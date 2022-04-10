Десантирование при поддержке истребительной авиации и доставка минометных подразделений вертолетами: ДШВ провели обучение в Житомирской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На общевоенном полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического обучения с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск (ДШУ) Вооруженных Сил Украины.
Так, на едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных Сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Видео: Військове телебачення України
В ходе одного из этапов практических действий состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.
По словам руководителя учений подполковника Олега Баляса, по сценарию учений, рейдовому отряду была определена задача по уничтожению объекта противника. С этой целью был взорван тактический воздушный десант, осуществлен захват площадки приземления, выдвижение подразделения к определенному рубежу с целью нанесения огневого поражения по объекту противника.
– Все действия поддерживались подразделениями авиации Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск. По результатам учений все мероприятия были выполнены в полном объеме, а также планово и своевременно. Этому предшествовали мероприятия по планированию и подготовке к ведению боевых действий. Десантирование боевой техники, личного состава и грузов было осуществлено на определенную площадку приземления, сообщил офицер.
Также в ходе тактических учений были отработаны доставка минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.
Следует отметить, что финальный этап тактических учений состоялся 21 ноября в День Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Символическим стало то, что наблюдали за практическими действиями подразделений украинского десанта – военнослужащие срочной военной службы, которые только вчера приносили военную присягу на верность украинскому народу.
После завершения этапа состоялось торжественное построение личного состава и боевой техники. Заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины бригадный генерал Алексей Шандар вручил военнослужащим именное огнестрельное оружие, ведомственные награды, ценные подарки и поздравил всех с праздником.
После этого, молодые срочники перед опытными и закаленными в боях воинами принесли Клятву десантника и надели так долгожданные маруновые береты.
Пожалуйста, подождите...
Слава ЗСУ !
Слава ДШВ !
Слава Добробатам України !
Це все - опора державності та країни!
Переброска войск к границе с Беларусью и в Черниговскую область, на неподготовленные для посадки самолетов площадки, в случае резкого приближения колонн вражеской боевой техники к нашей границе - самое то, что надо, а остальные войска подтянутся через пару часов.
Конечно не к границе. Но Генштабом давно разработаны планы на такой сценарий. По дороге к Киеву есть речки с мостами, где так удобно, в условиях болотистой местности Полесья, расстреливать боевые колонны оккупантов. А в условиях болот им только и остаётся передвигаться колоннами. Только после того, как танковые колонны кацапов зайдут на нашу территорию, чтобы потом не говорить, типа заблудились.
Короче, посмотрите спутниковые карты местности, там не трудно всё понять.
это в Африке ещё может пройдёт,но у нас уже нет.
либо десантировать только в зоне далёкой от боевых действий.