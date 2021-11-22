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Бутусов Юрий (3909) ЧВК Вагнера (1281) Бурба (81)

Бутусов: Придет время, когда в студии Шустера будут стоять уволенные властями разведчики, организовавшие спецоперации. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Власти без объяснений уволили разведчиков, которые не только готовили операцию по задержанию "вагнеровцев", но и руководили и непосредственно принимали участие в спецоперациях по уничтожению многих известных российских террористов, таких как: Гиви, Моторола, главаря "ДНР" Захарченко и других.

Об этом главный редактор Цензор.НЕТ заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

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"Мы видели очень сильное, просто убийственное выступление генерал-полковника Василия Бурбы, руководившего подготовкой этой операции. Операции, которая длилась два года, в которой было задействовано много людей. Они отдавали этому делу себя ради того, чтобы защитить всех нас, ради того, чтобы мы с вами победили в войне с Россией.

И меня очень поразило… Я понимаю, что здесь в студии есть люди, которые голосовали на выборах за разные партии, у каждого из присутствующих свои политические взгляды, убеждения, свои политики, кому они симпатизируют. Но когда говорил Бурба, он говорил о вопросах национальной безопасности. И вот в этих вопросах было 100% (поддержки аудитории. – Ред.). Очень важно, что есть вещи, и это нормально, разъединяющие нас. Но есть вещи, как наша безопасность общая, которую мы можем сделать только вместе, - и здесь у всех в студии было общее видение и общее понимание. Было очень приятно и большая честь слышать слова разведчика и видеть 100% на экране. И так же просто стыдно видеть вот на этих стульях (в студии. – Ред.), где должна сидеть власть, – ноль. А знаете, почему этот ноль? Ибо эти люди не чувствуют ответственности за то, что им доверили.

Генерал-полковник выступил… Его уволили с должности, вы слышали, за один день. Просто без слов, никто не общался. Взяли и выбросили человека. Это произошло 15 месяцев назад. За всю свою предыдущую карьеру он не дал ни одного интервью, но он вышел и сказал главное для него: что есть разведчики, которые эту операцию готовили, которые готовили многие другие операции, которые руководили и непосредственно принимали участие в спецоперациях по уничтожению многих. известных российских террористов (Гиви, Моторолы, предводителя "ДНР" Захарченко). Придет время, и в этой студии те люди, которые производили эти спецоперации, также будут здесь перед вами. Я уверен, что такое время придет. В этой операции участвовали и ее готовили люди, руководившие захватом российского террориста Цемаха. И после того, как его захватили, президенту Украины и главе Офиса Ермаку, я думаю, все помните, как под аплодисменты освободили несколько десятков пленных после этого.

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Напомним, что на том эфире был продемонстрирован разговор с бывшим главой ГУР МО Василием Бурбой. Сам он не смог присутствовать на прямом эфире из-за вызова в СБУ на допрос, получивший перед программой.

Бурба раскрыл детали получения указания о переносе спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера". В частности, он сообщил, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, указание дал сам президент Зеленский. Бурба также высказал предположение, что среди украинских чиновников есть "крот", который передает информацию врагу. Кроме этого, экс-председатель ГУР МО сообщил, что всех участников спецоперации по задержанию "вагнеровцев" уволили. И не просто уволили с должностей, а из рядов Вооруженных сил, а также забрали у них документы прикрытия, подвергнув этим опасности.
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Топ комментарии
+30
От що ясно з цієї історії. Нам потрібні справжні офіцери. Для яких власна честь і гідність держави понад усе.
Такі не будуть шаркати ніжкою перед кожним самодуром у владі.
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21.11.2021 18:01
+29
Это успехи твоей паРашки...
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21.11.2021 18:34
+26
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21.11.2021 18:15
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бубочку тр.хнуть по-любому
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21.11.2021 18:00 Ответить
Чому немає на Цензорі трансляції Віче на Майдані?
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21.11.2021 18:05 Ответить
може тому що 21століття 21 рік 21 число?

2 години 52 хвилини до 21 години 21 числа 21 року 21 століття
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21.11.2021 18:08 Ответить
По НВ йде трансляція онлайн.
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21.11.2021 18:15 Ответить
СПАСИБО 👏👏👏❤️ всем честным журналистам за их нелёгкий труд , бесстрашие , настойчивость ! 💙
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22.11.2021 08:26 Ответить
Статья 111 УК.

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21.11.2021 18:18 Ответить
у жіночому образу сцикло просто близнюк Шм.ндель.
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21.11.2021 18:20 Ответить
пора.... на ростов
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21.11.2021 18:00 Ответить
Какой Ростов? Только Аскольдов переулок в городе Киеве, а затем карьер на житомирской четвертке.
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21.11.2021 18:33 Ответить
Если будет условный Ростов , значит следующий при…-БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ Пожизненный срок с полной конфискацией ! к
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22.11.2021 07:59 Ответить
Пожизненный срок и конфискацию с помощью вязток можно и отменить, а вот ликвидацию нет.
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22.11.2021 09:23 Ответить
От що ясно з цієї історії. Нам потрібні справжні офіцери. Для яких власна честь і гідність держави понад усе.
Такі не будуть шаркати ніжкою перед кожним самодуром у владі.
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21.11.2021 18:01 Ответить
Відповідальних журналістів у нас також обмаль.
Пан Юрій робить титанічну роботу.
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21.11.2021 18:03 Ответить
Нам бы таких офицеров как в Чили, Турции, Греции, Израиле и многих других странах ..

- там офицеры не стали бы терпеть открытое предательство своей страны..
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21.11.2021 18:11 Ответить
таких турецких офицеров, которые оккупировали северную часть Кипра? нам таких не нужно. такие офицеры в рашке
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21.11.2021 18:14 Ответить
да, именно таких
офицеры должны оккупировать, воевать, устраивать перевороты, защищать от врагов - на то они и военные, а не жаловаться на ток-шоу
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21.11.2021 18:16 Ответить
может вы очень хотите греческих "черных полковников"? или тех, кто расстреливал людей на стадионе в Сантьяго? брать на работу ботов, которые не знают истории. как можно(
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21.11.2021 18:15 Ответить
постреляли коммунистов?
- ну и что в этом плохого?
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21.11.2021 18:18 Ответить
в том что не по закону
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21.11.2021 23:04 Ответить
А предательство ,это по закону?
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22.11.2021 08:56 Ответить
так чем ты от них отличаешься?
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22.11.2021 12:19 Ответить
От кого именно?
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22.11.2021 13:13 Ответить
от комуняк
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22.11.2021 13:29 Ответить
И что было не так? После этого Чили стала самой динамично развеивающийся в своем регионе страной .
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22.11.2021 08:55 Ответить
Зелене чмо, має зрозуміти, що в нього немає 73% підтримки, навіть 20% немає.
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21.11.2021 18:02 Ответить
А чем понимать он может? Член же об рояль разбил 😂
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21.11.2021 18:06 Ответить
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21.11.2021 21:18 Ответить
решение принимат гебня ,и даже не его папа Карла - Каломой
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22.11.2021 08:03 Ответить
Похоже, зелёной шобле таки приходит звиздец...
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21.11.2021 18:05 Ответить
Єрмака першого на палю.
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21.11.2021 18:06 Ответить
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21.11.2021 18:15 Ответить
Здрасьте . Ермака назначил зеленский , заявив ,что ПОЛНОСТЬЮ ЕМУ ДОВЕРЯЕТ И УЙДЁТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С НИМ ! Хвати уже скиглить про хорошего сЦАРЯ ! Один Ермак ничего не решает ,главное ЗЛО "СКОМОРОХ
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22.11.2021 08:08 Ответить
Другого на палю:зрадника,брехла Порошенка.
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21.11.2021 18:08 Ответить
ЗЕбанат Nepran Lagidnyi в чому Порошенко зрадник і брехло? )
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21.11.2021 18:11 Ответить
Порохолизе,томущо воно олігарх,брехло і сцикло.
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21.11.2021 18:47 Ответить
ЗЕбанат Nepran Lagidnyi у чому саме Порошенко зрадник і брехло?
Сцикло Порох?
Він не боїться ходити без охорони на відміну від твого любовніка Оманського Віслюка.
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21.11.2021 18:53 Ответить
це не простий Зебанат; це - провокатор під проксі. І скоріш за все - пригожинський. Міняє флажки, що маски в пандемію.
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21.11.2021 19:02 Ответить
Набутилочний, ти топиш за олігарха,який разом з іншими висмоктує соки з України за партнера Мєртвєчука,Новінського за того хто винен в Іловайській трагедії,оточенні під Дебальцеве і Луганську за істоту,яка просила дозволу у Фірташа на президентство.
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21.11.2021 19:04 Ответить
Вот странно, как у дебилов складывается это в голове? Когда Порох "тянул соки со страны" -- деньги в казне были и страна развивалась год от году. Как Порох перестал "тянуть соки" -- так деньги кончились и страна покатилась в задницу. Вам не пора перестать пить?
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21.11.2021 19:11 Ответить
То троляка зебильная, в спам его.
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21.11.2021 20:23 Ответить
Гнида 🤢без мозгов -
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22.11.2021 08:11 Ответить
Спочатку сам злізь з пляшки , валянок . .
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21.11.2021 18:12 Ответить
Кокошнік тобі швабра в ануса вже не муляє?
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21.11.2021 18:48 Ответить
Кокошнік - то твій козломордий брат ,, проспись мудило . ! А по друге - чому мені має муляти швабра в твоїй - ануса) . ?? .
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21.11.2021 19:05 Ответить
Набутилочний, ти тут смердиш своїми шоколадними лаптями,як холоп порохла.
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21.11.2021 19:10 Ответить
Тот ти всрався , тому тобі й смердить . Сходи помийся , ЗЕсранець .. .
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21.11.2021 19:27 Ответить
У тебя бот подолятский ж-па ,больное место.Все время болит?
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22.11.2021 08:58 Ответить
Вот сейчас у вас полным ходом идет время "только бы не Порошенко". Чем теперь недовольны? Это же то, чего именно вы и хотели. Вот и кушайте, пока не стошнит.
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21.11.2021 18:13 Ответить
вони, касапи, а провокатор Хйула Nepran Lagidnyi в т.ч. - цього і добивались.
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21.11.2021 19:04 Ответить
АнМур.Ти зашкварений порохолиз,тобі і таким,як ти Україна похєр, головне,персоналії,які вам гнидам платить.
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21.11.2021 19:08 Ответить
Как отличить кацарылого бота от человека? У них постоянно болит ж-па.
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22.11.2021 09:00 Ответить
Вчора падляк нагнав кучу ботви на сторінку Бутусова у фейсбук . Аж в очах від них мерехтіло . А на Цензор бояться лізти , гниди. .
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21.11.2021 18:10 Ответить
До Лещенка на ютуб канал теж нагнав. Таких хвалебних постів я ніколи в житті не бачив.
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21.11.2021 18:13 Ответить
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21.11.2021 18:24 Ответить
Третього на палю, маріонетку Коломойши Зелупу.
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21.11.2021 18:24 Ответить
Ты бы уже с кумирами определись.То ж-па то лупа.
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22.11.2021 09:02 Ответить
порохоботи знаючи про зради,підлість,жадібність,сцикливість порохла,продовжують його вихваляти, тому порохоботи огидніші і жалюгідніші ніж Зелупа.
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22.11.2021 09:16 Ответить
Не істеріть. Ви лох із лохів. Так зазначив лікар Коморовський. Крапка.
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22.11.2021 18:06 Ответить
Ніхто так і не дав відповіді на питання про те, якого хера Бурба виконав УСНУ вказівку керівника ОП? Адже йому мав бути наданий документ, підписаний Президентом та ще й з рук самого Президента! Невже розвідник такого рангу не знайомий з протоколами надання наказів? Щось тут мутне...
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21.11.2021 18:28 Ответить
Когда проводится секретная спецоперация обычно на каждое действие создается 25-30 секретных документов и по 15 копий с каждого...
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21.11.2021 18:40 Ответить
ну во-первых они не в студии должны стоять, а восстановлены в своих должностях и награждены!
А Бутусову должно быть стыдно, как она цензоре топил за зеленского на выборах 😕
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21.11.2021 18:28 Ответить
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21.11.2021 18:32 Ответить
Это успехи твоей паРашки...
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21.11.2021 18:34 Ответить
Вже час Бутусову започаткувати партію.
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21.11.2021 18:39 Ответить
був він юдеботом; тепер, напевно - буде смешкоботом. Або з інщим популістом... таких чимало: разумков, аваков, тощо.
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21.11.2021 19:23 Ответить
Наша з вами біда в тому що ми віримо в чесні вибори, не буде чесних виборів, останні чесні вибори були в 2019 році на яких програв Гетьман України П.О. Порошенко. Як ви думаєте, був би він злодієм, він так легко віддав владу
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21.11.2021 18:41 Ответить
Ні, будуть чесні через додаток Дія та сервісні центри мвс(
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21.11.2021 19:37 Ответить
Выборы - это то мероприятие, где каждый без принуждения собственноручно выбирает того, кто потом его будет иметь! И второе - ещё известный первый канцлер Германии Отто Бисмарк сказал - если бы народ что-то решал, его никогда не допустили бы до выборов! И ещё одно - Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов.
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21.11.2021 23:41 Ответить
А кто хозяин студии Шустера ? Шустер Коломойскому долг отдал ? Порошенко при власти вообще его выгнал из страны ....
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21.11.2021 18:43 Ответить
????.....нууу.....Моссад так не работает! Имя руководителя Моссада до 1958 г. было засекреченным, это была не публичная личность и организации он имел свой псевдоним.....
Ну....дальше не продолжаю...
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21.11.2021 18:44 Ответить
СЕЙЧАС - Людям полиция заблокировала вход на Банковую
https://www.youtube.com/watch?v=ApfQ4aWJAFQ
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21.11.2021 18:46 Ответить
Людей начали бить!
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21.11.2021 18:49 Ответить
Татаров решил сделать подарок Ермаку - унизить и побить Майдан
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21.11.2021 19:12 Ответить
ні - ні - ні.... нехай краще прийде час коли в студії будуть стояти звільнені зелені криси (щури)...
а ще краще не в студії а в залі суду....щоби відповісти..і за звільненя офіцерів високого рангу також...
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21.11.2021 18:46 Ответить
Повністю згоден з Бутусовим. Бо скоро таки прийде той час, і в цьому немає ніякого сумніву,що розвідники,які готували цю операцію,будуть стояти у шустера,та приймати заслужені оплески,а вся ця зе-гидота буде теліпатись у зашморгах. Якщо в растов не встигне чухнути...
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21.11.2021 19:43 Ответить
мне стыдно..., я не голосовала за слуг и пыталась отговорить всех, кто хотя бы хотел слушать, но увы..., а так же сейчас стыдно тем, чьими руками эту команду привели во власть...или им как и тогда, просто прикольно...
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21.11.2021 20:00 Ответить
Олигархи хотят поставить своего ручного президента как Ющенко или Порошенко!А Зеленский им красть не даёт.И олигархами очень сильно не нравится антиолигархзический закон!Вот откуда иируки растут.Вот откуда чёрный пиар против Зеленского.Дави их Зеля.Народ с тобой!Слава Украине! Долой олигархов и их схемы по разворовыванию страны и людей!Почему минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше чем в ЕС ?Почему нет часовой оплаты труда как в ес и во всем цивилизованном мире?По тому что олигархам это не выгодно из своего кармана платить налоги и европейскую зарплату!А все это можно сделать за три дня на законодательном уровне!Поднять минимальную зарплату в три раза,тем самым заставить олигархов платить нормальные европейские налоги как в ес !Почему в 16 году снизили ставку есв в два раза и тем самым обрекли пенсиоеров на голодную смерть?Правильно!Чтобы как можно больше денег оставалось в карманах олигархов и крупного бизнеса,а народ пусть голодает...
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21.11.2021 23:41 Ответить
Давно я так не ржал, чувак жги ещё )))))
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22.11.2021 09:34 Ответить
Порошенко підлий олігарх, маскується під патріота,Ахметов,коломойський,новінський,тарута, то одна банда.
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22.11.2021 14:24 Ответить
чому бурба повірив ермаку? хто такий ермак для бурби? сюр якийсь, як в криму мля (не було наказу), чому бурба згідно закону не вчинив? задумайтесь...
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21.11.2021 23:55 Ответить
не має відповіді від головнокомандующого, діємо згідно плану, хто такий ермак? чому так? у нас завжди, імхо
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21.11.2021 23:56 Ответить
сам же бурба сказав що кгб білорусі також добре впоралося, то потрібно було діяти, не зважаючи на якошось дермака ... імхо
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21.11.2021 23:58 Ответить
ЗЕк явный враг Украины. По нем с Ермаком давно фонарный столб плачет.
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22.11.2021 01:24 Ответить
Радует,что зелень вся гинет так же резко как появилась и сразу всем кодлом
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22.11.2021 01:58 Ответить
 
 