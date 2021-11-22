"Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - Ляшко сообщил, что в красной зоне карантина смягчат правила перевозок в общественном транспорте. ВИДЕО
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В Украине планируется изменить правила перевозок в общественном транспорте.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение анонсировал министр здравоохранения в эфире канала "Интер".
По словам Ляшко, в Минздрав обратились мэры некоторых городов. Они просят пересмотреть именно правила проезда в городском транспорте, чтобы не были лишь сидячие места, позволив впускать в транспорт больше пассажиров.
Он отметил, что в министерстве решили пойти им навстречу, поскольку приближаются холода и люди могут заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями из-за длительного ожидания на остановке.
"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей", - подчеркнул Ляшко.
Министр также отметил, что ослаблять правила межрегиональных перевозок пока не планируется. Пока заболеваемость COVID-19 не спадет, будут требовать сертификат о вакцинации или негативном тесте на ковід.
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єдиний доступний метод запобігання розповсюдженню- засоби захисту і дистанціювання.
Ще існують такі методи, як масове тестування, ізоляція інфікованих і належне лікування хворих,
проте вони чомусь не подобаються урядовцям світу.