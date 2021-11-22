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Беларусь (7526) граница (4742) Польша (7486) Милонов (18)

Депутат Госдумы РФ Милонов пугает польских пограничников: Вас ксендз не пустит на порог за выполнение инструкций нехристей и содомитов из Брюсселя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Пограничная служба Польши опубликовала видеовыступление на белорусско-польской границе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ПС Польши.

"Вас ксендз не пустит в церковь на порог, потому что вы немилосерддны. Какие вы католики и христиане? Вы скоро станете хуже последних сектантов, потому что для вас вера во Христа стала менее важной, чем зарплата и выполнение инструкций нехристей и содомитов из Брюсселя", - обратился Милонов к польским пограничникам.

Речь Милонова записывала специальная съемочная группа, которая находилась возле него с белорусской границы.

Смотрите также: Германия должна их забрать, – Лукашенко о мигрантах на границе с ЕС. ВИДЕО
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Топ комментарии
+48
Депутат держдуми на білорусько-польскому кордоні. Але Росія тут ні до чого
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22.11.2021 21:08
+32
Любят клоуны из Рашистской Фашизации на польской границе выступать

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22.11.2021 21:08
+20
Что не кацап, то дебил конченний!
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22.11.2021 21:38
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Любят клоуны из Рашистской Фашизации на польской границе выступать

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22.11.2021 21:08 Ответить
Что не кацап, то дебил конченний!
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22.11.2021 21:38 Ответить
Но что интересно, он сам является нетрадиционным))
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22.11.2021 23:32 Ответить
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22.11.2021 21:49 Ответить
Депутат держдуми на білорусько-польскому кордоні. Але Росія тут ні до чого
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22.11.2021 21:08 Ответить
это советско-польская граница
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22.11.2021 21:56 Ответить
У вас министры, спикеры *********, вы так любите гомосятину
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22.11.2021 23:34 Ответить
скоро будет польско-китайская
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23.11.2021 11:12 Ответить
поляки даже не представляют, что такое госдура, а на мило-какеготамова с его "ценным" мнением им и подавно положить.
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22.11.2021 21:09 Ответить
Поляки навіть не зрозуміли хто воно та шо і про що воно патякає
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22.11.2021 21:11 Ответить
содомiти у Брюселi? ) та невже?

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22.11.2021 21:11 Ответить
а це хто тодi?

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22.11.2021 21:12 Ответить
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22.11.2021 21:13 Ответить
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22.11.2021 21:14 Ответить
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22.11.2021 21:14 Ответить
Чому Путін - х@йло? Усі збочення та брехні кремлівського карлика | Історія для дорослих
https://www.youtube.com/watch?v=IIp5wZxIZWk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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22.11.2021 21:46 Ответить
А-ха-ха.. так вони ж всі підєрські .
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22.11.2021 21:59 Ответить
А я все думав: "Жиріновський вже старий ... Хто ж його змінить на посаді "думского сумасшедшего"? Тепер ясно - "достойна зміна" виросла!"
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22.11.2021 22:10 Ответить
Этот мудак взывает к христианам, чтобы они пустили к себе ненавидящих христиан, носителей корановируса.
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22.11.2021 21:12 Ответить
Так оно сатанист московской секты рпц кгб.
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22.11.2021 21:13 Ответить
Дикари ни разу не палятся. Только жирика в пару к этому заднеприводному не хватает.
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22.11.2021 21:12 Ответить
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22.11.2021 21:16 Ответить
да...помню такое видео было даже ... все знают что он гей ...с гей клубов не вылазил, всё мальчиков целует обнимает..... нравится жирику мальчики в трусиках.... вернее даже без трусиков...
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22.11.2021 21:38 Ответить
Какой-то сюр. Нехристи через границу ломятся, а не в Брюсселе сидят. А этот дибилоид пусть и покажет пример человеколюбия и приютит у себя пару семей. Хотя о чем это я. ..
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22.11.2021 21:14 Ответить
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22.11.2021 21:15 Ответить
Мілонов - ідіот , як і вся расєйська камарілья !
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22.11.2021 21:15 Ответить
Классный видосик смотрел где он с джигурдой на ринге не знаю как назвать , вроде дрались
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22.11.2021 22:34 Ответить
Убегало оно а не дрался
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23.11.2021 11:32 Ответить
садомітів з Брюсселя. /Геи в Госдуме. Первый замруководителя администрации президента В. Володин гей. Б. Грызлов, председатель Госдумы , замечен с мальчиками . Нарышкин пригласил европейских парламентариев в московские гей-клубы.- Нарышкин- спикер Госдумы В. Жириновский, рассказывает "Комсомольская правда", посетил в Санкт-Петербурге гей-клуб "69". Жириновский сообщил что 20 процентов депутатов Госдумы - геи./Российский журналист Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского. И смех, и грех: Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла.
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22.11.2021 21:22 Ответить
Милер, Греф, Володин....и прочая и прочая...
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22.11.2021 21:26 Ответить
а остальная русня просто ********, колымские ********.
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22.11.2021 21:50 Ответить
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22.11.2021 21:56 Ответить
пуйло - чмошный гей-педофил, которого фактически насильно женили для карьеры...

глубоко закомплексованное, злобное, мерзкое, мстительное чмо.
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22.11.2021 21:28 Ответить
так дипутат ПОНОМАРЁВ который сбежал в УКРАИНУ зато что т он не голосовал за рос. крым . как то в интервью в киеве сказал что все знают что жирик гей, и вся партия его почти вся из геев .он то знает про что говорит.... а эти парник на фото, некоторые уже выросли и у него в партии керуют показывали как то в передаче.... а фули...покувыркались в постельке.. обана и дипутат ЛДПР... ЗДОРОВО ЖЕ .ХАХАХАХА
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22.11.2021 21:42 Ответить
вафлист вовинский, зачем его цитировать? еще бабу боню процитируйте
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22.11.2021 21:23 Ответить
Біснуватий!
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22.11.2021 21:28 Ответить
Рядом со свинособакой не Азаренок подгыкивает?
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22.11.2021 21:32 Ответить
такое дерьмо может жить только в парашке, как плесень
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22.11.2021 21:34 Ответить
Ти диви як "лішняя хромосома" куражиться! І як же по-християнськи виглядає заява "скрєпоносців" - "заберіть їх звідси"! То забирайте собі, на московію! Покажіть усьому світу як виглядає християнське милосердя!

ДБЛ БЛ! (с) конячка
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22.11.2021 21:35 Ответить
петух питерский раскукарекался гребень розовомордый... вы скрепы милосердные так заберите это стадо в рассею матушку на калыму куда нибудь , или на северный полюс пингвинов пасти на льдинах.... какая вам европа ..астанавитесь... белоруси уже жопа полная если там уже такие клоуны понаехали... скоро жирик будет там орать как свинья малоходльная...всем известно...что там где ******** там совок и беспредел свободы,законов, и демократии...будет белорусоБАД..
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22.11.2021 21:36 Ответить
В зообордель его!!!)))
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22.11.2021 21:37 Ответить
Милонов агитирует поляков встать на границе с Германией, чтобы защитить Польшу от геев. Это не ахинея отдельно взятого дебила. Они действительно так думают.https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1462860955491131396
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22.11.2021 21:40 Ответить
Поляки не хрена не поняли этого поца,но то таке
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22.11.2021 21:44 Ответить
цо то за руськэ курва?
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22.11.2021 21:52 Ответить
Какая то жыдяра, в полном Библейском смысле этого слова, священнослужителями пугает!!! Блииин, одни лишнехромосомные свинособаки, от простого раба до привилегированного раба! Бусурмане бл#ядь!!!
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22.11.2021 21:47 Ответить
Депутат ЗакСа Петербурга Виталий Милонов, являющийся автором скандального законопроекта о запрете пропаганды гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних, сам поучаствовал в облаве на педофилов вместе с активистами движения «Родконтроль».

В опу, педофил, в опу... Что-то у нас похожее уже есть с 19 года и аттракционами заманивают...
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22.11.2021 21:48 Ответить
Кремлёвский безбожник и пидотраст рассуждает о содомитах.
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22.11.2021 21:49 Ответить
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22.11.2021 21:51 Ответить
Это людоедская операция направленная против ЕС двух террористов Лукашенко и Путина.
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22.11.2021 21:51 Ответить
В добавление к многочисленным комментариям- зрзя финно Монголия - это совсем не христианская страна. РПЦ - секта , абсолютно не легитимная церковь КГБ- ФСБ, благословляющая фашизм ....насмешка над церковью- чего стоит история этой церкви
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22.11.2021 21:58 Ответить
фээсбэшные вертухаи лепят с европейцев "образ врага" для своего рабского мяса
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22.11.2021 22:00 Ответить
Какая страна- такие у нее и депутаты.
А вы говорите, что клоуны у нас...
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22.11.2021 22:03 Ответить
Скажем так...у них клоуны ничего не портят ,в существующей прогрессии -режим пуйловский лет пятнадцать уже...а наши клоуны нас же и уничтожают
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22.11.2021 22:13 Ответить
Не спорю Вы правы, но язЕлох, зЕбилы, 73%, долбанный стыд ... =(
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22.11.2021 22:16 Ответить
Во-первых, ксёндзы в костёлах сидят, а не в церквях, во-вторых - кому интересно мнение неграмотного шизика милонова, которому даже в кащенко прогулы давно ставят..
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22.11.2021 22:14 Ответить
Виходячи з релігійних переконань цього уйобка, то цих всіх пригнічених повинна приютити Масковськая патріархальная абщина. Чи він католикам нав'язує протестантство при чому називає його основним????
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22.11.2021 22:20 Ответить
«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозна в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира». - Карл Маркс, революционер (1818 - 1883 гг.)
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22.11.2021 22:29 Ответить
Чурка неотёсанная милоноф, зато ************ ************, без какой либо веры может в моржовую звизду, будут таракана3% целовать в засос, как лёнька брежнев своих проституток!!!
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22.11.2021 22:56 Ответить
нашо цього дебіла тут виставляти?
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22.11.2021 23:16 Ответить
Почему ксендз в ЦЕРКОВЬ не пустит? А может в мечеть?
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22.11.2021 23:21 Ответить
Він же наче гєй, але його явно і так не чекають в польських костьолах
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22.11.2021 23:56 Ответить
Мля... Це ж які потрібні зкріпи, щоб зкріпити усе оце гарячкове марення?
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22.11.2021 23:57 Ответить
Розстріляти тварину козломорду треба було, щоб не рохкала.
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23.11.2021 00:09 Ответить
Мразь, которая финансировала боевиков Гиркина, начавших убивать на Донбассе, рассказывает о "любви к ближнему". Воистину московиты лживы во всем....
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23.11.2021 02:18 Ответить
Ідцє бійцє москалі -свят вас за то похвалі...
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23.11.2021 09:05 Ответить
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23.11.2021 09:32 Ответить
значит все правильно Поляки делают
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23.11.2021 11:56 Ответить
Пасивний гомосек Мілонов відкрив свого зпаскудженого рота. Типовий какапський **********.
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23.11.2021 14:34 Ответить
Во время радиоэфира на КМ был диспут между Александром Невзоровым и Милоновым. В процессе беседы Невзоров, как человек когда-то близкий к церкви, что всем известно, подколол Милонова:
- Какой же вы христианин, если вы не читали трудов святого преподобного отца Пигидия.
- Да я читал, конечно же, труды отца Пигидия! - Воскликнул Милонов.
- А нет никакого отца Пигидия, - ответил Невзоров. - Пигидий - это задница у насекомых и ракообразных, та часть тела, где находится анальное отверстие и яйцеклад.
После записи Милонов позвонил и слезно просил у Невзорова разрешения вырезать этот позорный кусок из программы.
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23.11.2021 14:44 Ответить
 
 