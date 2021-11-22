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Бывшая снайпер создала ферму по выращиванию птицы: "Ты представлял когда-нибудь, что будешь снимать меня не на войне, а с цыплятами?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Бывшая снайпер после завершения военной службы вернулась в родное Запорожье и вместе с мужем, также ветераном боевых действий на Востоке, создала ферму по выращиванию птицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал,  в 2015 году экономист по специальности и мать двоих детей Юлия Матвиенко пошла на войну. Под позывным Белка она отработала снайпером в самых горячих точках АТО и ООС. После увольнения Белка занялась фермерством.

"Я тогда еще не отдавала себе отчета, что это станет бизнесом. Было 50, 80, 100 цыплят. Планировала, что все это будет только для себя выращивать птицу, но оказалось, что хватает и знакомым, и знакомым знакомых", - рассказывает Матвиенко.

О журналистском визите на ее нынешнее хозяйство бывшая снайпер рассказала на своей странице в соцсети.

"Вот ты представлял когда-нибудь, что будешь снимать меня не на войне, а с цыплятами и младшими Бельчатами?" – пишет она в своем сообщении.

Бывшая снайпер создала ферму по выращиванию птицы: Ты представлял когда-нибудь, что будешь снимать меня не на войне, а с цыплятами? 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветеран Юлия Матвиенко вернулась к мирной жизни и открыла ферму. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой,но хоть немного
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22.11.2021 12:15
+14
Знову "колишня с...". Цензор, ви ж вже виправляли статтю з цього ж саме приводу - і знову те саме.... Хіба не можна писати просто "колишня віськова"?
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22.11.2021 12:05
+10
Молодец - девочка!!!
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22.11.2021 12:10
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Знову "колишня с...". Цензор, ви ж вже виправляли статтю з цього ж саме приводу - і знову те саме.... Хіба не можна писати просто "колишня віськова"?
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22.11.2021 12:05 Ответить
може колишня військова? неуч!
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22.11.2021 12:32 Ответить
Дурненьке, ти ніколи і житті не робив описок? Бо ж зрозуміло, що це саме описка, а не помилка. До чого тут неуч?
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22.11.2021 14:15 Ответить
Молодец - девочка!!!
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22.11.2021 12:10 Ответить
Амазонки жили на території України. Тепер ось маємо.))
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22.11.2021 12:14 Ответить
Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой,но хоть немного
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22.11.2021 12:15 Ответить
Ужа второй раз такой косяк явный. Не обучаемые или ,если своих мозгов не хватает,можно прочитать крмменты?
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22.11.2021 12:45 Ответить
Єто не второй и не третий, там есть реальние казачки, просто кто то разваливает цензор из нутри
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22.11.2021 13:25 Ответить
Второй раз , у вас ,завёлся КРОТ ?
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22.11.2021 13:02 Ответить
Это с одной стороны. А с другой стороны она уже не на фронте. Эта её ферма говорит о том, что её психологическая реабилитация (правда без помощи державы) прошла успешно. Это пример другим нашим фронтовикам, кто пришёл и еще будет приходить с войны домой.
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22.11.2021 15:41 Ответить
Просто можно было просто не останавливаться на нюансах Ее военной профессии. Этого достаточно.На месте Бутусова за такие явные и не одиночные косяки гнал бы людей ответственных за подачу информации на хутина.НЕЛЬЗЯ ПОРДВЕРГАТЬ ЖИЗНИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ ОПАСНОСТИ ПО ЧУЖОЙ ТУПОСТИ,
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22.11.2021 16:14 Ответить
Она ВНУТРИ страны. И не сомневаюсь, что если кацапня прорвет линию фронта и полезет вперед, эта женщина немедленно возьмет в руки снайперскую винтовку.
В селах чужого человека видно сразу, так что следить кацапским убийцам будет не просто, да и чуйка у неё уже с войны развита, она слежку почувствует.
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22.11.2021 17:47 Ответить
Что вы пытаетесь мне доказать? Вы не согласны с тезисом,что так подставлять человека на ровном месте это тупость? Или что без указания этих фактов статья бы что то потеряла? Вас устраивает,что е**ла сепаров тут зарисоваывают квадратиками,оберегая от неприятноястей наверное? В том,что этот человек ,и не только Она,возмет оружие я не сомневаюсь.Но разговор идет НЕ ОБ ЭТОМ,
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22.11.2021 18:41 Ответить
Ты тоже,, внутри страны,,. Почему бы тебе не опубликовать фото своего паспорта и банковской карточки? Ведь ничего же тебе не угрожает? Узнаю в тебе избирателя зеленского--как в анекдоте про ,,поле чудес,,-угадал все буквы но не смог прочитать слово.
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22.11.2021 20:04 Ответить
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22.11.2021 12:19 Ответить
Радісно, коли у людини усе добре, але одне но: чи розуміють ЗМI, що такі новини з розголошенням особистих відомостей в умовах війни ( колишня снайперка, що пройшла війну у найгарячіших точках) , що такі новини полегшують працю агресору задля помсти у будь який спосіб- починаючи із відкриття справ аж до вбивства наражають на небезпеку цю родину,адже зараз настали небезпечні часи для патріотів
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22.11.2021 12:30 Ответить
Могли бы не уточнять кем она служила , это просто опасно для неё !
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22.11.2021 12:33 Ответить
!!!!!!!!!! Вы специально палите наших защитников перед кацапами? Но хоть кто то в редакции подумайте головой, но хоть немного!! БУТУСОВ ДАЙ ПО КУМПОЛУ ТВОИМ НЕДОУМКАМ!!!!!!
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22.11.2021 12:35 Ответить
Да уж. Не перестаю удивляться нашим корреспондентам, как подают информацию. Бывший снайпер, который на передовой защищал Украину и занимался своей работой сейчас выращивает цыплят. Та эта девченка заслуживает уважения и возможно награды за свою работу там. И информация должна быть закрыта, где она была и что делала. Я в шоке. Слава Украине.
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22.11.2021 12:37 Ответить
Аміну Окуєву вбили та десяток ще воїнів.. навіщо говорити ким була на війні?
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22.11.2021 13:17 Ответить
Бройлеры, с ценами на корм не взлетит. Если только не коммерческий проект.
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22.11.2021 13:50 Ответить
Звиздец. У руля предатели. За волонтерами и добровольцами понемногу идет охота. Агентура фсб даже в Киеве как у себя дома. А этим славы захотелось, люди без печали.
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22.11.2021 14:38 Ответить
Зато сепаров показують з закритими їпалами.
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22.11.2021 15:10 Ответить
Дай вам Боже усього найкращого!
Оце родина! Козаки!
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23.11.2021 08:54 Ответить
 
 