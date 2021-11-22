Депутат Госдумы РФ Милонов пугает польских пограничников: Вас ксендз не пустит на порог за выполнение инструкций нехристей и содомитов из Брюсселя. ВИДЕО

Пограничная служба Польши опубликовала видеовыступление на белорусско-польской границе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ПС Польши.

Aktualnie #NaGranicy.



Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzis rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę. 1/3 pic.twitter.com/Hq2bJYQLKe — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021

"Вас ксендз не пустит в церковь на порог, потому что вы немилосерддны. Какие вы католики и христиане? Вы скоро станете хуже последних сектантов, потому что для вас вера во Христа стала менее важной, чем зарплата и выполнение инструкций нехристей и содомитов из Брюсселя", - обратился Милонов к польским пограничникам.

Речь Милонова записывала специальная съемочная группа, которая находилась возле него с белорусской границы.

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