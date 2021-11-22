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Минздрав (4828) проезд (307) Ляшко Виктор (1318)

"Вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных", - Ляшко сообщил, что в красной зоне карантина смягчат правила перевозок в общественном транспорте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В Украине планируется изменить правила перевозок в общественном транспорте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое решение анонсировал министр здравоохранения в эфире канала "Интер".

По словам Ляшко, в Минздрав обратились мэры некоторых городов. Они просят пересмотреть именно правила проезда в городском транспорте, чтобы не были лишь сидячие места, позволив впускать в транспорт больше пассажиров.

Он отметил, что в министерстве решили пойти им навстречу, поскольку приближаются холода и люди могут заболеть ОРВИ и другими респираторными заболеваниями из-за длительного ожидания на остановке.

"Мы переходим на такой этап, что пандемия становится пандемией невакцинированных людей и плюс вакцинированные не должны страдать из-за невакцинированных. Большинство сфер экономики будет работать для вакцинированных людей", - подчеркнул Ляшко.

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Министр также отметил, что ослаблять правила межрегиональных перевозок пока не планируется. Пока заболеваемость COVID-19 не спадет, будут требовать сертификат о вакцинации или негативном тесте на ковід.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+27
Ляшко самый настоящий дебил. Нашел оправдание соей дурости. Люди вообще не должны страдать. Заразу распространяют и вакцинированные и невакцинированные и болеют также и те и другие, а потому все его так называемые ограничения направлены на то, чтобы использовать вакцину, которая уже прокисает. Ляшко вместе со своим недалеким шефом ЗЕ нарушает права человека, ссылаясь на Европу, которая тоже нарушает права человека.
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22.11.2021 10:56
+16
вакциновані розносять інфекцію не гірше, а можливо краще від невакцинованих

єдиний доступний метод запобігання розповсюдженню- засоби захисту і дистанціювання.

Ще існують такі методи, як масове тестування, ізоляція інфікованих і належне лікування хворих,

проте вони чомусь не подобаються урядовцям світу.
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22.11.2021 10:38
+15
я хоть и вакцинированный два раза и езжу на своей машине (типа мне похер должно быть), но вы, твари зелёные, так и не поняли, что вы обязаны действовать только в соответствии с законом, а люди не быдло и имеют права.
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22.11.2021 10:45
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Ляшка геть! Дискримінує невакцинованих, Дискримінує вакцинованих відмовників від іпн(для них неможливо згенерувати сертифікат в дії). Це істерія влади, бо провалили боротьбу з ковід.
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26.11.2021 06:54 Ответить
Ляшко иди к черту со своей вакцинацией. Пора тебя гнать суку
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28.11.2021 09:37 Ответить
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