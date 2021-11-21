В новом выпуске "Легко-шоу" Денис Казанский рассказал о революциях, Донбассе, российской экспансии и ютуб. ВИДЕО
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Денис Казанский в честь Дня Достоинства и Свободы рассказал об украинских революциях, Донбассе, войне, журналистике и миграции в ютубе.
Смотрите мировоззренческий разговор с медийщиком в новом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ.
- Почему Украина уже никогда не будет пророссийской?
- Вернется ли оккупированная Россией часть Донбасса под контроль Украины?
- При каких условиях у нас получится договориться с Россией?
- Смогут ли вырасти молодые пророссийские "слои" из тиктока?
- Почему ютуб становится все популярнее?
21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы – в честь двух знаменательных событий: Оранжевой революции и Революции Достоинства.
Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 как реакция на массовые фальсификации президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что лидирует тогдашний премьер Янукович. И эти данные резко отличаются от данных экзитполов нескольких групп социологов, сразу после окончания голосования объявивших о победе Ющенко.
21 ноября 2013 года несколько сотен студентов и общественных активистов вышли на Майдан Независимости из-за отказа Виктора Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации с Европейским союзом.
Проект "Легко-шоу" реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.
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