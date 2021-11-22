В Одессе возможны веерные отключения электричества, - Труханов. ВИДЕО

Во время обсуждения в горсовете вопроса автономности кислородных концентраторов Геннадий Труханов заявил о возможных веерных отключениях электричества в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 048.ua.

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По словам мэра Одессы, об этом его предупредили на совещании в обладминистрации.

В связи с возможными веерными отключениями электричества городская власть обеспокоена больными COVID-19, нуждающимися в кислородной поддержке.

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"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", - сказал Труханов.

Городской голова поручил директору департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, возможно ли предусмотреть наличие в них аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать во время отключения электричества.