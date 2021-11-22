РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18293 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
3 612 13
война (46847) обстрел (20205) Донбасс (26945) наемники РФ (2003) Ухман Михаил (234)

"Окопная война": "Российские наемники стреляют артиллерией большого калибра и попадают в дома мирных украинцев", - жительница Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сегодняшнем репортаже мы покажем украинское село Невельское, находящееся неподалеку от оккупированного Донецка, которое на днях разрушили российские наемники.

Все это и не только в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.

Село Невельское находится в нескольких километрах от временно оккупированного Донецка.

В нем недавно проживали несколько десятков мирных украинцев и наши военные.

14 и 17 ноября российские оккупанты накрыли населенный пункт тяжелой артиллерией. К счастью, никто из украинских защитников и обычных граждан не пострадал. Но более десятка домов восстановлению не подлежат.

Как выглядит "дружба с Россией", смотрите в нашем репортаже.

Также смотрите: Окопная война: "Я не жалею, что пошел на войну. Теперь осталось только завершить ее", – Артем, боец ​​ВСУ. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.11.2021 15:56 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2021 16:40 Ответить
"Бесславные ублюдки" - по классификации Тарантино.
показать весь комментарий
22.11.2021 22:13 Ответить
а шо, байрактары- всё? ***** пожаловался и деятельность прекратили...
показать весь комментарий
22.11.2021 16:06 Ответить
Зачем стрелять по мирному населению? Они и так еле-еле выживают там.
показать весь комментарий
22.11.2021 16:17 Ответить
Это ты кому вопрос задаешь тут???
показать весь комментарий
22.11.2021 16:35 Ответить
Ну когда оно издохнет ????
показать весь комментарий
22.11.2021 16:17 Ответить
А що "удар у відповідь" чи знову вава сказав:"Нізя-я-я".
показать весь комментарий
22.11.2021 16:34 Ответить
Та разве это важно для Луноликого? Вот палец Лероса и то, шо выкрикивали вчера у Мемориала - вот это настоящая опасность для Наивеличайшего. А какие-то там дома, разрушенные зверями - то такое, неважно.
показать весь комментарий
22.11.2021 17:14 Ответить
Вот оно подставленное плечо кирза руссиш мира .
показать весь комментарий
22.11.2021 18:10 Ответить
Для чего нужны Байрактары? Сорняки полоть? Просто ну удивительно...
показать весь комментарий
22.11.2021 20:26 Ответить
Бубочка обписявся после первой пробы, больше его нервничать не будут
показать весь комментарий
22.11.2021 22:23 Ответить
Проклятые ублюдки исправно делают свою работу!...Что делает наше командование? Исправно считает ***** прилеты??...Может хватит их считать и пора на каждый выпад отвечать соврменным оружием, теми же Байрактарами??????????? Ну ***, сколько можно постоянно читать этот заунылй бред с фоточками прилетов?!..
Хотя судя по поговорке ,что и палка раз в год стреляет ,следующей ответки Байрактарами ждать через....339 дней!...
показать весь комментарий
22.11.2021 21:58 Ответить
 
 