Депутат Госдумы РФ Милонов пугает польских пограничников: Вас ксендз не пустит на порог за выполнение инструкций нехристей и содомитов из Брюсселя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Пограничная служба Польши опубликовала видеовыступление на белорусско-польской границе депутата Госдумы РФ Виталия Милонова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на твиттер ПС Польши.
Aktualnie #NaGranicy.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 22, 2021
Na przejściu granicznym w Bruzgach pojawił się dzis rosyjski polityk Vitaly Milonov, poseł do Dumy z ramienia pro-Putinowskiej partii. Na widok naszych żołnierzy i funkcjonariuszy cała ekipa filmowa zaczęła krzyczeć i obrażać Polskę. 1/3 pic.twitter.com/Hq2bJYQLKe
"Вас ксендз не пустит в церковь на порог, потому что вы немилосерддны. Какие вы католики и христиане? Вы скоро станете хуже последних сектантов, потому что для вас вера во Христа стала менее важной, чем зарплата и выполнение инструкций нехристей и содомитов из Брюсселя", - обратился Милонов к польским пограничникам.
Речь Милонова записывала специальная съемочная группа, которая находилась возле него с белорусской границы.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=IIp5wZxIZWk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
глубоко закомплексованное, злобное, мерзкое, мстительное чмо.
ДБЛ БЛ! (с) конячка
В опу, педофил, в опу... Что-то у нас похожее уже есть с 19 года и аттракционами заманивают...
А вы говорите, что клоуны у нас...
- Какой же вы христианин, если вы не читали трудов святого преподобного отца Пигидия.
- Да я читал, конечно же, труды отца Пигидия! - Воскликнул Милонов.
- А нет никакого отца Пигидия, - ответил Невзоров. - Пигидий - это задница у насекомых и ракообразных, та часть тела, где находится анальное отверстие и яйцеклад.
После записи Милонов позвонил и слезно просил у Невзорова разрешения вырезать этот позорный кусок из программы.