статистике, вырос на 61 процент по сравнению с первым полугодием 2020 года и составил $27 млрд. Как отмечали "Ведомости" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы, $20 млрд, или 74 процента от всей суммы засекреченного экспорта, пришлись на поставки природного газа, остальное - на экспорт боеприпасов и авиатехники.
Капець, як йому страшно.
На Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі Петро Порошенко закликав західних союзників надати Україні більше озброєння та прискорити інтеграцію України в НАТО.
сьогодні день українського десантника !
вітаємо !
гарного Гетьмана вам, хлопці, у Головнокомандуючі, ви перевернете гори !
Зачем ООН доказательства предательства Зеленского и Ермака? Они предали ООН или Украину?
Чудово...
Будет теперь тебе "і з переду і ззаду", придурок, ****, укуренный !!!
если кто чего еще не понял....
а я считал что это шикарные поминки
як аніматор (сподіваюсь) з уявою, уяви як тебе і твоїх елітних кріпаків у Раді будуть "любити" через два роки ваші ж 73%ві желУдки-жлоби, якщо самі не підете... пздти будуть усіх, там де спіймають...