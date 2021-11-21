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В новом выпуске "Легко-шоу" Денис Казанский рассказал о революциях, Донбассе, российской экспансии и ютуб. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Денис Казанский в честь Дня Достоинства и Свободы рассказал об украинских революциях, Донбассе, войне, журналистике и миграции в ютубе.

Смотрите мировоззренческий разговор с медийщиком в новом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ.

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- Почему Украина уже никогда не будет пророссийской?

- Вернется ли оккупированная Россией часть Донбасса под контроль Украины?

- При каких условиях у нас получится договориться с Россией?

- Смогут ли вырасти молодые пророссийские "слои" из тиктока?

- Почему ютуб становится все популярнее?

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21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы – в честь двух знаменательных событий: Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 как реакция на массовые фальсификации президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что лидирует тогдашний премьер Янукович. И эти данные резко отличаются от данных экзитполов нескольких групп социологов, сразу после окончания голосования объявивших о победе Ющенко.

21 ноября 2013 года несколько сотен студентов и общественных активистов вышли на Майдан Независимости из-за отказа Виктора Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации с Европейским союзом.

Проект "Легко-шоу" реализуется в партнерстве с телеканалом "Киев" при поддержке Украинского культурного фонда. Позиция УКФ может не совпадать с мнением авторов.

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На сегодня Денис Казанский,Тарас Березовец и Виталя Портников самы крутые мужики журналисты следаки в Мире...,а я Сенатор...тупой чувак... глядю на это.. со стороны Госдепа и Пентагона ллойда Остина...
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21.11.2021 20:50 Ответить
політтехнолог Березовець у цьому списку лишній...
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21.11.2021 21:42 Ответить
 
 