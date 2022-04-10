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Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На общевоенном полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического обучения с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск (ДШУ) Вооруженных Сил Украины.

Так, на едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных Сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Видео: Військове телебачення України

В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.

По словам руководителя учений подполковника Олега Баляса, по сценарию учений, рейдовому отряду была определена задача по уничтожению объекта противника. С этой целью был взорван тактический воздушный десант, осуществлен захват площадки приземления, выдвижение подразделения к определенному рубежу с целью нанесения огневого поражения по объекту противника.

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– Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск. По результатам учений все мероприятия были выполнены в полном объеме, а также планово и своевременно. Этому предшествовали мероприятия по планированию и подготовке к ведению боевых действий. Десантирование боевой техники, личного состава и грузов было осуществлено на определенную площадку приземления, сообщил офицер.

Также в ходе тактических учений были отработаны доставка минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.

Следует отметить, что финальный этап тактических учений состоялся 21 ноября в День Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Символическим стало то, что наблюдали за практическими действиями подразделений украинского десанта – военнослужащие срочной военной службы, которые только вчера приносили военную присягу на верность украинскому народу.

После завершения этапа состоялось торжественное построение личного состава и боевой техники. Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины бригадный генерал Алексей Шандар вручил военнослужащим именное огнестрельное оружие, ведомственные награды, ценные подарки и поздравил всех с праздником.

После этого, молодые срочники перед опытными и закаленными в боях воинами принесли Клятву десантника и надели так долгожданные маруновые береты.

Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 01
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 02
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 03
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 04
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 05
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 06
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 07
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 08
Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Слава українській АРМІЇ !!!
Слава ЗСУ !
Слава ДШВ !
Слава Добробатам України !
Це все - опора державності та країни!
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22.11.2021 12:24
+6
КРУТО
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22.11.2021 12:22
+4
Все це війни минулого століття. Хіба шо десантуватись на Кремль після ядерного удару, так це буде небезпечно для здоровя наших бійців.
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22.11.2021 12:31
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КРУТО
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22.11.2021 12:22 Ответить
Слава українській АРМІЇ !!!
Слава ЗСУ !
Слава ДШВ !
Слава Добробатам України !
Це все - опора державності та країни!
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22.11.2021 12:24 Ответить
мусара на кугуарах.вартах.бтр3е.4 а солдатов на передок на бтр 80 брдм .фу ***
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22.11.2021 12:27 Ответить
Кугуары и Ватры как раз нужны для патрулирования освобожденных территорий и для охраны тыла фронта. Потому их больше именно в НГ, которая по закону имеет право применять боевое оружие на нашей территории в МИРНОЕ время. Это борьба с ДРГ противника и бандформированиями, которые сдаваться не будут, так как у них много крови на руках, а в РФ их ФСБ не пропустит.
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22.11.2021 15:48 Ответить
Все це війни минулого століття. Хіба шо десантуватись на Кремль після ядерного удару, так це буде небезпечно для здоровя наших бійців.
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22.11.2021 12:31 Ответить
Глупость написали.

Переброска войск к границе с Беларусью и в Черниговскую область, на неподготовленные для посадки самолетов площадки, в случае резкого приближения колонн вражеской боевой техники к нашей границе - самое то, что надо, а остальные войска подтянутся через пару часов.
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22.11.2021 15:50 Ответить
Глупость? Вы думаете макшане маршевой колонной с оркестром начнут движение через границу а наши десантники быстро десантируются прямо на границу для отражения?
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22.11.2021 15:54 Ответить
Еще раз повторю - глупость.

Конечно не к границе. Но Генштабом давно разработаны планы на такой сценарий. По дороге к Киеву есть речки с мостами, где так удобно, в условиях болотистой местности Полесья, расстреливать боевые колонны оккупантов. А в условиях болот им только и остаётся передвигаться колоннами. Только после того, как танковые колонны кацапов зайдут на нашу территорию, чтобы потом не говорить, типа заблудились.

Короче, посмотрите спутниковые карты местности, там не трудно всё понять.
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22.11.2021 17:37 Ответить
и чему тут радоваться? эти летающие гробы собьют на раз,вместе с идиотами внутри.
это в Африке ещё может пройдёт,но у нас уже нет.
либо десантировать только в зоне далёкой от боевых действий.
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22.11.2021 13:24 Ответить
БТР машина конечно неплохая...на рыбалку ездить,негров по пустыне гонять...но в наступательном бою он и на х-й не нужен,сожгут!
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22.11.2021 13:27 Ответить
он предназначен для транпортировки бк
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22.11.2021 16:03 Ответить
русские витязи напряглись

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22.11.2021 13:57 Ответить
Эти ребята будут жестко утилизировать мокшанское быдло ...Слава Украинской десантникам!
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22.11.2021 14:49 Ответить
Будут. После ракетных ударов США, прикрытии с воздуха истребителями США, с земли ПРО США, возможно и долетят...если никто с ручного ПЗРК не попадет.
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22.11.2021 15:58 Ответить
молодцы!
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22.11.2021 16:54 Ответить
Всё это хорошо. Но сейчас надо ракеты разной дальности и мощности. А хрипатая крыса строит дороги для танков рф. Все оборонзаказы второй год провалены, все разработки и интенсивные испытания новых ракетных комплексов остановлены. Может быть поздно.
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22.11.2021 18:48 Ответить
Ні народ , так не піде ! Де Ігор Л ?!!!
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22.11.2021 22:21 Ответить
 
 