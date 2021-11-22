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В Одессе возможны веерные отключения электричества, - Труханов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время обсуждения в горсовете вопроса автономности кислородных концентраторов Геннадий Труханов заявил о возможных веерных отключениях электричества в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 048.ua.

По словам мэра Одессы, об этом его предупредили на совещании в обладминистрации.

В связи с возможными веерными отключениями электричества городская власть обеспокоена больными COVID-19, нуждающимися в кислородной поддержке.

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"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", - сказал Труханов.

Городской голова поручил директору департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, возможно ли предусмотреть наличие в них аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать во время отключения электричества.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
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22.11.2021 14:13
+32
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22.11.2021 14:12
+27
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22.11.2021 14:23
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Труха підігрує або рашці або вступив в коаліцію проти Зеленського
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22.11.2021 16:29 Ответить
В країні все по-старому. Відомі зрадники та аферисти розповідають нам про обстановку, що склалася внаслідок влаштованої ними енергетичної катастрофи в країні.
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22.11.2021 16:31 Ответить
А где местная поклонница Вавы из Одессы? Давно ее не видел на форуме. Даже ник забыл.
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22.11.2021 17:10 Ответить
Електрика то є ганебна спадщина совка і тому її потрібно позбутися.
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22.11.2021 17:12 Ответить
Кокошнік, з дуба впав? Коли совкі палили лучіни в США люди користувались електрікою.
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22.11.2021 17:18 Ответить
Кокошник, стирчить у тебе в роті, кацапський виродок. При каганці Шевченко писав свої безсмертні твори. А при електриці з'являються такі імбіцили на зразок тебе і ківи.
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22.11.2021 17:27 Ответить
Ти неадекват.
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22.11.2021 17:39 Ответить
Что за хрень ты несешь?
Причем здесь совок и электрика.
Спадщина совка,это репресии,голод и нищита
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23.11.2021 09:23 Ответить
Не розумію, що ти накалякав. Випий води з Дніпра - вижини з себе кацапа.
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23.11.2021 11:41 Ответить
Ось що буває коли більшість включно з журналістами - дебіли.
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22.11.2021 18:01 Ответить
По темі, ви клоуну операцію на серці також дозволите робити? А з 0 годин польотів літак вести? Якщо так то ви точно на всю голову зебіл.
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22.11.2021 18:04 Ответить
Під час обговорення у одеській міськраді питання автономності кисневих концентраторів Геннадій Труханов заявив про можливі віялові відключення електрики в Одесі. Джерело: https://censor.net/ua/v3300869


Як що Труханов це ватне чучело, то віялові відключення в Одесі це план фсб розхитати ситуацію в Одесі на користь Московії. СБУ треба втрутитись
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22.11.2021 18:10 Ответить
За словами мера Одеси, про це його попередили на нараді у обладміністрації Джерело: https://censor.net/ua/v3300869
если це план фсб розхитати ситуацію в Одесі на користь Московії то план реализует обладминистрация подчиняющаяся Зелупе
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22.11.2021 21:24 Ответить
Меру Одеси. Сані до зими треба готовити літом, а не зимою.
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22.11.2021 18:38 Ответить
А чого тільки в Одесі, Зеленський всюди виграв крім Львову.
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22.11.2021 19:03 Ответить
зебилизм - есть Зеленская власть плюс деэлектрификация всей страны... так вам дебилам и надо.. наголосувалы..
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22.11.2021 19:35 Ответить
Это все Порошенко!
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22.11.2021 21:39 Ответить
😁😁😁
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23.11.2021 09:25 Ответить
Нужно отлючать тем даунам кто голосовал за Зеленое чмо.
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23.11.2021 09:26 Ответить
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