В новом выпуске "Легко-шоу" Денис Казанский рассказал о революциях, Донбассе, российской экспансии и ютуб. ВИДЕО

Денис Казанский в честь Дня Достоинства и Свободы рассказал об украинских революциях, Донбассе, войне, журналистике и миграции в ютубе.

Смотрите мировоззренческий разговор с медийщиком в новом выпуске "Легко-шоу" на канале Цензор.НЕТ.

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- Почему Украина уже никогда не будет пророссийской?

- Вернется ли оккупированная Россией часть Донбасса под контроль Украины?

- При каких условиях у нас получится договориться с Россией?

- Смогут ли вырасти молодые пророссийские "слои" из тиктока?

- Почему ютуб становится все популярнее?

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21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы – в честь двух знаменательных событий: Оранжевой революции и Революции Достоинства.

Оранжевая революция началась 22 ноября 2004 как реакция на массовые фальсификации президентских выборов. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила, что лидирует тогдашний премьер Янукович. И эти данные резко отличаются от данных экзитполов нескольких групп социологов, сразу после окончания голосования объявивших о победе Ющенко.

21 ноября 2013 года несколько сотен студентов и общественных активистов вышли на Майдан Независимости из-за отказа Виктора Януковича подписывать Соглашение об Ассоциации с Европейским союзом.

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