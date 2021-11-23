НАТО и ЕС заверили в готовности предпринимать решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ, - Резников. ВИДЕО
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Министры обороны США и Великобритании в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверили его, что проходят очень серьезные консультации между странами НАТО и ЕС о готовности предпринимать решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ на границе с Украиной.
Об этом Резников заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, и в частности, определенной помощи Украине", - рассказал Резников.
По его словам, у него была возможность встретиться не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.
"Везде звучит одинаковая фраза: "Мы посылаем очень серьезные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет очень дорого стоить им во всех измерениях понимания слова "дорого", - подчеркнул министр.
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В 2014 санкции были наложены на Украину, а сегодня - на РФ. В конце февраля 2014 года Яценюк звонил Байдену и просил поддержки от США, а Байден отвечал что - «у США пока нет позиции». Позже, Обама, Клинтон и Байден позицию родили, и попросили с РФ не воевать, а то Запад обвинит Украину в нападении на Мордор и начале войны (так же как обвинили Грузию в 2008). Меркель с Оландом тоже были «за мир».
Сегодня все знают что Мордор - подлое и лживое государство, с психически больным КГБ-шником во главе, и уже никто не будет предлагать Украине не защищаться. Сейчас вопрос в нашем Верховном, и в том - насколько наши союзники готовы нам помогать…
Треба підписувати домовленості НА ПАПЕРІ про те якою буде підтримка у разі повномаштабного нападу фашистів-РФ. Доки такого договору немає усе те бла...бла...бла - порожні балачки для ЗеЛохів.
Вот , что значит єффективная внешняя политика Украиньі на деле !