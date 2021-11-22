Бутусов: Придет время, когда в студии Шустера будут стоять уволенные властями разведчики, организовавшие спецоперации. ВИДЕО

Власти без объяснений уволили разведчиков, которые не только готовили операцию по задержанию "вагнеровцев", но и руководили и непосредственно принимали участие в спецоперациях по уничтожению многих известных российских террористов, таких как: Гиви, Моторола, главаря "ДНР" Захарченко и других.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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"Мы видели очень сильное, просто убийственное выступление генерал-полковника Василия Бурбы, руководившего подготовкой этой операции. Операции, которая длилась два года, в которой было задействовано много людей. Они отдавали этому делу себя ради того, чтобы защитить всех нас, ради того, чтобы мы с вами победили в войне с Россией.

И меня очень поразило… Я понимаю, что здесь в студии есть люди, которые голосовали на выборах за разные партии, у каждого из присутствующих свои политические взгляды, убеждения, свои политики, кому они симпатизируют. Но когда говорил Бурба, он говорил о вопросах национальной безопасности. И вот в этих вопросах было 100% (поддержки аудитории. – Ред.). Очень важно, что есть вещи, и это нормально, разъединяющие нас. Но есть вещи, как наша безопасность общая, которую мы можем сделать только вместе, - и здесь у всех в студии было общее видение и общее понимание. Было очень приятно и большая честь слышать слова разведчика и видеть 100% на экране. И так же просто стыдно видеть вот на этих стульях (в студии. – Ред.), где должна сидеть власть, – ноль. А знаете, почему этот ноль? Ибо эти люди не чувствуют ответственности за то, что им доверили.

Генерал-полковник выступил… Его уволили с должности, вы слышали, за один день. Просто без слов, никто не общался. Взяли и выбросили человека. Это произошло 15 месяцев назад. За всю свою предыдущую карьеру он не дал ни одного интервью, но он вышел и сказал главное для него: что есть разведчики, которые эту операцию готовили, которые готовили многие другие операции, которые руководили и непосредственно принимали участие в спецоперациях по уничтожению многих. известных российских террористов (Гиви, Моторолы, предводителя "ДНР" Захарченко). Придет время, и в этой студии те люди, которые производили эти спецоперации, также будут здесь перед вами. Я уверен, что такое время придет. В этой операции участвовали и ее готовили люди, руководившие захватом российского террориста Цемаха. И после того, как его захватили, президенту Украины и главе Офиса Ермаку, я думаю, все помните, как под аплодисменты освободили несколько десятков пленных после этого.

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Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, получивший перед программой.

Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.