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НАТО и ЕС заверили в готовности предпринимать решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министры обороны США и Великобритании в ходе переговоров с министром обороны Украины Алексеем Резниковым заверили его, что проходят очень серьезные консультации между странами НАТО и ЕС о готовности предпринимать решительные шаги на опережение в связи с действиями РФ на границе с Украиной.

Об этом Резников заявил в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Меня заверили в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных международным сообществом границ. И меня заверили, что проходят очень серьезные консультации между другими партнерами стран Альянса и ЕС о готовности принимать очень решительные шаги, причем на опережение. Это касается и политических, и экономических шагов, и в частности, определенной помощи Украине", - рассказал Резников.

По его словам, у него была возможность встретиться не только с министром обороны США, но и с представителями Государственного департамента США, Совета национальной безопасности и обороны, сенаторами, представителями Конгресса.

Также читайте: Не верю в большое наступление России, за 8 лет войны мы научились защищаться, - Резников

"Везде звучит одинаковая фраза: "Мы посылаем очень серьезные сигналы, что, не дай бог, прямое вмешательство на территорию Украины и агрессия со стороны РФ будет очень дорого стоить им во всех измерениях понимания слова "дорого", - подчеркнул министр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+2
А яких рішучих кроків вживає говнокомандувач?
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23.11.2021 00:14
+1
Блазні, профани та зрадники у керуванні країною!
Треба підписувати домовленості НА ПАПЕРІ про те якою буде підтримка у разі повномаштабного нападу фашистів-РФ. Доки такого договору немає усе те бла...бла...бла - порожні балачки для ЗеЛохів.
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23.11.2021 01:01
+1
Неэффективные выводы.
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23.11.2021 08:15
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А яких рішучих кроків вживає говнокомандувач?
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23.11.2021 00:14 Ответить
Симфония для фортепиано с оркестром сгодится?)
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23.11.2021 08:14 Ответить
Да мы проходили, знаем. После Крыма какие санкции были? Несколько рос. чиновников внесли в санкционные списки ЕС и США, большинство из которых туда и так не ездели. Это примерно как убийце и насильнику назначить наказание в виде запрета на посещение центральной улицы в горолде.
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23.11.2021 00:30 Ответить
Украина сегодня в лучшем положении чем в 2014 году.
В 2014 санкции были наложены на Украину, а сегодня - на РФ. В конце февраля 2014 года Яценюк звонил Байдену и просил поддержки от США, а Байден отвечал что - «у США пока нет позиции». Позже, Обама, Клинтон и Байден позицию родили, и попросили с РФ не воевать, а то Запад обвинит Украину в нападении на Мордор и начале войны (так же как обвинили Грузию в 2008). Меркель с Оландом тоже были «за мир».
Сегодня все знают что Мордор - подлое и лживое государство, с психически больным КГБ-шником во главе, и уже никто не будет предлагать Украине не защищаться. Сейчас вопрос в нашем Верховном, и в том - насколько наши союзники готовы нам помогать…
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23.11.2021 00:45 Ответить
Германия и Франция будут предлагать не защищаться. Они с радостью отдадут всю Украину кремлевскому гоблину "лишь бы не было войны".
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23.11.2021 01:10 Ответить
Блазні, профани та зрадники у керуванні країною!
Треба підписувати домовленості НА ПАПЕРІ про те якою буде підтримка у разі повномаштабного нападу фашистів-РФ. Доки такого договору немає усе те бла...бла...бла - порожні балачки для ЗеЛохів.
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23.11.2021 01:01 Ответить
Время решительных действий на упреждение настало. Действий никаких нет, значит это ложь.
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23.11.2021 01:46 Ответить
Сам факт переговоров министра обороньі Украиньі с коллегами из США и Великобритании - уже сигнал Кремлю не брать дурное в голову и тяжелое в руки .
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23.11.2021 06:37 Ответить
И что будет? Газ и нефть они все равно продолжат покупать, а все остальное неэффективно.
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23.11.2021 08:11 Ответить
Неэффективные выводы.
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23.11.2021 08:15 Ответить
вот сертифицируем СВ-2 и вплотную обеспокоимся вами.....
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23.11.2021 08:16 Ответить
Будут заранее обеспокоены!
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23.11.2021 08:55 Ответить
Самые решительные шаги предпримет персонал Брюссельской штаб-квартиры НАТО. В случае полномасштабной агрессии РФ против Украины военнослужащие НАТО прежде всего возбуждённо повскакивают с рабочих мест, затем вышеупомянутыми решительными шагами решительно зашагают к другой Брюссельской достопримечательности - Писающему Мальчику (благо - недалёко), у которого нервенно отопьют водицы. Снявши таким образом стресс, на обратном пути НАТОвцы запасутся пивчанским и солёненькими орешками, удобно усядутся в мягкие кресла уютных кабинетов, прильнут к спутниковым мониторам (чтобы ничего не пропустить - это ж не задолбавшее всех постановочное Голливудское мочилово) и начнут размеренно источать озабоченность, обеспокоенность, встревоженность и т.д. Может даже какой-нибудь высокопоставленный НАТОвец от растерянности секретаршу за сиськи ухватит, а чином пониже - впадёт во фрустрацию. Война - не хрен собачий..
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23.11.2021 10:14 Ответить
Думаю , что сигнал о том , что сильі НАТО готовьі "закрьіть небо" над Украиной в случае применения РФ боевой авиации , уже поступил в Москву по неофициальньім каналам , "на ушко" Пу . А без авиационной поддержки российское наступление обречено на провал .
Вот , что значит єффективная внешняя политика Украиньі на деле !
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23.11.2021 10:53 Ответить
 
 