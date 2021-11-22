Бывшая снайпер создала ферму по выращиванию птицы: "Ты представлял когда-нибудь, что будешь снимать меня не на войне, а с цыплятами?". ВИДЕО

Бывшая снайпер после завершения военной службы вернулась в родное Запорожье и вместе с мужем, также ветераном боевых действий на Востоке, создала ферму по выращиванию птицы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, в 2015 году экономист по специальности и мать двоих детей Юлия Матвиенко пошла на войну. Под позывным Белка она отработала снайпером в самых горячих точках АТО и ООС. После увольнения Белка занялась фермерством.

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"Я тогда еще не отдавала себе отчета, что это станет бизнесом. Было 50, 80, 100 цыплят. Планировала, что все это будет только для себя выращивать птицу, но оказалось, что хватает и знакомым, и знакомым знакомых", - рассказывает Матвиенко.

О журналистском визите на ее нынешнее хозяйство бывшая снайпер рассказала на своей странице в соцсети.

"Вот ты представлял когда-нибудь, что будешь снимать меня не на войне, а с цыплятами и младшими Бельчатами?" – пишет она в своем сообщении.

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